Σοκαρισμένος από το φονικό τροχαίο που έγινε την Τρίτη 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία με θύματα επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ και τους τρεις τραυματίες, είναι ο οδηγός της νταλίκας στην οποία προσέκρουσε ο οδηγός του βαν.

«34 χρόνια εμπειρίας ως οδηγός και έπειτα από εκατομμύρια χιλιόμετρα οδήγησης δεν έχω ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε ο Πολωνός οδηγός της νταλίκας στην κατάθεσή του, επισημαίνοντας ότι έχει ταξιδέψει σε ολόκληρη την Ευρώπη με το φορτηγό του.

Αυτόπτης μάρτυρας του δυστυχήματος που βρισκόταν δύο οχήματα πίσω από το βαν με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, ανέφερε ότι, πριν περάσει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, το βαν ακούμπησε την άκρη του βυτιοφόρου που προσπερνούσε, από το οποίο και καταγράφηκε σε βίντεο το ατύχημα.

«Έκανε δεξιά-αριστερά για να δει αν μπορούσε να προσπεράσει. Συνέχισε να κοιτάζει. Σε κάποιο σημείο, προσπέρασε. Από τη θέση που βρισκόμουν, ήταν σαφές ότι δεν είχε καμία πιθανότητα να προσπεράσει ή τουλάχιστον ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο. Η κόκκινη νταλίκα ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της προσπέρασης, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να ολοκληρώσει την προσπέραση και κατευθύνθηκε στα δεξιά της νταλίκας, προσπαθώντας να μπει στη δεξιά λωρίδα, στη λωρίδα που έπρεπε να είναι. Τη στιγμή εκείνη χτύπησε στην κόκκινη νταλίκα», είπε ο αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος κάλεσε αμέσως τις Αρχές. Ο ίδιος ανέφερε ότι μετά το ατύχημα, είδε έναν από τους επιζώντες να βγαίνει από το βαν.

Ωστόσο, πηγές της Αστυνομίας υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε επαφή μεταξύ του βαν και του βυτιοφόρου, σύμφωνα με το τοπικό μέσο libertatea.ro.

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των επτά νεκρών

Έγινε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων, όπως επιβεβαίωσε νωρίτερα σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, λέγοντας πως το μεγαλύτερο ηλικιακά θύμα έχει γεννηθεί το 1996.

«Είναι μια πολύ δύσκολη και βαριά ημέρα για όλη την Ελλάδα μετά από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι στο υπουργείο Εξωτερικών, τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ».

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, είπε ότι οι επτά σοροί ταυτοποιήθηκαν, με τον μεγαλύτερο ηλικιακά από τα θύματα να είναι γεννηθείς το 1996. «Είναι μια φρικτή κατάσταση».

«Έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί των επτά νεκρών, θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε ένα καλό πανεπιστημιακό νοσοκομείο και έτσι έχουν τη φροντίδα που χρειάζεται να έχουν. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ο ένας πολυτραυματίας, οι άλλοι καλύτερα», ανέφερε ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτηριστικά.