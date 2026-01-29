Απαντήσεις αλλά και νέα ερωτήματα γύρω από τα αίτια του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία φέρνουν οι τελευταίες τοποθετήσεις ειδικών που ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα.

Εκπρόσωποι της οδικής ασφάλειας, τεχνικοί αναλυτές και ο νομικός εκπρόσωπος της εταιρείας από την οποία είχε ενοικιαστεί το βαν επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι προκύπτει μέχρι στιγμής από το οπτικό υλικό, τις μαρτυρίες και τα τεχνικά δεδομένα του οχήματος που μετέφερε τους άτυχους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

«Πιθανότερο το ανθρώπινο λάθος»

Προς το ανθρώπινο λάθος και λιγότερο προς τεχνική βλάβη τείνει η εκτίμηση του προέδρου της Ένωσης Πραγματογνωμόνων, Παναγιώτη Σταμίρη, για το φρικτό τροχαίο στη Ρουμανία, με βάση τα έως τώρα δεδομένα και το διαθέσιμο οπτικό υλικό, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα κάποιο μηχανικό πρόβλημα, όπως επισημάνθηκε κατά την ανάλυση της πορείας του οχήματος πριν από τη σύγκρουση.

Όπως τονίστηκε από τον κ. Σταμίρη μιλώντας στο ΕΡΤnews, το όχημα ξεκινά προσπέραση του πρώτου οχήματος που φέρει την κάμερα και, τη στιγμή που επιχειρεί να επανέλθει στη λωρίδα του, αρχίζει να παρεκκλίνει προς τα αριστερά. Όπως επισημάνθηκε, πριν ενεργοποιηθεί το αριστερό φλας, το όχημα έχει ήδη ξεκινήσει την αριστερή απόκλιση, ενώ στη συνέχεια στρίβει το τιμόνι προς τα αριστερά, παρά την παρουσία μεγάλου οχήματος στο αντίθετο ρεύμα. «Πρώτα παρεκκλίνει προς τα αριστερά και μετά βγαίνει το φλας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αρχικά τέθηκε το ενδεχόμενο λειτουργικού προβλήματος, καθώς, όπως επισημάνθηκε, «δεν υπάρχει οδηγός που να κατευθύνεται συνειδητά πάνω σε ένα μεγάλο όχημα που έρχεται απέναντι». Ωστόσο, με βάση την εικόνα που προκύπτει από το οπτικό υλικό, δεν διαπιστώνεται απότομη ή βίαιη κίνηση, ούτε ένδειξη ότι το όχημα μετακινήθηκε αιφνίδια λόγω εξωτερικού παράγοντα.

Αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι το βαν, το οποίο έχει προδιαγραφές για οκτώ επιβάτες, αλλά μετέφερε δέκα άτομα καθώς και αποσκευές. Όπως διευκρινίστηκε, αυτό «επιβαρύνει το όχημα», χωρίς ωστόσο να εξηγεί την αλλαγή πορείας. Η υπερφόρτωση, σύμφωνα με την εκτίμηση, αυξάνει την ορμή και μειώνει τις δυνατότητες ελιγμών, γεγονός που μπορεί να εξηγεί τη σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Ερωτηθείς ακόμη για το ενδεχόμενο το όχημα να επηρεάστηκε από ριπή ανέμου κατά την έξοδό του από την «προστασία» του φορτηγού που προσπερνούσε, ωστόσο, όπως ειπώθηκε, «δεν φάνηκε κάτι τέτοιο», καθώς η κίνηση του οχήματος ήταν ομαλή και όχι απότομη. Αντίστοιχα, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι πρόβλημα στα ελαστικά ή κακή συντήρηση συνέβαλαν στο ατύχημα, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στις συνθήκες του δρόμου, με την επισήμανση ότι δεν υπάρχει διαχωριστικό στη μέση, ενώ το όριο ταχύτητας φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, παρά την κακή κατάσταση του οδοστρώματος. Όπως τονίστηκε, «η κατασκευή του δρόμου δεν προστατεύει κανέναν».

Τέλος, τέθηκε ζήτημα και για τη συμπεριφορά της νταλίκας που ενεπλάκη στη σύγκρουση, καθώς, σύμφωνα με την εκτίμηση, δεν διακρίνεται αποφασιστικός ελιγμός ή έγκαιρη μείωση ταχύτητας, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο άρχισε να παρεκκλίνει περίπου 60–70 μέτρα πριν από τη σύγκρουση.

«Το σύστημα υποβοήθησης δεν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι»

Απίθανο να μπλοκάρει το τιμόνι από σύστημα υποβοήθησης λωρίδας, χαρακτήρισε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης Άρης Ζωγράφος στο «Newsroom» το ενδεχόμενο μηχανικής εμπλοκής που φέρεται να μετέφερε τραυματίας μετά το δυστύχημα, τονίζοντας ότι ο οδηγός είχε ελάχιστα κλάσματα δευτερολέπτου για να αντιδράσει. Όπως σημείωσε, «το σύστημα δεν μπλοκάρει το τιμόνι», επισημαίνοντας ότι ακόμη και στην περίπτωση ενεργοποίησής του, «ο οδηγός έχει τον απόλυτο έλεγχο».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εκπαιδευτών οδήγησης, από την ανάλυση του βίντεο προκύπτει ότι η απόσταση μεταξύ του βαν και της νταλίκας ήταν περίπου 60 μέτρα, ενώ η ταχύτητα υπολογίστηκε στα 80–85 χιλιόμετρα την ώρα. «Αυτό σημαίνει ότι η απόσταση κλείνει με περίπου 50 μέτρα το δευτερόλεπτο», ανέφερε, εξηγώντας ότι ο ανθρώπινος χρόνος αντίδρασης είναι περίπου ένα δευτερόλεπτο, ενώ απαιτείται επιπλέον χρόνος για την κίνηση του ποδιού από το γκάζι στο φρένο. «Το αυτοκίνητο φρενάρει πάνω στη νταλίκα όχι επειδή ο οδηγός ήταν κακός, αλλά επειδή ήταν άνθρωπος», τόνισε.

Απαντώντας στο ερώτημα αν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι, ο κ. Ζωγράφος δήλωσε: «Το σύστημα που συζητάμε δεν μπορεί να μπλοκάρει το τιμόνι. Αυτό που κάνει είναι να ειδοποιεί τον οδηγό ότι αλλάζει λωρίδα και να του δίνει μια μικρή δυσκολία στο τιμόνι». Όπως διευκρίνισε, «αν ο οδηγός εφαρμόσει λίγο παραπάνω δύναμη, έχει τον απόλυτο έλεγχο», ενώ χαρακτήρισε τον δισταγμό που προκαλεί το σύστημα «αστείο για όποιον γνωρίζει πώς λειτουργεί».

Ο πρόεδρος του Συλλόγου δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο ο δρόμος να συνέβαλε στην αίσθηση αστάθειας: «Αν η άσφαλτος δεν είναι ενιαία, αν υπάρχει ανισόπεδο ή έρεισμα, δημιουργείται μια αίσθηση στον οδηγό ότι κάτι συμβαίνει». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «αυτό που βλέπουμε δεν είναι θέμα δισταγμού».

Όπως ανέφερε, από προσομοιώσεις που έγιναν, το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξαν ήταν η στιγμιαία διάσπαση προσοχής: «Στιγμιαία ο οδηγός έχασε τον έλεγχο και την ορατότητα και προσπάθησε εσπευσμένα να επαναφέρει το όχημα». Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό εξηγεί την απότομη αλλαγή πορείας: «Κάτι συνέβη μέσα στο όχημα. Διασπάστηκε η προσοχή. Κάτι του είπε κάποιος ή πήγε να πιάσει κάτι».

Κλείνοντας, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης επανέλαβε πως: «τα συστήματα αυτά βοηθούν τον οδηγό, δεν τον αποτρέπουν», υπογραμμίζοντας την ανάγκη εκπαίδευσης: «Χρειάζεται training, να μάθουμε πώς λειτουργούν».

«Δεν υπήρχε σύστημα υποβοήθησης»

Τη θέση ότι το βαν που ενεπλάκη στο πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία δεν διέθετε σύστημα υποβοήθησης οδήγησης, στο οποίο αποδόθηκε από τραυματία ενδεχόμενο «μπλοκάρισμα τιμονιού», διατύπωσε ο δικηγόρος της εταιρείας από την οποία είχε ενοικιαστεί το όχημα για το ταξίδι προς τη Γαλλία, Αντώνης Ξυλουργίδης.

Όπως τόνισε, πρόκειται για μοντέλο του 2017, στο οποίο «δεν υπάρχει αυτό το σύστημα» ενώ για την τεχνική κατάσταση του οχήματος σημείωσε πως είχε υποβληθεί σε όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους, διέθετε πλήρη τεχνικό φάκελο, ενώ είχε καινούργια ελαστικά και βρισκόταν σε καλή τεχνική κατάσταση. Τα στοιχεία αυτά, όπως ανέφερε, έχουν ήδη τεθεί στη διάθεση των αρχών που διερευνούν την υπόθεση.

Αναφορά έγινε και στη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο υπολογιζόταν σε περίπου 1.700 χιλιόμετρα. Όπως διευκρινίστηκε, είχαν δηλωθεί περισσότεροι από ένας οδηγοί.