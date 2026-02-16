BEAST

Πέφτουν οι υπογραφές

Καλημέρα μια ενεργειακή εξέλιξη. Σήμερα υπογράφονται παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου οι συμφωνίες μίσθωσης μεταξύ του ελληνικού κράτους και της κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy που αφορούν την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η υπογραφή των εν λόγω συμβάσεων είναι ένα σημαντικό ορόσημο που ενισχύει την ήδη νέα ενεργειακή πραγματικότητα της χώρας.

Τα επόμενα βήματα

Τα επόμενα βήματα στον οδικό χάρτη είναι, αρχικά, η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους. Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Η εξέλιξη ενισχύει τις προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί για τον Κάθετο Διάδρομο, δηλαδή την προοπτική ουσιαστικής ενεργοποίησης του μετά τις διαβουλεύσεις που θα γίνουν στις 24 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον με συμμετοχή εκπροσώπων των χωρών της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κωδικός «ήρεμα νερά»

Και μετά τη συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας τι; Στην Αθήνα ελπίζουν ότι εισερχόμαστε σε μια περίοδο ηρεμίας, τουλάχιστον έως μετά το καλοκαίρι. Ωστόσο, με την Τουρκία ποτέ δεν πρέπει να είσαι βέβαιος. Η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης των οικοπέδων στα νότια της Κρήτης ενδέχεται να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά της Άγκυρας. Το ίδιο μπορεί να συμβεί με το Προεδρικό Διάταγμα για το θαλάσσιο πάρκο στις νότιες Κυκλάδες, όπου περιλαμβάνεται το σύμπλεγμα Κινάρου – Λεβίθων, που η Τουρκία θεωρεί «γκρίζα ζώνη». Το καλώδιο, το οποίο συζητήθηκε στο τετ α τετ της Άγκυρας, παραμένει «στον πάγο» μέχρι να υπάρξει νέα οικονομοτεχνική μελέτη και επενδυτές.

Η ανησυχία περί αμερικανικής παρέμβασης

Αυτό που δεν περνά απαρατήρητο είναι η συζήτηση περί αμερικανικής παρέμβασης στα ελληνοτουρκικά. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι «δεν χρειαζόμαστε επιδιαιτησία». Μία από τις προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι ήταν η πενταμερής διάσκεψη 5Χ5 (Ελλάδα – Κύπρος – Αίγυπτος – Συρία – Τουρκία). Το εγχείρημα όμως σκοντάφτει στο γεγονός πως η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θέλει τους Τουρκοκύπριους στο τραπέζι. Η κατάσταση στη Συρία είναι ασταθής. Παρά τις δυσκολίες, η πρωτοβουλία φαίνεται πως λειτούργησε και ως μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μουρμούρα για Δούκα

Μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ την περασμένη Παρασκευή δημοσιοποιήθηκαν «σημεία παρέμβασης» του Δημάρχου Αθηναίων Χάρης Δούκας. Ωστόσο, υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι ορισμένες φράσεις δεν ακούστηκαν ποτέ στην αίθουσα. Το κλίμα διαρροών και διαψεύσεων δεν θεωρείται υγιές και αυτό αποτυπώθηκε και στη χθεσινή μεγάλη και πολύωρη συνεδρίαση.

Επιχείρηση νηνεμία

Πάντως χθες έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές. Στελέχη μιλούν για «ανάγκη καθαρών πολιτικών μηνυμάτων» απέναντι στην κυβέρνηση. Άλλοι επισημαίνουν ότι απαιτείται ενότητα και αποφυγή δημόσιων διαφοροποιήσεων, ώστε να ενισχυθεί η αξιοπιστία του κόμματος. Πληροφορίες αναφέρουν πως τέθηκαν ζητήματα στρατηγικής ενόψει των επόμενων πολιτικών εξελίξεων.

Σύνθεση ενότητας

Όμως από τη χθεσινή συνεδρίαση βγήκε και κλίμα ενότητας όσον αφορά την σύνθεση της Επιτροπής Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Πέτρος Λάμπρου και συμμετέχουν: Γιάννης Βαρδακαστάνης, Γραμματέας Κ.Ο.Ε.Σ., Γιάννης Κουτσούκος, διευθυντής Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Νίκος Σαλαγιάννης, γενικός διευθυντής ΠΑΣΟΚ και επίσης Έλενα Αναστασίου, Ηλίας Αποστολάκης, Πόπη Γερακούδη, Γεωργία Καζά, Άρης Καρβούνης, Τάσος Κουρκούτας, Νίκος Μήλης, Εφη Μπέκου, Νίκος Μπελιβάνης, Κώστας Πανδής, Κώστας Παπαδημητρίου, Όλγα Ρενταρή και Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης.

Αντιδράσεις για τις φωτογραφίες

Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η δημοσιοποίηση φωτογραφιών των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα στο Σκοπευτήριο Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944. Ιστορικοί κύκλοι κάνουν λόγο για «ιερό τόπο μνήμης που δεν προσφέρεται για μικροπολιτική εκμετάλλευση». Συγγενείς θυμάτων επισημαίνουν ότι «η μνήμη απαιτεί σεβασμό και ιστορική ακρίβεια». Κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν σαφείς διευκρινίσεις για τη χρήση και το πλαίσιο δημοσίευσης του υλικού και να αναληφθούν πρωτοβουλίες για να αγοράσει στην δημοπρασία τις φωτογραφίες ή Ελληνική Βουλή. Σχετικές παρεμβάσεις έκανε το ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και ο Αλέξης Τσίπρας.

Παράταση στην ανακοίνωση

Στους διαδρόμους της Βουλής και στα πολιτικά πηγαδάκια, η φήμη κυκλοφορεί εδώ και καιρό, αλλά πλέον παίρνει τη μορφή βεβαιότητας. Ένα στέλεχος που έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο δημόσιο βίο, έχει πάρει τη μεγάλη απόφαση. Να αποσυρθεί και δεν πρόκειται για μια κίνηση τακτικισμού. Η ανακοίνωση, που θα συζητηθεί πολύ και θα φέρει άλλες εξελίξεις, ήταν προγραμματισμένη να γίνει πριν από λίγο καιρό. Ωστόσο, ένα ξαφνικό ιατρικό πρόβλημα στο οικογενειακό της περιβάλλον μετέφερε την ανακοίνωση, βάζοντας την οικογένεια πάνω από την πολιτική σκηνή. Σύντομα τα σπουδαία.

Το άρμα του «Φραπέ»

Το φετινό καρναβάλι στην Ιεράπετρα δεν θα είχε μόνο κομφετί και σερπαντίνες, αλλά και μια δόση ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρωταγωνιστής θα ήταν ο «Φραπές», ο οποίος κατάφερε να φρενάρει το άρμα μιας καρναβαλικής ομάδας πριν καν ξεκινήσει η παρέλαση. Όλα ξεκίνησαν όταν μια ομάδα καρναβαλιστών, εμπνευσμένη από την τρέχουσα πολιτική και αγροτική επικαιρότητα, αποφάσισε να σατιρίσει τον φραπέ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το άρμα που ετοίμαζαν είχε ως κεντρικό πρόσωπο τον ίδιο τον «Φραπέ», συνδέοντας με καυστικό τρόπο το πρόσωπό του με τον πολύπαθο οργανισμό πληρωμών. Η πληροφορία έφτασε στα αυτιά του με συνέπεια να απειλήσει με μηνύσεις και στο τέλος να αποσυρθεί η ιδέα.

Τα ραντεβού των τριών στενών συνεργατών

Εντονότατες πολιτικές ζυμώσεις στο παρασκήνιο στα τρία κυοφορούμενα νέα κόμματα με βολιδοσκοπήσεις προσώπων για να συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια. Οι στενοί συνεργάτες δικηγόρος Μαρία Γρατσία δεξί χέρι της Μαρίας Καρυστιανού, ο επίσης δικηγόρος Μιχάλης Καλογήρου έμπιστος του Αλέξη Τσίπρα και ο καθηγητής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Μελέτης Μελετόπουλος «άνθρωπος» του Αντώνη Σαμαρά έμαθα εγκύρως και σας το μεταφέρω ότι έχουν ήδη ξεκινήσει και συναντούν κόσμο, κάνουν σε καθημερινή βάση ραντεβού, καθώς έχει ξεκινήσει η σύνθεση των ψηφοδελτίων. Πρόσωπα από επιστημονικούς συλλόγους, όπως ο δικηγορικός, εμπορικός αποτελούν πόλο έλξης και αυτό γιατί ενώ έχουν την εμπειρία και την ευχέρεια του λόγου λόγω των ιδιοτήτων τους δεν έχουν ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή, κάτι που αποτελεί προϋπόθεση ιδίως για Καρυστιανού – Τσίπρα.

Κινητικότητα Φάμελλου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, περιοδεύει στην Αιτωλοακαρνανία με επισκέψεις σε νοσοκομείο, αγορά Αγρινίου, φορείς και συλλόγους. Στόχος είναι να δείξει πως το κόμμα υπάρχει και κινείται και δεν επηρεάζεται από τις κινήσεις Τσίπρα.

Στη Λάρισα ο Τσίπρας

Στη Λάρισα θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα, ο Αλέξης Τσίπρας. Για την Ιθάκη, θα μιλήσουν, ο τέως Δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης, η ηθοποιός Μαριάνα Τουμασάτου, η δημοτική σύμβουλος Λάρισας, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και δικηγόρος Ιωάννα Καραβάνα, ο καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης εκ των ιδρυτών της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά». Παρουσία και συντονισμό από την Αλεξία Τασούλη και τον Γιάννη Γιαννακόπουλο.

Ημερίδα για το Δημογραφικό

Η Βουλή των Ελλήνων διοργανώνει την ημερίδα «Δημογραφικό». Στόχος είναι να ανοίξει ουσιαστικός διάλογος για το δημογραφικό, ως κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Την έναρξη θα κηρύξει ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Στο εξωτερικό η Swot

Ανοίγει τα φτερά της στην αλλοδαπή η Swot Hospitality. Όπως μαθαίνω ανοίγουν, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση, το AC Marriott στο Βελιγράδι τον Δεκέμβριο του 2026. Επενδυτές φέρονται να είναι η ισραηλινή AFI EUROPE. Παράλληλα η ίδια πηγή μου είπε ότι προσγειώνονται οσονούπω και στην Αλβανία και ειδικότερα στους Αγίους Σαράντα με Luxury Brand, ένας δυναμικά αναπτυσσόμενος προορισμός πλέον. Μάλιστα ετοιμάζουν μεγάλο μπαράζ νέων επιχειρηματικών projects και στην Ελλάδα. Αλίευσα την πληροφορία ότι ανοίγουν το Φθινόπωρο το ιστορικό Corfu Palace έχοντας στο μικροσκόπιο τους και άλλα σχέδια στα Ιόνια πέρα από το Νησί των Φαιάκων.

Σε νέο ιδιοκτήτη η βίλα του μεγαλύτερου οφειλέτη του Δημοσίου

Σε νέα χέρια μαθαίνω πέρασε η βίλα του Θεόδωρου Πρινιωτάκη στο Γέρακα, στη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας. Τι εστί Πρινιωτάκης; Αρκεί να ανατρέξετε στη λίστα των μεγαλοφειλετών της ΑΑΔΕ, όπου η εταιρεία Ακρόπολις Χρηματιστηριακή με άλλοτε βασικό μέτοχο το συγκεκριμένο άνθρωπο, βρίσκεται στην πρώτη θέση με χρέη 14,4 δισεκατομμύρια ευρώ προς το Δημόσιο. Η κατοικία του Πρινιωτάκη είχε βγει πολλές φορές σε πλειστηριασμό τα τελευταία χρόνια, με τον τελευταίο από αυτούς να είναι γόνιμος και τη βίλα να αλλάζει τελικά χέρια έναντι 712.617 ευρώ. Σας θυμίζω ότι η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων με έκδοση δωδεκαετούς ομολόγου 280 εκατομμυρίων ευρώ το 2007 από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με ανάδοχο τη JP Morgan.

Μπαράζ παραγγελιών από Αγγελικούση, Μαρινάκη, Προκοπίου

Με αμείωτο ρυθμό βλέπω να συνεχίζεται και μέσα στο 2026 η επενδυτική κινητικότητα των Ελλήνων εφοπλιστών στον τομέα των νεότευκτων πλοίων, με βασικό στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των στόλων τους. Το τελευταίο διάστημα, αρκετές ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων στράφηκαν προς την Κίνα, επιλέγοντας τα ναυπηγεία Hengli Shipbuilding για νέες κατασκευές. Πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η συμφωνία για την κατασκευή τεσσάρων bulk carriers μεταφοράς χύδυν φορτίου, τύπου Capesize, με δικαίωμα για ακόμη δύο, για λογαριασμό της Maran Dry Management του ομίλου Αγγελικούση. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη σχετική παραγγελία της εταιρείας μετά το 2017, γεγονός που υποδηλώνει την επαναδραστηριοποίησή της στον συγκεκριμένο τομέα. Σας μίλησα όμως και στη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας για τη Dynacom Tankers του Γιώργου Προκοπίου, η οποία προχώρησε σε παραγγελία εννέα suezmaxes, ενισχύοντας περαιτέρω το επενδυτικό της αποτύπωμα, μετά και τη συμφωνία που είχε προηγηθεί για την κατασκευή 12 VLCCs (πολύ μεγάλης χωρητικότητας δεξαμενόπλοια). Αντίστοιχα, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η Minerva Marine, του Ανδρέα Μαρτίνου έκλεισε συμφωνία για δύο suezmaxes χωρητικότητας 158.000 dwt, με προβλεπόμενη παράδοση το 2028. Στον τομέα των πολύ μεγάλων δεξαμενόπλοιων, η Capital Ship Management του Βαγγέλη Μαρινάκη προχώρησε σε μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες της περιόδου, εξασφαλίζοντας την κατασκευή 11 VLCCs, αξιοποιώντας τη θετική συγκυρία της αγοράς. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία του Β. Μαρινάκη ανακοίνωσε την παραλαβή του νεότευκτου VLCC «Aristotelis», χωρητικότητας 306.000 dwt, από τα ίδια ναυπηγεία, ενισχύοντας άμεσα τον στόλο της.

«Τρέχει» η διαδικασία για την πώληση των Ελληνικών Αλυκών

Σε εξέλιξη βρίσκεται τον τελευταίο καιρό η διαδικασία συγκέντρωσης ενδιαφέροντος από πλευράς Υπερταμείου, για την πώληση των Ελληνικών Αλυκών. Η διαδικασία που αρχικά είχε ως καταληκτική ημερομηνία την 30 Ιανουαρίου για εκδήλωση ενδιαφέροντος, έλαβε παράταση για τις 3 Μαρτίου. Το ενδιαφέρον είναι αρκετά έντονο όπως μαθαίνω και από το εξωτερικό, προερχόμενο από χώρες όπως η Γαλλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Ελβετία. Αλλά και από το εσωτερικό, καθώς στους παίκτες που χτυπούν την πόρτα του Υπερταμείου είναι μεταξύ άλλων και επιχειρήσεις από τον κλάδο τροφίμων και ποτών αλλά και από αυτόν της επεξεργασίας και πώλησης αλατιού.

Η νέα εταιρεία του Εξάρχου στο real estate

Κατά τις πληροφορίες μου, ο επικεφαλής του ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, βρίσκεται επικεφαλής νεοσύστατης εταιρείας στον τομέα του real estate. Ο λόγος για την Akmon Real Estate με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Αντικείμενο της καινούργιας εταιρείας είναι η ενοικίαση και διαχείριση ακινήτων, αλλά και οι υπηρεσίες ενοικίασης με μοντέλο μακροχρόνιας μίσθωσης.

Ο Κινέζος παίκτης του Survivor σε εταιρεία ακινήτων

Αν κάποιοι από εσάς παρακολουθούσατε Survivor, ίσως να θυμάστε έναν από τους παίκτες, τον Ορέστη Τσανγκ. Ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη επιχειρηματίας και παίκτης τηλεριάλιτι, τέκνο Κινέζων γονέων, εμφανίζεται σε μία νέα επιχειρηματική προσπάθεια, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Πρόκειται σύμφωνα με τις πληροφορίες μου για την εταιρεία που δημιουργήθηκε μόλις πριν λίγες μέρες με την ονομασία GoldenPanda Investments. Αντικείμενό της είναι η αγοραπωλησία ακινήτων και το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας είναι 700.000 ευρώ. Έδρα της είναι το Παλαιό Φάληρο.

Μία απουσία από τη HoReCa

Στις πολλές παρουσίες, κατέγραψα φέτος και μία απουσία από την έκθεση HoReCa που γίνεται από την Παρασκευή με μεγάλη προσέλευση κόσμου στο Metropolitan Expo, το εκθεσιακό κέντρο του αεροδρομίου. Ο λόγος για τη Νίκας, τη γνωστή αλλαντοβιομηχανία, η οποία αποσχίστηκε από τον όμιλο του Σπύρου Θεοδωρόπουλου και πουλήθηκε στον Υφαντή. Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι εταιρείες του Θεοδωρόπουλου όπως η ΙΟΝ αλλά και η 3Π με τις σαλάτες που πρόσφατα εξαγόρασε, βρίσκονταν εκεί, η Νίκας πλέον υπό την ομπρέλα του Υφαντή απουσίαζε. Σας θυμίζω εδώ ότι τα προϊόντα της Νίκας έχουν παρουσία στον τομέα της εστίασης και των ξενοδοχείων. Ωστόσο με την αλλαγή σκυτάλης και υπό τον νέο επιχειρηματία, Αλέξη Υφαντή, φαίνεται ότι οι επιχειρηματικές προτεραιότητες και ο τρόπος προσέγγισης της αγοράς, αλλάζουν.

Η ΕΡΤ, ο Akylas και ο δυναμικός ανιματέρ

Συγχαρητήρια στη ΕΡΤ για τη άρτια διοργάνωση του χθεσινού Sing For Greece, για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην Eurovision 2026. Μεγάλος νικητής ο Akylas με το τραγούδι «Ferto». Την παράσταση έκλεψε και ο ανιματέρ της εκδήλωσης, ο οποίος επηρέασε με το χιούμορ και τον δυναμισμό του το κοινό – που έτσι κι αλλιώς ήταν θερμό!