Να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης

Καλημέρα σε όλους. Η κυβέρνηση ησυχάζει από τα αγροτικά μπλόκα μετά από μια μακρά περίοδο έντασης και κινήσεων στην κόψη του ξυραφιού. Δεν θα έλεγε κανείς πως εξέρχεται κερδισμένη, αλλά τραυματισμένη και το στοίχημα είναι από εδώ και πέρα να δει πως θα κλείσουν οι πληγές που άνοιξαν με τις αγροτικές κινητοποιήσεις που κράτησαν περίπου επτά εβδομάδες. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μου είπε καλή πηγή θα παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις και πως πηγαίνει η υλοποίηση όσων έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Πάση θυσία μου ειπώθηκε πως πρέπει να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης με τον αγροτικό κόσμο και κυρίως να προχωρήσουν τα μέτρα ανακούφισης και τα θεσμικά ζητήματα.

Ανακούφιση στο Μαξίμου

Πάντως δεν μπορούσα να μην τηλεφωνήσω σε ανώτερα κυβερνητικά στελέχη και δυο κορυφαίους υπουργούς για να ρωτήσω πως είδαν την δημοσκόπηση της Metron Analysis για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega. Διαπίστωσα ότι επικρατεί ανακούφιση στο κυβερνητικό στρατόπεδο διότι η ΝΔ αντέχει και το ίδιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μου είπαν ότι είναι αναμενόμενη η φθορά της κυβέρνησης και πως υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της εικόνας και πως θα γίνουν οι κινήσεις που πρέπει το επόμενο διάστημα. Όμως αυτό που εντόπισαν και το έλεγαν με ένταση είναι η κακή εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Παγωμάρα στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάω στο ΠΑΣΟΚ όμως όπου επικρατεί παγωμάρα. Το κόμμα δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κρίση στον ευρύτερο χώρο και το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας απείχε επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι στη δεύτερη θέση ακόμα το ΠΑΣΟΚ, αλλά αυτό δεν καθησυχάζει πολλούς που θεωρούν πρόβλημα πλέον τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα γίνει κάτι για να του τραβήξουν το χαλί κάτω από τα πόδια; Όχι, απ’ ότι κατάλαβα, αλλά αυτό που μου είπαν είναι πως θα σημάνει πανστρατιά ο Ν. Ανδρουλάκης με στόχο να βελτιωθεί η κατάσταση. Και σε αυτή την προσπάθεια θα επιστρατευθούν και έμπειρα στελέχη που άλλοτε είχαν ρόλους σημαντικούς, όπως π.χ. ο Κώστας Σκανδαλίδης.

Προσκλητήριο χωρίς face control

Αυτό που έμαθα όμως είναι ότι το προσκλητήριο θα είναι γενικό και δεν θα υπάρξει face control όπως παλαιότερα. Η σημερινή κατάσταση του ΠΑΣΟΚ δεν επιτρέπει να γίνουν κινήσεις όπως στο παρελθόν και θα υπάρξει γενικό κάλεσμα και σε πρόσωπα που πήγαν εννοείται στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά να μην έχουν προκαλέσει πάρα πολύ. Εξάλλου όπως μου είπε έμπειρο στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική πορεία, το ΠΑΣΟΚ πάντα είχε την δυνατότητα να ενσωματώνει πρόσωπα εκτός του χώρου του και μου θύμισε την Μαρία Δαμανάκη, το Στέφανο Μάνο, κ.ά.

Σταθερή τροχιά για Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρα πήγε να παρακολουθήσει τον αγώνα Φερεντσβάρος-Παναθηναϊκός, στην Ουγγαρία, με τον γιο του Φοίβο – Παύλο στον οποίο το είχε υποσχεθεί. Το μυαλό του ήταν όμως και στις μετρήσεις για το υπό ίδρυση κόμμα. Υπάρχει σταθερή τροχιά. Δεν κάνει το μεγάλο ξεπέταγμα, αλλά καταγράφεται ένα σταθερό ποσοστό που στηρίζει τον ίδιο και την προσπάθειά του. Μάλιστα όπως έμαθα δέχθηκε και τηλεφώνημα από συνομιλητή του στην Βουδαπέστη που τον ενημέρωσε για την μέτρηση.

Χαμηλά ο Σαμαράς

Το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι, ενώ η Μαρία Καρυστιανού εμφανίζεται ψηλά, εντούτοις ένα κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά δεν περπατάει όπως θα περίμεναν πολλοί και κινείται σε χαμηλά ποσοστά. Αυτό δεν άρεσε σε κάποιους, αλλά οι άνθρωποι του πρώην πρωθυπουργού επιμένουν πως όταν είναι ώριμες οι συνθήκες και εμφανιστεί το νέο σχήμα η καταγραφή του θα είναι πολύ ικανοποιητική. Δεν το πολυβλέπω.

Ο Δένδιας και οι Καραμανλής και Σαμαράς

Πάντως επειδή αναφέρθηκα στον Αντώνη Σαμαρά να σημειώσω ότι ο Νίκος Δένδιας συνομιλεί μαζί του όπως και με τον Κώστα Καραμανλή. Το γεγονός ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ένοιωσε την ανάγκη να το δημοσιοποιήσει αυτό χθες έχει την ιδιαίτερη σημασία του στο εσωτερικό της ΝΔ. Για την ιστορία όμως σε λίγες μέρες, στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρες γιορτής για την Καλαμάτα λόγω της Υπαπαντής του Κυρίου, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας ο Κ. Καραμανλής παρουσία και του Σαμαρά που πολιτεύεται εκεί και εκλέγεται από το 1977.

Προσεκτικές κινήσεις Αθήνας

Πολύ προσεκτικές και διπλωματικές κινήσεις κάνει η ελληνική κυβέρνηση σε δυο καυτά ζητήματα των τελευταίων ημερών. Ποια η θέση της Ελλάδας για τη Γροιλανδία και τι απαντάει στην πρόσκληση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετέχει στο δικό του Συμβούλιο Ειρήνης. Η γραμμή της κυβέρνησης είναι φιλοευρωπαϊκή, αλλά δεν θέλει και να χαλάσει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Η απουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη πάντως από το Νταβός, αν και χθες πήγε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες, ήταν άκρως διπλωματική, αν και επίσημα μεταδόθηκε πως το ταξίδι δεν έγινε λόγω καιρού. Η Αθήνα δεν εμφανίστηκε ούτε να απορρίπτει την πρόταση Τραμπ, ούτε να την αποδέχεται. Δεν ήταν στο κάδρο.

Συσκέψεις επί συσκέψεων, ένα ταξίδι και μια συνέντευξη

Πιο γεμάτο δεν θα μπορούσε να είναι το πρόγραμμα του πρωθυπουργού λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για τις Βρυξέλλες για την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κάτι οι πλημμύρες, κάτι το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων που πλέον έχει γίνει και αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης οδήγησαν στο να μπαίνει και να βγαίνει πολύς κόσμος στο Μαξίμου. Στη σύσκεψη για την ευλογιά έγινε αποτίμηση των χειρισμών επιβεβαιώθηκε για ακόμα μια φορά ότι τα μέτρα που ελήφθησαν ήταν τα ενδεδειγμένα και ειδικά όσον αφορά στο θέμα των εμβολίων η απόφαση που έλαβαν ήταν να μην σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους απέναντι στα fake news της αντιπολίτευσης για δήθεν έγγραφα από την Κομισιόν. Στη συνέχεια ο άνθρωπός μου είδε να μπαίνουν στο Μαξίμου άνθρωποι της αυτοδιοίκησης αλλά και υπουργοί που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων για να κατευθυνθούν σε έργα θωράκισης των πόλεων όπως ο Νίκος Παπαθανάσης και ο Θάνος Πετραλιάς. Ο πρωθυπουργός έφυγε για Βρυξέλλες και σήμερα περιμένουν όλοι την συνέντευξή του στο Euronews γιατί δεν είναι και λίγα τα μέτωπα που είναι ανοικτά τόσο εντός όσο και εκτός. Στις 09.00 το πρωί ζωντανά από τις Βρυξέλλες θα μιλήσει στην εκπομπή Europe Today και στην Meabh Mc Mahon.

Είναι κλειστή η πόρτα του Χαρδαλιά;

Εκτός από την γκρίνια στο ΠΑΣΟΚ που τα τελευταία χρόνια είναι αναπόσπαστο κομμάτι, υπάρχει και μία άλλη μορφή δυσαρέσκειας που αφορά την Λεωφόρο Συγγρού και τους δημαρχιακούς θώκους της Αττικής. Για όσους δεν κατάλαβαν έφτασε στα αυτιά μου η πληροφορία ότι δήμαρχοι αφήνουν αιχμές για τη δυσκολία να κλείσουν ένα κατ’ ιδίαν ραντεβού με τον Νίκο Χαρδαλιά για τα τρέχοντα ζητήματα των δήμων τους. Η γκρίνια μου είπαν πως έχει φτάσει και στο Μεγάρου Μαξίμου και θυμήθηκα όταν πριν λίγο καιρό είχαμε ίδια συμπεριφορά από υπουργό που δεν έβλεπε βουλευτές με συνέπεια να υπάρξουν δημοσιεύματα. Βέβαια απ’ ό,τι έμαθα ο υπουργός και άνοιξε το γραφείο του και απαντά πλέον και στις κλήσεις και τα μηνύματα.

Casting για βουβό κινηματογράφο

Θα έχετε ακούσει για τον στενό συνεργάτη της Μαρίας Καρυστιανού, τον Μιχαήλ Πατσίκα ο οποίος έχει κομβικό ρόλο στο κόμμα της, ενώ λειτουργεί και ως δίαυλος επικοινωνίας δημοσιεύοντας βίντεο και δηλώσεις της που αφορούν τη δικαιοσύνη για τα Τέμπη και τις πολιτικές της κινήσεις. Άνθρωπος μου που τον γνώρισε σε μία συγκέντρωση δέκα ατόμων μου ανέφερε ότι στο τέλος αυτής, δεν μπήκε καν στη διαδικασία να τους ζητήσει τα τηλέφωνά τους, ενώ δεν τους συστήθηκε. Απλά παρατηρούσε. Να τους ενημερώσω, ότι σε μία συγκέντρωση -που θεωρητικά είναι η μαγιά του κινήματός σου- και φεύγεις χωρίς να συστηθείς ή να κρατήσεις ένα τηλέφωνο, δεν κάνεις πολιτική, κάνεις casting για βουβό κινηματογράφο.

Το υπαρξιακό συνέδριο

Το 2ο συνέδριο της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε χθες με ομιλία του προέδρου του κόμματος Αλέξη Χαρίτση και αυτό που κυριάρχησε και ως κλίμα στα πηγαδάκια ήταν το υπαρξιακό ερώτημα και τώρα τι κάνουμε. Οι περισσότεροι παραδέχονται τα αδιέξοδα της Νέας Αριστεράς και ευελπιστούν σε συμμαχίες την περίοδο από εδώ και πέρα με στόχο να υπάρξει συνεργασία με άλλες δυνάμεις. Υπό αυτή την έννοια θα έχει ενδιαφέρον τι θα γίνει στο συνέδριο και κυρίως στην ψηφοφορία της προσεχούς Κυριακής.

Επενδύσεις και στην Υγεία δρομολογεί η Εθνική Ασφαλιστική

Η Εθνική Ασφαλιστική εντός του Μαρτίου αναμένεται να ανακοινώσει ισχυρό deal στον κλάδο της Υγείας που δεν αποκλείει την απόκτηση ή την άμεση συνεργασία με ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Άλλωστε στο χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Πειραιώς που αποτελεί την κύρια μέτοχο της Εθνικής Ασφαλιστικής, ανήκει η Trastor που έχει ως θυγατρική της την Ημιθέα, στην οποία συνακόλουθα ανήκουν τα νοσοκομεία Ερρίκος Ντυνάν και τα νοσηλευτήρια της Euromedica. H εν λόγω συμφωνία κατά πάσαν πιθανότητα θα λειτουργήσει και ως Δούρειος Ίππος για την επίτευξη καλύτερων συμφωνιών με έτερα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Στα ασφάλιστρα Υγείας η εταιρεία προς ώρας προχωράει -όπως τόνισε χθες ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής Δημήτρης Μαζαράκης- σε αυξήσεις που δεν πρόκειται να ξεπεράσουν το 6,8%.

«Κοιλιά» στη ζήτηση ακινήτων στα Νότια

Άνθρωπος της αγοράς ακινήτων με τον οποίο είχα εκτενή συζήτηση πριν λίγες ώρες μου είπε κάτι που πλέον φαντάζει αυτονόητο. Ότι δηλαδή η ζήτηση για σπίτια στα νότια προάστια αρχίζει να παρουσιάζει κάμψη. Ο κυριότερος λόγος είναι ότι οι τιμές σε σχέση με τα δεδομένα της χώρας σε επίπεδο απολαβών αλλά και σε σχέση με τις υποδομές που προσφέρουν οι περιοχές αυτές, δεν μπορούν να δεχτούν πλέον νέες ανατιμήσεις. Ο ίδιος άνθρωπος πρόσθετε ότι η αγορά φαίνεται να κάνει έναν κύκλο και να σταματάει σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την κατοικία στα Νότια Προάστια.

Απούλητη η βίλα Κωστόπουλου στη Μύκονο

Τον επενδυτή που θα δώσει κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ, αναζητά η Sotheby’s Realty, η οποία διαχειρίζεται την υπερπολυτελή βίλα που κάποτε ανήκε στον εκδότη, Πέτρο Κωστόπουλο και βρίσκεται στην περιοχή Χουλάκια της Μυκόνου. Το σπίτι που έχει αρχίσει να «κινείται» στην αγορά από τους σημερινούς του ιδιοκτήτες με σκοπό την πώλησή του, ακόμα δεν έχει βρει τον επόμενο αγοραστή. Για την ιστορία σας αναφέρω ότι η επιφάνειά του είναι κοντά στα 1.000 τετραγωνικά μέτρα και το οικόπεδο έχει έκταση πάνω από 4 στρέμματα γης. Και από εκεί και ύστερα το σπίτι διαθέτει όλες τις ανέσεις που μπορεί να σκεφτεί ο ανθρώπινος νους. Από γυμναστήριο και χαμάμ, χώρο μασάζ και πισίνα αλλά και οκτώ υπνοδωμάτια ικανά να φιλοξενήσουν πληθώρα επισκεπτών.

Νέος παίκτης στα ξενοδοχεία η Hellenic Properties

Ιδιαίτερα δραστήρια παρουσιάζεται όπως διακρίνω, η Hellenic Properties του Ερρίκου Αρρώνες, η οποία ετοιμάζει επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα. Η εταιρεία, που μέχρι σήμερα είχε χτίσει προφίλ σε γραφεία και κατοικίες, φαίνεται πως έχει πάρει την απόφαση να αλλάξει πίστα, βάζοντας και τον τομέα της φιλοξενίας στα ενδιαφέροντά της. Η πρώτη κίνηση έχει ήδη «κλειδώσει» και αναμένεται να ανακοινωθεί προσεχώς, με την απόκτηση ξενοδοχείου στην Ήπειρο. Ο επιχειρηματίας ετοιμάζει πλάνο επενδύσεων 150 εκατ. ευρώ για 6 έως 8 ξενοδοχεία μέσα στην επόμενη τριετία, ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζει και κτίριο 190 επιπλωμένων διαμερισμάτων στη λεωφόρο Συγγρού, επενδύοντας 40 εκατομμύρια ευρώ.

Πώς το Δημόσιο μπήκε για τα καλά το παιχνίδι του καζίνο Αμαρουσίου

Το Project Voria αποτελεί ένα ακόμη μεγάλο real estate και καζίνο deal με ιδιωτικό πρόσημο. Το Δημόσιο μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι. Η ΕΤΑΔ, θυγατρική του Υπερταμείου και βασικός μέτοχος με 48,95% στη North Star Entertainment, έκανε μια κίνηση που αλλάζει τις ισορροπίες αντί να βάλει «ζεστό» χρήμα, εισφέρει δικαίωμα επιφανείας για 60 χρόνια στο «Κτήμα Δηλαβέρη» στο Μαρούσι. Η κίνηση ήρθε αμέσως μετά την απόφαση του ΣτΕ, που καταλάγιασε τις ενστάσεις και ξεμπλόκαρε οριστικά το Προεδρικό Διάταγμα της επένδυσης. Με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο κρατά θέση σε ένα project επένδυσης άνω των 380 εκατ. ευρώ, ενώ ταυτόχρονα «κλειδώνει» την επιστροφή του ακινήτου στο μέλλον στα χέρια του. Την ίδια στιγμή ανοίγει ο δρόμος για τη μετεγκατάσταση του Regency Casino Mont Parnes, απελευθερώνοντας ένα «φιλέτο» προς αξιοποίηση στην Πάρνηθα.

Τι ετοιμάζει η BriQ του Φέσσα στο Παρίσι

Η BriQ Properties, η εισηγμένη εταιρεία ακινήτων συμφερόντων μεταξύ άλλων του Θεόδωρου Φέσσα, μαθαίνω ότι θα είναι παρούσα στο Greek Investment Day στο Παρίσι στα τέλη Ιανουαρίου. Η εμφάνιση της διοίκησης στην εκδήλωση της Piraeus Securities έχει το δικό της ειδικό νόημα καθώς αποτελεί μία κίνηση επαφών και διαπραγματεύσεων με ξένους επενδυτές. Στο Παρίσι θα βρεθεί η διευθύνουσα σύμβουλος, Άννα Αποστολίδου, μαζί με το οικονομικό επιτελείο και το τμήμα επενδυτικών σχέσεων. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν η εταιρεία και τα στελέχη της θα έχουν την ευκαιρία για τετ-α-τετ επαφές με επενδυτές, με σκοπό πιθανότατα την προσέλκυση νέων κεφαλαίων και επενδύσεων στην εταιρεία.

Κατατίθενται οι φάκελοι για τα βασιλικά κτήματα στο Τατόι

Σήμερα κατατίθενται οι φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων των πρώην βασιλικών κτημάτων στο Τατόι. Πηγές πάντως αναφέρουν ότι είναι αρκετά πιθανό να υπάρξει και παράταση μετά από αίτημα μερίδας των ενδιαφερόμενων, λόγω του σύντομου χρόνου που είχε δοθεί για να γίνει η προετοιμασία των φακέλων.