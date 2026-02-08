Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Άρη για την 20η αγωνιστική της Stoiximan Super League και στη φανέλα του είναι χαραγμένη η ημερομηνία του τροχαίου δυστυχήματος στη Ρουμανία με απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς.

Η 27η Ιανουαρίου 2026 είναι μια ημερομηνία που θα στοιχειώνει για πάντα τον «δικέφαλο του βορρά» και η ομάδα θα την έχει χαραγμένη στη φανέλα της πλέον. Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν εκτός έδρας τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στη φανέλα τους υπάρχει η ημερομηνία του τραγικού δυστυχήματος.

Πρόκειται για ακόμη μία πρωτοβουλία της ΠΑΕ, η οποία θα τιμάει συνεχώς τη μνήμη των επτά φιλάθλων που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία καθώς ταξίδευαν στη Γαλλία για να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους στον αγώνα με τη Λιόν για το Europa League.