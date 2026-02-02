Με συγκίνηση και σεβασμό, ο Πάνος Κιάμος και η Πάολα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο νυχτερινό κέντρο «Πύλη Αξιού» το βράδυ του Σαββάτου 31 Ιανουαρίου, απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα των δύο πρόσφατων τραγωδιών που συγκλόνισαν τη χώρα: τη φονική πυρκαγιά στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα και το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Όπως τόνισε ο Πάνος Κιάμος: «Ξέρω ότι δεν είναι ο κατάλληλος χώρος, όμως όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη από τις ψυχές που χάθηκαν. Θα ήθελα να σηκωθούμε και να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα επτά αδικοχαμένα παιδιά και τις πέντε μανούλες που έφυγαν».

«Ενός λεπτού σιγής για αυτές τις ψυχές, να τις αναπαύσει ο Χριστός και όσοι είναι τραυματίες να γίνουν καλά και να είναι σύντομα κοντά μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά της, η Πάολα ύψωσε τη γροθιά της προς τιμήν των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, με φόντο τις φωτογραφίες τους, ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονταν τα συνθήματα: «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».