BEAST

Ρωγμές με βάθος χρόνου στο πράσινο συνδικαλιστικό μπλοκ

Καλημέρα σας. Η υπόθεση Παναγόπουλου δεν προέκυψε από το πουθενά. Όσοι παρακολουθούν τον χώρο ξέρουν ότι εδώ και χρόνια στο εσωτερικό του «πράσινου» συνδικαλισμού υπάρχουν υπόγειες συγκρούσεις, παλιά απωθημένα και ανοιχτοί λογαριασμοί. Και σε αυτό το πλαίσιο, οι σχέσεις του προέδρου της ΓΣΕΕ με την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ -και ειδικά με τον Νίκο Ανδρουλάκη- κάθε άλλο παρά αρμονικές υπήρξαν. Οι δύο πλευρές δεν συναντήθηκαν ποτέ πολιτικά. Ούτε σε πρόσωπα ούτε σε επιλογές. Η διαγραφή, πριν περίπου έναν χρόνο, του Αθανάσιου Σταθόπουλου, στενού συνεργάτη του Γιάννη Παναγόπουλου στην ΟΤΟΕ ερμηνεύτηκε -και όχι άδικα- ως σαφές μήνυμα αποστασιοποίησης από πρακτικές που, σύμφωνα με κομματικά στελέχη, άνοιξαν τον δρόμο στη Νέα Δημοκρατία μέσα στον συνδικαλιστικό χάρτη. Στη Χαριλάου Τρικούπη, άλλωστε, δεν χάνουν ευκαιρία να υπενθυμίζουν ότι οι χρηματοδοτήσεις της επίμαχης περιόδου έγιναν επί κυβερνήσεων ΝΔ.

Οι παλιές ιστορίες που επιστρέφουν

Στο συνδικαλιστικό παρασκήνιο κυκλοφορεί εδώ και καιρό η άποψη ότι ο «αιώνιος» πρόεδρος της ΓΣΕΕ είχε περισσότερες συγκρούσεις με συντρόφους του παρά με πολιτικούς αντιπάλους. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η επιλογή της πλευράς Παναγόπουλου να κατεβάσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο στην ΟΤΟΕ, διασπώντας την ενιαία πράσινη παράταξη. Το αποτέλεσμα εκείνης της κίνησης αποδείχθηκε καθοριστικό. Μπορεί η βασική παράταξη να διατήρησε ποσοστά, όμως η διάσπαση επέτρεψε συνεννοήσεις που έφεραν, για πρώτη φορά μετά το 1990, τη διοίκηση της ΟΤΟΕ στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας. Ο Αθανάσιος Σταθόπουλος βρέθηκε τότε σε ρόλο ρυθμιστή, συμμετέχοντας σε ένα σχήμα που αμφισβητήθηκε έντονα ως προς την αναλογικότητα και την αντιπροσωπευτικότητά του. Για πολλούς, εκεί μπήκε το νερό στ’ αυλάκι.

Η απομάκρυνση που προκάλεσε ψιθύρους

Ερωτήματα εξακολουθεί να προκαλεί και η απόφαση Παναγόπουλου να «τελειώσει» τον Δημήτρη Καραγεωργόπουλο από τη θέση του γραμματέα Τύπου της ΓΣΕΕ, τον Δεκέμβριο του 2024. Ο Καραγεωργόπουλος θεωρούνταν από αρκετούς ως η επόμενη μέρα στη Συνομοσπονδία. Η απομάκρυνσή του δεν πέρασε απαρατήρητη και σήμερα, με τις εξελίξεις, αρκετοί επιχειρούν να ενώσουν κουκίδες που τότε έμοιαζαν ασύνδετες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το κλίμα στον κόσμο των εργαζομένων γίνεται βαρύτερο και οι εσωτερικές γραμμές όλο και πιο θολές.

Αμηχανία εντός Βουλής

Η εμπλοκή του ονόματος του προέδρου της ΓΣΕΕ στην έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έπεσε σαν κεραυνός. Οι ενδείξεις που εξετάζονται αφορούν υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων μέσω απευθείας αναθέσεων, με αποτέλεσμα τη δέσμευση λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων. Η συγκυρία έκανε την εικόνα ακόμη πιο δύσκολη. Ο Γιάννης Παναγόπουλος βρισκόταν στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, στη συζήτηση για το νομοσχέδιο Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις. Παρών, αλλά εμφανώς αμήχανος, επιχείρησε να κρατήσει διακριτές τις προσωπικές του περιπέτειες από τη θεσμική του ιδιότητα. Δήλωσε ότι θα διαχειριστεί την κατάσταση «με καθαρότητα και εντιμότητα» και αποχώρησε λέγοντας πως δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εις βάρος του.

Καβγάδες εντός των τειχών

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήρθε και η δημόσια σύγκρουση του προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργου Καββαδά με τον εισηγητή του ΠΑΣΟΚ Παύλο Χρηστίδη. Η αντιπαράθεση άφησε άφωνη την Επιτροπή, με τον Καββαδά να υπερασπίζεται ανοιχτά την κυβερνητική «κοινωνική συμφωνία» και να αφήνει αιχμές προς το ίδιο του το κόμμα. Οι τόνοι ανέβηκαν, οι κουβέντες βάρυναν και η εικόνα ήταν ενδεικτική ενός ευρύτερου προβλήματος: οι σχέσεις κομμάτων, συνδικάτων και κοινωνικών εταίρων βρίσκονται σε φάση αναδιάταξης – και όχι χωρίς εντάσεις.

Ο Μουσουρούλης στη ψηφοδέλτιο της Χίου

Τον θυμάστε τον Κωστή Μουσουρούλη; Τον τεχνοκράτη, πρώην υπουργό και Βουλευτή Χίου, που εδώ και χρόνια κυκλοφορεί στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες; Αν τον είχατε ξεχάσει, ήρθε η ώρα να φρεσκάρετε τη μνήμη σας, όπως και εγώ τη δική μου γιατί τον είχα ξεχάσει, μέχρι που τον είδα την Τετάρτη το πρωί στην Βουλή. Τον λόγο της επίσκεψης του δεν τον γνωρίζω, απλά επειδή έψαξα για να μάθω, μπορώ να σας πω ότι ίσως ήταν προθέρμανση για την επιστροφή του στον ελληνικό πολιτικό στίβο. Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο Κωστής Μουσουρούλης «κλειδώνει» την υποψηφιότητά του στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Χίου για τις επόμενες εθνικές εκλογές, αποφασισμένος να αφήσει την ασφάλεια των Βρυξελλών. Οι κακές γλώσσες στη Χίο -που ως γνωστόν δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω- λένε πως ο Μουσουρούλης ήθελε να επιστρέψει ήδη από την προηγούμενη αναμέτρηση. Τότε, όμως, το «τείχος» που βρήκε μπροστά του είχε όνομα και επώνυμο: Νότης Μηταράκης.

Τα «εισαγωγικά της ντροπής»

Σκληρή απάντηση σε όλους όσοι επιχειρούν να επιρρίψουν ευθύνες στα στελέχη του Λιμενικού για το δυστύχημα στη Χίο πριν καν ολοκληρωθούν οι σχετικές έρευνες έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή και την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στην οποία γίνεται λόγος για «συγκάλυψη» ενώ είναι εντός εισαγωγικών η αναφορά σε «δολοφόνους διακινητές». Μιλώντας για «εισαγωγικά της ντροπής» εξέφρασε την απορία που μάλλον είναι απορία όσων δεν κινούνται με γνώμονα την ιδεοληψία τους. «Δεν είναι δολοφόνοι οι διακινητές; Ποιος εκμεταλλεύεται αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους; Πώς χαρακτηρίζεται κάποιος που βάζει σε ένα σκάφος 9 μέτρων πάνω από 40 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών, χωρίς σωσίβια;» αναρωτήθηκε κάνοντας λόγο για υποκρισία από τα κόμματα της Αριστεράς. Η στήριξη της κυβέρνησης στα στελέχη του Λιμενικού είναι δεδομένη χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν θα διερευνηθούν όλες οι πτυχές του τραγικού δυστυχήματος.

Το δίδυμο θα ξαναχτυπήσει

Νέα κοινή εμφάνιση – παρέμβαση μαθαίνω ότι ετοιμάζουν οι δυο πρώην πρωθυπουργοί. Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς «μέτρησαν» τον αντίκτυπο που είχαν όλα όσα ειπώθηκαν της Υπαπαντής στην Καλαμάτα και φαίνεται να συμφώνησαν ότι πρέπει να υπάρξει και συνέχεια. Ο Μεσσήνιος μάλιστα όπως εκτιμά το περιβάλλον του θεωρεί ότι άγγιξε ευαίσθητες χορδές με όσα είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στο Best TV και ζύγισε και την ενόχληση που προκάλεσε στο Μαξίμου και απ’ ότι φαίνεται δεν έχει εγκαταλείψει την ιδέα σχηματισμού κόμματος. Όπως μου έλεγε άνθρωπος που γνωρίζει καλά και τους δυο βετεράνους της πολιτικής, όσο οι παρεμβάσεις τους προκαλούν κυματισμούς, τόσο εκείνοι θα τραβάνε κουπί.

Κλειστή η πόρτα στον Κουρουμπλή

Το προσκλητήριο του Νίκου Ανδρουλάκη για «αμφίπλευρη διεύρυνση» μπορεί να παραμένει ανοιχτό, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της Νίνα Κασιμάτη και για την οποία σας έχω γράψει ότι είναι θέμα χρόνου να επιστρέψει, αλλά φαίνεται πως η πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη για πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ θα παραμείνει ερμητικά κλειστή σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης. Όπως θα έχετε διαβάσει τον τελευταίο καιρό υπήρχαν φήμες, ή και πληροφορίες, για την επιστροφή του Παναγιώτη Κουρουμπλή, στο ΠΑΣΟΚ. Ας μην ξεχνάμε ότι o υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα υπήρξε μέλος του ΠΑΣΟΚ έως το 2011 και έχει ακόμη αρκετές πολιτικές φιλίες στον χώρο. Σύμφωνα με τον άνθρωπό μου, ο εκ Αιτωλοακαρνανίας πολιτικός είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον να επιστρέψει και να κλείσει τον πολιτικό του κύκλο στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη. Οι αντιδράσεις όμως διάφορων στελεχών που αφορούν και τη διεύρυνση έχει κάνει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να γέρνει αρνητικά σε μία επιστροφή του.

Το άτυπο «συμβούλιο των σοφών» του Βενιζέλου

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν ξεχνά τι συνέβη με την Προεδρία της Δημοκρατίας και όποτε μπορεί -και έχει την πολιτική ορατότητα να το κάνει συχνά- χτυπά την κυβέρνηση παίρνοντας κατά κάποιο τρόπο την μπαγκέτα της αντιπολίτευσης σε καίρια ζητήματα. Όπως ήταν και το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, ένα θέμα που είναι από τους λίγους που το γνωρίζουν τόσο καλά. Δεν είναι τυχαίο που δήλωσε ότι ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του. Ο Βενιζέλος έθεσε το πλαίσιο, αφήνοντας την επίσημη ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπήρξε γκρίνια όπως έμαθα, καθώς η «ταχύτητα» του Βενιζέλου τούς στέρησε τη δυνατότητα για μια συντεταγμένη κομματική γραμμή, αφήνοντάς τους εκτεθειμένους σε ένα θέμα που θα έπρεπε να είναι η «σημαία» τους. Και επειδή ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξέρει να κρατά το momentum, ετοιμάζει το επόμενο χτύπημα. Τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου, ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει μια συζήτηση με θέμα τις «Προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος». Πρόκειται για ένα άτυπο «συμβούλιο των σοφών» της χώρας. Δίπλα στον Βενιζέλο θα βρεθεί η «αφρόκρεμα» της νομικής και πολιτικής επιστήμης: Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Φίλιππος Σπυρόπουλος και ο Κώστας Χρυσόγονος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η παρουσία του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ο οποίος είναι ο εισηγητής της ΝΔ στην αναθεώρηση.

Παράπλευρες εστίες έντασης

Στην Ολομέλεια, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Θάνου Πλεύρη, αλλά και κατά του πρώην «Σπαρτιάτη» Κώστα Φλώρου, στρέφοντας τα βέλη της και προς τη ΝΔ για την ανοχή που -όπως είπε- δείχνει. Η παρουσία του Φλώρου στα γαλάζια έδρανα συνεχίζει να ενοχλεί, χωρίς πάντως να φαίνεται διάθεση άμεσης επίλυσης.

Στα Γιάννενα ο Αλέξης Τσίπρας

Συνεχίζεται, στο μεταξύ, ο κύκλος των περιοδειών του Αλέξη Τσίπρα. Αύριο σειρά έχουν τα Γιάννενα, με ένα πρόγραμμα που, όπως λένε όσοι γνωρίζουν, μόνο τυπικό δεν θα είναι. Επαφές με συνεταιριστές, νέους ανθρώπους και εκπροσώπους ενεργειακών κοινοτήτων, αλλά και γεύμα με τον δήμαρχο Ιωαννίνων Θανάση Μπέγκα, παρουσία αρκετών κεντροαριστερών αυτοδιοικητικών. Για την ομιλία του στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου «Ιθάκη» καταγράφεται κινητοποίηση, ενώ πληροφορίες από την περιοχή μιλούν ήδη για τα πρώτα κείμενα πολιτών σε Άρτα και Γιάννενα. Οι ζυμώσεις, προφανώς, συνεχίζονται.

Η δήλωση που θέλει ο Πολάκης

Και να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ όπου χθες στην Πολιτική Γραμματεία ο Σωκράτης Φάμελλος κράτησε όπως ήταν αναμενόμενο αποστάσεις από το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι στη συνεδρίαση ο Παύλος Πολάκης ζήτησε από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να προβεί σε δημόσια δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετάσχει αυτόνομα στις επόμενες εκλογές, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θα πάμε όλοι στον Τσίπρα».

Αλλαγές στα δεδομένα στον έντυπο Τύπο

Ραγδαίες είναι οι ανακατατάξεις στον χώρο των έντυπων ΜΜΕ με παραδοσιακούς τίτλους να ψάχνουν εναλλακτικές προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητά τους σε ένα τοπίο που αλλάζει. Οι κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται μαθαίνω ότι έχουν επηρεάσει και στρέφουν τουλάχιστον 2 παραδοσιακές εφημερίδες σε αλλαγή πλεύσης. Στη μια περίπτωση η διοίκηση του ενός ομίλου έχει αποφασίσει να στραφεί και να δώσει έμφαση στα ψηφιακά ΜΜΕ και τα social media χωρίς όμως να επηρεαστεί το καθημερινό φύλλο. Στην άλλη περίπτωση και σε βάθος 1-1,5 χρόνου έχει αποφασιστεί να ανασταλεί η έκδοση του καθημερινού φύλλου και να υπάρχει μόνο κυριακάτικη έκδοση προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στους εργαζόμενους.

Κινητικότητα στην Παλίρροια

Μεγάλη κινητικότητα ακούω ότι υπάρχει τελευταία γύρω από τη γνωστή εταιρεία που παράγει ντολμαδάκια και τα διαθέτει σε ολόκληρο τον κόσμο, την Παλίρροια. Κι αυτό γιατί όπως φαίνεται πλέον η επιχείρηση βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι αποφάσεων καθότι το προηγούμενο διάστημα έγινε προσπάθεια πώλησης και παρουσιάστηκε μόνο ένας ενδιαφερόμενος, ο οποίος δεν προσέφερε το αναμενόμενο τίμημα. Ακούγεται πάντως ότι ο Βασίλης Κάτσος, μέσω του fund VNK Capital που διατηρεί σχεδιάζει την αποεπένδυσή του από το σχήμα. Σύντομα πάντως θα υπάρξουν εξελίξεις στο συγκεκριμένο πεδίο, καθότι φαίνεται ότι το πλήρωμα του χρόνου έχει πλέον φτάσει.

Ο «Γολγοθάς» των θυγατρικών εταιρειών για Μασούτη

Η ενσωμάτωση της Κρητικός στον Μασούτη μετά την εξαγορά, φαίνεται ότι δεν αποτελεί εύκολο έργο. Γιατί πολλοί άνθρωποι από την Κρητικός που βρίσκονταν σε καίρια πόστα αποχώρησαν από την εταιρεία πριν ολοκληρωθεί η εξαγορά από τον Μασούτη, φοβούμενοι την επόμενη μέρα. Την ίδια ώρα όμως ο Κρητικός έχει πολλές θυγατρικές στη διάθεσή του, οι οποίες έχουν σούπερ μάρκετ με το μοντέλο franchise, όπως η περίπτωση των Συνεργαζόμενων Παντοπωλών στη Θεσσαλονίκη που έχει από κάτω της άλλα εμπορικά σήματα σούπερ μάρκετ αλλά και η Αφροδίτη στην Κρήτη που επίσης αποτελεί ένα περίπλοκο σχήμα. Επομένως, τα στελέχη του Μασούτη καλούνται να ανέβουν έναν μικρό «Γολγοθά» μέχρι να ολοκληρωθεί πλήρως και ομαλά η ενσωμάτωση της εξαγορασθείσας εταιρείας.

Τι ψάχνει το fund του Θοδωρή Κυριακού

Σε κουβέντες φαίνεται ότι έχουν επιδοθεί στελέχη του fund που έχει συστήσει ο Θοδωρής Κυριακού, μέσω του οποίου σκοπεύει να κάνει εξαγορές στα τρόφιμα. Μου έλεγε άνθρωπος στην αγορά ότι έχει μιλήσει με στελέχη του συγκεκριμένου fund, το οποίο εξετάζει διαφορετικά ενδεχόμενα επενδύσεων το προσεχές διάστημα. Και που όπως όλα δείχνουν τίποτα δεν θα θυμίζει την εικόνα που έχει σήμερα η αγορά τροφίμων και ποτών. Αυτό που λέγεται πάντως είναι ότι τα κεφάλαια που διαθέτει προς επένδυση το fund ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Στασιμότητα στο «κεφάλαιο» Δέλτα

Το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μία σχετική κινητικότητα στη Δέλτα με διερευνητικές επαφές για την πώλησή της, με ενδιαφερόμενο τον Σπύρο Θεοδωρόπουλο. Το ποσό όμως που ζήτησε η CVC CapitalPartners ήταν απαγορευτικό. Ο Θεοδωρόπουλος έκανε πίσω και πλέον όπως έμαθα από άνθρωπο που παρακολουθεί τις εξελίξεις, το όλο θέμα παραμένει στάσιμο. Διότι οι απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα υψηλές και οι όποιοι ενδιαφερόμενοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να τις ικανοποιήσουν. Τουλάχιστον με οποιοδήποτε οικονομικό τίμημα τους ζητηθεί.

Ολικό «φρεσκάρισμα» στον Aktor

Σε δραστική αναδιάρθρωση της εταιρικής του δομής και αλλαγές θέσεων ή αναβαθμίσεις στελεχών αλλά και με τη διατήρηση κάποιον στα ίδια πόστα προχώρησε ο όμιλος Aktor. Με τον Αλέξανδρο Εξάρχου να είναι επικεφαλής σε όλες τις θυγατρικές του ομίλου. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ένας άνθρωπος που προήλθε από τον όμιλο Ελλάκτωρ, ο Γιώργος Συριανός, χαίρει σεβασμού και εκτίμησης, αναλαμβάνοντας καίριες θέσεις τόσο ως Εμπορικός Διευθυντής του ομίλου αλλά και ως αντιπρόεδρος στον κατασκευαστικό βραχίονα του ομίλου, ένα αντικείμενο που γνωρίζει καλύτερα από πολλούς. Ο ίδιος μάλιστα αναλαμβάνει και διευθύνων σύμβουλος στην Aktor Συμμετοχές. Την ίδια ώρα μία εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς στελεχών, με βαθιά γνώση των ακινήτων, προερχόμενη από την Ιντρακάτ, η Τζωρτζίνα Μητσοτάκη, ανέλαβε και αυτή με τη σειρά της διευθύνουσα σύμβουλος στην Aktor Ακίνητα. Όπου σε συνδυασμό με τις συνολικές ανακατατάξεις σε επίπεδο ομίλου, οδηγούν στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού για την επόμενη μέρα, με επιμέρους θυγατρικές και τομείς και στελέχη με μεγάλη εμπειρία το καθένα στον κλάδο του.

Πού οφείλονται τα «τερτίπια» του χρυσού

Μιας και ο χρυσός είναι από τα αγαπημένα μου θέματα να ασχολούμαι, θέλω κάπου εδώ να σας πω δύο λέξεις. Ο χρυσός σημείωσε πέρυσι την καλύτερη ετήσια επίδοσή του από το 1978, με εντυπωσιακή άνοδο 67,5%, και ως ασφαλές καταφύγιο δεν έδειχνε σημάδια επιβράδυνσης το 2026 μέχρι την κατάρρευση της περασμένης Παρασκευής. Οι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον χρυσό είναι η πτώση των επιτοκίων, οι επιθετικές αγορές από τις κεντρικές τράπεζες και ένα παγκόσμιο περιβάλλον που παραμένει οικονομικά και γεωπολιτικά αβέβαιο. Έτσι, ενώ οι τιμές του χρυσού έφτασαν σε ιστορικά υψηλά την περασμένη εβδομάδα, ξεπερνώντας τα 5.500 δολάρια (4.660 ευρώ) ανά ουγγιά, υποχώρησαν απότομα μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς ως επόμενου προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ. Ωστόσο, την Τετάρτη που μας πέρασε οι τιμές του χρυσού σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη, επιστρέφοντας στα 5.000 δολάρια (4.230 ευρώ) ανά ουγγιά.