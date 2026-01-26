BEAST

Προϊόν συμβιβασμού

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από το τετραήμερο συνέδριο της Νέας Αριστεράς που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα. Τι έγινε εκεί και γιατί έχει ενδιαφέρον; Επειδή στο κόμμα συμμετέχουν αρκετοί πρώην υπουργοί και πρόσωπα που διετέλεσαν βουλευτές της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα. Η Πολιτική Απόφαση του Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς ουσιαστικά όμως είναι προϊόν συμβιβασμού μεταξύ δυο βασικών πλευρών, του Αλέξη Χαρίτση και του Γαβριήλ Σακελλαρίδη.

Καμία αναφορά στον Τσίπρα

Το ενδιαφέρον είναι ότι το κείμενο δεν έχει καμία αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα και σε όσα έρχονται με την ίδρυση του κόμματός του. Ουσιαστικά κατάλαβα ότι όλοι σχεδόν δηλώνουν ικανοποιημένοι από την αναφορά στην «αυτοδύναμη κομματική παρουσία». Αυτό ουσιαστικά διασφαλίζει ότι δεν θα επέλθει ρευστοποίηση; Όχι και όλοι αναμένουν επί της ουσίας τις κινήσεις Τσίπρα.

Η προφητεία Μπίστη

Σε αυτό το σκηνικό αίσθηση έκανε η κίνηση του Νίκου Μπίστη που προανήγγειλε ουσιαστικά την αποχώρησή του. Εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στον συμβιβασμό, κάνοντας λόγο για μια τεχνητή ομοφωνία που δεν δίνει καθαρές λύσεις στα προβλήματα του κόμματος. «Δε θέλω να είμαι σε έναν πολτό. Θα με θυμηθείτε σε 10 μέρες» είπε. Τι εννοεί; Πώς στις 4 Φεβρουαρίου ο Αλ. Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο κόμμα; Ή το είπε συμβολικά;

Άκρα του τάφου σιωπή

Από το στρατόπεδο του Τσίπρα τηρείται ουσιαστικά «άκρη του τάφου σιωπή» και δεν επιβεβαιώνεται τίποτα περί της 4ης Φεβρουαρίου, ούτε πως θα γίνει κάτι σε 10 μέρες. Σε έξι μέρες εξάλλου, υπάρχει η εκδήλωση για το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού «Ιθάκη« στα Γιάννενα εκτός απροόπτου. Ημερομηνία δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά θεωρείται σχεδόν σίγουρο πως ο Αλ. Τσίπρας θα βρεθεί στην πρωτεύουσα της Ηπείρου το προσεχές Σάββατο σε ένα ακόμα σταθμό των περιοδειών του. Και ακολουθεί το Ηράκλειο. Εκτιμώ πως δεν θα πρέπει να περιμένετε να γίνει συγκλονιστικό, από το στρατόπεδο Τσίπρα, τις επόμενες 10 ημέρες.

Ο Γαβριήλ περιμένει

Εάν ο Χαρίτσης έχανε την ψηφοφορία χθες, για μια ακόμη φορά, και δεν έφθαναν οι δυο πλευρές σε συμβιβασμό αυτό θα σήμαινε ότι βάσει καταστατικού, εάν αποχωρούσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, πως τα ηνία θα τα έπαιρνε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Έτσι, ο άλλοτε πορτ παρόλ του Αλέξη Τσίπρα που δεν θέλει επουδενί συνεννόηση μαζί του και συνεργασία, θα γινόταν πρόεδρος του κόμματος έχοντας και μαζί του την ομάδα των παλαιών στελεχών, όπως Νίκος Βούτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νίκος Φίλης, Πάνος Σκουρλέτης, Δημήτρης Βίτσας, κ.ά.

Σε αναμονή ο Φάμελλος

Πάντως στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν στραμμένη την προσοχή τους στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς και ειδικά στάθηκαν στην εναρκτήρια ομιλία του Αλέξη Χαρίτση και σε όσα είπε περί του ενιαίου Μετώπου. Πάντως ο Σωκράτης Φάμελλος θα επιμείνει στα περί της συνεργασίας και ήδη πρότεινε να κατατεθεί κοινό νομοσχέδιο για τα αγροτικά από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Αριστερά. Ο ίδιος αυτή την εβδομάδα θα περιοδεύσει σε Αιτωλοακαρνανία και Τετάρτη και Πέμπτη θα βρεθεί στο Ηράκλειο.

Ο Βενιζέλος για Ανδρουλάκη

Οι σχέσεις του Βαγγέλη Βενιζέλου με τον Νίκο Ανδρουλάκη έχουν περάσει κατά καιρούς από διακυμάνσεις αν και η πολιτική εκτίμηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τον πρώην πρόεδρο είναι γνωστή. Από τότε που ο Ανδρουλάκης έγινε πρόεδρος, έχουν βρεθεί δια ζώσης αρκετές φορές στο γραφείο στη Μέρλιν για να ανταλλάξουν απόψεις. Και επειδή οι συγκρούσεις στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουν τελειωμό ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη, σήμερα θα σας αποκαλύψω το τι λέει ο πρώην πρόεδρος όταν ερωτάται για τον νυν πρόεδρο. O Νίκος Ανδρουλάκης κρατάει όρθια την ενότητα του ΠΑΣΟΚ, αναφέρει σε πηγαδάκια. Και σας το αναφέρω αυτό γιατί ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν είναι ένας άνθρωπος που του αρέσουν τα ευχολόγια. Κάθε άλλο θα έλεγα και αυτό του έχει κοστίσει πολιτικά για όσους τον γνωρίζουν. Λέει όμως πως τα δύσκολα για το ΠΑΣΟΚ θα είναι την επομένη των εκλογών – όχι για μόνο για τον πρόεδρο. Για την παράταξη συνολικά.

Ο λάθος τρόπος που αντιμετωπίζουν την Καρυστιανού

Με ρωτούν πως βλέπω το εν αναμονή κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και αυτό που μπορώ να σας πω είναι το πως το βλέπουν οι άλλοι μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Σημειώνω πως μετά τις απόψεις της για ένα σοβαρό θέμα όπως είναι οι αμβλώσεις, οι δημοσκοπήσεις την δείχνουν πάνω κάτω στο ίδιο ποσοστό. Με κορυφαίο δημοσκόπο που μίλησα, μου είπε ότι οι πολιτικοί κάνουν το λάθος να την αντιμετωπίζουν όπως τους αντιπάλους τους από τα άλλα κόμματα. Δεν φέρει ευθύνη για την κατάσταση της χώρας και αυτό αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Επίσης φαίνεται ότι είναι επί της ουσίας αντισυστημική και όχι ιμιτασιόν.

Κοινό μέτωπο Σαμαρά – Παπανδρέου

Και επειδή σας έγραφα πριν για μέτωπο να σας πω για μια ενδιαφέρουσα σύναξη. Αυτή έγινε την περασμένη Παρασκευή στην ΕΣΗΕΑ και ήταν αφιερωμένη στο ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη. Η δίκη για τους φερόμενους ως δολοφόνους του συνεχίζεται στην Ευελπίδων και στην εκδήλωση υπήρξε ένα κοινό μέτωπο όπως φάνηκε από τις ομιλίες τους. Δεν αφορούσε κομματικό ή πολιτικό μέτωπο, αλλά συμμαχία θα την έλεγα για να υπάρξει δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι του Σ. Βαλυράκη, όπως ζητάει και η οικογένεια. Το μέτωπο σχηματίστηκε από τους δυο πρώην πρωθυπουργούς Γιώργο Παπανδρέου και Αντώνη Σαμαρά, παρουσία πολλών πολιτικών και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Υπουργικό Συμβούλιο με αιχμή την καθημερινότητα

Πάντως η κυβέρνηση που πήρε ανάσες με τις δημοσκοπήσεις τρέχει για να προωθήσει μια σειρά μέτρων. Σήμερα υπάρχει συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου με εισήγηση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και στο επίκεντρο είναι ρυθμίσεις για τη δημιουργία ενός κράτους που θα είναι πιο φιλικό προς τον πολίτη. Αμέσως μετά, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, θα αναλύσουν τις πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη. Στο επίκεντρο θα βρεθεί, επίσης, το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο και το Ταμείο Εκσυγχρονισμού. Την παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου θα πραγματοποιήσει ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης. Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, μαζί με την υφυπουργό, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, θα εισηγηθούν την αναμόρφωση του συστήματος προϊσταμένων στον δημόσιο τομέα. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, θα παρουσιάσει το νομοσχέδιο για τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας Φαρμάκου με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Στον τομέα της ενέργειας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, θα αναφερθούν στον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τις ανανεώσιμες πηγές. Τις παρουσιάσεις θα ολοκληρώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, με το νομοσχέδιο για την Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων.

Τρέξτε και όχι εκλογές

Τα μηνύματα από το Μέγαρο Μαξίμου είναι τρέξτε το κυβερνητικό έργο και μην σκέφτεστε εκλογές, αλλά οι υπουργοί, υφυπουργοί και βουλευτές τρέχουν σε εκδηλώσεις, χορούς και πίτες. Για παράδειγμα, χθες με πήρε τηλέφωνο φίλος της στήλης και μου είπε ότι στον χορό του Συλλόγου Ηπειρωτών Γαλατσίου, παρουσία 300 ατόμων, εθεάθησαν τρεις υπουργοί του βόρειου τομέα της Β’ Αθηνών σε απόσταση λίγων λεπτών ο καθένας για να μην συμπέσουν: Παύλος Μαρινάκης, Άδωνις Γεωργιάδης και Νίκη Κεραμέως, ενώ ήταν παρούσα και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη που απηύθυνε και ένα μικρό χαιρετισμό. Πάντως και εκεί το κλίμα ήταν «μύρισε εκλογές». Θα δείξει.

Μουρμούρα για Χατζηθεοδοσίου

Όταν στις αρχές Δεκεμβρίου 2024 εξελέγη πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, οι περισσότεροι δεν περίμεναν ότι σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα ανακοίνωνε ότι τον ενδιαφέρει η Περιφέρεια Αττικής. Βρίσκεται στην καρέκλα του προέδρου μόλις ένα χρόνο ουσιαστικά και ξάφνιασε αρνητικά πολλούς η χθεσινή του αναφορά. Βέβαια οι πιο πονηρεμένοι τα είχαν διαβλέψει αυτά πολύ νωρίς και τον κατηγορούν για δημόσιες σχέσεις και δραστηριότητες που μόνο στόχο έχουν όχι την εξυπηρέτηση των μελών του Επιμελητηρίου αλλά των προσωπικών του φιλοδοξιών. Για την ιστορία δέχθηκε πολλά πυρά για τις προτομές που τοποθετήθηκαν στο Πεδίον του Άρεως και υπήρξε μεγάλη μουρμούρα και τις κινήσεις δημοσίων σχέσεων που όπως λένε κάνει.

Η holding του Κρητικού και η μοιρασιά των 700 χιλιάδων ευρώ

H Κρητικός Holding είναι ο επιχειρηματικός βραχίονας που δημιουργήθηκε το 2023 από τους Άγγελο, Νεκτάριο και Δημήτρη Κρητικό, της γνωστής αλυσίδας σούπερ μάρκετ, Κρητικός. Ήταν ουσιαστικά η εταιρεία που «υποδέχτηκε» την ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός που έχει τα σούπερ μάρκετ και αποτέλεσε τον προάγγελο για την πώληση στον Μασούτη, η οποία έγινε πράξη με την υπογραφή της συμφωνίας στη διάρκεια του φετινού Ιανουαρίου. Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη εταιρεία αποφάσισε να δώσει προμέρισμα 700 χιλιάδες ευρώ στα αδέρφια Κρητικού και η απόφαση γνωστοποιήθηκε και πιο επίσημα πριν λίγες ημέρες. Η εταιρεία αυτή έκανε τη δουλειά της, φιλοξενώντας την γνωστή επιχείρηση σούπερ μάρκετ και πλέον μετά την πώληση έχει την δυνατότητα να κινηθεί και σε άλλα πεδία. Ένα αυτό είναι τα ακίνητα, όπου η οικογένεια Κρητικού διαθέτει περί τα 70 αξιόλογα ακίνητα σε διαφορετικά σημεία της χώρας, τα οποία θα κοιτάζει να αξιοποιήσει.

Η κίνηση επέκτασης του Καράτζη

Στην διαρκώς κινητική τουριστική αγορά της Κρήτης, ο όμιλος Καράτζη παίζει ένα από τα χαρτιά του στον ξενοδοχειακό τομέα. Ο όμιλος επιδιώκει να περάσει η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισηε Περιβαλλοντικών Όρων του 2010 από το ΚΑΣ, που ανοίγει τον δρόμο για την επέκταση των λιμενικών έργων και της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης μπροστά από τα ξενοδοχεία Nana Princess και Nana Golden Beach, στη θέση Δράπανος, στο Δήμο Χερσονήσου. Στόχος είναι η ενίσχυση του ξενοδοχειακού τουριστικού λιμένα, ώστε να υποστηρίζει υψηλότερου επιπέδου θαλάσσιο τουρισμό και μεγαλύτερα σκάφη, κουμπώνοντας με το προνομιακή θέση που ήδη χτίζεται στα δύο resorts.

Οι κινήσεις της Lidl στη Θεσσαλονίκη

Με πληροφορούν ότι η Lidl προσπαθεί όλο και περισσότερο να έρθει κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση ήταν να αποκτήσει το πρώην κτίριο του ιταλικού ινστιτούτου στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, κοντά στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι μέσα σε αυτό. Ακούω όμως ότι έκανε και άλλη κίνηση που θα την οδηγήσει στη δημιουργία νέου καταστήματος στο κέντρο της πόλης σε πολύ κεντρική πλατεία της. Όταν όλοι οι βασικοί της ανταγωνιστές, Σκλαβενίτης, ΑΒ, Μασούτης, Discount Markt, Market Inέχουν ήδη παρουσία στο κέντρο της πόλης.

Γιατί η Prodea έκανε εταιρεία για το κτίριο του Ergon στη Μητροπόλεως

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθώ τη σύσταση νέας εταιρείας συμφερόντων της εισηγμένης εταιρείας ακινήτων στο Χρηματιστήριο, Prodea Investments. Η καινούργια εταιρεία με την επωνυμία Μητροπόλεως 23 Hospitality, συνδέεται με το κτίριο που ανήκει στην Prodea στο Σύνταγμα, στο συγκεκριμένο σημείο και αριθμό της οδού Μητροπόλεως, όπως αυτή ορίζεται και από τη νεοσύστατη εταιρεία. Σας θυμίζω ότι το ακίνητο αυτό νοικιάζεται σήμερα στην Ergon, των αδερφών Θωμά και Γιώργου Δούζη, που έχουν την εκμετάλλευση του ακινήτου με ξενοδοχείο και εστιατόριο στο ισόγειο. Η εταιρεία – υποδοχέας του συγκεκριμένου ακινήτου που δημιουργήθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 10,2 εκατομμύρια ευρώ, φαίνεται ότι έρχεται να λειτουργήσει ως μέρος της δημιουργίας ενός ξεχωριστού φορέα – εταιρείας, μόνο για τον ξενοδοχειακό τομέα, κάτι που σχεδιάζει να κάνει η Prodea μετά την πώληση μεγάλης μερίδας περιουσιακών στοιχείων πάνω από τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στον Γιάννη Παπαλέκα και την Εθνική Τράπεζα. Και επειδή η εταιρεία θέλει να αλλάξει προσανατολισμό, πουλάει τα γραφεία όπως έγινε στις δύο αυτές περιπτώσεις και διαχωρίζει ξενοδοχεία και logistics προκειμένου να κάνει δύο ξεχωριστές οντότητες που θα απευθύνονται συγκεκριμένα σε επενδυτές που κοιτάζουν τα ξενοδοχεία ή τα logistics.

Το κόλπο αποφυγής του φόρου υπεραξίας

Κατά τις διάφορες εξαγορές επιχειρήσεων, κάποιοι έχουν βρει ένα πολύ καλό τέχνασμα αποφυγής του φόρου υπεραξίας, όπως μου έλεγε πολύ έμπειρος άνθρωπος της αγοράς και των φορολογικών πραγμάτων. Ένα από τα πιο συνηθισμένα αφορά τον τρόπο με τον οποίο πολλές εταιρείες αποφεύγουν τον φόρο υπεραξίας 15% τη στιγμή της πώλησης. Το βασικό εργαλείο είναι η δημιουργία εταιρείας συμμετοχών (holding). Σε αυτήν μεταβιβάζονται η δραστηριότητα ή οι μετοχές της λειτουργικής εταιρείας, συνήθως αρκετά πριν υπάρξει ενδιαφερόμενος αγοραστής. Αν η holding διατηρήσει τη συμμετοχή της για τουλάχιστον δύο χρόνια, η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει απαλλαγή από τον φόρο υπεραξίας σε περίπτωση πώλησης. Με αυτόν τον τρόπο, το 15% που σε μια άμεση εξαγορά θα κατευθυνόταν στο Δημόσιο, ουσιαστικά μηδενίζεται. Όπως επισημαίνει η ίδια πηγή, το μοντέλο αυτό έχει εξελιχθεί σχεδόν σε κανόνα για επιχειρήσεις που προετοιμάζονται για μελλοντικό exit. Για τους επενδυτές, μια holding με ιστορικό άνω της διετίας συνεπάγεται «καθαρή» συναλλαγή. Αντίθετα, όταν η holding είναι πρόσφατα συσταθείσα, συχνά η ολοκλήρωση μιας εξαγοράς καθυστερεί έως ότου συμπληρωθεί το κρίσιμο αυτό διάστημα. Στον κόσμο των συμφωνιών, άλλωστε, ο χρόνος αποδεικνύεται πολλές φορές εξίσου σημαντικός με το τίμημα.

Η Πειραιώς και η παρουσία της στην Υγεία

Με πολύ ενδιαφέρον παρακολουθώ τα όσα ακούγονται στην αγορά περί κινήσεων της Τράπεζας Πειραιώς στον κλάδο Υγείας στην Ελλάδα. Όπου ήδη διατηρεί συμμετοχές στην Ημίθεα (Ερρίκος Ντυνάν), τη Euromedica, αλλά και τα σενάρια που θέλουν την τράπεζα να αποκτά και την Βιοϊατρική. Δημιουργώντας έναν όμιλο με πάνω από 1.200 κλίνες πανελλαδικά. Και που θα έρθει να λειτουργήσει συνδυαστικά με την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Λίγη υπομονή χρειάζεται, για να δούμε τα επόμενα βήματα. Στις 5 Μαρτίου άλλωστε παρουσιάζεται το business plan της τράπεζας και εκεί αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όλα. Ή σχεδόν όλα.