Άμεση ήταν η κινητοποίηση του υπουργείου Εξωτερικών μετά το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη στήριξη των τραυματιών και τον επαναπατρισμό των σορών των θυμάτων, όπως ανέφερε το πρωί της Τετάρτης ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος.

Ο ίδιος μιλώντας στην ΕΡΤ, είπε ότι η είδηση του δυστυχήματος τον βρήκε σε σύσκεψη στο γραφείο του: «Όπως κι εσείς, αισθάνομαι συντετριμμένος. Πρόκειται για μια τραγωδία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχουμε σταματήσει να εργαζόμαστε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε».

Ο Γιάννης Λοβέρδος τόνισε ότι μόλις έγινε γνωστό το δυστύχημα, ενεργοποιήθηκε άμεσα η ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι, η οποία απέστειλε τον πρόξενο και διερμηνέα στην περιοχή της Τιμισοάρα, όπου σημειώθηκε η τραγωδία, παρά τη μεγάλη απόσταση των περίπου οκτώ ωρών οδικώς.

Οι Έλληνες διπλωμάτες βρέθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες, το οποίο θεωρείται από τα καλύτερα στη Ρουμανία, όπως σημείωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών. Παράλληλα, η πρέσβης και τα στελέχη της πρεσβείας βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τους συγγενείς των θυμάτων, παρέχοντας κάθε δυνατή συνδρομή.

Ο Γιάννης Λοβέρδος αποκάλυψε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης είχε αλλεπάλληλες επικοινωνίες με τον Ρουμάνο ομόλογό του, πριν αναχωρήσει για τη Νέα Υόρκη. «Το υπουργείο Εξωτερικών δεν κοιμάται. Από χθες το μεσημέρι βρίσκεται σε συνεχή εγρήγορση», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στη σύνθετη γραφειοκρατική διαδικασία επαναπατρισμού των σορών, ο υφυπουργός παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, ωστόσο τόνισε ότι στην παρούσα υπόθεση έχει «πέσει πάνω όλο το υπουργείο Εξωτερικών».

«Μόλις ολοκληρωθεί η αναγνώριση των θυμάτων, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να επιστρέψουν το συντομότερο δυνατό στην Ελλάδα οι σοροί των επτά νέων ανθρώπων», δήλωσε, αποφεύγοντας να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες πριν υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις.

Για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών, ο Γιάννης Λοβέρδος σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ιατρική ενημέρωση. «Προσευχόμαστε για την καλύτερη δυνατή εξέλιξη και να επιστρέψουν υγιείς στις οικογένειές τους», είπε.

Τέλος, όπως τόνισε: «Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από τον φανατισμό και την τοξικότητα. Αυτή η στάση ανθρωπιάς πρέπει να διατηρηθεί», υπογράμμισε.