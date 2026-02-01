Το πρωί της Κυριακής, στην Τούμπα βρέθηκε αντιπροσωπεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Τα στελέχη της «πράσινης» ΚΑΕ έγιναν δεκτά από ανθρώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν και τους ευχαρίστησαν για την παρουσία και τη συμβολική αυτή κίνηση συμπαράστασης.

Στην αποστολή συμμετείχαν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Βασίλης Παρθενόπουλος, οι άμεσοι συνεργάτες του Εργκίν Αταμάν, Χρήστος Σερέλης και Σάββας Καμπερίδης, οι διεθνείς καλαθοσφαιριστές Ντίνος Μήτογλου και Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο τζένεραλ μάνατζερ της ομάδας, Δημήτρης Κοντός, καθώς και ο head of operations, Σάββας Αρώνης. Όλοι μαζί άφησαν λουλούδια έξω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σε ένδειξη σεβασμού και μνήμης για τα επτά θύματα.

Σε δηλώσεις του, ο Βασίλης Παρθενόπουλος στάθηκε στο ανθρώπινο μέγεθος της τραγωδίας, τονίζοντας:

«Η μόνη σκέψη είναι στις οικογένειες των παιδιών. Είναι βαρύ το πένθος, είναι τα δικά μας τα παιδιά. Θα μπορούσαν να ήταν τα δικά μας τα παιδιά. Δυστυχώς ήταν άτυχοι. Το πένθος είναι βαρύ για την Ελλάδα και τους γονείς. Θα είμαστε δίπλα τους και η σκέψη μας θα είναι πάντα μαζί τους. Τα συλλυπητήρια εκ μέρους όλης της ομάδας και του ΔΣ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός».

Από την πλευρά του, ο Ντίνος Μήτογλου εξέφρασε με λιτό αλλά φορτισμένο τρόπο τη συμπαράσταση της ομάδας, δηλώνοντας: «Ήρθαμε να τιμήσουμε τη μνήμη των παιδιών. Συλλυπητήρια στις οικογένειές τους, ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους».

Υπενθυμίζεται ότι η αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τη σημερινή αναμέτρηση απέναντι στον Άρη Betsson, για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 16:00.