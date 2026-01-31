Πλησιάζει στο τέλος το δράμα που προκάλεσε η τραγική υπόθεση η οποία βύθισε στο πένθος την Ελλάδα, μετά το φονικό τροχαίο στον αποκαλούμενο «δρόμο του θανάτου», όταν το μαύρο βαν με φιλάθλους του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε μετωπικά με κόκκινο φορτηγό. Μέσα στην ημέρα αναμένεται να τελεστούν οι κηδείες των πέντε θυμάτων σε Ημαθία και Θεσσαλία.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες των δύο ακόμη οπαδών του ΠΑΟΚ, στον Ιερό Ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα τους βρέθηκαν εκεί, με δάκρυα στα μάτια, για να τους αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Παρά το πέρασμα των ημερών, τα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του σοκαριστικού δυστυχήματος στη Ρουμανία παραμένουν αναπάντητα. Η αδυναμία να γίνει αποδεκτό το μέγεθος της τραγωδίας είναι διάχυτη, καθώς επρόκειτο για νέους άνδρες ηλικίας από 20 έως 30 ετών, οι οποίοι ξεκίνησαν ένα ταξίδι με προορισμό τη Γαλλία για να στηρίξουν την ομάδα τους, χωρίς όμως να φτάσουν ποτέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σημερινές τελετές αποχαιρετισμού θα ξεκινήσουν στις 12:00 το μεσημέρι, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν ρητά να μην υπάρξει δημοσιογραφική κάλυψη.

Στις κηδείες αναμένεται να δώσει το «παρών» και ένας από τους τρεις τραυματίες του δυστυχήματος, ο οποίος πήρε εξιτήριο την Παρασκευή, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε νοσοκομείο της Ρουμανίας και στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης.