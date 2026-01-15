BEAST

Έκπληξη για λίγο

Καλημέρα. Ξαφνιάστηκαν πολλοί όταν χθες είδαν ένα αυτοκίνητο με τον Κώστα Καραμανλή να βρίσκεται μεταξύ του Μεγάρου Μαξίμου και του Προεδρικού Μεγάρου. Αμέσως σήμανε συναγερμός μήπως ο Κ. Καραμανλής πηγαίνει να συναντήσει τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όχι, όμως διότι ο πρώην πρωθυπουργός πήγε να συναντήσει τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έμαθα ότι στο πλαίσιο των τακτικών συναντήσεων που θέλει να έχει, εντάσσει και τους πρώην πρωθυπουργούς.

Το ήξερε ο Μητσοτάκης

Να πάμε τώρα να δούμε πώς προέκυψε η συνάντηση. Ο Κ. Τασούλας ήθελε εξαρχής να γίνουν συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς. Ήταν ιδέα του. Μάλιστα έμαθα από καλή πηγή ότι τη συζήτησε με τον πρωθυπουργό και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανταποκρίθηκε λέγοντάς του πως είναι εξαιρετική ιδέα. Λογικό καθώς τέτοιες πρωτοβουλίες στέλνουν και μηνύματα ενότητας και διαμόρφωσης ενός κλίματος διαλόγου, ομοψυχίας και συνεννόησης.

Μετά τον Καραμανλή, ο Παπανδρέου

Όταν έγινε η επαφή με τον Κ. Καραμανλή, αμέσως είπε ναι. Η κίνηση έγινε από τον Κ. Τασούλα που του τηλεφώνησε πριν από περίπου δέκα μέρες. Θα γινόταν το ραντεβού την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Κώστας Καραμανλής ήταν στη Θράκη και έτσι έγινε χθες. Τις επόμενες ημέρες μου είπαν ότι θα περάσει την πύλη του Προεδρικού Μεγάρου και ο Γιώργος Παπανδρέου.

Ο Τασούλας στον Μπαϊρακτάρη

Τι έγινε όμως χθες και οι μυημένοι χαμογέλασαν. Μετά τη συνάντηση με τον Κ. Καραμανλή, η οποία διήρκησε μία ώρα, ο Κ. Τασούλας βρέθηκε σε τραπέζι στον Μπαϊρακτάρη, επ’ αφορμής κοινής πρόσκλησης τριών προϊσταμένων του γραφείου της Προεδρίας. Επί τη ευκαιρία να σημειώσω ότι στο τέλος της συνάντησης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσφερε στον Κ. Καραμανλή το βιβλίο του Ε. Αβέρωφ με τίτλο «Επιστολές προς Μ. Τοσίτσα, 1938-1948»

Η ώρα Σαμαρά και Τσίπρα

Μου είπαν ότι θετικός εμφανίστηκε στο ραντεβού και ο Αντώνης Σαμαράς, ενώ η πρόσκληση στον Αλέξη Τσίπρα δεν έχει ακόμη γίνει. Όπως όμως πληροφορούμαι, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τελευταία συχνή τηλεφωνική επικοινωνία με Τσίπρα. Η πρώτη έγινε με αφορμή την παραίτηση του συμπατριώτη του -Ηπειρώτες και οι δυο- Αλέξη Τσίπρα από τη βουλευτική του ιδιότητα, αλλά και με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του «Ιθάκη». Ο πρόεδρος τον ευχαρίστησε που του το έστειλε, αλλά εάν το διάβασε και τι σχόλια έκανε δεν ξέρω.

Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

Πολλά έχουν λεχθεί και γραφεί για το πότε θα γίνει η πολυσυζητημένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα και εάν θα γίνει και η συνάντησή του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Έμαθα ότι οι υπουργοί Εξωτερικών των δυο χωρών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, συζήτησαν τα περί της διεξαγωγής του Ανώτατου Συμβουλίου στην Άγκυρα προ ημερών. Από καλή πηγή όμως έμαθα ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν ανακοινώσεις, διατύπωση που μου λέει ότι έρχεται η ώρα της επίσκεψης στην Τουρκία και της συνάντησης με τον Ερντογάν.

Οι θερμοκρασίες Σιβηρίας

Έχω μιλήσει με αρκετούς από τον ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι στο τηλέφωνο μου γκρίνιαζαν για την παρουσία του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Αντώνη Σαουλίδη, στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη. Μου είπαν ότι λαμβάνουν αρνητικά σχόλια από τη νύμφη του Θερμαϊκού για το εν λόγω πρόσωπο και ότι θα τα μεταφέρουν και στο περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού. Δεν θέλω να τους απογοητεύσω, αλλά ούτε θα ιδρώσει το αυτί του. Και επειδή έχει γίνει ένας μικρός ντόρος, θα ασχοληθώ σήμερα με τον πρώην αντιδήμαρχο του δήμου Συκεών – και αναφέρομαι φυσικά στον Αντώνη Σαουλίδη, ο οποίος ήταν και άνθρωπος του ισχυρού δημάρχου του δήμου, Σίμου Δανιηλίδη, μέχρι το 2022, όπου ο τελευταίος αποφάσισε να τον καθαιρέσει από τη θέση αυτή και το 2023 να μην τον κατεβάσει με τον συνδυασμό του. Ο δήμαρχος όπου υπηρετεί τον τόπο του 28 συναπτά έτη, δηλαδή επτά θητείες, είχε μεταφέρει τα παράπονά του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τον πρώην αντιδήμαρχο, με συνέπεια οι σχέσεις Νίκου Ανδρουλάκη και Αντώνη Σαουλίδη να είναι τόσο παγωμένες όσο οι θερμοκρασίες στο Γιακούτσκ της Σιβηρίας. Επίσης μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι ούτε ο τελευταίος επιθυμούσε να είναι υποψήφιος στις ερχόμενες εκλογές με πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τον «κραταιό Νικόλα».

Ποιος έφερε τον Σαουλίδη στο πάνελ του Τσίπρα

Αρκετοί βέβαια με ρωτούν ποιος τον έβαλε στο πάνελ και ποιος τον έφερε σε επαφή με τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είχα αναφέρει τον «δάκτυλο» που ακούει στο όνομα Νίκος Μαραντζίδης και την επιρροή του στην παρουσίαση του βιβλίου στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα ασχοληθώ ξανά με τον καθηγητή και σύμβουλο του Αλέξη Τσίπρα αλλά και με τον Γιώργο Σιάκα. Το όνομα μπορεί να μην σας λέει τίποτα αλλά στον Νίκο Μαραντζίδη λέει πολλά όπως και στον Αντώνη Σαουλίδη. Ο Γιώργος Σιάκας λοιπόν είναι καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και επιστήθιος φίλος του. Μαζί, κυκλοφόρησαν το 2019 το βιβλίο «Στο όνομα της Αξιοπρέπειας» όπου αναφέρουν τις στάσεις και τις πεποιθήσεις της ελληνικής κοινής γνώμης κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης (2010-2019). Από την άλλη ο Γιώργος Σιάκας είναι κουμπάρος με τον Αντώνη Σαουλίδη, αφού ο πρώτος του έχει βαφτίσει το παιδί.

Η σύναξη των Παπανδρεϊκών

Έπεσα τυχαία χθες σε μια σύναξη στο κέντρο της Αθήνας. Στο εστιατόριο Τίβολι, ένα ωραίο στέκι Μπενάκη και Ακαδημίας, όπου συχνάζουν και πολλοί πασόκοι, είδα μια ενδιαφέρουσα σύναξη. Τον πρώην υπουργό, Νίκο Σηφουνάκη, τον επί χρόνια στενό συνεργάτη του Ανδρέα Παπανδρέου, Νίκο Αθανασάκη, τον πρώην πρύτανη του ΟΠΑ και υποψήφιο βουλευτή Ιωαννίνων, Κώστα Γάτσιο, και άλλα στελέχη, Παπανδρεϊκά. Η σύναξη έγινε με πρωτοβουλία του δικηγόρου, Μιχάλη Ορφανού, παλαιού Πασπίτη και εκεί μάλιστα έκοψαν και πρωτοχρονιάτικη πίτα, με το φλουρί να πηγαίνει πού; Στον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου.

Η πίτα του Γερουλάνου

Και επειδή αναφέρθηκα σε πίτα και πάντα αυτές οι εκδηλώσεις είναι βαρόμετρο για πολλά πολιτικά συμπεράσματα, να σημειώσω ότι την προσεχή Τρίτη το απόγευμα έχει σύναξη του Παύλου Γερουλάνου. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υποψήφιος πρόεδρος του κόμματος κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του πολιτικού του γραφείου και έχει σημάνει συναγερμός και γίνεται μεγάλη κινητοποίηση για την εκδήλωση που θα φιλοξενηθεί και σε μεγάλο χώρο στο ξενοδοχείο Κάραβελ.

Η Άννα οργανώνεται

Και λόγω της αναφοράς στον Π. Γερουλάνο, ένα άλλο πρόσωπο που διεκδίκησε την αρχηγία του ΠΑΣΟΚ αρχίζει και οργανώνεται έντονα και τρέχει. Η αναφορά για την Άννα Διαμαντοπούλου που θα είναι υποψήφια στον νότιο τομέα της Β’ Αθηνών και μαθαίνω πως πυκνώνει τις επαφές της με πολλά στελέχη, ενώ μου λένε πως το κλίμα είναι πολύ καλό.

Ο τυφώνας Παύλος

Μπήκα στον πειρασμό τώρα να σχολιάσω τι μαθαίνω και για άλλες υποψηφιότητες, κυρίως αυτή τη φορά από τον χώρο της ΝΔ. Μου έλεγαν έμπειρα στελέχη τι συμβαίνει στον βόρειο τομέα της Β’ Αθηνών. Εκεί υποψήφιος θα είναι ο Παύλος Μαρινάκης. Μου λένε καλές πηγές ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «σαρώνει».

Η αμφισβήτηση, η δικαίωση και η διεθνής πρακτική

Συχνά, όταν η συζήτηση έρχεται στην εταιρεία δημοσκοπήσεων Real Polls, έρχομαι αντιμέτωπος με μια γνώριμη «γκρίνια». Πολλοί στέκονται στη μέθοδο συλλογής των στοιχείων, η οποία γίνεται συχνά μέσω κινητών τηλεφώνων και συγκεκριμένα μέσω Viber, θεωρώντας την ανορθόδοξη. Ωστόσο, η μνήμη τείνει να είναι επιλεκτική. Πολλοί ξεχνούν ότι η Real Polls ήταν η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε δημοσκόπηση σε τηλεοπτικό σταθμό, η οποία προέβλεπε τη νίκη του Χάρη Δούκα στον Δήμο Αθηναίων. Σε έναν κλάδο που κρίνεται από το αποτέλεσμα, μια τέτοια επιτυχία κάθε άλλο παρά αμελητέα μπορεί να θεωρηθεί. Για όσους, δε, αναρωτιούνται αν υπάρχει προηγούμενο παγκοσμίως για τη χρήση γραπτών μηνυμάτων στη δειγματοληψία, η απάντηση έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η κορυφαία εταιρεία Fabrizio, Lee & Associates (FLA) χρησιμοποιεί αντίστοιχες μεθόδους, έχοντας στο πελατολόγιό της προσωπικότητες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Πέρα όμως από τη μεθοδολογία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα που δεν βλέπουν πάντα το φως της δημοσιότητας. Διαβάζοντας τη χθεσινή έρευνα της εταιρείας στο protagon, στάθηκα σε ένα στοιχείο που πέρασε «κάτω από το ραντάρ»: Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να καταγράφει σημαντικές διαρροές προς τη Νέα Δημοκρατία, όταν στο κάδρο μπαίνει το όνομα της Μαρίας Καρυστιανού. Η τάση αυτή ερμηνεύεται από μια μερίδα ψηφοφόρων ως επιθυμία αποφυγής μιας ενδεχόμενης επιστροφής σε συνθήκες διακυβέρνησης που θυμίζουν την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Τελικά, ίσως η ουσία να μην βρίσκεται στο «πώς» γίνεται η ερώτηση, αλλά στο πόσο κοντά πέφτουν οι απαντήσεις στην πραγματικότητα που έρχεται.

Τα drone shows, το ρίσκο και οι ευθύνες

Με αφορμή τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών -το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών αλλά και την παραίτηση του Γιώργου Σαουνάτσου- θα πρέπει να δούμε ξανά ως κράτος τον ρόλο και τη χρήση του ελληνικού ουρανού. Μιλάμε για μία από τις πλέον κρίσιμες υποδομές δημόσιας ασφάλειας και κάθε μαζική εναέρια δραστηριότητα οφείλει να περνά από αυστηρό έλεγχο, διαφάνεια και σαφές πλαίσιο ευθύνης. Συμβαίνει αυτό; Και όταν επιτρέπονται drone shows πάνω από πόλεις, μνημεία, γήπεδα και συγκεντρωμένα πλήθη, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί δημόσια ποιος αξιολόγησε τον κίνδυνο και με ποια κριτήρια, τότε μάλλον υπάρχει πρόβλημα. Τι θα συμβεί αν κάτι πάει στραβά; Άραγε τα εμπλεκόμενα υπουργεία έχουν μια ξεκάθαρη απάντηση; Κάθε drone show είναι μια συνειδητή επιλογή ρίσκου. Και σε ένα ρίσκο, κάποιοι πρέπει να πάρουν την ευθύνη. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, έχει την εποπτεία του εναέριου χώρου και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, συνυπογράφει, πολιτικά τουλάχιστον, την εικόνα που παρουσιάζεται σε αθλητικές διοργανώσεις με δεκάδες χιλιάδες θεατές. Εμπλεκόμενο είναι και το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δημήτρη Παπαστεργίου που προωθεί την καινοτομία και τις «έξυπνες λύσεις». Στο παιχνίδι έχει μπει και η Περιφέρεια Αττικής του Νίκου Χαρδαλιά.

Στα 140 εκατομμύρια η κρατική διαφήμιση το 2025

Σημαντικά αυξημένο εμφανίζεται το κονδύλι της κρατικής διαφήμισης για το 2025, με το συνολικό ύψος των εγκεκριμένων προγραμμάτων επικοινωνίας να προσεγγίζει τα 140 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, εγκρίθηκαν συνολικά 78 προγράμματα, τα οποία κατατέθηκαν από 70 διαφορετικούς φορείς του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης. Από αυτούς, 27 προέρχονται από την Κεντρική Κυβέρνηση, ενώ οι υπόλοιποι 43 ανήκουν στους ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η εικόνα αυτή σηματοδοτεί θεαματική άνοδο σε σύγκριση με το 2024, όταν ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός ήταν 63,7 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι είχαν κατατεθεί λιγότερα προγράμματα και από μικρότερο αριθμό φορέων. Σε ετήσια βάση, η αύξηση αγγίζει το 120%, αποτυπώνοντας την ένταση της επικοινωνιακής δραστηριότητας. Από τα συνολικά κονδύλια που εγκρίθηκαν την περσινή χρονιά, περίπου 55,7 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στα Μέσα Ενημέρωσης, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά Αττική και Θεσσαλονίκη, ενώ σχεδόν 18,4 εκατ. ευρώ διατίθενται στα Περιφερειακά Μέσα. Τα υπόλοιπα 84,3 εκατ. ευρώ αφορούν λοιπές δράσεις επικοινωνίας.

Ένα ακόμα δύσκολο στοίχημα για τον Νίκο Καραμούζη

Μία ακόμα περίπτωση όπου ο πρώην τραπεζίτης και νυν επικεφαλής του fund SMERemediumCap, Νίκος Καραμούζης, βάζει ένα δύσκολο στοίχημα είναι το ελαιόλαδο. Και συγκεκριμένα αφορά στον όμιλο ελαιολάδου The Olive Legend, με βασικούς πρωταγωνιστές τον Νίκο Καραμούζη και τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, που ηγείται της Inspiring Earth. Οι δύο επενδυτές καλούνται να ισορροπήσουν τρεις διαφορετικές εταιρικές ταχύτητες κάτω από την ίδια «ομπρέλα», σε έναν όμιλο όπου μέχρι σήμερα το πραγματικό βάρος σηκώνει κυρίως η Λατζιμάς. Η εταιρεία τυποποίησης ελαιολάδου, Λατζιμάς, αποτελεί το ισχυρό χαρτί του σχήματος, καθώς είναι η μόνη με ουσιαστικό μέγεθος σε επίπεδο κύκλου εργασιών. Παρά ταύτα, το 2024 κατέγραψε πτώση τζίρου στα 18,11 εκατ. ευρώ και σημαντική διεύρυνση ζημιών, γεγονός που ανέδειξε την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων. Οι άλλες δύο εταιρείες, Έλαια Σητείας και Olympian Green, κινούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με περιορισμένους τζίρους και ζημιογόνα αποτελέσματα. Το βάρος έχει πέσει στο σχέδιο εξυγίανσης και οι επιχειρηματίες υποστήριξαν ότι τα έως τώρα αποτελέσματα και η πορεία του 2025 έδειξαν ότι το πράγμα «γυρίζει». Όπως έχει γίνει γνωστό, το νέο εταιρικό σχήμα επιχειρεί σταδιακή αναστροφή της εικόνας, αξιοποιώντας συμφωνία αναδιάρθρωσης δανεισμού με την Τράπεζα Πειραιώς.

Το ελληνικό ελαιόλαδο αποφάσισε να γίνει «brand»

Στην αγορά του ελαιόλαδου, βέβαια, το «μυστικό» είναι γνωστό: η Ελλάδα έχει ποιότητα, αλλά στο διεθνές ράφι κερδίζει όποιος έχει κλίμακα και εμπορικό αφήγημα. Η Ισπανία το έχει κάνει εθνική στρατηγική, η Ιταλία κρατά το εμπόριο παρότι πιέζεται στην παραγωγή και η Τυνησία ανεβαίνει μεθοδικά. Η The Olive Legend Group έχει στόχο την ενίσχυση της θέσης του ελληνικού εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου διεθνώς χτίζοντας μια πιο καθαρή, επώνυμη εξαγωγική ταυτότητα. «Η μεγάλη μας επιτυχία ήταν η επίτευξη χημείας» είπε, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο γνωστός μάνατζερ και πρώην CEO της Intralot, Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος.

Οι τρεις πρώτοι παίκτες στο ελαιόλαδο

Σαφώς διακριτή παραμένει η τριάδα που κρατά τα ηνία στην αγορά του επώνυμου ελαιολάδου στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana έως και τον Νοέμβριο του 2025. Στην πρώτη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται η Μολών Λαβέ, η οποία διατηρεί ηγετικό ρόλο με μερίδιο αγοράς 29,24% σε όγκο πωλήσεων. Παρότι καταγράφει υποχώρηση σε σχέση με το 2024, παραμένει ο μεγαλύτερος παίκτης, αξιοποιώντας το ισχυρό brand και την ευρεία παρουσία της στα ράφια του Σκλαβενίτη. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει η Λατζιμάς, η οποία εμφανίζεται ενισχυμένη, ανεβάζοντας το μερίδιό της στο 16,78%. Η ανοδική της πορεία την καθιστά έναν από τους βασικούς «μονομάχους» της αγοράς, με σαφή στόχο τη μείωση της απόστασης από την κορυφή. Στην τρίτη θέση ακολουθεί η Μινέρβα με μερίδιο 13,91%, καταγράφοντας επίσης αξιοσημείωτη άνοδο.

Το κτήμα Άλφα και η «έρευνα» στο Ξινό Νερό

Νέα εγχειρήματα μαθαίνω ότι ετοιμάζει τον τελευταίο καιρό το Κτήμα Άλφα, ένα από τα μεγαλύτερα οινοποιεία στην Ελλάδα. Κι αυτό γιατί η επιχείρηση έχει δημιουργήσει μία εταιρεία στον χώρο του εμφιαλωμένου ανθρακούχου μεταλλικού νερού, στην περιοχή Ξινό Νερό της Φλώρινας. Εκεί όπου κυριαρχεί η ομώνυμη εταιρεία «Ξινό Νερό Φλώρινας», και το κτήμα Άλφα επιδιώκει να μπει «σφήνα» σε ένα προϊόν που παρουσιάζει ιδιαίτερες προοπτικές. Γι’ αυτό και το σχέδιο, όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, φαίνεται ότι σιγά σιγά ξεκινάει να ωριμάζει έως ότου φτάσει στο στάδιο υλοποίησης.

Και στα παπούτσια η οικογένεια Γεωργιάδη

Μαθαίνοντας τις πληροφορίες των τελευταίων ωρών, πληροφορούμαι ότι η οικογένεια Γεωργιάδη κάνει βήμα και στον τομέα της εμπορίας παπουτσιών, συστήνοντας την εταιρεία Glooms. Σε αυτή συμμετέχουν τόσο ο όμιλος Sterner Global Invest με 50% όσο και η Senic Invest, δύο σουηδικές εταιρείες τις οποίες εκπροσωπεί ο Παναγιώτης Μπαρκονίκος, υψηλόβαθμο στέλεχος τόσο της εισηγμένης Premia στον τομέα των ακινήτων, όσο και στον τομέα άλλων εταιρειών πίσω από τις οποίες βρίσκονται τα αδέρφια Γεωργιάδη. Για να σας διαφωτίσω, εκτός από τα ακίνητα, η εν λόγω οικογένεια έχει επενδύσει και στο κρασί με τον όμιλο Ελληνικά Οινοποιεία από κοινού με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, εξαγοράζοντας Μπουτάρη, Σεμέλη και το 50% της Navarino Vineyards όπου συμμετέχει με το υπόλοιπο 50% ο όμιλος ΤΕΜΕΣ.

Τα πρόσωπα της Stoiximan

Αρκετοί και σημαντικοί ήταν παρόντες στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση της Stoiximan στο Ζάππειο, όπου ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων πως η εταιρεία θα είναι χρυσή χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Στους παρόντες ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, αλλά και Ολυμπιονίκες και αθλητές. Ανάμεσά τους ο Λευτέρης Πετρούνιας, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ο Σπύρος Γιαννιώτης. Αλλά και οι Θοδωρής Παπαλουκάς, Δημήτρης Διαμαντίδης, Γιώργος Πρίντεζης. Σε μία βραδιά που κυρίως είχε στόχο να αναπτύξει όλες τις δράσεις της Stoiximan στον τομέα των κοινωνικών δράσεων.