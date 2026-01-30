Εξιτήριο έλαβε το μεσημέρι της Παρασκευής ο 28χρονος οπαδός του ΠΑΟΚ που είχε τραυματιστεί στο πολύνεκρο τροχαίο στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας.

Ο 28χρονος ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση και έτσι κρίθηκε πως μπορεί να λάβει εξιτήριο σήμερα.

Στο μεταξύ ο 20χρονος τραυματίας που επέστρεψε και αυτός χθες στη Θεσσαλονίκη νοσηλεύεται στην Α’ χειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου, έγραψε το thestival.gr.

Σύμφωνα με τον χειρουργό της Α’ χειρουργικής κλινικής του νοσοκομείου, διευθυντή του ΕΣΥ, Κώστα Φουρτούνη ο 20χρονος νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική με κακώσεις εγκεφάλου. Φέρει αιμάτωμα μέτριας βαρύτητας και σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Φουρτούνη δεν χρήζει χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλεία στη Μονάδα Εντατική Θεραπείας. Ωστόσο, όπως τόνισε απαιτείται παρακολούθηση σε περίπτωση αλλαγής κλινικής εικόνας.

«Οι ζωτικές του λειτουργίες είναι φυσιολογικές και όλες οι ενδείξεις που σχετίζονται με την κυκλοφορία είναι σε θετική κατεύθυνση», τόνισε ο κ. Φουρτούνης. Ερωτηθείς για την ψυχολογική κατάσταση των τραυματιών ο γιατρός του νοσοκομείου σημείωσε ότι ο 20χρονος έχει κενά μνήμης. «Έχει μετατραυματική αμνησία, δεν έχει ενσυναίσθηση του γεγονότος», ανέφερε ο κ. Φουρτούνης.

Την ίδια ώρα ο 20χρονος πολυτραυματίας που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα στη Ρουμανία αποσωληνώθηκε μετά το χειρουργείο. Στον 20χρονο βρέθηκε ένα οίδημα στον αυχένα και γι’ αυτό χρειάστηκε να υποβληθεί σε επέμβαση.