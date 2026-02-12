Με ανακοίνωσή τους οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ έκαναν γνωστό πως κάποιοι επιτήδειοι έφτασαν στο σημείο να εκμεταλλεύονται οικονομικά την τραγωδία με τους επτά νεκρούς φιλάθλους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Όπως αποκάλυψαν οι σύνδεσμοι φίλων του «δικεφάλου του βορρά», κάποιοι… βγάζουν χρήματα από αυτή την τραγωδία, με πρόσχημα την οικονομική στήριξη στις οικογένειες των θυμάτων. Έτσι, αποφάσισαν να βγάλουν ανακοίνωση προκειμένου να ενημερωθούν άπαντες για όσα ντροπιαστικά συμβαίνουν.

Στην ανακοίνωσή τους οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ αναφέρουν τα εξής: Μετά από πληροφορίες έχει υποπέσει στην αντίληψη μας πως υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι μετά την τραγωδία στην Ρουμανία και με πρόσχημα την οικονομική στήριξη των οικογενειών των θυμάτων, εισπράττουν χρήματα για προσωπικό τους όφελος.

Για αυτό το λόγο εφιστούμε την προσοχή όλων και ενημερώνουμε πως για τέτοιες συλλογικές κινήσεις θα ενημερώνεστε αποκλειστικά από την επίσημη σελίδα των Συνδέσμων του ΠΑΟΚ το 1926. gr και από τις σελίδες του επίσημου ΠΑΟΚ».