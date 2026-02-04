Στο αεροδρόμιο της Τιμισοάρα προσγειώθηκε πριν από λίγο το αεροσκάφος–ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον τρίτο από τους τραυματίες του πολύνεκρου τροχαίου με οπαδούς του ΠΑΟΚ, στη Ρουμανία.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Πέμπτη είχαν μεταφερθεί με το ίδιο αεροσκάφος οι δύο άλλοι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ, εκ των οποίων ο ένας παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ ο άλλος πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα.

Για τον τραυματία που παρέμεινε στη Ρουμανία, οι θεράποντες γιατροί στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα είχαν εκτιμήσει ότι απαιτείται άμεση χειρουργική επέμβαση και αναβολή της αεροδιακομιδής του μέχρι να καταστεί ιατρικά εφικτό.