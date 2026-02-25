BEAST

Νέες μειώσεις φόρων

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από τη χθεσινή συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής όπου ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης,Κωστής Χατζηδάκης, προανήγγειλε νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις. Με εξίταρε το θέμα όπως ήταν λογικό και αναζήτησα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό τον προσεχή Σεπτέμβριο. Πολύ νωρίς δεν είναι; Αυτή ήταν η ερώτηση κεντρικού υπουργού προς εμένα. Δεν απάντησα, αλλά έψαξα να βρω τι μπορεί να αφορούν αυτές οι μειώσεις. Ε, βρήκα ότι στις μειώσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση μιας γενναίας μείωσης της προκαταβολής φόρου σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτό το μέτρο εντάσσεται στην κυβερνητική προσπάθεια να στήσει ξανά γέφυρες με τη μεσαία τάξη.

Ο προγραμματισμός των επόμενων μηνών

Πέρα από τις ανακοινώσεις όμως υπάρχει και ο προγραμματισμός δράσεων για τους επόμενους μήνες, όπου δίνει μεγάλη σημασία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια σημαντική γεύση θα πάρουμε από το υπουργικό συμβούλιο που θα συνεδριάσει αύριο επί του θέματος, όπου θα τεθούν και συγκεκριμένοι στόχοι για το επόμενο διάστημα.

Εκλογές από τον καναπέ δεν γίνονται

Κορυφαίο κυβερνητικό στέλεχος μου έλεγε ότι πρέπει όλοι οι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί και υφυπουργοί να κατέβουν στις εκλογές και να διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού, να μπουν δηλαδή στη μάχη της σταυροδοσίας και να μην περιμένουν από τον καναπέ τους τις εξελίξεις. Μάλιστα μου έδωσε και παραδείγματα, τα οποία δεν θα κατονομάσω για την ώρα, αλλά ήταν πραγματικά ενδεικτικά της κατάστασης, δηλαδή προσώπων που μπορούν να βοηθήσουν το κόμμα σε μια αδιαμφισβήτητα δύσκολη τρίτη επιδίωξη για επικράτηση στις προσεχείς δύσκολες κάλπες, δεδομένου ότι τα ποσοστά συμπιέζονται πολύ λόγω της κυβερνητικής φθοράς, που δεν μπορεί ουδείς να αμφισβητήσει. Ακόμα και να μην καταλάβει βουλευτική θέση μου επεσήμανε, οι ψήφοι που θα έρθουν στο κόμμα λειτουργούν προσθετικά, καταδεικνύοντάς μου ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη.

Ξορκίζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Όπως ήταν αναμενόμενο, διαφορετικά πορίσματα υπάρχουν από τα κόμματα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την κυβέρνηση να προσπαθεί να ξορκίσει το συγκεκριμένο ζήτημα που της έκανε ζημιά. Πάντως αυτό που βλέπω, παρά το γεγονός ότι η αντιπολίτευση στρέφεται κατά των πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, και βαφτίζει «σκάνδαλο της ΝΔ» την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Μέγαρο Μαξίμου έχουν αποφασίσει να υψώσουν τοίχος προστασίας κατά των δύο βουλευτών και δεν τους αδειάζουν.

Η ζαριά του Σαμαρά

Και να μείνω στον ευρύτερο κεντροδεξιό χώρο και να πάω στον Αντώνη Σαμαρά, διότι χθες είδα στο διαδίκτυο άρθρο συνεργάτη του με ψευδώνυμο, που έχει τον τίτλο «τον ξορκίζουν γιατί τον φοβούνται». Διάβασα με προσοχή το πολύ μεγάλο κείμενο και κατάλαβα ότι κρατούν ζεστή την υπόθεση της δημιουργίας κόμματος. Αν πλησιάζει, δεν το γνωρίζω. «Το γεγονός ότι… μια φορά το δίμηνο κάνει μια παρέμβαση, χωρίς να έχει καν ιδρύσει κόμμα, τον καθιστά “απειλητικό” για το σύστημα του Μαξίμου. Σκεφτείτε να ίδρυε κόμμα και να είχε πιο πυκνή παρέμβαση…», γράφει ο συνεργάτης του και μεταξύ άλλων καταλήγει στο κείμενό του: «Το τι θα κάνει ο Σαμαράς θα το αποφασίσει ο ίδιος. Αλλά αν τελικά το τολμήσει, τότε θα έχουμε ένα εντελώς άλλο σκηνικό. Και τότε θα αντιληφθούμε ότι, όντως, είχαν δίκιο να τον φοβούνται!». Βέβαια, το κείμενο δεν μας δίνει απάντηση στην παρεμβατικότητα που έχουν όσα λέει ο πρώην πρωθυπουργός.

Κριτική από Στυλιανίδη

Και να πάω στον Ευριπίδη Στυλιανίδη που είδα ότι άφησε αιχμές στην κυβέρνηση. Τι εντόπισα; Ο εκπρόσωπος του λαού δεν είναι ένας «χειροκροτητής του αρχηγού του», αλλά ένας αυτεξούσιος λειτουργός που οφείλει να αποφασίζει βάσει συνείδησης. Το άλλο; Οι βουλευτές δεν μπορεί να είναι «κληρονόμοι πολιτικών τζακιών» ή «αυτοφοράκηδες διαπλεκόμενων συμφερόντων». Και το τρίτο που θεωρήθηκε αιχμή; Η κουβέντα πρέπει να γίνει συνολικά για την κοινοβουλευτική θητεία, περιλαμβάνοντας και τα όρια των πρωθυπουργικών θητειών.

Στο στόχαστρο ο Δένδιας

Και το άλλο που εντόπισα είναι οι αιχμές βουλευτών, όπως του Μακάριου Λαζαρίδη, κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, και όσων λέει το τελευταίο διάστημα. Λεγόμενα που εκλαμβάνονται ως κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου, τόσο για τη στρατηγική της κυβέρνησης όσο και για τη φυσιογνωμία της ΝΔ σήμερα. Και όσο πλησιάζουμε προς το συνέδριο, θα ακούσουμε πολλά.

Η αποχή Καραμανλή

Και επειδή σας ανέφερα το συνέδριο της ΝΔ τον προσεχή Μάιο, να σημειώσω ότι χθες άκουσα σε διάφορα «γαλάζια» πηγαδάκια το σενάριο ότι από την κορυφαία διαδικασία του κυβερνώντος κόμματος θα απουσιάζει ο Κώστας Καραμανλής. Να πω την αλήθεια δεν επιβεβαίωσα τα περί απουσίας ή αποχής του πρώην πρωθυπουργού από το συνέδριο της ΝΔ, αλλά οι σχετικές συζητήσεις έχουν γίνει σε διάφορους κύκλους. Πάντως καλή πηγή μου είπε ότι κριτική έχει ασκηθεί στον Κυρ. Μητσοτάκη, αλλά ακόμη δεν έχει αποφασίσει να απουσιάζει. Θα τα δει όλα στην ώρα του μου ειπώθηκε.

Στήνουν γέφυρες στις ΗΠΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η επικείμενη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, στις ΗΠΑ και η συνάντησή του με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο. Μου ειπώθηκε από άριστη διπλωματική πηγή ότι η επίσκεψη αυτή είναι στο πλαίσιο «στήνω γέφυρες στις ΗΠΑ» με τελικό στόχο τη μετάβαση του Κυρ. Μητσοτάκη στον Λευκό Οίκο. Για να επιτευχθεί αυτή η επίσκεψη που προϋποθέτει και συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, γίνεται μεγάλη παρασκηνιακή προσπάθεια και μαθαίνω πως ίσως υπάρξουν θετικά νέα και σύντομα.

Στο περίμενε τους έχει ο Τσίπρας

Η αναμονή για τον νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα έχει εξελιχθεί σε άσκηση υπομονής για πολλούς βουλευτές και στελέχη που είναι έτοιμα να μετακομίσουν στον νέο πολιτικό φορέα του πρώην πρωθυπουργού. Μαθαίνω ότι στα πηγαδάκια της αντιπολίτευσης η γκρίνια όχι μόνο φτάνει αλλά και περισσεύει. Ο λόγος είναι ότι ο Τσίπρας παραμένει άφαντος και, κυρίως, αμίλητος προς τους παλιούς του συντρόφους. Ούτε τηλέφωνο, ούτε μήνυμα, την ώρα που πολλά στελέχη κυριολεκτικά «ξεροσταλιάζουν» πάνω από τα κινητά τους, περιμένοντας μια ειδοποίηση που δεν έρχεται. Είναι αυτό το κλασικό παιχνίδι «αγάπης και μίσους» που ξέρει να παίζει ο Αλέξης Τσίπρας – ο οποίος κρατά τους πάντες σε εγρήγορση, επιλέγοντας να δει μόνο την Όλγα Γεροβασίλη και έναν δύο ακόμα βουλευτές. Αυτό όμως που μου μεταφέρουν είναι ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει βρει μια εξαιρετική «ατάκα-φαρμάκι» για τον Νίκο Ανδρουλάκη, η οποία δυστυχώς είναι από εκείνες που δεν γράφονται στα χαρτιά. Όσον αφορά τα κεντρικά γραφεία του κόμματος, δεν θα είναι στη Λεωφόρο Αμαλίας από ό,τι μαθαίνω αλλά πιο κέντρο. Και τα οποία, όπως μου είπε άνθρωπος που γνωρίζει καλά τα του νέου φορέα, ετοιμάζονται. Όπως και ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα.

Κλείδωσαν άλλα 12 ονόματα στο ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε μια φάση κινητικότητας, θέτοντας σε πλήρη εφαρμογή το στρατηγικό σχέδιο της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Στόχος της Χαριλάου Τρικούπη είναι να προλάβει τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ως κύριο μέλημα είναι η ανασύσταση της προοδευτικής παράταξης με σήμα τον πράσινο ήλιο. Η πρόσφατη ανακοίνωση των πρώτων 44 ονομάτων που συμπαρατάσσονται με το Κίνημα αποτελεί κορυφή του παγόβουνου σε μια διαδικασία που αναμένεται να πάρει εκ νέου σάρκα και οστά. Και αυτό γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα η νέα φουρνιά των στελεχών που ανήκουν στην αμφίπλευρη διεύρυνση και στην οποία τον κομβικότερο ρόλο τον έχει ο Κώστας Σκανδαλίδης. Ο πρώην υπουργός κρατάει ως επτασφράγιστο μυστικό τα ονόματα τα οποία θα ανακοινωθούν. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, μέχρι στιγμής έχουν κλειδώσει άλλα δώδεκα ονόματα και τα οποία η Χαριλάου Τρικούπη πιστεύει ότι θα δώσουν νέα ώθηση στη δυναμική του κόμματος.

Η ώρα του Συντάγματος

Να πάω τώρα στα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Μου λένε ότι προς το τέλος Μαρτίου θα φτιαχτεί η Επιτροπή της Συνταγματικής Αναθεώρησης, της προτεινούσης Βουλής. Θα είναι μεταξύ 50 με 60 άτομα, επειδή υπάρχουν πολλοί ανεξάρτητοι βουλευτές. Σίγουρα δεν θα υπάρξει κλίμα συναίνεσης, ώστε να ψηφιστούν κάποια άρθρα από 180 βουλευτές τώρα.

Ο γιος του Κουφοντίνα βλέπει ΣΚΑΪ και Παπαχελά

Αν προκάλεσε εντύπωση στους περισσότερους η ενθάρρυνση του Έκτορα Κουφοντίνα να παρακολουθήσουν οι ακόλουθοί του στα social media το ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ και του Αλέξη Παπαχελά για τη 17Ν, στους συγγενείς των θυμάτων προκάλεσε οργή. Δεν ήταν τιμητικό για το κανάλι του Φαλήρου η πρόσκληση αυτή, έμαθα πως έλεγαν άνθρωποι που γνώρισαν με τον χειρότερο και σκληρότερο τρόπο τι σημαίνει τρομοκρατία στην Ελλάδα.

Μάλιστα, σε μια από τις αναρτήσεις του, ο γιος του καταδικασμένου τρομοκράτη, Δημήτρη Κουφοντίνα, εμφανίζεται να παρακολουθεί στην τηλεόραση του σαλονιού του το ντοκιμαντέρ με πίτσα και μπίρα, σαν να πρόκειται για κάποια ψυχαγωγική σειρά. Οι συγγενείς των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν στην τηλεοπτική παραγωγή του ΣΚΑΪ, διαφωνώντας με την απόφαση του Αλέξη Παπαχελά να συμπεριλάβει συνέντευξη του Δημήτρη Κουφοντίνα. Οι ίδιοι είχαν προειδοποιήσει πως η συνέντευξη του αμετανόητου «Λουκά» της 17 Νοέμβρη θα αποτελέσει εργαλείο διάδοσης της ιδεολογίας του μίσους με σκοπό να δημιουργηθεί μια νέα γενιά επίδοξων τρομοκρατών.

Υπέρ Κούβας ο ΣΥΡΙΖΑ

Cuba va, Cuba vencerá! Αλληλεγγύη στην Κούβα και στον ηρωικό λαό της. Ενάντια στον αμερικανικό οικονομικό πόλεμο και τις απειλές Τραμπ. Αυτή ήταν η ανάρτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνιάστηκα, αλλά μόλις είδα τις φωτογραφίες κατάλαβα. Ήταν από τη χθεσινή συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου, και της τομεάρχη Εξωτερικών της Κ.Ο. Ρένας Δούρου με τον πρέσβη της Κούβας, Άραμις Φουέντε Ερνάντες. Τώρα εάν δίνει πόντους αυτή η συνάντηση, τι να σας πω.

Μια κίνηση συμβολισμού

Πάμε και λίγο στην κίνηση συμβολισμού που έκαναν ο Χάρης Δούκας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο ιστορικός Μενέλαος Χαραλαμπίδης, ο συγγραφέας του βιβλίου «Δωσίλογοι». Αναφέρομαι στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, με αφορμή την αποκάλυψη των συγκλονιστικών οπτικών ντοκουμέντων από την εκτέλεση των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή. Μία πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει το 2018 από το Ίδρυμα της Βουλής, επί προεδρίας του Νίκου Βούτση, αλλά δεν κατάφερε να ευοδωθεί. Όπως έμαθα από την πλατεία Κοτζιά, ο Μενέλαος Χαραλαμπίδης έκανε δώρο στον δήμαρχο Αθηναίων το βιβλίο «Η μακρά νύχτα της Κατοχής» όπου αναφέρεται στις ανθρώπινες απώλειες και στις υλικές καταστροφές στην κατεχόμενη Ελλάδα, όπως επίσης και τη βασική ιδέα για το μουσείο Εθνικής Αντίστασης που αφορά χρονολογικά το 1941 μέχρι το 1944.

«Kαλλωπίζεται» η «νύφη» που λέγεται Γαλαξίας

Να διερευνά την επέκτασή της φέρεται η γνωστή αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, με κινήσεις στην περιφέρεια και σε πόλεις όπως Ιωάννινα, Αγρίνιο και αλλού. Άνθρωπος που γνωρίζει καλά την αγορά μού έλεγε ότι ο Γαλαξίας αποτελεί διακαή πόθο μεγάλων αλυσίδων. Καθώς αποτελεί μία απολύτως υγιή και αδάνειστη επιχείρηση. Και με το να διευρύνει το εκτόπισμά της στην Ελλάδα, ο ίδιος άνθρωπος υποστηρίζει ότι «καλλωπίζεται» για να πουληθεί σε κάποιον από τους μεγάλους. Το δύσκολο του πράγματος βέβαια, εάν επρόκειτο να συμβεί κάτι τέτοιο, είναι η πολυμετοχικότητα της εταιρείας. Όπως έχει αποδειχθεί όμως στα σούπερ μάρκετ με εξαγορές όπως του Μαρινόπουλου, του Βερόπουλου και πρόσφατα του Κρητικού, όλα είναι δυνατά να συμβούν.

Ο τζίρος των πέντε μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών ομάδων

Σας το είπα και χθες, μου αρέσει να «ξεσκονίζω» ισολογισμούς. Κι αυτή τη φορά αποφάσισα να ασχοληθώ με ποδοσφαιρικές ομάδες της χώρας. Η οικονομική εικόνα των κορυφαίων ελληνικών ποδοσφαιρικών συλλόγων αποτυπώνει όχι μόνο τη δύναμη του «brand» της καθεμίας από αυτές αλλά και τη θέση τους στο ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα του αθλητισμού. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2024, οι πέντε μεγαλύτερες ομάδες της χώρας -Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης- συγκεντρώνουν τη μερίδα του λέοντος σε επίπεδο τζίρου, με σημαντικές όμως διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματά τους. Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκεται ο Ολυμπιακός, με τζίρο που ξεπερνά τα 67 εκατ. ευρώ. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΑΕΚ, με κύκλο εργασιών περίπου 51 εκατ. ευρώ. Η επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια και η λειτουργία της «Αllwyn Arena» έχουν ενισχύσει σημαντικά τα έσοδα από εισιτήρια, φιλοξενία και εμπορικές δραστηριότητες. Τρίτος στη λίστα είναι ο Παναθηναϊκός, με τζίρο κοντά στα 41 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ, με κύκλο εργασιών άνω των 36 εκατ. ευρώ και ο Άρης, με τζίρο περίπου 14,5 εκατ. ευρώ.

Τα δεδομένα στη Market In

Παρακολουθώ με ενδιαφέρον το μπραντεφέρ που έχει ξεσπάσει μεταξύ των μετόχων και κληρονόμων του Θωμά Ράμμου, της Market In. Κι αυτό γιατί οι δύο αδελφές, Εύη και Μαργαρίτα, που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες ενώπιον της Δικαιοσύνης, δεν φαίνεται έως τώρα να βρίσκουν «κοινό τόπο». Στέλεχος της πιάτσας μού ανέλυε ωστόσο ότι η πλευρά της Μαργαρίτας, ίσως πιέζει την πλευρά της πλειοψηφούσας μετόχου, Εύης, με σκοπό να πουληθεί η εταιρεία. «Ας μην κοιτάμε πολύ μακριά. Πιστεύω ότι οι πιέσεις που ασκούνται από πλευράς της μειοψηφίας και της Μαργαρίτας Ράμμου προς την άλλη πλευρά και δεδομένου ότι πλέον δεν υφίσταται συνεννόηση μεταξύ των δύο μετόχων, θα μπορούσε να σηματοδοτεί τη διάθεση για πώληση. Το θέμα βέβαια είναι εδώ ότι την πλειοψηφία έχει η Εύη Ράμμου κι επομένως εκείνη είναι που έχει τον τελικό λόγο σε όποιες αποφάσεις», επισημαίνει το ίδιο πρόσωπο.

Τι κάνει η Quest του Φέσσα στον Φουρλή

Στα παρασκήνια της ελληνικής επιχειρηματικής αγοράς, η αποκάλυψη ότι η Quest Holdings έχει αποκτήσει ποσοστό 5,05% στον όμιλο Φουρλή μόνο αμελητέα δεν μπορώ να σας πω ότι θεωρείται. Πρόκειται για μια κίνηση που, αν και επισήμως παρουσιάζεται ως καθαρά επενδυτική, γεννά ερωτήματα για τις προθέσεις και τις μελλοντικές ισορροπίες στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, η Quest είχε συγκεντρώσει 2,6 εκατ. δικαιώματα ψήφου στη Fourlis. Από αυτά, το 4,86% κατέχεται άμεσα από τη μητρική εταιρεία, ενώ ένα επιπλέον 0,19% μέσω της 100% θυγατρικής της, iQbility. Στελέχη της αγοράς επιμένουν ότι πρόκειται για «οικονομική τοποθέτηση», στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής διαχείρισης κεφαλαίων. Όπως σημειώνουν, ο όμιλος αναζητά ευκαιρίες σε κλάδους με σταθερές ταμειακές ροές και προοπτικές ανάπτυξης, στους οποίους δεν έχει μέχρι σήμερα παρουσία. Το οργανωμένο λιανεμπόριο, όπου δραστηριοποιείται η Fourlis μέσω brands όπως IKEA, Intersport και Foot Locker, θεωρείται ένας τέτοιος τομέας.

Κερδισμένος ο ΟΤΕ το 2025

Με φόντο τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τέταρτου τριμήνου και χρήσης 2025 αύριο Πέμπτη, στην αγορά με πληροφορούν ότι επικρατεί κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας. Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι τα στοιχεία θα επιβεβαιώσουν μια σταθερή πορεία του ομίλου, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις, αλλά με σαφή σημάδια ανθεκτικότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένου ανταγωνισμού και πιεσμένων καταναλωτικών εισοδημάτων. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα έσοδα από τη σταθερή τηλεφωνία και το ίντερνετ, τα οποία στο τέταρτο τρίμηνο φαίνεται ότι κινήθηκαν καλύτερα σε σχέση με το τρίτο. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η χρονιά θα κλείσει με οριακή αλλά θετική μεταβολή, κοντά στο +0,9%, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στην αυξημένη διείσδυση των οπτικών ινών και στα πακέτα σύγκλισης. Αντίστοιχα, η κινητή τηλεφωνία παραμένει το «στήριγμα» των αποτελεσμάτων. Μετά το 2,7% αύξηση στο τρίτο τρίμηνο, η αγορά θεωρεί δεδομένο ότι το 2025 θα κλείσει με ρυθμό άνω του 2%. Σε ό,τι αφορά τα λειτουργικά κέρδη, εκτιμάται ότι στο τελευταίο τρίμηνο διαμορφώθηκαν κοντά στα 350 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο έτους, η λειτουργική κερδοφορία προβλέπεται να φτάσει τα 1,373 δισ. ευρώ, αυξημένη κατά 2% σε σχέση με το ‘24, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους της διοίκησης Ντουμή.

Οι επισκέψεις του Κοψιάλη στην Αργυρούπολη

Καθότι κινούμαι στην ευρύτερη γειτονιά της Αργυρούπολης, πήρε πρόσφατα το μάτι μου τον γνωστό influencer και επιχειρηματία, Αλέξανδρο Κοψιάλη, να κινείται στην περιοχή, οδηγώντας ένα Porsche Panamera. Ο Κοψιάλης, ο οποίος είναι λάτρης της ταχύτητας και των καλών αυτοκινήτων, έχει προτιμήσει τη γερμανική μάρκα πολυτελείας για τις μετακινήσεις του. Τον πέτυχα μάλιστα την ώρα που έφευγε από «πλυντήριο» αυτοκινήτων της Αργυρούπολης, όπου όπως μαθαίνω επισκέπτεται αρκετά συχνά για την περιποίηση της Porsche του.