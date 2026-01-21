BEAST

Σκεπτικισμός και έντονο σενάριο για πρόωρες εκλογές

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα σας έχω πλούσιο ρεπορτάζ για όσα λέγονται στους κόλπους του υπουργικού συμβουλίου για το εάν θα μπει στον πειρασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης να προσφύγει σε εκλογές εντός του 2026. Θα μου πείτε, μια ζωή τα ίδια ακούμε, τα ίδια σενάρια γράφονται και διακινούνται ανεξαρτήτως κυβερνήσεως και, όπως έλεγε ένας παλαιός κοινοβουλευτικός, «τα αγαπημένα θέματα των δημοσιογράφων είναι πότε θα γίνουν οι εκλογές και πότε ο ανασχηματισμός». Όμως δεν είναι έτσι αυτή τη φορά, καθώς μαθαίνω πως υπάρχει όντως σκεπτικισμός σε μεγάλο αριθμό υπουργών και υφυπουργών για το εάν θα πρέπει να γίνουν ή όχι πρόωρες εκλογές. Ο πρωθυπουργός, όμως, μου λένε πως είναι κάθετος και αρνητικός. «Επιμένει θεσμικά», μου είπε πρόσωπο που συνομιλεί τακτικά μαζί του και δεν παρέλειψε όμως να σημειώσει ότι, αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει την εξάντληση της τετραετίας, δεν θα διστάσει να μπει στον πειρασμό. Μένει να φανεί αυτό, αν και σήμα τέτοιο δεν υπάρχει από το Μαξίμου.

«Καλύτερα το 2026»

Πάντως σε αρκετά κομβικά υπουργεία η συζήτηση είναι ότι πρέπει να γίνει σωστή αξιολόγηση και δεν είναι λίγοι οι υπουργοί που θεωρούν πως το 2026 είναι η καλύτερη χρονική στιγμή για να στηθούν κάλπες. Μάλιστα ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το καλύτερο χρονικό σημείο είναι πριν από την έναρξη του καλοκαιριού. Με το τέλος του Πάσχα, να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος ουσιαστικά. Γιατί το επόμενο πεντάμηνο; Για να μην προλάβει να στηθεί το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ενώ θεωρούν ότι δεν θα τους πλήξει η Μαρία Καρυστιανού που περισσότερο πρόβλημα θα δημιουργήσει στα κόμματα δεξιά της ΝΔ. Υποστηρίζουν, οι θιασώτες των πρόωρων εκλογών, ότι μια εκλογική αναμέτρηση το 2026 θα δώσει την ευκαιρία στη ΝΔ να κερδίσει πιο εύκολα, διότι όσο περνάει ο καιρός τόσο διευρύνεται το κλίμα των διαμαρτυρόμενων.

Το «σημάδι» του Χατζηδάκη

Μέσα σε αυτό το προεκλογικό κλίμα που διαμορφώνεται από διάφορες πλευρές στο υπουργικό συμβούλιο, είχε ιδιαίτερη σημασία η κίνηση του Κωστή Χατζηδάκη που έδινε και σήμα πως το Μέγαρο Μαξίμου δεν ετοιμάζεται για πρόωρες εκλογές σε πείσμα αρκετών υπουργών και βουλευτών που υποστηρίζουν το αντίθετο. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρουσίασε μαζί με τον υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, και τον υφυπουργό, Θανάση Κοντογιώργη, τις 30 δράσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν εντός του 2026 και σχετίζονται και με τις πληρωμές που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. Μάλιστα, ο Κωστής που φαίνεται να ξέρει πολλά περισσότερα είπε ότι το προεκλογικό έτος είναι το 2027 και όχι το 2026!

Τα βιντεάκια του Μητσοτάκη

Βέβαια, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά και ορισμένοι βουλευτές και υπουργοί έλεγαν για εκλογές, επειδή είδαν και τον πρωθυπουργό να ενεργοποιεί εκ νέου πιο δυναμικά το TikTok. Εντάξει έκανε βιντεάκια για διάφορα θέματα, αλλά το περασμένο Σάββατο ήταν πιο περιπαικτικά με τον ίδιο να εμφανίζεται να φτιάχνει το μαλλί στο Ι.Χ. πηγαίνοντας για συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό κ.λπ. Και μου είπαν ότι θα συνεχίσει με μεγάλο κύκλο περιοδειών. Ε, δεν ήθελαν και πολύ οι βουλευτές για να φτιάξουν σενάρια.

Αν τα ‘χε πει κυβερνητικό στέλεχος

Σκεφτείτε να είχε πει αυτά που είπε η Μαρία Καρυστιανού για τις αμβλώσεις -μαζί και όσα είπε σε μια προσπάθεια να δημιουργήσει ένα διαφορετικό πλαίσιο χωρίς να αλλάζει την ουσία της τοποθέτησης- ένα κυβερνητικό στέλεχος ή ένα στέλεχος της ΝΔ. Τι θα είχε γίνει; «Τώρα που μιλάμε», είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τρίτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, «θα είχαμε καμιά δεκαπενταριά – είκοσι αφίσες για νυχτερινή πορεία και συναυλία το Σάββατο», ενώ τόνισε πως διάφοροι δημοσιολογούντες θα ξιφουλκούσαν κατά της ΝΔ. Άλλο η μάνα που έζησε τον απόλυτο πόνο και άλλο μια δημόσια τοποθέτηση από μια υποψήφια πολιτικό, η οποία μάλιστα θέτει υπό αμφισβήτηση τόσο κεκτημένα δεκαετιών όσο και την απόλυτη αυτοδιάθεση μιας γυναίκας για το σώμα της. Σε κάθε περίπτωση η ουσία είναι αυτή που ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης. Η πολιτική δεν είναι μονοθεματική, χρειάζονται προτάσεις, πρόγραμμα και απαντήσεις για όλα και αυτό ισχύει για όποιον επιλέγει να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.

Θέμα ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ

Βγήκαν τα μαχαίρια χθες στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ το τετραήμερο 27-29 Μαρτίου 2026. Στόχος είναι να υπάρξει διεύρυνση και θα φανούν πολλές κινήσεις που είχαν γίνει παρασκηνιακά το προηγούμενο διάστημα. Η είδηση δεν ήταν εκεί, αλλά στο «Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ απέτυχε. Ο στόχος της πρώτης θέσης απομακρύνεται» του Χάρη Δούκα. Ο δήμαρχος της Αθήνας θέτει θέμα ηγεσίας.

Ο διάλογος Ανδρουλάκη – Γερουλάνου

Σύμφωνα με πληροφορίες, ακολούθησε έντονος διάλογος ανάμεσα στον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Παύλο Γερουλάνο, όταν ο δεύτερος φέρεται να τόνισε και ο ίδιος πως «ο σχεδιασμός δεν έχει βγει. Η ώρα για αλλαγές είναι τώρα. Ζητώ συχνότερη συνεδρίαση οργάνων». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να του απάντησε με αιχμή: «Πώς γίνεται να είσαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και να λες ότι δεν αποφασίζουμε όλοι μαζί;».

Δεν λέει «όχι» σε συγκυβέρνηση με τη ΝΔ ο Κατρίνης

Πληθαίνουν, πάντως, οι φωνές στη Χαριλάου Τρικούπη που τάσσονται στην περίπτωση μίας συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία και μία από αυτές είναι και ο πρώην επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Μιχάλης Κατρίνης. Στην παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος, ο βουλευτής αναφέρθηκε σε διεύρυνση προσώπων και κινημάτων χωρίς face control αλλά με πολιτικές θέσεις. Πάντως εγώ θα κρατήσω από την τοποθέτησή του ότι ο πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία και ότι μίλησε για μία προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα.

Στην πίτα του Γερουλάνου η Ντίνα Σπυροπούλου

Αρκετός κόσμος παραβρέθηκε στην κοπή της πίτας του Παύλου Γερουλάνου η οποία έγινε στο Caravel και με παρουσίες που δεν πέρασαν απαρατήρητες – όπως του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, του Χάρη Δούκα και του Γιώργου Παπανδρέου, με τον οποίο οι σχέσεις, αν και ιστορικά στενές, πέρασαν από φάσεις «ψυχρότητας». Δεν θα ήθελα όμως να σταθώ εκεί, αλλά σε ένα πρόσωπο που τις τελευταίες ημέρες είναι στην επικαιρότητα λόγω μιας παρουσίασης βιβλίου. Αναφέρομαι στην Ντίνα Σπυροπούλου, γεωπόνο και πρόεδρο της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, η οποία παρουσίασε την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη και έγινε ντόρος. Και αυτό επειδή προέρχεται από μία ιστορική οικογένεια που ανήκει στο ΠΑΣΟΚ. Με ενημέρωσαν λοιπόν ότι την είδαν στην πρώτη σειρά στο Caravel, αν και σας είχα ενημερώσει ότι στις εσωκομματικές εκλογές του 2024 είχε στηρίξει τον Παύλο Γερουλάνο. Από ό,τι βλέπω τα τελευταία χρόνια το κομματικό «τραμπολίνο» είναι στα φόρτε.

Υπαρξιακό συνέδριο

Quo vadis Νέα Αριστερά. Πού πηγαίνεις Νέα Αριστερά; Ε, σε αυτό το ερώτημα, με τη λατινική φράση, θα κληθούν να απαντήσουν από αύριο οι σύνεδροι της Νέας Αριστεράς για το πού θα πάει το κόμμα τους το επόμενο διάστημα. Και μάλιστα εν μέσω των διεργασιών για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αλλά και τις πληροφορίες για σύμπραξη με το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο του Αλέξη Χαρίτση, όπως επιμένουν οι πηγές μου, αλλά και κάποιων άλλων στελεχών.

Ο Φειδίας και η Καρυστιανού

Επειδή ακούγονται πολλά για την επιρροή παραεκκλησιαστικών κύκλων στη Μαρία Καρυστιανού, έχουμε και νέα στήριξη αυτή τη φορά από την Κύπρο. Ο γνωστός ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου που έχει προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις στο νησί για τη στάση του και τις απόψεις του, εμφανίστηκε χθες να λέει ότι ίσως προτείνει στη Μ. Καρυστιανού να γίνουν αδελφά κόμματα. Τι άλλο θα δούμε. Πάντως ο ίδιος προ πολλών μηνών είχε εμφανιστεί να συμφωνεί με τον Στέφανο Κασσελάκη. Και επί τη ευκαιρία να σας πω και την καινούρια συνομιλίτρια της Μ. Καρυστιανού που μαθαίνω διαμένει στην οδό Καρνεάδου στην Αθήνα, που είναι η Μαρία Νεγρεπόντη – Δελιβάνη, η πρώην Ελληνίδα πρύτανης.

Το συνέδριο του Κασσελάκη

Και επειδή αναφέρθηκα στον Στέφανο Κασσελάκη, να σημειώσω ότι και το Κίνημα Δημοκρατίας έχει συνέδριο τον Φεβρουάριο. Χρήματα όμως δεν υπάρχουν και πρέπει να βρεθούν για το συνέδριο. Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος και ως εκ τούτου όλα θα γίνουν εθελοντικά. Τι εννοώ; Οσοι σύνεδροι έρθουν από την περιφέρεια στην Αθήνα για το συνέδριο θα πρέπει ή να πληρώσουν μόνοι τους τη μετακίνηση και τη διαμονή ή θα τους φιλοξενήσουν άλλα μέλη του κόμματος. Μάλιστα έχει γίνει και δημόσια πρόσκληση κάλεσμα όσοι μπορούν να φιλοξενήσουν το λιγότερο ένα άτομο στο σπίτι του. Νέα ήθη.

Η ζωηρή κινητικότητα στην Dimand

Με ενδιαφέρον διαβάζω τις διαδοχικές πωλήσεις πακέτων μετοχών από υψηλόβαθμα στελέχη της Dimand τις τελευταίες μέρες, όπου μεταξύ των πωλητών είναι τόσο ο Δημήτρης Ανδριόπουλος που πούλησε και τις περισσότερες, όσο και ο Μιχάλης Αναστασόπουλος, εκτελεστικό μέλος στη διοίκηση της εταιρείας. Η αγορά προαναγγέλλει βαθύτερες αλλαγές στην εταιρεία, η οποία εκ των πραγμάτων έχει ανοίξει ταχύ βήμα σε επενδύσεις, ωστόσο δεν φαίνεται ότι όλες αυτές αποφέρουν τα αναμενόμενα στον χρόνο που είναι απαραίτητο αυτό να γίνει για την εταιρεία. Τέτοιο παράδειγμα είναι και Πύργος Πειραιά, όπου μπορεί η Dimand να πούλησε το 30% στο πλαίσιο της συναλλαγής που έκανε με τον Παπαλέκα, πουλώντας το μαζί με άλλα ακίνητα του χαρτοφυλακίου της, αλλά το υπόλοιπο ποσοστό που ανήκει στην Dimand φαίνεται ότι δύσκολα μπορεί να «φύγει» με τα έως τώρα δεδομένα στην αγορά.

Το νέο βήμα του Μιχάλη Σάλλα

Ο άλλοτε πρόεδρος της Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, έχει παρακολουθήσει, έχει συμμετάσχει και έχει κάνει πολλές και διαφορετικές επενδύσεις στην πολυετή του διαδρομή. Τόσο ως τραπεζίτης όσο και αργότερα ως επικεφαλής του Lyktos Group με επενδύσεις στην Παγκρήτια Τράπεζα αλλά και αλλού που κατά καιρούς έχει συμμετάσχει. Τελευταία του κίνηση είναι η δημιουργία της Lyktos Real Estate με σκοπό τις επενδύσεις σε ακίνητα, κάτι που αποτελεί όπως πληροφορούμαι το νεότερο επιχειρηματικό βήμα του ισχυρού άνδρα της εγχώριας τραπεζικής και επιχειρηματικής σκηνής.

Σήμερα κρίνεται το μέλλον του Ξενία Ναυπλίου

Η σημερινή συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων έχει προγραμματιστεί να εξετάσει το θέμα του χαρακτηρισμού ή μη ως νεότερου μνημείου του Ξενία Ναυπλίου, που βρίσκεται στην Ακροναυπλία, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ναυπλιέων. Η απόφαση θα κρίνει και την πορεία της διαδικασίας αξιοποίησής του στο μέλλον. Το ακίνητο αποτελεί ιδιοκτησία της ΕΤΑΔ και το θέμα εντάσσεται στην αρμοδιότητα του Συμβουλίου για την προστασία της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Σας θυμίζω ότι το Ξενία Ναυπλίου ανεγέρθηκε στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος Ξενία, που υλοποιήθηκε από τον ΕΟΤ τις δεκαετίες του 1950 και του 1960, με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού μέσω δημόσιων ξενοδοχειακών μονάδων σε κομβικά σημεία της χώρας. Το συγκρότημα της Ακροναυπλίας κατασκευάστηκε σε διαδοχικές φάσεις και λειτούργησε επί χρόνια ως ξενοδοχείο, αξιοποιώντας τη θέση του πάνω από την παλιά πόλη και το λιμάνι του Ναυπλίου. Τα τελευταία χρόνια το ακίνητο παραμένει εκτός λειτουργίας, ενώ κατά καιρούς έχουν τεθεί ζητήματα που αφορούν την κατάσταση διατήρησής του και το μέλλον της αξιοποίησής του.

Η νέα εταιρεία της Lamda στις κατοικίες

Πληροφορούμαι ότι η Lamda Development, ο όμιλος που υλοποιεί την εμβληματική επένδυση του Ελληνικού, ίδρυσε μία καινούρια εταιρεία με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης κατοικιών. Κάτι που σημαίνει ότι η εταιρεία θα αναλαμβάνει τη μίσθωση κατοικιών εντός του Ελληνικού. Είναι κάτι που το είχε προαναγγείλει ότι θα συμβεί ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda, Οδυσσέας Αθανασίου, και πλέον λαμβάνει σάρκα και οστά μέσω της νεοσυσταθείσας επιχείρησης, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια ευρώ. Επικεφαλής της Lamda Smart Living, όπως είναι το όνομά της, είναι ο Οδυσσέας Αθανασίου, ενώ συμμετέχουν στη διοίκηση και άλλα γνωστά στελέχη του ομίλου, όπως ο Χαράλαμπος Γκορίτσας οικονομικός διευθυντής της Lamda, ο Χρήστος Νικόπουλος διευθυντής λειτουργιών του ομίλου.

To μέγαρο της εφοπλιστικής οικογένειας Λυκιαρδόπουλου

Το υπουργείο Πολιτισμού φέρνει στο προσκήνιο την προστασία του Μεγάρου Λυκιαρδόπουλου που βρίσκεται στη λεωφόρο Αμαλίας ως μνημείου, με βάση το πλαίσιο προστασίας νεότερων πολιτιστικών αγαθών. Το ακίνητο που ανήκει στην εφοπλιστική οικογένεια Λυκιαρδόπουλου είναι γνωστό και ως Amalias 36 και λειτουργεί ως χώρος εκδηλώσεων. Δημιουργήθηκε την περίοδο 1926-1933, με μελέτη του αρχιτέκτονα Κωνσταντίνου Κυριακίδη. Αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα εκμοντερνισμένου εκλεκτικισμού με επιρροές Beaux-Arts και Art Deco και συγκαταλέγεται στα πρώιμα και αναγνωρίσιμα art dedo κτίρια της Αθήνας.

Εξάρχου και Τσαπρούνης στο Νταβός

Στο συνέδριο των ισχυρών του πλανήτη στο Νταβός, μαθαίνω ότι βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Αλέξανδρος Εξάρχου του ομίλου Aktor, μαζί με τον Γιώργο Τσαπρούνη, τον επικεφαλής επικοινωνίας του ομίλου και πρόσωπο υψηλής εμπιστοσύνης του Εξάρχου. Παρουσία που μόνο τυχαία δεν είναι, δεδομένης και της ισχυροποίησης του ομίλου σε πολλαπλά πεδία, με κυρίαρχο από αυτά το ενεργειακό. Να σας πω εδώ ότι ο Εξάρχου εκτός από τις συζητήσεις που θα έχει με κορυφαίους παράγοντες του οικονομικού και πολιτικού γίγνεσθαι στο περιθώριο του Φόρουμ, θα έχει και ομιλίες σε πάνελ που θα πραγματοποιηθούν στη διάρκεια της εκδήλωσης που ολοκληρώνεται την Παρασκευή.