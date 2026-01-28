Με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν αύριο στη Θεσσαλονίκη οι σοροί των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που άφησαν την τελευταία τους πνοή σε δρόμο της Ρουμανίας σε ένα συγκλονιστικό τροχαίο.

Αύριο το πρωί, ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία.

Στην Ελλάδα επιστρέφει για νοσηλεία ο ένα εκ των τριών τραυματιών της τραγωδίας στην Τιμισοάρα στη Ρουμανία με επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, για να συνεχίσει τη νοσηλεία του.

Η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή του, ωστόσο κρίθηκε σκόπιμο να μεταφερθεί στην Ελλάδα.

Αντίθετα, εξιτήριο πήρε ο έτερος τραυματίας, καθώς δεν είχε σοβαρά τραύματα και θα επιστρέψει στη χώρα μας.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, στο χειρουργείο μπήκε ο τρίτος οπαδός του ΠΑΟΚ, καθώς δεν μπορούσε να μετακινηθεί και θα παραμείνει στην Τιμισοάρα. Η οικογένειά του επέλεξε να δώσι το οκ για το χειρουργείο και να μη ζητήσει διακομδή του στην Ελλάδα αμέσως, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του.

Κάμερα drone πέταξε πάνω από τον μοιραίο αυτοκινητόδρομο E70, στην κομητεία Τιμισ της Ρουμανίας, όπου χθες έχασαν τη ζωή τους επτά νεαροί οπαδοί του ΠΑΟΚ στο σοκαριστικό τροχαίο που βύθισε στο πένθος τη χώρα.

Συνεργεία έχουν σπεύσει στο σημείο και απομακρύνουν από το οδόστρωμα τόσο το μίνι βαν, που μετατράπηκε σε άμορφη μάζα, όσο και τα συντρίμμια τα οποία, λόγω της σφοδρής πρόσκρουσης με το φορτηγό, εκτοξεύθηκαν σε μεγάλη ακτίνα.

Αναφορικά με τους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, η ταυτοποίησή τους έχει γίνει, όπως είπε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, λέγοντας πως το μεγαλύτερο ηλικιακά θύμα έχει γεννηθεί το 1996. «Είναι μια πολύ δύσκολη και βαριά ημέρα για όλη την Ελλάδα μετά από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ», είπε αρχικά ο Γιάννης Λοβέρδος για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο πέθαναν επτά Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Ο Βασίλης Μολντοβάνοφ, ο Βασίλης Πάλος, ο Χρήστος Ζέπος, ο Γιώργος Κεσανίδης, ο Κώστας Μαρκόπουλος και ο Δημήτρης Μαρωνίτης είναι οι έξι από τους επτά οπαδούς του «Δικεφάλου του Βορρά» που έφυγαν από τη ζωή τόσο πρόωρα και άδικα. Όλοι τους κάτω από 30 ετών.

Ο Βασίλης Πάλο O Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος Ο Γιώργος Κεσανίδης Ο Χρήστος Ζέσιος Ο Βασίλης Μολτνοβάνοφ O Γιώργος Μαρονίτης

Ήμασταν σαν αδέρφια, θυμάμαι τα πάντα, λέει τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ

Ένας εκ των τραυματιών μίλησε στο MEGA και δήλωσε πως «τα θυμάμαι όλα, δεν έχασα τις αισθήσεις μου ούτε μία στιγμή» ενώ ανέφερε πως στο βανάκι «ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι».

«Δεν ξέρω, δεν οδηγούσα εγώ. Είμαι καλά, αφού μιλάμε. Δεν ξέρω πράγματα να σου πω σίγουρα για να έχεις μια απάντηση. Εγώ αυτή τη στιγμή θρηνώ τους φίλους μου. Σήμερα είναι πένθος. Δεν με ενδιαφέρει τι έχουν καταθέσει. Δεν μπορώ να ξέρω τι έχουν καταθέσει», είπε ο τραυματίας.

«Είμαστε τρεις επιζώντες, εγώ και άλλοι δύο που είναι μέσα στο νοσοκομείο και επτά νεκροί. Είμαι μόνος μου σε ένα δωμάτιο, δεν ξέρω ρουμάνικα, δεν ξέρω καλά αγγλικά. Τυχαία άκουσα τις φωνές τους, καθώς περνούσα εγώ με το καροτσάκι για να κάνω μαγνητική. Τους άκουσα, ξέρω τουλάχιστον ότι είναι ζωντανοί. Είχαν μια σταθερή νύχτα όσον αφορά τα αποτελέσματα και που ρώτησα τους γιατρούς σήμερα για το πώς είναι οι φίλοι μου. Μου είπαν καλά λόγια. Πολύ πιθανό αύριο να φύγουμε με αεροπλάνο όλοι. Κάτι κατάγματα, κάτι σπασίματα έχω», ανέφερε.

«Δεν είμαι σίγουρος το πώς κόλλησε εκεί. Θα το έχετε δει το βίντεο. Υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά και να μην γίνει τίποτα. Από την Έδεσσα το νοικιάσαμε το βανάκι, ο οδηγός πήγε το πήρε από εκεί και μας “φόρτωσε” όλους από Θεσσαλονίκη. Ήμασταν έξι άτομα από την Ημαθία και οι υπόλοιποι είναι από άλλες περιοχές που βρεθήκαμε όλοι σε ένα κοινό σημείο που είχαμε δώσει ραντεβού. Ήμασταν σαν αδέρφια, είμαστε πολύ φίλοι», κατέληξε.

Τα σενάρια για το πολύνεκρο τροχαίο με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος ανέφερε στο Mega ότι η «διαδικασία του Lane Assist αν θέλετε ακυρώνεται, μια και διαπιστώσαμε ότι ο οδηγός και στις δύο περιπτώσεις είχε βγάλει φλας. Το φλας είναι αυτό το οποίο απενεργοποιεί το Lane Assist για να μπορέσει ο οδηγός να κάνει προσπέραση ή να αλλάξει λωρίδα».

Μία άλλη σκέψη που περνάει από το μυαλό ειδικών, είναι ο οδηγός να αντιμετώπισε κάποιο ξαφνικό πρόβλημα υγείας και να έχασε τον έλεγχο του βαν, σε έναν δρόμο ούτως ή άλλως άκρως επικίνδυνο.

«Όταν αυτό διαταράσσεται, είτε επειδή κάποιος τον σκούντηξε, είτε επειδή γύρισε απότομα και έφυγε η θέση του από το κάθισμα, ο ίδιος ο ανθρώπινος οργανισμός θέλει να επαναφέρει τον οδηγό σε θέση ισορροπίας. Άρα λοιπόν αυτή η κίνηση, η αν θέλετε η ελάχιστη κίνηση των δέκα μοιρών στο τιμόνι, μπορεί να δημιούργησε αυτό το οποίο δημιούργησε».

«Το τρίτο, είναι κλατάρισμα μπροστινού ελαστικού και το τέταρτο είναι ίσως μία ριπή ανέμου, η οποία για κάποιο λόγο διαμόρφωσε αυτό το σκηνικό».

Οι Αρχές της Ρουμανίας υποστηρίζουν από χθες ότι κατά πάσα πιθανότητα το μοιραίο βαν είχε συγκρουστεί νωρίτερα με το βυτιοφόρο κατά τη διάρκεια της προσπέρασης που επιχείρησε, χωρίς αυτό να έχει καταγραφεί στο βίντεο.

Κάτι τέτοιο πάντως φαίνεται πλέον να μην συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Το βανάκι αρχίζει να στρίβει δεξιά και στη συνέχεια παίρνει ανεξήγητα κατεύθυνση προς τα αριστερά. Αυτή η αλλαγή πορείας που έχει καταγραφεί στο βίντεο, απομακρύνει το ενδεχόμενο μίας προγενέστερης σύγκρουσης του μοιραίου βαν με το βυτιοφόρο.

Ειδικοί εκτιμούν στο Mega ότι το μαύρο βανάκι είχε αναπτύξει ταχύτητα κοντά στα 90 χιλιόμετρα την ώρα για να κάνει την προσπέραση του βυτιοφόρου, που αρχικά προπορευόταν με ταχύτητα που υπολογίζεται στα 70 με 80 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο οδηγός φαίνεται να έχει ανάψει το δεξί φλας για να επαναφέρει το όχημα στο ρεύμα κυκλοφορίας του, όμως αμέσως μετά φαίνεται να ανάβει το αριστερό και να χάνεται ο έλεγχος.

Σε έναν δρόμο επικίνδυνο, γεμάτο λακκούβες, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη λόγω της ομίχλης. Παρόλα αυτά, ειδικοί εκτιμούν πως το κόκκινο φορτηγό στο αντίθετο ρεύμα φαινόταν και, όπως λένε, είναι απίθανο να μην το είδε ο οδηγός του βαν και να προχώρησε σε λάθος εκτίμηση.

«Όταν βγάλουμε αριστερό ή δεξί φλας, το Lane Assist στην ουσία απενεργοποιείται. Απενεργοποιείται διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να αλλάξουμε ούτε κατεύθυνση, ούτε ρεύμα κυκλοφορίας. Και βέβαια αυτό το οποίο πρέπει να ξέρει ο καθένας είναι ότι δεν μπλοκάρει. Απλά στιγμιαία σου δίνει την αίσθηση ότι κάτι πρέπει να κάνεις».

Από τη διαγράμμιση του δρόμου φαίνεται πως η προσπέραση στο συγκεκριμένο σημείο επιτρεπόταν. Το όριο ταχύτητας ήταν 100 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό φαίνεται από τις πρώτες αναλύσεις να μην είχε υπερβεί κανένα από τα εμπλεκόμενα οχήματα.

«Οι οδηγοί οι οποίοι έχουν εμπειρία, αυτό το ξεμπλοκάρισμα μπορούν να το κάνουν σε δέκατα του δευτερολέπτου, με μία πολύ μικρή κίνηση του τιμονιού, λιγότερο από δύο μοίρες».