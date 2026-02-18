BEAST

Το σημαντικό ταξίδι στο Δελχί

Καλημέρα σας. Στο Νέο Δελχί ο Κυριακός Μητσοτάκης και θα συναντηθεί με άλλους 20 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων για ένα μεγάλο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη, όπου θα συμμετάσχουν και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας αγοράς του διαδικτύου. Μια ενδιαφέρουσα σύναξη και μαζί του έχει τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Γιώργο Μαστρογεωργίου, ειδικό γραμματέα Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της κυβερνήσεως.

Ο άνθρωπος του Τραμπ

Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να μην πήγε στη «φιέστα» του Ντόναλντ Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας, αλλά στο Νέο Δελχί θα δει κοντινό άνθρωπο του Αμερικανού Προέδρου και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Και αυτό διότι υπάρχει εδώ και καιρό προσπάθεια να ανοίξουν πόρτες και να στηθούν γέφυρες με το Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ στην Ελλάδα;

Έμαθα όμως και κάτι άλλο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ θέλει να έρθει στην Ελλάδα και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει μετά την επίσκεψή του στην Τουρκία ή πριν πάει. Αυτό υπολογίζεται εκεί για το καλοκαίρι και το ιδανικό, όπως μου είπε καλή πηγή, είναι να μιλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αθήνα, στην πατρίδα της Δημοκρατίας εκεί κοντά στην ημερομηνία της εθνικής επετείου των ΗΠΑ, της 4ης Ιουλίου. Μου λένε ότι αναζητείται -και- από την πρέσβη των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο χώρος. Να θυμίσω ότι ο Μπαράκ Ομπάμα είχε μιλήσει στο Σταύρος Νιάρχος και ο Εμανουέλ Μακρόν στην Πνύκα – και δεν αποκλείεται να δούμε και τον Τραμπ στην Πνύκα.

Στο δρόμο της Ινδίας

Να επιστρέψω στην Ινδία και στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη όπου έχει μεγάλο ενδιαφέρον αν και δεν δίνεται η ανάλογη σημασία από τα ελληνικά ΜΜΕ και κακώς. Η Ινδία είναι 4η οικονομία παγκόσμια βάσει του ΑΕΠ της και γι’ αυτό έχει σημαντικό ενδιαφέρον η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ινδό ομόλογό του Ναρέντρα Μόντι. Η συνάντησή τους, κρίνεται καθοριστική για την καλύτερη εξέλιξη των διμερών σχέσεων. Η ινδική οικονομία διατηρεί ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική (+6,5%), εδραιώνοντας τη θέση της ως παγκόσμιας υπερδύναμης, ωθούμενη από την εγχώρια κατανάλωση και τις επενδύσεις σε υποδομές. Στον τομέα των επενδύσεων, η Ινδία ενισχύει το αποτύπωμά της στην Ελλάδα με εμβληματικά έργα (Αεροδρόμιο Καστελίου) και αυξανόμενη δραστηριότητα στο real estate. Κεντρικός άξονας της στρατηγικής μας παραμένει η ανάδειξη της Ελλάδας ως της «Πύλης της Ινδίας προς την Ευρώπη» μέσω του διαδρόμου IMEC, ενώ η ανακοίνωση απευθείας αεροπορικής σύνδεσης για το 2026 αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης για τον τουρισμό και την επιχειρηματικότητα. Και σε επίπεδο εμπορίου υπάρχει προοπτική συνεργασίας.

Η συνάντηση των Αβερωφικών

Και να πάω στο Προεδρικό Μέγαρο και στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Θα μου πείτε και καλά δεν μπορούσαν να τα πουν στην Κηφισιά που είναι και γείτονες; Προφανώς, αφού διατηρούν και καλές σχέσεις, αλλά η συνάντηση αυτή γίνεται στο πλαίσιο των επαφών του Κ. Τασούλα με τους πρώην πρωθυπουργούς. Ο Σαμαράς άφησε, όπως αναμενόταν, αιχμές στην πολιτική που ακολουθεί η Ελλάδα έναντι της Τουρκίας. Ο κλασσικός Σαμαράς. Οι δυο τους είναι αβερωφικοί, πολιτικά τέκνα του Ευάγγελου Αβέρωφ. Πολλά έχουν να συμφωνήσουν, αλλά η στάση του Κ. Τασούλα είναι προσεκτική τώρα λόγω της θέσεώς του. Πάντως η χθεσινή ημέρα είχε και μια διόρθωση. Στο άτυπο σημείωμα που έδωσαν από το γραφείο του Αντ. Σαμαρά γινόταν αναφορά στην Ανατολική Θράκη και αμέσως μετά σε λίγα λεπτά διορθώθηκε με την επισήμανση Θράκη (σκέτο).

Η Κοβέσι και η Βούλτεψη

Τον τελευταίο καιρό βλέπω να είχε εξαφανισμένη η Λάουρα Κοβέσι. Η Ευρωπαία Εισαγγελέας από τα Καρπάθια, που αποτελεί τον φόβο και τον τρόμο του οικονομικού εγκλήματος και όχι μόνο στη χώρα μας, έχει χαθεί κατά την άποψη βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ σοβαρού και αστείου, για έναν συγκεκριμένο λόγο. Και ο λόγος ακούει στο όνομα Σοφία Βούλτεψη. Δεν το λέω εγώ αλλά η ίδια. Όπως μαθαίνω, μετά το πέρας των τηλεοπτικών πάνελ στα οποία προσκαλείται, διαδίδει, εμφανώς ικανοποιημένη, πως η Κοβέσι από τότε που έχει δεχθεί τον σχολιασμό της Σοφίας Βούλτεψη στα πάνελ, έχει σταματήσει να ασχολείται με την χώρα μας.

«Τι θα κάνουμε με αυτόν τον αλήτη;»

Επειδή η πολιτική είναι και προσωπικές κόντρες, θα σας μεταφέρω για τις ρήξεις που δεν τις θεραπεύει ούτε ο χρόνος – γιατί όταν οι λέξεις ραγίζουν το γυαλί, αυτό δεν ξανακολλάει. Υπάρχει μια ολέθρια σχέση, σαν να βλέπετε την ταινία Ο πόλεμος των Ρόουζ. Οι δύο άντρες ξεκίνησαν αγαπημένοι και τώρα ο ένας όχι απλά δεν θέλει να βλέπει τον άλλον, αλλά δεν θέλει ο καθένας να ακούει τον άλλον – για τους δικούς τους λόγους. Ο πρόεδρος κόμματος, λοιπόν, γιατί πρόεδρος είναι ο ένας, σε συνομιλία που είχε με δικό του άνθρωπο, είπε για το άλλο πρόσωπο: «Τι θα κάνουμε με αυτόν τον αλήτη, μπορείς να μου πεις;». Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν περίμενα από τον πρόεδρο να χάσει την ψυχραιμία του, καθώς έχει αντιμετωπίσει σοβαρότερες καταστάσεις. Για να λέμε όμως τα πράγματα με το όνομα τους, ο «αλήτης», σύμφωνα με τον χαρακτηρισμό του προέδρου, του έχει γίνει κακό σπυρί τον τελευταίο καιρό. Και όσο βλέπει να παίζει το όνομα του στα ΜΜΕ, λόγω της άλλης θέσης του, τόσο προσπαθεί να συγκρατηθεί και να μην βγάλει αφρούς. Βέβαια, τον πρώτο και τελευταίο λόγο τον έχει ο πρόεδρος.

Είχε ενημερωθεί ο πρόεδρος

Αργά το βράδυ και αφού είχε αποκαλυφθεί άλλο ένα κύκλωμα με παράνομα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, άρχισε να κυκλοφορεί στα δημοσιογραφικά γραφεία ότι η υπόθεση αυτή έχει άρωμα ΠΑΣΟΚ. Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά και όλοι έψαχναν να δουν ποιο στέλεχος είναι, πόσο κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι ο αέρας που φυσούσε μανιασμένα δεν διέλυε τα πυκνά μαύρα σύννεφα που είχαν μαζευτεί πάνω από την Χαριλάου Τρικούπη. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος έδινε συνέντευξη στο Kontra αλλά το θέμα δεν τέθηκε. Αργά το βράδυ, επιβεβαιώθηκε ότι πρόκειται για γυναίκα συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία έχει βασικό ρόλο στην Επιτροπή Προγράμματος και είναι μέλος της Κομματικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ). Έμαθα επίσης ότι ο πρόεδρος ήταν ενήμερος ώρες πριν ωστόσο αυτό που μου έλεγαν από την Χαριλάου Τρικούπη ήταν ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο πόση και ποια ήταν η εμπλοκή της και για αυτό τηρούν στάση αναμονής. Θυμηθείτε με, το θέμα θα ανέβει ψηλά σήμερα στα τηλεοπτικά πάνελ, καθώς έρχεται λίγο χρονικό διάστημα μετά την υπόθεση Παναγόπουλου.

Ενδιαφέρον από πράσινους υποψήφιους

Θα παραμείνω στο ΠΑΣΟΚ όπου μαθαίνω ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από αρκετά πρόσωπα να είναι υποψήφιοι βουλευτές στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Μου είπαν ότι από προχθές που άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα υπάρχει ενδιαφέρον και αυτό έχει χαροποιήσει την ηγεσία του κόμματος καθώς μόνο μιζέρια και εσωστρέφεια έβλεπε τις τελευταίες ημέρες. Πάντως όσα κεντρικά στελέχη, και δεν ήταν λίγα, βρέθηκαν χθες το απόγευμα στην προσυνεδριακή εκδήλωση και κοπή της πίτας της Νομαρχιακής Α’ Αθηνών του ΠΑΣΟΚ – με ομιλία της Μιλένας Αποστολάκη και του Νίκου Μήλη, στενού συνεργάτη του Νίκου Ανδρουλάκη, στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, είδαν πως γίνεται προσπάθεια να μείνουν πίσω, τουλάχιστον έως το συνέδριο, οι αντιπαραθέσεις και η εσωκομματική μουρμούρα. Και αυτό ήταν εμφανές και από κόσμο που στηρίζει τον Χάρη Δούκα.

Η πλευρά της Κωνσταντοπούλου και η κουνιάδα της Κεφαλά

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας χθες από το περιστύλιο της Βουλής εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον της καταγγέλλουσας που υποστηρίζει ότι δεν έχει πληρωθεί από τον περασμένο Μάρτιο ενώ έκανε λόγο για bullying. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι το πρόσωπο που το κατονομάζει ως «Άννα Καρακίτσου γνωστή και ως Άννα Μελίτη» δεν έχει εργαστεί στο κόμμα «εδώ και περισσότερο από ένα έτος, άρα είναι ψευδές η καταγγελία της». Η στήλη σας είχε ενημερώσει χθες ότι σύμφωνα με στελέχη του κόμματος το καταγγέλλων πρόσωπο είχε να εμφανισθεί στο κόμμα και στη βουλή από το 2024. Ακούω διάφορα για την εργασιακή σχέση που είχε συνάψει η καταγγέλλουσα με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά αυτή που θα μπορούσε να απαντήσει σε όλες αυτές τις καταγγελίες, αν ισχύουν ή όχι, είναι η Τζώρτζια Κεφαλά η βουλευτής της Πλεύσης. Και το αναφέρω αυτό γιατί η καταγγέλλουσα είναι κουνιάδα της Κεφαλά.

Η ψηφοφορία του Κασσελάκη

Μετά από ψηφοφορία στο (πρώην) Κίνημα Δημοκρατίας όπου τα μέλη του κόμματος μετά από πρόταση του Στέφανου Κασσελάκη, όπως αυτή παρουσιάστηκε στο πρόσφατο έκτακτο συνέδριο, αποφασίστηκε με 71,8% η μετονομασία του Κινήματος Δημοκρατίας σε Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο. Η ψηφοφορία ήταν ψηφιακή και ολοκληρώθηκε χθες στο βράδυ. Πάντως όσοι είχατε αγωνία εάν θα φύγει για τις ΗΠΑ ο Κασσελάκης ο ίδιος το ξεκαθάρισε χθες ότι δεν αποχωρεί από την πολιτική, θα μείνει στην Ελλάδα και εμφανίζεται σίγουρος ότι θα είναι στην επόμενη Βουλή. Μόνο που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν άλλα.

Ο Πολάκης στην Ευελπίδων

Βρέθηκα χθες για μια δουλειά στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και πέτυχα τον Παύλο Πολάκη. Ξαφνιάστηκα. Είπα μήπως είχε καμία δίκη με τον Άδωνι Γεωργιάδη. Είχε δίκη με τον Σταμάτη Πουλή, πρώην κεντρικό στέλεχος του ΚΕΛΠΝΟ και πολιτικό φίλο του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Η κόντρα του Πολάκη με τον Γεωργιάδη είναι μεγάλη και χθες ο πρώην υπουργός και νυν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διατυμπάνιζε την δική στο διαδίκτυο.

Το ξενοδοχειακό εγχείρημα του Μιχάλη Λεμπιδάκη στα Χανιά

Το καινούργιο ξενοδοχείο The Revery στο Ελαφονήσι Χανίων αναμένεται, σύμφωνα με ανθρώπους που μιλάω, να υποδεχθεί τους πρώτους επισκέπτες του το καλοκαίρι του 2026. Το εγχείρημα υλοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του ιδιοκτήτη των Πλαστικών Κρήτης με τον γνωστό Κρητικό επιχειρηματία Αγησίλαο Αικατερινάκη. Πηγές με γνώση του έργου αναφέρουν ότι οι εργασίες βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο και ότι η νέα ξενοδοχειακή μονάδα αναμένεται να λειτουργήσει από το δεύτερο εξάμηνο της φετινής χρονιάς και μετά. Παράλληλα, έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία στελέχωσης, ενώ όλο το έργο της διαχείρισης της μονάδας τελεί υπό τον διευθυντή του ξενοδοχείου, Μιχάλη Μεταξά, ο οποίος έχει πολυετή εμπειρία στον κλάδο, ενώ έχει θητεύσει ως διευθυντής στο Bill & Coo της Μυκόνου, στη Brown Hotels, στον Αστέρα Βουλιαγμένης και σε πολλά ακόμη.

Οι «ευχαριστίες» του νέου CEO της Μπάρμπα Στάθης

Ο Μιχάλης Χαμαλέλης, νέος διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης μετά την αποχώρηση του Νικήτα Ποθουλάκη, έκανε γνωστή την ανάληψη των καθηκόντων του μέσω LinkedIn, επισημαίνοντας ότι προέρχεται από πολυετή καριέρα στον κλάδο των FMCG, με θητεία σε πολυεθνικές όπως η Procter & Gamble και η Reckitt. Στην ανάρτησή του, ανέφερε ότι η ανάληψη της ηγεσίας της Μπάρμπα Στάθης αποτελεί για τον ίδιο σημαντικό επαγγελματικό βήμα, χαρακτηρίζοντας την εταιρεία «εμβληματική» με ισχυρή παρακαταθήκη και σαφή στρατηγική για το μέλλον. Παράλληλα, ευχαρίστησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ideal Holdings που είναι ο βασικός μέτοχος στη γνωστή εταιρεία κατεψυγμένων και ειδικότερα τους Λάμπρο Παπακωνσταντίνου και Γιάννη Αρτινό για την εμπιστοσύνη τους. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ποια θα είναι η επόμενη κίνηση Χαμαλέλη στον τομέα των εξαγορών, όπου ο προκάτοχός του, Νικήτας Ποθουλάκης δεν πρόλαβε να κινηθεί, δεδομένης και της διαφαινόμενης μη εξαγοράς της Ροδούλας στις κατεψυγμένες ζύμες, την οποία είχε πλησιάσει για να αποκτήσει ο όμιλος Ideal.

Άνοιγμα στη Μύκονο κάνει ο Πρόεδρος

Μαθαίνω από ανθρώπους της αγοράς ότι το γνωστό σουβλατζίδικο «ο Πρόεδρος», στο οποίο απέκτησε πρόσφατα ποσοστό το fund Golden Age Capital, ετοιμάζει άνοιγμα και στη Μύκονο. Εάν δεν άνω λάθος αυτή θα είναι η πρώτη κίνηση εκτός Αττικής για τη γνωστή αλυσίδα, η οποία με τα νέα δεδομένα σχεδιάζει την ευρύτερη επέκτασή της σε κομβικά σημεία της περιφέρειας, δεδομένου ότι έως τώρα είχε παραμείνει στα ενδότερα της πρωτεύουσας. Με την κίνηση αυτή στη Μύκονο στοχεύει να αξιοποιήσει το ισχυρό τουριστικό ρεύμα του νησιού αλλά και τη διάθεση των ξένων επισκεπτών να δοκιμάσουν «greek souvlaki».

Ο Χιώτης εφοπλιστής που βλέπει ευκαιρίες στην πολιτική Τραμπ

Αρκετή συζήτηση μαθαίνω ότι υπάρχει τις τελευταίες μέρες γύρω από τον Χιώτη εφοπλιστή, Νικόλα Νοτιά. Ο Νοτιάς εμφανίζεται να κρατά αποστάσεις από τη γενικευμένη γκρίνια που επικρατεί στον διεθνή ναυτιλιακό κόσμο απέναντι στο νέο σχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ για την επιβολή τελών στα πλοία ξένης ναυπήγησης. Την ώρα που ισχυροί παίκτες της αγοράς και θεσμικοί φορείς, όπως το International Chamber of Shipping, προειδοποιούν ότι το λεγόμενο US Maritime Action Plan (MAP) κινδυνεύει να στρεβλώσει το εμπόριο, να αυξήσει το κόστος για τις επιχειρήσεις και να πυροδοτήσει αντίποινα, ο Νοτιάς φαίνεται να βλέπει την κατάσταση από διαφορετική οπτική γωνία. Με αμερικανική υπηκοότητα και μακρά παρουσία στις ΗΠΑ, ο Έλληνας εφοπλιστής θεωρεί, σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους που γνωρίζουν τις κινήσεις του, ότι η πρωτοβουλία της κυβέρνησης Τραμπ, μπορεί να δημιουργήσει νέες ισορροπίες και ενδεχομένως ευκαιρίες για όσους έχουν πρόσβαση και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Γι’ αυτό και ο ίδιος θέλει να αυξήσει τον αριθμό των δεξαμενοπλοίων του στόλου του που φέρουν αμερικανική σημαία.

Τα πρώτα αποτελέσματα στην εποχή Euronext στο Χρηματιστήριο

Η είσοδος του ομίλου Euronext στο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών σηματοδοτεί την απαρχή μιας νέας εποχής για την ελληνική κεφαλαιαγορά. Τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2025, τα οποία αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, αποτυπώνουν μια αγορά σε φάση έντονης κινητικότητας. Τα έσοδα εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 34% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 19,4 εκατ. ευρώ. Η άνοδος αυτή στηρίζεται κυρίως στην έντονη δραστηριότητα στην αγορά μετοχών, με τον μέσο ημερήσιο τζίρο να ενισχύεται κατά 44% και να διαμορφώνεται στα 243 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς εκτινάχθηκε στα 142 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 37% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Το στοιχείο αυτό δεν αποτυπώνει μόνο τη βελτίωση των αποτιμήσεων, αλλά και την αυξημένη εμπιστοσύνη των επενδυτών προς το ελληνικό χρηματιστήριο, σε μια περίοδο όπου η χώρα επανατοποθετείται δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη.

Η πρόκληση της Αμερικής για την Αφοί Χαΐτογλου

Η εξωστρέφεια αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής της Αφοί Χαΐτογλου, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στις διεθνείς αγορές. Σήμερα, οι εξαγωγές αντιστοιχούν στο 52% του συνολικού τζίρου της εταιρείας, έναντι περίπου 35% πριν από μία δεκαετία, αποτυπώνοντας τη σταδιακή αλλά συστηματική ενίσχυση του διεθνούς της αποτυπώματος. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών, προς την οποία κατευθύνεται περίπου το 30% των συνολικών εξαγωγών. Οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 20% του συνολικού τζίρου της επιχείρησης, γεγονός που τις καθιστά στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική της ανάπτυξη. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, οι νέοι δασμοί ύψους 15% στις ελληνικές εξαγωγές προς την αμερικανική αγορά προσθέτουν ένα ακόμη βάρος σε ένα ήδη απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Η επιβολή τους έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας, τόσο λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων όσο και των μεταβολών στο παγκόσμιο εμπόριο. Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές απώλειες συμβολαίων με Αμερικανούς πελάτες.