Στην λίστα του ΠΑΟΚ φαίνεται πως είναι ο κεντρικός αμυντικός της Ριέκα, Στέπαν Ράντελιτς σύμφωνα με δημοσίευμα από την Κροατία.

Όπως αναφέρει η «Jutarnji» ο 28χρονος Βόσνιος στόπερ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της ομάδας της Θεσσαλονίκης, με ανθρώπους της να τον έχουν ήδη παρακολουθήσει σε αρκετές αναμετρήσεις.

Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός αποτελεί έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Ριέκα και οι καλές του εμφανίσεις έχουν ήδη τραβήξει το βλέμμα αρκετών συλλόγων από το εξωτερικό.

Ο Ράντελιτς διανύει την τελευταία χρονιά του συμβολαίου του με τη Ριέκα και σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανανέωση, θα μπορούσε να αποχωρήσει ως ελεύθερος, με την αξία του να εκτιμάται στα 2,8 εκατομμύρια ευρώ.