Στη χώρα μας αναμένεται να μεταφερθεί σήμερα, Τετάρτη 4/2 ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την ελληνική πρεσβεία και όπως μετέδωσε η εκπομπή του MEGA «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο τραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και οι γιατροί αναφέρουν πως ενδεχομένως σήμερα να ξεκινήσει η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του στη Θεσσαλονίκη.

Ο τραυματίας παραμένει διασωληνωμένος και η μεταφορά θα γίνει υπό αυτή την προϋπόθεση, ώστε να μην καταπονηθεί.

Ακόμη, έχει ήδη υποβληθεί σε μια χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.