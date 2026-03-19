Συναγερμός έχει σημάνει στη Λέσβο καθώς επιβεβαιώθηκαν κρούσματα αφθώδους πυρετού σε ζώα, με αποτέλεσμα το νησί να μπει σε καραντίνα.

Λόγω των κρουσμάτων έχει απαγορευτεί η μετακίνηση ζώων από το νησί, ενώ έκλεισαν σφαγεία και τυροκομεία, καθιστώντας το κρέας και τα ζωικά παράγωγα, όπως γάλα, τυριά, γιαούρτια, απαγορευμένα προς κατανάλωση.

Παράλληλα, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση λόγω της κατάστασης που επικρατεί, καθώς η εμφάνιση της νόσου προκαλεί αβεβαιότητα ενόψει του Πάσχα.