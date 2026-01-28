Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά τον ξαφνικό και τραγικό χαμό επτά φιλάθλων της ομάδας σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για να βρεθούν στη Λυών και να στηρίξουν τον Δικέφαλο του Βορρά.

Στην Τούμπα, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες, ενώ το γήπεδο παραμένει ανοιχτό από τις 10:00 το πρωί, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους το επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών.

Την ίδια στιγμή, ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αποχαιρετούν τους εκλιπόντες μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ και αρκετοί ακόμη εξέφρασαν τη θλίψη τους με λόγια όπως «τους πήρε η αγάπη τους για σένα» και «αδέλφια μας εκεί ψηλά που ζείτε».

Το βράδυ της Τετάρτης, ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου, μαζί με παίκτες της ομάδας, βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Τούμπας κρατώντας λουλούδια, συμμετέχοντας στο αυθόρμητο προσκύνημα που είχε στηθεί από τον κόσμο, για να τιμήσουν τη μνήμη των επτά ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Μαζί με τον Ρουμάνο τεχνικό έδωσαν το «παρών» οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς, Τάισον, Δημήτρης Πέλκας, Μαρία Γκοντσάρεβα, Χρήστος Καρυπίδης και Τόμας Κεντζιόρα.

Νωρίτερα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε στη ρουμανική ιστοσελίδα Gazeta Sporturilor για το δυστύχημα που σημειώθηκε στην πατρίδα του, εκφράζοντας τη βαθιά του οδύνη. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στις οικογένειες των θυμάτων, υπογραμμίζοντας πως η «ασπρόμαυρη» οικογένεια θα σταθεί δίπλα τους, ώστε να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι και πως έχουν στο πλευρό τους μια μεγάλη και ενωμένη οικογένεια. «Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ξεχωριστό. Όλοι όσοι υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θεωρούν τον εαυτό τους μέλος μιας τεράστιας οικογένειας.

Όταν συμβαίνει μια τέτοια τραγωδία, συναισθηματικά, η επίδρασή της είναι τεράστια. Ζούμε ακόμα σε επίπεδα έντασης. Η θλίψη είναι τεράστια! Δύσκολο να το εξηγήσω με λόγια. Εκτός από τα συναισθήματα των οπαδών που θεωρούν τους εαυτούς τους συγγενείς, υπάρχουν και οι οικογένειες των ατόμων που εμπλέκονται στο ατύχημα» υποστήριξε.