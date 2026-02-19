Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν ως πρόεδρος της UEFA και ο Μάκης Γκαγκάτσης ως πρόεδρος της ΕΠΟ κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας μαζί με τον γενικό γραμματέα Θεόδωρο Θεοδωρίδη και τον διευθυντή εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς, ήταν το βράδυ της Τετάρτης (18/2) στο Καραϊσκάκη για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν και την Πέμπτη (19/2) είναι στη Θεσσαλονίκη για το ΠΑΟΚ – Θέλτα.

Οι τρεις τους και ο Γκαγκάτσης, από την πλευρά της ΕΠΟ, γευμάτισαν στη Θεσσαλονίκη νωρίτερα και στη συνέχεια πήγαν στο γήπεδο της Τούμπας και άφησαν λουλούδια και στεφάνι έξω από τη Θύρα 1, στη μνήμη των επτά οπαδών του «δικεφάλου του βορρά» που σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.