BEAST

«Τώρα είναι η ώρα»

Καλημέρα σας. Η διαδικασία για την Συνταγματική Αναθεώρηση αρχίζει μετά και το χθεσινό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος εξήγησε και σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αλέξη Παπαχελά και την τηλεόραση του ΣΚΑΪ τους λόγους για τους οποίους και προχωράει σε αυτή την κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, στην βάση της οποίας εδράζεται η αναζήτηση ευρύτερων συναινέσεων. Για την ιστορία οι ανακοινώσεις θα γίνονταν την περασμένη εβδομάδα, αλλά τα τραγικά γεγονότα στα Τρίκαλα και στην Τιμισοάρα άλλαξαν άρδην τον κυβερνητικό σχεδιασμό. «Τώρα είναι η ώρα». Αυτό είναι το σύνθημα στο Μέγαρο Μαξίμου και το ερώτημα που τίθεται είναι ποιοι θα στηρίξουν την συνταγματική αναθεώρηση ή έστω κάποια προτεινόμενα άρθρα προς Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Η διαδικασία στη Βουλή

Η πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος θα υποβληθεί γραπτώς από 50 τουλάχιστον βουλευτές και σε αυτήν θα προσδιορίζονται οι αναθεωρητέες διατάξεις. Αμέσως μετά ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης θα συγκροτήσει την διακομματική Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, που θα αναλάβει να εξετάσει την πρόταση (ή τις προτάσεις). Η Επιτροπή μέσα στην ταχθείσα προθεσμία θα υποβάλει την έκθεσή της στην Ολομέλεια της Βουλής. Θα ακολουθήσει συζήτηση για την λήψη της απόφασης που θα διαπιστώνει την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος και θα καθορίζει ειδικά τις αναθεωρητέες διατάξεις. H απόφαση αυτή της Βουλής λαμβάνεται με δυο ονομαστικές ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Αφού η προτείνουσα Βουλή ανάψει το «πράσινο φως» ο Πρόεδρος της επόμενης Βουλής που θα προκύψει από τις εκλογές, θα συστήσει Επιτροπή Αναθεώρησης για την επεξεργασία του περιεχομένου των αναθεωρητέων διατάξεων. Άρα μιλάμε για μια διαδικασία που θα διαρκέσει.

Το κρίσιμο στοιχείο και τα αγκάθια

Το πιο κρίσιμο στοιχείο των δυο φάσεων της διαδικασίας της συνταγματικής αναθεώρησης είναι οι πλειοψηφίες που θα σχηματιστούν. Αν η προτείνουσα Βουλή παραπέμψει στην επόμενη Βουλή τις προς αναθεώρηση διατάξεις με αυξημένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, τότε αρκεί από την αναθεωρητική Βουλή πλειοψηφία 151 ψήφων. Εάν όμως η προτείνουσα Βουλή δεν κατορθώσει να συγκεντρώσει αυξημένη πλειοψηφία για τις προς αναθεώρηση προτάσεις της, τότε στην καθοριστική δεύτερη φάση απαιτούνται 180 ψήφοι. H απόφαση της Βουλής που περιέχει τις αναθεωρούμενες διατάξεις λαμβάνεται με μία και μόνη oνoμαστική ψηφοφορία. Να σημειώσω ότι οι διατάξεις που δεν λάβουν την ελάχιστη πλειοψηφία των 151 ψήφων, τότε δεν περνούν στην επόμενη φάση, όπως έγινε με την πρόταση της ΝΔ για το άρθρο 16 η οποία στην ψηφοφορία της 14/2/2019 στην τότε προτείνουσα Βουλή με πλειοψηφία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έλαβε 93 «ναι» και 168 «όχι» και έτσι δεν προωθήθηκε καν στην αναθεωρητική Βουλή που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουλίου 2019.

Νέα κέντρα κράτησης μεταναστών στην Κρήτη

Πέρα από την Αναθεώρηση στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να τρέξουν και άλλα ζητήματα. Ένα από αυτά αφορά και το Εθνικό Απολυτήριο για το οποίο θα γίνει σήμερα ειδική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό. Τι άλλο έμαθα; Έρχονται δυο προσωρινά κέντρα κράτησης μεταναστών στην Κρήτη, το ένα θα γίνει στο βιομηχανικό πάρκο Ηρακλείου και στο άλλο στην Αγυιά Χανίων. Την σχετική τροπολογία θα καταθέσει σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και αναμένεται να ψηφιστεί αύριο στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου.

«Με σεβασμό και με πολιτικές»

Τα στοιχεία για την ανεργία των νέων είναι καταλυτικά. Βρίσκεται στο 13% από 35% που ήταν όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είναι θέμα για να πανηγυρίζει κανείς; Όχι. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά της κάθε κυβέρνησης. να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και να δίδονται καλύτεροι μισθοί ειδικά για τους νέους που τα προηγούμενα χρόνια έφευγαν από τη χώρα. Άλλο αυτό όμως και άλλο να εμφανίζονται διάφοροι «έμποροι ελπίδας, δήθεν κήνσορες» και προσπαθούν να δημιουργήσουν συνθήκες οργής με ψεύτικα δεδομένα όπως τόνισε με έμφαση ο Παύλος Μαρινάκης. Και έχει κάθε λόγο να το σημειώνει αφού η μείωση της ανεργίας ειδικά των νέων αλλά και των γυναικών και στο σύνολο των πολιτών είναι ένα επίτευγμα που, αρέσει δεν αρέσει, το πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και η φορολογική μεταρρύθμιση που έφερε αφορολόγητο μέχρι τα 25 έτη και φόρο 9% από 29% μέχρι τα 30 έτη στην οποία αναφέρθηκε σημειώνοντας: «Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε την νεολαία, με σεβασμό και με πολιτικές».

Ο κομματικός στρατιώτης της Κεντροαριστεράς με πτυχίο

Πάμε να δούμε την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να τοποθετήσει τον συγγραφέα και διανοούμενο Γιώργο Σιακαντάρη επικεφαλής της ομάδας εργασίας που θα καταλήξει σε κείμενο θέσεων για τη σύγκλιση της Σοσιαλδημοκρατίας, της Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της Πολιτικής Οικολογίας. Μία κίνηση που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός όχι για να δείξει ότι κάνει στροφή στο κέντρο αλλά για να δείξει ότι απέναντι σε αυτούς που έχει η Μαρία Καρυστιανού δίπλα της, ο ίδιος επιλέγει να πάει σε μία κίνηση με πρόσωπα που έχουν πανεπιστημιακό υπόβαθρο. Να θυμίσω ότι την ίδια συμπάθεια έτρεφε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος για τους πανεπιστημιακούς στην πολιτική και είδαμε που κατέληξε τότε όλο αυτό. Ο Γ. Σιακαντάρης λοιπόν επί Γιώργου Παπανδρέου ήταν στο ΙΣΤΑΜΕ και έδωσε την παραίτηση του όταν ήταν πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ ο Βενιζέλος και συγκεκριμένα το 2014. Ο λόγος ήταν η παρουσία του σε εκδήλωση της ΔΗΜΑΡ αν και είχε πάρει καιρό αποστάσεις από το ΠΑΣΟΚ. Μετά από λίγο καιρό προσχώρησε στη Δημοκρατική Αριστερά – Προοδευτική Συνεργασία. Γνωρίζω επίσης ότι είχε προσεγγίσει ανθρώπους για να πάει ως συνεργάτης της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά χωρίς βέβαια να ευοδωθεί κάτι τέτοιο. Ύστερα συνεργάστηκε με τον Νίκο Ανδρουλάκη όσο ήταν ευρωβουλευτής και οι κακές γλώσσες λένε ότι του έγραφε και ομιλίες. Χωρίς να γνωρίζουμε τον λόγο, τα έσπασαν και πήγε στην αγκαλιά του Ανδρέα Λοβέρδου στις εσωκομματικές εκλογές, όπου ο τελευταίος ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Κάποια στιγμή έκανε και ένα πέρασμα από τον Χάρη Δούκα όπου ήταν ομιλητές μαζί σε εκδηλώσεις μέχρι να έρθει το σήμερα όπου βρήκε πολιτική στέγη στον στρατηγικό σχεδιασμό του Αλέξη Τσίπρα. Για να το συνοψίσω. Ένας κομματικός στρατιώτης της Κεντροαριστεράς με πτυχίο.

Το σχέδιο της Καρυσιανού που δεν διαβάζουν οι αντίπαλοι της

Θα σταθώ σε ένα στοιχείο που αφορά τις δημοσκοπήσεις – που γνωρίζετε καλά πως είναι ένα από τα αγαπημένα μου θέματα. Όλες οι μετρήσεις έχουν ένα πλην ή συν 3% στατιστικό λάθος και αυτό σημαίνει ότι μπορεί μία εταιρεία να κάνει εκατό δημοσκοπήσεις σε μία εβδομάδα και να έχουν οι περισσότερες απ’ αυτές διαφορετικό ανάγνωσμα. Και σας το λέω αυτό γιατί έχω βαρεθεί να ακούω δεξιά και αριστερά ότι λειτουργούν με βάση τα συμφέροντα των κομμάτων. Προφανώς και λάθη θα γίνουν αλλά καμία εταιρεία δεν διακινδυνεύει το όνομά της. Ένα στοιχείο όμως που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν έχει σημαντικές διαρροές προς το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού – και αυτό δεν είναι η δική μου άποψη, αλλά εκείνων που μελετούν τις δημοσκοπήσεις. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει στη χώρα μας μεγάλο ποσοστό αντισυστημικής ψήφους και ότι οι πολωτικές τοποθετήσεις της Καρυστιανού δεν είναι από αμηχανία η λάθος αλλά βάσει σχεδίου. Είναι μια στρατηγική επιλογή κάτι που δεν το διαβάζουν μέχρι σήμερα οι πολιτικοί της αντίπαλοι και αυτό μπορεί να τους φέρει προ εκπλήξεων.

Η μεγάλη εικόνα

«Σημασία έχει να δούμε τη μεγάλη εικόνα». Αυτό απαντά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάθε φορά που τον ρωτούν για τα μεγάλα ενεργειακά deals, τα οποία έχει υπογράψει η χώρα μας, αλλά και για τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου, για τον οποίον, πολύς λόγος γίνεται τελευταία. Ο Παπασταύρου, ακόμα και σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις τονίζει ότι το φιλόδοξο αυτό project είναι κάτι μεγαλύτερο από τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Ουκρανία. Είναι διάδρομος, αγωγός εμπορίου, είναι αγωγός ανάπτυξης, είναι αγωγός διασυνδέσεων. Και αυτό είχε τονίσει και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνάντηση που είχε με τον πρώην πρωθυπουργό της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ. Στη «μεγάλη εικόνα» εντάσσεται επίσης, και ο καθοριστικός ρόλος του Κάθετου Διαδρόμου στην απεξάρτηση της ΕΕ από τη ρωσική ενέργεια, καθώς πλέον ο αγωγός Turkstream θεωρείται -εκτός και αν αποδείξει το αντίθετο- ότι μεταφέρει ρωσικό αέριο. Για να αντιληφθεί κανείς πόσο σημαντικό είναι αυτό, αξίζει να ρίξει μια ματιά στους υπολογισμούς που έκανε το Reuters, χθες Δευτέρα. Σύμφωνα με αυτούς, οι μέσες ημερήσιες προμήθειες φυσικού αερίου προς την Ευρώπη μέσω του TurkStream αυξήθηκαν κατά 10,3% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση. Και όπως επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο η Τουρκία είναι η μόνη διαδρομή διαμετακόμισης που έχει απομείνει για το ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς το πόσο σημαντικό είναι ότι, το παραθυράκι που επέτρεπε τη μεταφορικά ρωσικού αερίου μέσω της γείτονος, κλείνει.

Οι αιχμές του Καραμανλή

Η μεγάλη γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στην Καλαμάτα αποτέλεσε σημείο αναφορά για πολλούς γαλάζιους που παραβρέθηκαν στις γιορτές στην πρωτεύουσα της Μεσσηνίας που τελούσαν και υπό τις ευλογίες του τοπικού Μητροπολίτη Χρυσόστομου που έχει άριστη σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά. Γιατί το αναφέρω αυτό; Διότι ο Μητροπολίτης πρότεινε να ανακηρυχθεί σε επίτιμο δημότη ο Κώστας Καραμανλής -το αποδέχθηκε ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος- που σε ομιλία του χθες στήριξε τον Σαμαρά στέλνοντας μήνυμα στο Μέγαρο Μαξίμου. «Είναι ανάγκη όσοι διακονούν τον δημόσιο βίο να εκπέμπουν ταπεινότητα και σεμνότητα και όχι αλαζονεία και αυταρέσκεια» ήταν το ένα μήνυμα και το δεύτερο πιο ηχηρό προς το πρωθυπουργικό επιτελείο αφορούσε τον φίλο του Κώστα Καραμανλή τον Αντώνη Σαμαρά καθώς είπε: «Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε, κυριολεκτικά ή μεταφορικά». Πάρα πολλά γαλάζια στελέχη από πολλές περιοχές της χώρας βρέθηκαν στην Καλαμάτα. Ουσιαστικά μια σύναξη καραμανλικών και σαμαρικών.

Οι μετοχές του Μεσσηνίας

Τι άλλο κράτησα από τη χθεσινή σύναξη στην Καλαμάτα; Την αποδοχή του Μητροπολίτη Χρυσόστομου για τον οποίο οι πιο μυημένοι έλεγαν πως οι μετοχές του ανέβηκαν στη μάχη για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου όταν έρθει η ώρα. Η παρουσία και η καλή σχέση των δυο πρώην πρωθυπουργών, Κ. Καραμανλή και Αντ. Σαμαρά και του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου ήταν ένα σημάδι πως έχει επιρροή.

Το νέο Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ

Σας έγραψα χθες ότι το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ ανανέωση την θητεία του Δημήτρη Κουτσούμπα στη θέση του γενικού γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος που έχει 16 μέλη. Δημήτρης Κουτσούμπας, Νίκος Αμπατιέλος, Δημήτρης Αρβανιτάκης, Γιάννης Γκιόκας, Θέμης Γκιώνης, Θεανώ Καπέτη, Γιώργος Μαρίνος, Ελένη Μπέλλου, Μάκης Παπαδόπουλος, Κύριλλος Παπασταύρου, Κώστας Παρασκευάς, Γιάννης Πρωτούλης, Λουίζα Ράζου, Νίκος Σοφιανός, Νεκτάριος Τριάντης και Θοδωρής Χιώνης.

Ποιοι μπαίνουν στη δεύτερη φάση για ΣΔΙΤ των 350 εκατομμυρίων

Στη δεύτερη φάση μαθαίνω ότι μπαίνει ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο) μέσω ΣΔΙΤ, ενός έργου αξία άνω των 350 εκατ. ευρώ, που φτάνει τα 435 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου εγκρίθηκε το πρακτικό της πρώτης φάσης του διεθνούς διαγωνισμού, ανοίγοντας τον δρόμο για τον ανταγωνιστικό διάλογο. Στη δεύτερη φάση προκρίνονται τελικά τρία ισχυρά σχήματα της αγοράς υποδομών. Ο λόγος για τις ΓΕΚ Τέρνα, ΑΒΑΞ και το κοινό σχήμα Aktor – Metlen. Εκτός συνέχειας μένει το σχήμα της ΕΚΤΕΡ με την ΕΡΕΤΒΟ, καθώς η προσφορά τους απορρίφθηκε, ενώ ο διεθνής παίκτης που είχε κατέβει, με σχήμα που αποτελούνταν από τις Plenary Europe και Ballast Nedam International επέλεξε να αποσυρθεί από τη διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι αρχικό ενδιαφέρον είχαν εκδηλώσει όλα τα παραπάνω σχήματα, με τον ανταγωνισμό να προδιαγράφεται έντονος από την πρώτη στιγμή. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 30 χρόνια, εκ των οποίων τα πέντε αφορούν την κατασκευή, ενώ η αναθέτουσα αρχή είναι το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Θεαγένειο». Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη δομή υγείας στη χώρα που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για τα δημόσια νοσοκομειακά έργα.

Πωλούνται γραφεία για 10 εκατομμύρια στο Μαρούσι

Πληροφορούμαι ότι στην αγορά έχει βγει ένα ιδιαίτερα «βαρύ» ακίνητο γραφείων στο Μαρούσι, με ζητούμενο τίμημα που αγγίζει τα 10 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ακίνητο συνολικής επιφάνειας 2.400 τ.μ., σε σημείο υψηλής προβολής κοντά στην Αττική Οδό. Το έργο βρίσκεται υπό κατασκευή και, όπως μαθαίνω, προβλέπεται να παραδοθεί στα μέσα του 2026. Την υλοποίηση έχει αναλάβει η Qproject του επιχειρηματία Κυριάκου Τσαγκαλίδη, ενώ ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι η Hellenic Properties του Ερρίκου Αρρώνες. Στο πακέτο 26 θέσεις πάρκινγκ και δύο ανεξάρτητες είσοδοι. Το κτίριο θα είναι πιστοποιημένο κατά LEED, με ενεργειακή κλάση Α+, στοιχείο που ανεβάζει τον πήχη για εταιρείες που αναζητούν «πράσινα» γραφεία στα Βόρεια Προάστια. Με τιμή που αντιστοιχεί σε περίπου 4.170 ευρώ ανά τ.μ., το ακίνητο φαίνεται ότι απευθύνεται ξεκάθαρα σε θεσμικούς ή εταιρικούς αγοραστές που βλέπουν το Μαρούσι ως στρατηγική επιλογή.

Τι ετοιμάζει ο Ξενοκώστας στα ναυπηγεία

Ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ της βιομηχανικής ανασυγκρότησης που επιχειρεί να χτίσει η ONEX βάζει ο Πάνος Ξενοκώστας, αυτή τη φορά με αιχμή τον σιδηροδρομικό τομέα. Ο ρόλος της κίνησης που κάνει ο ιδιοκτήτης των ναυπηγείων έχει τη δική του βαρύτητα, κάτι που φαίνεται και από την θερμή υποδοχή από πλευράς, Τάκη Θεοδωρικάκου. Η ONEX προχώρησε σε συμφωνία της ONEX RSIS με τη Sung Shin Rolling Stock Technology, κάτι που θα μπορούσε να φέρει περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας, διευρύνοντας το αποτύπωμα του ομίλου πέρα από τη ναυπηγική δραστηριότητα. Η στρατηγική συνεργασία προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου παραγωγής, συντήρησης και αναβάθμισης τροχαίου υλικού, καθώς και σύγχρονων σιδηροδρομικών συστημάτων. Βασικός πυλώνας του σχεδίου είναι η αξιοποίηση των υφιστάμενων βιομηχανικών υποδομών στην Ελλάδα. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και εξειδίκευση Ελλήνων τεχνικών, ώστε η τεχνογνωσία να παραμείνει και να αναπτυχθεί στη χώρα.

Δύο εκατομμύρια για ψηφιακή αναβάθμιση της Γλυφάδας

Σε τροχιά υλοποίησης ακούω ότι μπαίνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Γλυφάδας, με την προκήρυξη διαγωνισμού για έργο που αφορά την ανάπτυξη σύγχρονων ψηφιακών λύσεων. Ο δήμαρχος της πόλης, Γιώργος Παπανικολάου, παραμένει ιδιαίτερα κινητικός κάνοντας αρκετές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα της πόλης τα τελευταία χρόνια. Η σύμβαση περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών υποδομών, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της πόλης και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς κατοίκους, επισκέπτες και επιχειρήσεις. Μεταξύ των δράσεων προβλέπονται έξυπνες διαβάσεις και συστήματα προσβασιμότητας για ΑμεΑ, «έξυπνοι» κάδοι απορριμμάτων, κεντρική διαχείριση φωτισμού, ψηφιακές πλατφόρμες για ευπαθείς ομάδες και αθλητικές υποδομές, καθώς και συστήματα ελέγχου ποιότητας υδάτων. Παράλληλα, περιλαμβάνεται δράση ηλεκτρονικής τιμολόγησης, ενώ ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη συντήρηση των συστημάτων για τουλάχιστον δύο έτη. Η εκτιμώμενη αξία του έργου ανέρχεται σε 2,04 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.

Νέες εξαγορές από ΕΛΟΜΑΣ κοιτάζει ο Γαλαξίας

Ένας από τους ανθρώπους που μιλάω και γνωρίζει αρκετά, μου έλεγε πριν λίγες ώρες ότι η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, κοιτάζει να εξαγοράσει και άλλες μικρές αλυσίδες από τον όμιλο ΕΛΟΜΑΣ. Κάτι που έκανε πρόσφατα πράξη, εξαγοράζοντας τον Παπαγεωργίου στα Γιάννενα και όπως μου έλεγε το ίδιο πρόσωπο σκοπεύει να συνεχίσει ως πρακτική, με σκοπό να αποκτήσει περισσότερα σημεία σε περιφερειακά σημεία της χώρα, όπου δεν έχει σήμερα παρουσία.

Πόσο κρασί πίνουμε στην Ελλάδα

Η κατανάλωση κρασιού στην Ελλάδα παραμένει στενά συνδεδεμένη με την καθημερινότητα των Ελλήνων. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αρκετές μεταβολές τόσο ως προς τον όγκο όσο και ως προς τη σύνθεση της αγοράς. Σύμφωνα με στοιχεία που έχω στα χέρια μου για το 2024, η κατά κεφαλήν κατανάλωση οίνου στη χώρα ανήλθε σε 11,9 λίτρα, επίπεδο που τοποθετεί την Ελλάδα χαμηλότερα από τις παραδοσιακές οινοπαραγωγές χώρες της Νότιας Ευρώπης, αλλά με σαφή διαφοροποίηση ως προς το είδος του κρασιού που καταναλώνεται. Καθοριστικό χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς παραμένει η κυριαρχία του χύμα κρασιού. Υπολογίζεται ότι το μη τυποποιημένο κρασί, συμπεριλαμβανομένου εκείνου που διακινείται σε ασκούς, καλύπτει περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής κατανάλωσης.

Ο Παντελιάδης ζητάει διάλογο με κυβέρνηση

Με σαφή αιχμή την απουσία διαλόγου, ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα προς την κυβέρνηση, ζητώντας μια ουσιαστική συζήτηση για τη στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου. «Εύχομαι μια μέρα κάποια κυβέρνηση να μας καλέσει για να συζητήσουμε μαζί τη στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου με τρόπο επωφελή για την κοινωνία και την οικονομία», σημειώνει. Σε μία από τις συνήθεις αναρτήσεις του στο Linkedin, ο ίδιος δεν παραγνωρίζει τα θετικά σημάδια. Δηλαδή, μιλάει για την αύξηση των όγκων πωλήσεων στα σούπερ μάρκετ, την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και την απόσυρση, των αναχρονιστικών μέτρων, λέγοντας ότι τα παραπάνω συνθέτουν μια εικόνα σχετικής ισορροπίας. Μιας ισορροπίας, όμως, εύθραυστης, όπως παραδέχεται, συνοψίζοντας με τη φράση ότι «Σταθερότητα δεν θα έχουμε, αλλά φαίνεται ότι για την ώρα διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά την αστάθεια».