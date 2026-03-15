Το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» Ολυμπιακού–Παναθηναϊκού ξεχωρίζει από τη Β’ φάση της Water Polo League σήμερα (17:15 – MEGA News) στο Παπαστράτειο.

Οι δύο ομάδες είναι αήττητες, στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, ενώ πρόσφατα στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στη Βάρη ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τρόπαιο σε ένα ματς που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Οι «ερυθρόλευκοι», θέλουν να δώσουν συνέχεια στο απόλυτο σερί τους και να κάνουν ακόμη ένα βήμα προς την κορυφή, ενω από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει στόχο να σπάσει την κυριαρχία του αντιπάλου του.

Το Παπαστράτειο αναμένεται να είναι κατάμεστο από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε ένα από τα πιο δυνατά ντέρμπι των τελευταίων σεζόν στο πόλο.