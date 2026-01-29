Σε κλίμα οδύνης αναμένονται σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι επτά σοροί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρουμανία, καθώς και οι δύο εκ των τριών τραυματιών, που βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση. Ο πιο βαριά τραυματίας χρειάστηκε να χειρουργηθεί το βράδυ της Τεταρτης, και παραμένει στη Ρουμανία.

Ο επαναπατρισμός τους θα γίνει με ειδικές πτήσεις τόσο της Πολεμικής Αεροπορίας όσο και του ΕΚΑΒ.

Ο 28χρονος που ήταν ο πιο ελαφρά τραυματισμένος πήρε εξιτήριο χθες και θα επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον 20χρονο που έχει τραυματιστεί στο κεφάλι. Ο δεύτερος θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Όπως ενημέρωσε ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ, σήμερα οι οπαδοί του Δικεφάλου θα βρεθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για να υποδεχθούν τους επτά φίλους τους που χάθηκαν.

«Αποκλείεται η μηχανική βλάβη»

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο αναλυτής τροχαίων, Στ. Αμπαζιώτης, είπε πως χρειάζεται ακόμα να γίνουν κι άλλες έρευνες για να καταλήξουν οι Αρχές, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το φρικτό δυστύχημα.

Όπως είπε συγκεκριμένα, «χθες αναλύθηκε πολύ το θέμα της υποβοηθούμενης οδήγησης, ενώ ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό αν υπήρχε στο συγκεκριμένο όχημα». Μάλιστα, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ, ο ασφαλιστής του οχήματος είπε πως δεν υπήρχε η συγκεκριμένη λειτουργία στο μαύρο βαν.

«Αλλά και να είχε το σύστημα lane assist, δεν θα έριχνε το όχημα πάνω στο φορτηγό», είπε επίσης ο κ. Αμπαζιώτης.

Απαντώντας στην ερώτηση των δημοσιογράφων γιατί μπορεί ο οδηγός να έπεσε πάνω στο φορτηγό ενώ το είδε να έρχεται, ο αναλυτής είπε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά του είναι τελείως «ακατανόητη».

Τέλος, όπως είπε ο κ. Αμπαζιώτης, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία «αποκλείεται η μηχανική βλάβη». «Κάτι άλλο έχει συμβεί», είπε συγκεκριμένα, ενώ τόνισε πως έχει μεγάλη σημασία να γίνει γνωστό τι γινόταν μέσα στο βανάκι τα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, 250 οπαδοί του ΠΑΟΚ από τις αποστολές που επιστρέφουν από τη Γαλλία μετά την απόφαση να μην παρευρεθούν στο σημερινό παιχνίδι στη Λιόν, πέρασαν από το σημείο του δυστυχήματος.

Αμέσως μετά επισκέφθηκαν το νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τρεις οπαδοί και αντιπροσωπεία τους από τέσσερα άτομα συναντήθηκαν με τη διεύθυνση του νοσοκομείου και ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.

Πορεία μνήμης οπαδών του ΠΑΟΚ στην Ομόνοια

Φίλοι του ΠΑΟΚ συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη στο κέντρο της Αθήνας, για να τιμήσουν τη μνήμη των οπαδών της ομάδας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ στη Μενάνδρου, όπου με σπρέι γράφτηκε η λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου. Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ αλλά και του Πανιώνιου που ήρθαν να δείξουν τη στήριξή τους δημιούργησαν ένα προσωρινό μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Ακολούθησε πορεία προς την Ομόνοια, με τους συγκεντρωμένους να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».