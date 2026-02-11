BEAST

Ένα κρίσιμο σημείο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις

Καλημέρα σε όλους. Όλα τα φώτα είναι σήμερα στραμμένα στην Άγκυρα όπου θα γίνει η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η επίσκεψη του πρωθυπουργού, μαζί με το γεύμα θα διαρκέσει περίπου 4,5-5 ώρες και αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Από το πρωθυπουργικό επιτελείο μου έλεγαν χθες ότι πρέπει να είμαστε ψύχραιμοι και να μην πέφτουμε στην παγίδα όσων στήνουν σκηνικό έντασης ή παρουσιάζουν πως η Ελλάδα έχει συμφωνήσει σε ζητήματα που αποτελούν διαχρονικά κόκκινες εθνικές γραμμές. «Κάπου υπάρχει και ένα όριο στην κριτική» μου είπε κεντρικός παράγοντας της Κυβέρνησης.

Κεκλεισμένων των θυρών

Και επειδή συνήθως φωνάζει η αντιπολίτευση ότι δεν ενημερώνεται, έμαθα ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής το μεσημέρι της προσεχούς Δευτέρας. Ο υπουργός Εξωτερικών θα ενημερώσει τους βουλευτές – μέλη για το ταξίδι στη Τουρκία και τα όσα συζητήθηκαν, αλλά η ενημέρωση θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών.

Πέφτει η Καρυστιανού

Λόγω της συζήτησης που γίνεται για τα νέα κόμματα είδα και πάλι χθες την Μαρία Καρυστιανού που είχε μέρες να εμφανιστεί. Επέλεξε να δώσει παρών την παραμονή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και να επικρίνει την πρωθυπουργική επίσκεψη στην Άγκυρα. Πάντως με όσα λέει δεν την βλέπω και τόσο καλά, κι αυτό αποτυπώνεται πλέον και στις μετρήσεις. Έχει πτωτική πορεία η Καρυστιανού.

Τα Focus group του Λιβάνιου

Και λόγω της αναφοράς στις μετρήσεις και στην πτώση της Μ. Καρυστιανού να σας πω ότι ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, έχει την εποπτεία και των αναλύσεων που γίνονται στο πρωθυπουργικό επιτελείο σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Διενεργεί έρευνες με focus group.

Το «μπρα ντε φερ» Τσίπρα – Ανδρουλάκη

Ο Νίκος Μαραντζίδης είναι ένας από τους πιο οξυδερκείς πολιτικούς επιστήμονες της χώρας, αλλά –ας είμαστε ειλικρινείς– στο κομμάτι του scouting προσώπων, δεν θα του έβαζα και μεγάλο βαθμό. Θα θυμάστε την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη; Τότε που ο καθηγητής είχε την υψηλή εποπτεία της διοργάνωσης; Όπως και την παρουσία των προσώπων στο πάνελ, όπως σας είχε αποκαλύψει η στήλη. Και αναφέρομαι στην σχέση που είχε με τον Αντώνη Σαουλίδη και την Ντίνα Σπυροπούλου, οι οποίοι προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Οι παρουσίες τους τότε συζητήθηκαν πολύ και έγινε λόγος για διεμβολισμό του ΠΑΣΟΚ από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος έγινε κατά το ήμισυ για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αν και η πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου παραβρέθηκε λίγες ημέρες μετά ,στην κοπή πίτας του Παύλου Γερουλάνου, η ίδια θα στηρίξει και θα στοιχηθεί πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα στις ερχόμενες εκλογές. Από την άλλη, ο πρώην αντιδήμαρχος και υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Αντώνης Σαουλίδης μάλλον θα γείρει προς την αγκαλιά του Νίκου Αδδρουλάκη. Όπως βλέπετε ήταν χθες στην κοπή της πίτας του ΠΑΣΟΚ στην Θεσσαλονίκη, όπου έδωσε το παρών και ο πρόεδρος του κόμματος. Οι πηγές μου λένε πως ήταν κάπως «μαγκωμένος», ίσως και λίγο φοβισμένος για το πώς θα τον υποδεχτούν οι σύντροφοί του μετά τις παρασπονδίες, τελικά όμως δεν άνοιξε μύτη, αλλά η εικόνα μίλησε από μόνη της. Το «μπρα ντε φερ» στην Κεντροαριστερά έχει πάρει φωτιά, με τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την κυριαρχία στον προοδευτικό χώρο. Μέχρι στιγμής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κερδίζει «στα σημεία», μετά και τη χθεσινή επιστροφή του Αντώνη Σαουλίδη. Το περιβόητο «μπρα ντε φερ» ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μόνο που στην πρώτη αυτή σοβαρή αναμέτρηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κερδίζει στα σημεία, αφήνοντας τον πρώην πρωθυπουργό να ξανακοιτάξει τα ονόματα στην ατζέντα του.

Το ΠΑΣΟΚ ανοίγει την αγκαλιά του

Μπορεί τα φώτα της δημοσιότητας να έπεσαν στην κοπή της πίτας των Νομαρχιακών Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, όμως η πραγματική είδηση «μαγειρεύτηκε» λίγο νωρίτερα. Στις έξι το απόγευμα, στο ξενοδοχείο όπου κατέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, στήθηκε μια σύσκεψη που κράτησε μιάμιση ώρα και είχε τα πάντα: στρατηγική, αμφίπλευρη διεύρυνση και μια δόση βόρειας γκρίνιας. Στο τραπέζι κάθισαν οι βουλευτές Πέτρος Παππάς, Ράνια Θρασκιά και Απόστολος Πάνας, μαζί με στελέχη από νομαρχιακές επιτροπές από όμορους νομούς καθώς και την περιφερειακή ομάδα του Χρήστου Παπαγεωργίου. Η γκρίνια αφορούσε τον διορισμό των Νομαρχιακών Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου που η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή. Αναφέρομαι στη λίστα με τους συντονιστές όπου προκάλεσε γκρίνια σε μια σειρά από περιφέρειες, καθώς γραμματείς νομαρχιακών επιτροπών που δεν ανήκουν στον στενό κύκλο των υποστηρικτών του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά έχουν εκλεγεί από τις οργανώσεις τους, καρατομήθηκαν. Τι είπε στη σύσκεψη λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης για την αμφίπλευρη διεύρυνση; Επιχείρησε να ρίξει τους τόνους, τονίζοντας ότι το κόμμα ανοίγει την αγκαλιά του σε όλους τους παλιούς συντρόφους, χωρίς αποκλεισμούς, ενώ αυτό θα γίνει σε όλα τα επίπεδα. Ουσιαστικά από την χθεσινή ημέρα αυτό ήταν η είδηση με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τους νυν συντρόφους.

Κρίση στο ΠΑΣΟΚ λόγω Παναγόπουλου

Μπορεί να ξορκίζει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ τον Γιάννη Παναγόπουλο, ακόμα πρόεδρο της ΓΣΕΕ, αλλά στο εσωτερικό του κόμματος γίνεται μύλος. Ξαφνιάστηκαν στην Χαριλάου Τρικούπη από την κίνηση, χθες το απόγευμα, της ΠΑΣΚΕ, της συνδικαλιστικής παράταξης του ΠΑΣΟΚ, να απειλήσει με αποχώρηση από το κόμμα λόγω της στάσης έναντι του Γ. Παναγόπουλου. Οι συνδικαλιστές έστειλαν σχετική επιστολή στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και κατήγγειλαν το συνδικαλιστικό δίκτυο του κόμματος για λιντσάρισμα του προέδρου της ΓΣΕΕ. Και όπως έμαθα θα έχουμε πολλά επεισόδια.

Ίσες αποστάσεις από ΔΑΚΕ

Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον και μου το επεσήμαναν χθες και από το ΠΑΣΟΚ είναι η στάση της γαλάζιας συνδικαλιστικής παράταξης, της ΔΑΚΕ, που τηρεί αποστάσεις αλλά και δεν αδειάζει τον Γ. Παναγόπουλο. Αναφέρεται σε δημοσιεύματα που αφορούν την ΓΣΕΕ, ζητά σεβασμό στην δικαιοσύνη και στο τεκμήριο της αθωότητας. Ενδιαφέρον.

Και ο Μπιμπίλας θα κατέβει από το πλοίο της Ζωής;

Το καράβι της Πλεύσης Ελευθερίας εγκατέλειψε η βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου η οποία ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της αφήνοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου με 5 βουλευτές και στα όρια του να χάσει τον αριθμό που χρειάζεται για τον σχηματισμό κοινοβουλευτικής ομάδας. Η Καραγεωργοπούλου φαίνεται ότι είχε πάρει από καιρό την απόφασή της από όταν είχε κάνει την παρουσίαση του προγράμματός της η Κωνσταντοπούλου. Μαθαίνω ότι είχε ενημερώσει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα, την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας για το γεγονός ότι θα έμενε εκτός καθώς ένιωθε να μην είναι ελεύθερη να ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τώρα, κατά δήλωση της ίδιας θα διαβάσει την Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα. Μαθαίνω όμως και κάτι άλλο. Ότι οι αποχωρήσεις από την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα μείνουν εδώ. Όπως μου ψιθύρισε άνθρωπος που ακούει και βλέπει πολλά στους διαδρόμους της Βουλής, ο Σπύρος Μπιμπίλας δεν φαίνεται επίσης να περνάει καλά. «Δεν έχουν καλά καμαρίνια στην Πλεύση Ελευθερίας» όπως λένε στο θέατρο. Μάλιστα, ο ίδιος μου επισήμανε ότι αυτό που ακούγεται είναι ότι οι σχέσεις του βουλευτή με την πρόεδρό του δεν είναι οι καλύτερες το τελευταίο διάστημα και δεν αποκλείεται να ανοίξει και εκείνος την πόρτα της εξόδου.

Το Μαντείο των Δελφών και ο Τασούλας

Το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου πέρασε χθες ο Αλαίν Μπερσέ, ο Ελβετός γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο οποίος γνώριζε το Μαντείο των Δελφών, όπως αποκάλυψε στον Κωσταντίνο Τασούλα. Μάλιστα, ο Πρόεδρος τον ενημέρωσε ότι αυτή την εποχή η Πυθία δεν βγάζει χρησμούς, με τον Μπερσέ να λέει στον Πρόεδρο ότι θα επιστρέψει την άνοιξη για να πάρει έναν χρησμό που τον ενδιαφέρει!

Οι Σαμαράς και Τσίπρας στο Προεδρικό

Εκεί που είχα συνηθίσει να γίνονται συναντήσεις με τους πρώην πρωθυπουργούς είδα ότι κάπου υπάρχει στασιμότητα. Έτσι, ρώτησα να μάθω τι γίνεται με το ραντεβού του Κώστα Τασούλα με τον Αντώνη Σαμαρά και τον Αλέξη Τσίπρα. Στον αέρα τα δυο ραντεβού και ίσως αργήσουν – για μετά την Καθαρά Δευτέρα. Πάντως να μην γίνουν οι συναντήσεις αποκλείεται.

Σφήνα την τελευταία στιγμή στην εξαγορά της Avramar

Η καναδική Cooke αποτελεί τον μεγαλύτερο παίκτη στον κόσμο στις ιχθυοκαλλιέργειες. Και έκανε μία κίνηση που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να της δίνει προβάδισμα στις όποιες συνομιλίες με τις τράπεζες, τη στιγμή που η εταιρεία κατευθυνόταν στα χέρια της σαουδαραβικής Aqua Bridge. Γι’ αυτό και απέκτησε τη μητρική εταιρεία της Ισπανίας Avramar Seafood, στην οποία ανήκει το 100% της εταιρείας στην Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, σκοπεύει να καταστεί προνομιακός συνομιλητής σε πιθανή διαδικασία που θα ακολουθήσει, έναντι των ελληνικών πιστωτριών τραπεζών για την εξυγίανση της Avramar στην Ελλάδα που σήμερα χρωστάει 410 εκατομμύρια ευρώ σε δάνεια. Σας θυμίζω ότι η Aqua Bridge είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής με τίμημα κάτω από 100 εκατομμύρια ευρώ το 2025 μέσω διεθνούς διαγωνισμού και πλέον το τίμημα που προσφέρει τόσο η ίδια όσο και η Cooke για την Avramar στην Ελλάδα, φτάνει κοντά στα 230 εκατομμύρια ευρώ. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι παρά το γεγονός πως η Cooke απέκτησε την ισπανική μητρική και έμμεσα την ελληνική θυγατρική, δεν έχει δικαίωμα να ασκήσει διοίκηση στην Ελλάδα λόγω των μετοχών της Avramar Greece που έχουν ενεχυριάσει οι τράπεζες λόγω των οφειλών των 410 εκατομμυρίων σε δάνεια που σας προανέφερα. Οι εξελίξεις αναμένονται πολλές και ενδιαφέρουσες.

«Μπλόκο» στην επένδυση του ομίλου Μεταξά στη Ζάκυνθο

Ένα σημαντικό εμπόδιο προέκυψε όπως μου λένε άνθρωποι με γνώση του θέματος, στην προγραμματισμένη επένδυση του Metaxa Hospitality Group στη Ζάκυνθος. Η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία απέρριψε την αρχιτεκτονική μελέτη για την ανέγερση ξενοδοχείου τεσσάρων αστέρων με υπόγειο και πισίνες στην περιοχή «Πύργος» της Ζακύνθου. Η απόφαση εκδόθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2026 από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ζακύνθου του Υπουργείου Πολιτισμού και αποτελεί πλήγμα στο επενδυτικό σχέδιο που είχε προωθηθεί από την εταιρεία. Σύμφωνα με την επίσημη απόφαση που έχω στα χέρια μου, η αρχιτεκτονική μελέτη δεν εγκρίθηκε, καθώς κρίνεται ότι το ξενοδοχείο δεν εναρμονίζεται με τα παραδοσιακά αρχιτεκτονικά πρότυπα και το περιβάλλον του, ειδικά σε σχέση με το κηρυγμένο ως ιστορικό μνημείο βαρδιόλα (πυργίσκος) της Κυψέλης που βρίσκεται στην ίδια περιοχή. Για τον λόγο αυτό, ζητείται διάσπαση των όγκων των κτιρίων και προσθήκη μορφολογικών στοιχείων ώστε να ανταποκρίνονται στην παραδοσιακή μορφολογία της Ζακύνθου.

Πάνω από το φράγμα των 6 δισ. ευρώ ο Σκλαβενίτης

Μαθαίνω ότι ο Σκλαβενίτης συνέχισε να μεγαλώνει σημαντικά τα μεγέθη του τη χρονιά που πέρασε. Παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά του αποτελέσματα δημοσιεύονται επισήμως το προσεχές φθινόπωρο, μαθαίνω ότι η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ εμφάνισε αύξηση των εσόδων, που εκτιμάται περίπου στα 450 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και στα 370 εκατ. ευρώ σε επίπεδο εταιρείας. Έτσι, ο ενοποιημένος τζίρος σε επίπεδο ομίλου ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ, ενώ ο εταιρικός – μόνο στην Ελλάδα και μη συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και των θυγατρικών – διαμορφώθηκε πάνω από τα 5 δισ. ευρώ, καταγράφοντας ιστορικές επιδόσεις για τον μεγαλύτερο παίκτη της οργανωμένης λιανικής. Οι επιδόσεις αυτές επιβεβαιώνουν την κυριαρχία της αλυσίδας απέναντι στον ανταγωνισμό και διατηρούν την απόστασή της από τη δεύτερη δύναμη του κλάδου, που αυτή τη στιγμή είναι η Lidl, η οποία επίσης αναπτύχθηκε πέρσι όπως και ο Σκλαβενίτης με ποσοστό πάνω από το 7% που αυξήθηκε ο τζίρος των σούπερ μάρκετ συνολικά στην Ελλάδα.

Γιάννης Μαμάρας, το πρόσωπο πίσω από τις επενδύσεις των Αντετοκούνμπο

Γνωρίζετε ή ακούτε κατά καιρούς για διάφορες επενδύσεις που κάνει η οικογένεια Αντετοκούνμπο σε διάφορους τομείς μέσω του family office που διατηρεί, της Ante Inc. To ενδιαφέρον είναι και το πρόσωπο που βρίσκεται στο τιμόνι της συγκεκριμένης επενδυτικής εταιρείας. Ο λόγος για τον Γιάννη Μαμάρα, ένα στέλεχος με έδρα τη Ζυρίχη της Ελβετίας, ο οποίος έχει θητεύσει μεταξύ άλλων για αρκετά χρόνια της καριέρας του στην ελβετική τράπεζα UBS καθώς και σε άλλους τομείς. Φροντίζοντας με το υπόβαθρο που διατηρεί στον τομέα των επενδύσεων και της χρηματοοικονομικής, να χτίσει την επόμενη μέρα των Αντετοκούνμπο στη μετά το μπάσκετ εποχή.

Ποιος αναπτύσσει logistics 50.000 τετραγωνικών στη Δυτική Αττική

Σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης έχει τεθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την κατασκευή ενός νέου κέντρου logistics στη Δυτική Αττική, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική της περιοχής ως κομβικού σημείου για αποθήκευση και διανομή εμπορευμάτων. Το έργο χωροθετείται στη θέση «Τραπεζίτης» στον Δήμο Φυλής, με την περίοδο διαβούλευσης να διαρκεί έως τις 13 Μαρτίου 2026. Υπεύθυνη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου είναι η εταιρεία Ακίνητα Θριάς Α.Ε. πίσω από την οποία βρίσκεται η EG Holdings του επιχειρηματία Ηλία Τσίκλου που διατηρεί στενή σχέση με τον Ηλία Γεωργιάδη της Premia, ενώ συμμετέχει και στο διοικητικό συμβούλιο της τελευταίας. Η εγκατάσταση σχεδιάζεται να λειτουργήσει ως μονάδα τρίτων παρόχων logistics (3PL), παρέχοντας υπηρεσίες αποθήκευσης και διανομής μη επικίνδυνων προϊόντων. Στο νέο κέντρο προβλέπεται η διαχείριση ξηρού φορτίου, αλλά και προϊόντων που απαιτούν ψύξη ή κατάψυξη, καλύπτοντας τις ανάγκες τρίτων επιχειρήσεων. Το συγκρότημα θα αναπτυχθεί σε οικόπεδο επιφάνειας 124.253,97 τ.μ., με συνολική επιφάνεια κτιριακών εγκαταστάσεων 49.606,51 τ.μ. και δόμηση που φτάνει τα 52.120,62 τ.μ.

Πόσο γιαούρτι τρώμε στην Ελλάδα

Σταθερά αυξανόμενη εμφανίζεται η κατανάλωση γιαουρτιού στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο προϊόν παραμένει βασικό στοιχείο του καθημερινού διατροφικού καλαθιού των νοικοκυριών. Σύμφωνα με στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου για το εντεκάμηνο του 2025, η συνολική αξία της αγοράς γιαουρτιού διαμορφώνεται στα 270 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10% σε αξία και 7% σε όγκο. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και τη στροφή των καταναλωτών σε πιο οικονομικές επιλογές, το γιαούρτι εξακολουθεί να καταλαμβάνει κεντρική θέση στις αγορές τροφίμων. Η ελληνική αγορά χαρακτηρίζεται από έντονη προτίμηση στο στραγγιστό γιαούρτι, το οποίο συγκεντρώνει το 62,3% της συνολικής αξίας. Ακολουθούν τα λειτουργικά γιαούρτια (12,8%), τα παιδικά (7,4%), τα γιαούρτια αγελάδας και με γεύσεις (από 6,3% αντίστοιχα), ενώ μικρότερα μερίδια κατέχουν τα βρεφικά και τα κατσικίσια προϊόντα.