Την άμεση ενεργοποίηση όλων των μηχανισμών για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, με πλήρη επιχειρησιακή ευθύνη των δημόσιων κτηνιατρικών υπηρεσιών και εφαρμογή επείγοντος εμβολιασμού, ζητά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ), η οποία τονίζει ότι ο αφθώδης πυρετός απειλεί την κτηνοτροφία.

Παράλληλα, η ΠΟΓΕΔΥ ζητά την αποφυγή οποιασδήποτε διασποράς στην υπόλοιπη χώρα, ενώ απαιτεί «άμεσες προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων με κατεπείγουσες διαδικασίες, χωρίς άλλες καθυστερήσεις και δικαιολογίες, καθώς και σκληρούς, πραγματικούς ελέγχους στα σύνορα και στις μετακινήσεις ζώων από την Τουρκία».

«Η πραγματικότητα είναι μία: Η ελληνική κτηνοτροφία είναι ανοχύρωτη.

Η υπομονή έχει τελειώσει.

Καλούμε την κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, πριν είναι αργά», επισημαίνει, μεταξύ άλλων, η ΠΟΓΕΔΥ σε ανακοίνωσή της.

Επίσης, δηλώνει ότι θα εξετάσει τη χρήση όλων των νόμιμων μέσων (προσφυγή στα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα, κινητοποιήσεις κ.λπ.), «προκειμένου να μην επιτρέψει την καταστροφή της ελληνικής κτηνοτροφίας»