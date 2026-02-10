Στο ίδιο σημείο όπου, στις 27 Ιανουαρίου, εκτυλίχθηκε το τραγικό τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε επτά φίλους του ΠΑΟΚ, σημειώθηκε ακόμη ένα θανατηφόρο δυστύχημα, προκαλώντας νέο κύμα θλίψης και σοκ.

Περίπου έναν μήνα νωρίτερα, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους με προορισμό τη Γαλλία, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα τους στην αναμέτρηση με τη Λυών, ωστόσο δεν έφτασαν ποτέ στον τελικό τους προορισμό, χάνοντας άδικα τη ζωή τους στην περιοχή της Τιμισοάρα, στη Ρουμανία.

Το δυστύχημα είχε σημειωθεί στον αυτοκινητόδρομο DN6, έναν οδικό άξονα που φέρει τη θλιβερή φήμη του «Δρόμου του Θανάτου», εξαιτίας του μεγάλου αριθμού σοβαρών και συχνά θανατηφόρων τροχαίων που έχουν καταγραφεί κατά καιρούς στο συγκεκριμένο τμήμα.

Δυστυχώς, η τραγική αυτή λίστα θυμάτων διευρύνθηκε και πάλι, καθώς το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου, καταγράφηκε νέο δυστύχημα στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ακόμη ανθρώπων και τον εκ νέου συγκλονισμό της τοπικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο σχετικό δημοσίευμα, «το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην DN6, στο ίδιο τμήμα του δρόμου όπου είχαν χάσει τη ζωή τους επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ο οδηγός ενός φορτηγού φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, να πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε μετωπικά με βαν. Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν ο 58χρονος οδηγός του βαν, καθώς και δύο ανήλικοι, ηλικίας 16 και 13 ετών».