Ο ΠΑΟΚ ήθελε τη νίκη για να μη χάσει έδαφος στη μάχη του τίτλου, κόλλησε όμως στο 0-0 με τον Άρη, σε ένα ντέρμπι στο οποίο και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Οι «ασπρόμαυροι» ήταν αυτοί που πήραν την κατοχή της μπάλας και πατούσαν καλύτερα στα πρώτα λεπτά, έχοντας μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ στο 11′ με τον Ζαφείρη, ο οποίος δεν ήλεγξε τη μπάλα όπως θα ήθελε και δεν πλάσαρε καλά, μετά την πάσα του Γιακουμάκη. Οι «κίτρινοι» προσπάθησαν να ανέβουν στη συνέχεια και να βγουν μπροστά, οι φιλοξενούμενοι όμως διατηρούσαν τον έλεγχο του παιχνιδιού.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου απείλησε στο 25′ με το στο του Πέλκα που κόντραρε και άλλαξε πορεία αλλά η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα, για να έρθει η πρώτη ευκαιρία για τους γηπεδούχους στο 35′ με το σουτ του Μορόν από πλάγια θέση, το οποίο απέκρουσε ο Παβλένκα.

Αμέσως μετά, στο 36′, ο «δικέφαλος του βορρά» είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία στην αντεπίθεση με τον Ντεσπόντοφ που πήρε την πάσα του Ζίβκοβιτς και βγήκε τετ α τετ αλλά νικήθηκε από τον Αθανασιάδη, για να ακολουθήσει στο επόμενο λεπτό νέα ευκαιρία με το πλασέ του Ζαφείρη, το οποίο έφυγε άουτ, από το ημικύκλιο της περιοχής.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο προπονητές άρχισαν από νωρίς τις αλλαγές και μία εξ αυτών ήταν αναγκαστική για τον ΠΑΟΚ, με τον Ντεσπόντοφ να μη μπορεί να συνεχίσει και να αφήνει τη θέση του στον Τάισον. Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό και είχε και κάποιες καλές φάσεις για τις δύο ομάδες, οι καλύτερες όμως ήρθαν στις καθυστερήσεις.

Στο 91′ ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα και ο Πέλκας πήγε για γκολ με εντυπωσιακό ψαλιδάκι, ο Αθανασιάδης όμως κατάφερε να αποκρούσει εντυπωσιακά και να μπλοκάρει σε δεύτερο χρόνο, κρατώντας το 0-0. Ένα λεπτό μετά, ήταν η σειρά των «κίτρινων» να πλησιάσουν στο γκολ που θα τους έδινε τη νίκη με την κεφαλιά του Φαμπιάνο, ο Παβλένκα όμως είπε «όχι».

Έτσι, το παιχνίδι έληξε ισόπαλο, αποτέλεσμα που δεν αρέσει σε καμία εκ των δύο ομάδων.

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Σούντμπεργκ, Φαντιγκά, Χόνγκλα, Ράτσιτς, Πέρεθ (72′ Γκαρέ), Γένσεν (88′ Αλφαρέλα), Ντούντου (59′ Δώνης), Μορόν (59′ Κουαμέ).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Βολιάκο (54′ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης (83′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Ντεσπόντοφ (56′ Τάισον), Γιακουμάκης (83′ Γερεμέγεφ).