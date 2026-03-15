Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά πέτυχε δύο γκολ στη νίκη επί του ΟΦΗ με 3-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο του Ηρακλείου.

Τα γκολ που πέτυχε απέναντι στους Κρητικούς έχουν και ιστορική σημασία. Ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 80 τέρματα με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε 127 συμμετοχές, ισοφαρίζοντας την επίδοση του Ίλια Ίβιτς, ο οποίος είχε πετύχει επίσης 80 γκολ αλλά σε 146 αγώνες.

Έται, μόνο τρεις ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν περισσότερα γκολ στην ιστορία των «ερυθρόλευκων».

Αυτοί είναι οι Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς με 158 γκολ, Τζιοβάνι με 98 τέρματα και ο συμπατριώτης του και πρώην συμπαίκτης του, Γιουσέφ Ελ Αραμπί με 94 γκολ που είναι ο επόμενος στόχος του Ελ Κααμπί.