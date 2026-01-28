Έγινε η ταυτοποίηση των επτά θυμάτων από το τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους οι επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιβεβαίωσε σε συνέντευξή του ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, λέγοντας πως το μεγαλύτερο ηλικιακά θύμα έχει γεννηθεί το 1996.

«Είναι μια πολύ δύσκολη και βαριά ημέρα για όλη την Ελλάδα μετά από αυτή την τραγωδία που έπληξε τη χώρα μας. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι στο υπουργείο Εξωτερικών, τα βαθιά μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και στη μεγάλη οικογένεια του ΠΑΟΚ», είπε αρχικά ο Γιάννης Λοβέρδος για το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο πέθαναν επτά Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ και τραυματίστηκαν άλλοι τρεις.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, είπε ότι οι επτά σοροί ταυτοποιήθηκαν, με τον μεγαλύτερο ηλικιακά από τα θύματα να είναι γεννηθείς το 1996. «Είναι μια φρικτή κατάσταση».

«Έχουν ταυτοποιηθεί οι σοροί των επτά νεκρών, θα υπάρξουν και επίσημες ανακοινώσεις. Σε ό,τι αφορά την κατάσταση των τραυματιών και οι τρεις μεταφέρθηκαν σε ένα καλό πανεπιστημιακό νοσοκομείο και έτσι έχουν τη φροντίδα που χρειάζεται να έχουν. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι είναι σε καλή κατάσταση, ο ένας πολυτραυματίας, οι άλλοι καλύτερα», ανέφερε ο Γιάννης Λοβέρδος χαρακτηριστικά.

«Από την πρώτη στιγμή το υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιηθεί για να προσφέρει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βοήθεια στους συγγενείς των θυμάτων και φυσικά να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για αυτή την τραγωδία. (…) Ο τόπος του δυστυχήματος είναι κοντά στα ουγγρικά σύνορα, περίπου οκτώ ώρες με το αυτοκίνητο από το Βουκουρέστι μέχρι εκεί», συμπλήρωσε.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο της τραγωδίας:

Αναμένεται η απόφαση αν ο πολυτραυματίας θα μεταφερθεί στην Ελλάδα

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ δήλωσε ότι είναι εκτός κινδύνου και οι τρεις τραυματίες από το τροχαίο δυστύχημα. Ο υπουργός ανέφερε ότι ο ένας τραυματίας είναι πλήρως καλά στην υγεία του, ενώ ο δεύτερος φέρει κατάγματα που δεν χαρακτηρίζονται σοβαρά και ο τρίτος τραυματίας είναι ο πιο σοβαρά τραυματισμένος, καθώς έχει υποστεί πολλαπλά και σοβαρά κατάγματα, χωρίς ωστόσο να είναι απειλητικά για τη ζωή του.

«Η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι η ελληνική πλευρά βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε πλήρη κινητοποίηση.

Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι εκκρεμεί η απόφαση της οικογένειας του πολυτραυματία σχετικά με το εάν το απαιτούμενο χειρουργείο θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία ή αν θα μεταφερθεί στην Ελλάδα για να νοσηλευτεί. Όπως είπε, σε περίπτωση που ζητηθεί διακομιδή, οι ελληνικές αρχές είναι έτοιμες να προχωρήσουν άμεσα και να πάνε στη Ρουμανία να τον πάρουν.

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον αρμόδιο υφυπουργό Διαχείρισης Κρίσεων της Ρουμανίας, ο οποίος συνομιλεί με τους γιατρούς του νοσοκομείου, προσθέτοντας ότι έχει πλήρη εικόνα της κατάστασης των τραυματιών. «Η απόφαση ανήκει αποκλειστικά στην οικογένεια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι μας ζητηθεί», υπογράμμισε.