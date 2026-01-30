BEAST

Το άνοιγμα του Μητσοτάκη

Καλημέρα σε όλους. Περίοδος συνεδρίων στα κόμματα και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση και για την κορυφαία διαδικασία στη Νέα Δημοκρατία. Ο ορισμός του Θόδωρου Ρουσόπουλου για την προεδρία του συνεδρίου της ΝΔ είναι ένα σαφές άνοιγμα στους καραμανλικούς, όπως μου είπαν. Να θυμίσω ότι τα τελευταία χρόνια, πρόεδρος του συνεδρίου οριζόταν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως αποφάσισε να κάνει μια συμβολική κίνηση και να δείξει πως ανοίγεται. Ο Θ. Ρουσόπουλος προ ημερών ολοκλήρωσε και τη θητεία του ως πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Στα Γιάννενα ο πρωθυπουργός

Πάντως επί τη ευκαιρία κλείδωσε επιτέλους το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ και θα γίνει στα Γιάννενα, όπως είχε προγραμματιστεί. Ήταν αρχικά να ξεκινήσουν οι προσυνεδριακές διαδικασίες από τη Θεσσαλονίκη, αλλά τελικά επέλεξε ο πρωθυπουργός τα Γιάννενα. Υπήρξε αναβολή του προσυνεδρίου λόγω των δύο τραγικών δυστυχημάτων σε Τρίκαλα και Ρουμανία. Η αρχή λοιπόν θα γίνει την προσεχή Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στην πρωτεύουσα της Ηπείρου με τελικό σταθμό το συνέδριο της ΝΔ το τριήμερο 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.

Το 20% της Καρυστιανού

Σας ενημέρωσε προχθές η στήλη ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού στην Α’ Αθηνών καταγράφει ποσοστό 20% σύμφωνα με δημοσκόπηση γνωστής εταιρείας στον χώρο. Κάποιοι ίσως να μην το πιστέψατε, αλλά ήρθε η χθεσινή της MRB να δείξει αυτό που σας έλεγα. Για τη Μαρία Καρυστιανού στην ερώτηση αν θα την ψήφιζαν, απάντησε ένα σίγουρα ναι, 12,3 και ένα μάλλον ναι 20,1% . Και από ό,τι έμαθα πανελλαδικά από τη χθεσινή δημοσκόπηση τη δείχνει στο 20%.

Οι κατακτητές και η επανάσταση

Θα ακούσουμε πολλά στον δρόμο προς τις κάλπες. Ειδικά από την πλευρά της Μαρίας Καρυστιανού. Για παράδειγμα, η Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λέγεται ότι ανήκει στον κύκλο των συμβούλων της Μ. Καρυστιανού βοηθώντας στη διαμόρφωση του οικονομικού προγράμματος του κόμματός της. Χθες ρωτήθηκε από τον Δ. Βενιέρη στον Status fm της Θεσσαλονίκης για αυτά που είπε δυο χρόνια πριν σε παρουσίαση του βιβλίου της «Η Ελλάδα που ματώνει». Τότε είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Η λύση για την Ελλάδα είναι η επανάσταση, η οποία θα είναι αιματηρή οπωσδήποτε». Χθες είπε: «Οποιαδήποτε επανάσταση μπορεί να είναι και αιματηρή. Δεν είμαι υπέρ των αιματηρών επαναστάσεων, το είπα όμως αυτό και μπορεί να γίνει. Όταν θα γίνει αυτό, θα είναι τρομερό» και συνέχισε για το πώς μπορεί να γίνει μια αιματηρή επανάσταση: «Όπως γίνονται όλες οι επαναστάσεις. Η επανάσταση δεν γίνεται μόνο από χούντα. Η ελληνική επανάσταση δεν έγινε από χούντα. Οι κατακτητές μπορούν να είναι διαφόρων ειδών. Έχουμε και σήμερα κάποιου είδους κατακτητές». Αν μη τι άλλο δεν θα πλήξουμε.

Η αέναη γκρίνια

Ακούγοντας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να μιλά για «κίνημα τυμβωρύχων» με αφορμή την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» θεωρήθηκε από πολλούς ότι υπερέβαλλε. Όμως, δικαιώθηκε στην πράξη, αφού όλοι εκείνοι που κράτησαν τα προσχήματα για ένα 24ωρο μετά την τραγωδία, στη συνέχεια άρχισαν τα περί μπαζώματος. Όπως μου έλεγε δημοσκόπος που αφουγκράζεται την κοινωνία, με αυτή την τακτική όχι μόνο θα κολλήσει η βελόνα, αλλά θα ξεκινήσει η κατηφόρα. Μου τόνιζε επίσης ότι αυτή η αέναη γκρίνια και το διαρκές «για όλα φταίει ο Μητσοτάκης» φαίνεται εκ του αποτελέσματος στις πρόσφατες μετρήσεις ότι δεν βρίσκει ευήκοα ώτα.

Το 2027 έτοιμο το data center campus στην Παιανία

Με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας DATA4 Ολιβιέ Μισελί συναντήθηκε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος. Η γαλλική εταιρεία είναι υπεύθυνη για την κατασκευή του data center campus στην Παιανία, μια επένδυση ύψους περίπου 400 εκατ. ευρώ, που δημιουργεί 300 θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής και στη συνέχεια 300 μόνιμες θέσεις εργασίας για τις λειτουργίες του κέντρου. Ο Μισελί ενημέρωσε τον Θεοδωρικάκο ότι το έργο θα είναι έτοιμο το πρώτο εξάμηνο του 2027. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η γενική γραμματέας ιδιωτικών επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη. Να θυμίσουμε ότι στην τελετή θεμελίωσης του έργου είχε παραστεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου.

Η σύναξη των πρώην

Πριν από το προσυνέδριο της ΝΔ στα Γιάννενα θα υπάρξει μια ενδιαφέρουσα σύναξη στην Καλαμάτα την προσεχή Δευτέρα που εορτάζει η πόλη. Της Υπαπαντής του Κυρίου και θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης σε ειδική τελετή ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής. Η πρόταση έγινε από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και το είχε συζητήσει με τον έτερο πρώην πρωθυπουργό, τον Μεσσήνιο, Αντώνη Σαμαρά. Στην τελετή θα είναι και ο επίσης Μεσσήνιος πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, που όπως μου είπε άνθρωπος που παρακολουθεί τις κινήσεις του συνήθως δεν απουσιάζει από την εορτή της Υπαπαντής.

Στα Γιάννενα και ο Τσίπρας

Στα Γιάννενα θα βρεθεί και ο Αλέξης Τσίπρας το επόμενο Σάββατο 7 Φεβρουαρίου. Πολύς λόγος έγινε για το εάν θα υπήρχε άτυπο έμμεσο ντιμπέιτ, αλλά επειδή πολλά ειπώθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου δεν το ήθελαν με τίποτα να είναι στην ίδια πόλη την ίδια μέρα. Στο επιτελείο του Αλ. Τσίπρα συζητάνε ποιο θα είναι το πάνελ που δεν έχει ακόμα κλειδώσει, ενώ μαθαίνω πως θα γίνει μεγάλη κινητοποίηση και από τους τοπικούς βουλευτές, Όλγα Γεροβασίλη (Άρτα), Κώστα Μπάρκα (Πρέβεζα), αλλά και από άλλα στελέχη.

Η ισορροπία είναι επιβίωση

Εκτός από την γκρίνια, τις χαμηλές δημοσκοπήσεις, την αναγνωρισιμότητά του και το εν αναμονή κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ο Σωκράτης Φάμελλος έχει να αντιμετωπίσει και τους βουλευτές του. Όπως μαθαίνω και όπως ακούγεται για να είμαι ειλικρινής, στα πηγαδάκια της Bουλής υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια, όχι γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει θωρακιστεί πίσω από πρόσωπα όπως ο Νίκος Παππάς, ο Παύλος Πολάκης και ο Διονύσης Καλαματιανός όπως λένε οι κακές γλώσσες, αλλά γιατί έχει κόψει και από κοινοβουλευτικές επιτροπές πρόσωπα που είναι με το ένα πόδι στον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Στο πολιτικό σκηνικό, η ισορροπία είναι επιβίωση. Και όπως μου είπε κορυφαίο στέλεχος της Αριστεράς, «εάν θέλεις να μάθεις πού φυσάει ο άνεμος, κοίτα πού προσπαθεί να ισορροπήσει ο Σωκράτης Φάμελλος».

Συνέδριο ξεκαθαρίσματος στου Κασσελάκη

Και να πάω σε ένα άλλο συνέδριο, αυτό του Κινήματος Δημοκρατίας, όπου θα έχουμε εξελίξεις μετά και τη χθεσινή παραίτηση του βουλευτή, Αλέξανδρου Αυλωνίτη, από το κόμμα που ηγείται ο Στέφανος Κασσελάκης. Πολλοί στοιχηματίζουν ότι στο συνέδριο που θα γίνει το διήμερο 7-8 Φεβρουαρίου θα γίνουν ξεκαθαρίσματα και δεν αποκλείονται και άλλες αποχωρήσεις. Ο Αλ. Αυλωνίτης ακολούθησε την Κυριακή Μάλαμα, αλλά για τους μυημένους ήταν αναμενόμενη κίνηση.

Επανεκλογή Κουτσούμπα αύριο

Άλλο ένα συνέδριο ξεκίνησε χθες και αυτό είναι το 22ο συνέδριο του ΚΚΕ στον Περισσό, έδρα του κόμματος, με την ομιλία του γ.γ. της Κ.Ε., Δημήτρη Κουτσούμπα. «ΚΚΕ δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της Ιστορίας, για τον Σοσιαλισμό!» Αυτό είναι το σύνθημα του συνεδρίου που θα ολοκληρωθεί αύριο με την εκλογή των μελών της νέας Κεντρικής Επιτροπής και της Κεντρικής Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου του ΚΚΕ.

«Εξοικονομώ» και το Προεδρικό

Όταν πέρασε την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου τον περασμένο Μάρτιο ο Κωνσταντίνος Τασούλας ήταν να δει πώς θα γίνει η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου. Μάλιστα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε ενημερώσει σχετικά και τους πολιτικούς αρχηγούς στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το περασμένο καλοκαίρι. Το Προεδρικό είναι έργο του γνωστού αρχιτέκτονα Τσίλερ, άρχισε να χτίζεται το 1891 και ολοκληρώθηκε το 1897. Τότε ήταν κατοικία του διαδόχου και μετέπειτα βασιλιά Κωνσταντίνου. Το κτίριο για να καταλάβετε είναι ενεργειακής κλάσης Ζ και με τις αναβαθμίσεις θα φθάσει σε επίπεδο Β, καθώς δεν μπορεί να ανέβει στην Α. Με τις διαδικασίες που δρομολόγησε ο Κ. Τασούλας και με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, το Προεδρικό Μέγαρο εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027». Επ’ αυτού εγκρίθηκε δαπάνη 3,3 εκατομμυρίων ευρώ και το έργο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2029. Τι θα γίνει; Αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση δωμάτων, αντικατάσταση συστημάτων θέρμανσης-ψύξης και πολλά άλλα.

Θέμα χρόνου η είσοδος του εφοπλιστή Νομικού στην Τράπεζα Ηπείρου

Σημαντικές εξελίξεις «τρέχουν» εντός της Τράπεζας Ηπείρου, με κομβική ημερομηνία τη 10η Φεβρουαρίου. Τότε έχει προγραμματιστεί η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία καλείται να βάλει την τελική σφραγίδα σε μια συνολική αναδιάταξη του μετοχικού χάρτη. Στο τραπέζι βρίσκεται η έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 30 εκατ. ευρώ, αλλά και η ταυτόχρονη είσοδος της Capstone Capital, σηματοδοτώντας το οριστικό τέλος της συνεταιριστικής δομής, όπως ήταν γνωστή μέχρι σήμερα. Μέσω της Capstone Capital, ο εφοπλιστής Πέτρος Νομικός αναμένεται να αποκτήσει πλειοψηφικό πακέτο μετοχών, καθώς η αύξηση πραγματοποιείται στη λογιστική αξία των 0,60 ευρώ ανά μετοχή, όρος που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστικός για τον νέο επενδυτή. Την ίδια στιγμή, στο εσωτερικό της τράπεζας «γράφεται» ήδη η επόμενη ημέρα. Η διοίκηση, υπό τον CEO Γιάννη Βουγιούκα, σε στενή συνεργασία με τον νέο βασικό μέτοχο, καταρτίζει το επικαιροποιημένο business plan.

Άδεια στην Dimand για το logistics των 120.000 τετραγωνικών

Μαθαίνω ότι η Dimand προχωρά σε ένα ακόμα κομβικό βήμα για την υλοποίηση ενός από τα πιο εμβληματικά έργα logistics που σχεδιάζονται στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς εξασφάλισε την οικοδομική άδεια για την πρώτη φάση ανάπτυξης του μεγάλου logistics center στις πρώην εγκαταστάσεις της Balkan Express, όπου πρόκειται να φτιάξει εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 120.000 τετραγωνικών μέτρων. Με την άδεια που εκδόθηκε, θα μπει στην υλοποίηση της πρώτης φάσης που προβλέπει τη δημιουργία 55.000 τετραγωνικών. Το ακίνητο, το οποίο βρίσκεται στο 15ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποίησης, με τη σχετική έγκριση να δίνει το «πράσινο φως» για την εκκίνηση των κατασκευαστικών εργασιών ενός ιδιαίτερα φιλόδοξου επενδυτικού project.

H Trastor «μαζεύει» πάνω από 150 εκατ. από το εξωτερικό

Πριν από περίπου έναν χρόνο ήταν να γίνει η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Trastor, εταιρείας ακινήτων συμφερόντων της Τράπεζας Πειραιώς. Αλλά τα κεφάλαια στην Ελλάδα δεν βρέθηκαν. Γι’ αυτό και η εταιρεία αναζήτησε την τύχη της εκτός συνόρων, μιλώντας με ξένους επενδυτές. Μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει τα δεδομένα ότι πλέον αναμένεται να ξεπεράσει τον αρχικό στόχο που είχε βάλει η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, Trastor, καθώς τα κεφάλαια που θα συγκεντρώσει στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου θα ξεπεράσουν πιθανότατα τα 150 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο αρχικός στόχος ήταν χαμηλότερος. Τι θα τα κάνει; Η απάντηση είναι ότι θα τα διαθέσει για τις επόμενες επενδύσεις που έχει βάλει στόχο στον τομέα των ακινήτων.

Κάναμε 36 δισ. διαδικτυακές αγορές το 2025

Σε τροχιά σταθερής μεγέθυνσης παραμένει το ελληνικό ηλεκτρονικό εμπόριο. Για να γίνω όμως συγκεκριμένος, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις για το 2025 ανήλθαν στα 36,1 δισ. ευρώ με βάση τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, επιβεβαιώνοντας ότι το e-commerce αποτελεί βασικό πυλώνα της κατανάλωσης. Στην Ελλάδα λειτουργούν περισσότερα από 32.000 ενεργά e-shops. Την ίδια ώρα, υψηλή είναι η διείσδυση του online shopping στους καταναλωτές, καθώς το 75% των Ελλήνων πραγματοποιεί αγορές μέσω διαδικτύου. Το ποσοστό αυτό συνδέεται άμεσα με τη σχεδόν καθολική χρήση smartphones, με το 95% των χρηστών να είναι mobile users, γεγονός που καθιστά το mobile commerce βασικό πεδίο επένδυσης για τις επιχειρήσεις. Οι προοπτικές παραμένουν θετικές και για τα επόμενα χρόνια. Η αγορά του ελληνικού ηλεκτρονικού εμπορίου προβλέπεται να αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 10,5% την περίοδο 2025-2027, ρυθμός που θεωρείται υψηλός για μια πλέον ώριμη αγορά και αντανακλά τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της κατανάλωσης προς το ψηφιακό περιβάλλον.

Τα πρακτορεία της Allwyn

Σε νέα φάση το δίκτυο πρακτορείων του ΟΠΑΠ, με τις ταμπέλες να αντικαθίστανται σταδιακά και τα καταστήματα να αποκτούν νέα εικόνα, πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη διεθνή ταυτότητα του ομίλου Allwyn. Ο μετασχηματισμός του δικτύου βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναβάθμισης της εμπειρίας πελάτη, με έμφαση σε ψηφιακές υπηρεσίες, καινοτομία και πιο σύγχρονο περιβάλλον εντός των καταστημάτων. Τα παιχνίδια που αποτελούν τον βασικό κορμό της δραστηριότητας του ΟΠΑΠ παραμένουν στο επίκεντρο, ωστόσο το in-store experience αλλάζει, με στόχο να γίνει πιο διαδραστικό και πιο ψυχαγωγικό. Η νέα εικόνα των καταστημάτων επιχειρεί να γεφυρώσει το φυσικό με το ψηφιακό κανάλι, αντανακλώντας τη στρατηγική στροφή του ομίλου προς ένα πιο τεχνολογικά εξελιγμένο μοντέλο λιανικής.

Αλλαγές και απομακρύνσεις φέρνει η εξαγορά της Νίκας

Μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς ότι ο Υφαντής με την εξαγορά της Νίκας σκοπεύει να αφήσει αρκετό κόσμο της Νίκας εκτός του νέου σχήματος που δημιουργείται, καθώς ουσιαστικά το προσωπικό της Νίκας είναι περισσότερο από αυτό που κρίνει ο επιχειρηματίας ότι έχει ανάγκη. Έτσι, στελέχη που είχαν προσληφθεί επί ιδιοκτησίας Σπύρου Θεοδωρόπουλου θα αναζητήσουν την επόμενή τους επαγγελματική στέγη ή έχουν ήδη ξεκινήσει να το κάνουν υπό τις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με την αλλαγή μετόχου.