BEAST

Η απαρχή της αντεπίθεσης

Καλημέρα σε όλους. Από τα Ιωάννινα θα ξεκινήσει σήμερα τα προσυνέδριά της η Νέα Δημοκρατία στον δρόμο προς το συνέδριό της τον προσεχή Μάιο. Το πρώτο προσυνέδριο γίνεται στη σκιά των παρεμβάσεων Κώστα Καραμανλή προχθές στην Καλαμάτα και χθες το βράδυ του Αντώνη Σαμαρά στον τηλεοπτικό σταθμό Best της πόλης του και έχει ενδιαφέρον πώς θα τοποθετηθεί ενώπιον κομματικού ακροατηρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο πρωθυπουργός δίνει μεγάλη σημασία στη σημερινή εκδήλωση, θεωρώντας ότι δύναται να είναι η απαρχή της αντεπίθεσης του κυβερνώντος κόμματος με στόχο την ενίσχυση των ποσοστών στον μακρινό δρόμο για την αυτοδυναμία.

Γέφυρες σε κεντρώους

Κρίσιμο στοίχημα που θέλει να κερδίσει ο πρωθυπουργός είναι προφανώς να επιστρέψει ένα σημαντικό κομμάτι των νεοδημοκρατών ψηφοφόρων που για διαφορετικούς λόγους εδώ και χρόνια απέχουν ή στηρίζουν άλλα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ. Όμως παράλληλα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να διεμβολίσει και άλλο το ΠΑΣΟΚ με τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης που ξεκίνησε. Πιστεύει ότι προτάσσοντας ένα ευρύ πακέτο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στο υπό αναθεώρηση Σύνταγμα, θα στριμώξει το ΠΑΣΟΚ που μάλλον δεν θα θελήσει να δώσει την απαραίτητη συναίνεση στη ΝΔ και έτσι ελπίζει ο πρωθυπουργός πως ένα κομμάτι των ψηφοφόρων του θα του δώσουν στήριξη. Ίδωμεν.

Αυξημένες αρμοδιότητες

Και λόγω της αναφοράς στο Σύνταγμα να σημειώσω ότι μαθαίνω πολλά και ενδιαφέροντα σχετικά με όσα έρχονται στο πλαίσιο της αναθεώρησης. Μου λένε ότι, αν και δεν έχει αναδειχθεί ακόμα, πως πάμε σε ενίσχυση του ρόλου του Προέδρου της Δημοκρατίας – για παράδειγμα με συμμετοχή και στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και όχι μόνο.

Τα βλέμματα στον Άρειο Πάγο

Και επειδή αναφέρθηκα στη Δικαιοσύνη, να σας πω ότι όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην επικείμενη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου αύριο. Είναι η ώρα που θα εκδοθεί πιθανότατα, εκτός εάν υπάρξει μικρή παράταση ένα δυο εικοσιτετραώρων, η απόφαση για το πώς τοκίζονται τα «κόκκινα δάνεια». Και όπως μαθαίνω, η πλάστιγγα γέρνει όχι υπέρ των funds αλλά των δανειοληπτών.

Φινίτο η φιέστα για ΟΠΕΚΕΠΕ

«Φινίτο λα μιούζικα, πασάτο λα φιέστα» λένε οι φίλοι μας οι Ιταλοί και αυτό συνέβη για την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σόου έληξε για πολλούς ή φιέστα όπως είχαν καταντήσει την Εξεταστική. Οι εργασίες τελείωσαν με τον τελευταίο μάρτυρα και τώρα αναμένουν σιγά σιγά τα πορίσματα των κομμάτων. Πάντως τις άλλες κοκορομαχίες θα τις δούμε στην Ολομέλεια της Βουλής, όταν θα έρθει η ώρα της συζήτησης του πορίσματος της πλειοψηφίας και της σχετικής ψηφοφορίας. Τελευταίος μάρτυρας χθες ήταν ο πρώην υπουργός Γεωργίας της ΝΔ, Σωτήρης Χατζηγάκης, που επί των ημερών του έγινε το σύνθημα «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά». Οι 50 συνεδριάσεις κράτησαν περίπου πέντε μήνες και περισσότερο από 350 ώρες, ενώ κατέθεσαν 76 μάρτυρες. Τα πορίσματα θα κατατεθούν στις 24 Φεβρουαρίου, δηλαδή την Τετάρτη μετά την Καθαρά Δευτέρα και η συζήτηση θα γίνει την Παρασκευή 26η Φεβρουαρίου.

Το 30% του Κέντρου

Τις τελευταίες ημέρες έγινε μια δημοσκόπηση και έβγαλε το νούμερο 30. Όπως θα γνωρίζετε οι κεντρώοι στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βγάζουν κυβέρνηση ή, για να είμαι ακριβής, είναι η ομάδα ψηφοφόρων που θέλουν όλοι. Από την τωρινή κυβέρνηση μέχρι τον «νέο» Αλέξη Τσίπρα. Σας λέω λοιπόν ότι η Μαρία Καρυστιανού παίρνει το 30% των ψηφοφόρων του Κέντρου, όσο και αν ακούγεται δυσάρεστο για πολλούς ή μη πιστευτό. Μπορεί να έχει πέσει η πρωθυπουργησιμότητά της, αλλά στην πρόθεση ψήφου στον πολιτικό φορέα που ετοιμάζει παραμένει σταθερή.

Ο Πολάκης και το αντισυστημικό κόμμα

Πάμε τώρα στον ανιψιό του γνωστού συνθέτη τραγουδιστή Πάνου Γαβαλά, τον Σωκράτη Φάμελλο – ο οποίος μαθαίνω πως του έχει αποψιλώσει το κόμμα και το γραφείο ο Αλέξης Τσίπρας. Απλά το κόμμα έχει σφραγίδα και επιχορήγηση και τι κάνεις παίζουν ρόλο αυτά. Επιχορήγηση του 17% είναι αυτή, δεν τη λες και λίγο. Και επειδή υπάρχει μια βαρεμάρα στην πλατεία Κουμουνδούρου, θα πρέπει να κάνει κάτι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Παύλος Πολάκης από όσα πληροφορούμαι, είναι έτοιμος να πάρει το όπλο του. Και το λέω αυτό, γιατί βλέποντας τη Μαρία Καρυστιανού ο πολιτικός από τα Σφακιά θεωρεί ότι ένα αντισυστημικό κόμμα θα φτάσει στα ύψη. Με πρόεδρο τον ίδιο προφανώς. Είναι το μόνο που λείπει από την πολιτική σκηνή σε αυτή τη χώρα.

Χολή Δούκα για Ανδρουλακικούς

Και να περάσω στο ΠΑΣΟΚ και να σας πω ότι ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μου λένε πως είναι χολωμένος από τις τελευταίες επιθέσεις των υποστηρικτών του Νίκου Ανδρουλάκη. Το γεγονός ότι τον επικρίνουν με δριμύτητα και ούτε λίγο ούτε πολύ βλέπουν και έξοδό του από το ΠΑΣΟΚ, τον έχει κάνει «δυναμίτη». Καλή πηγή μου είπε πως σε συνομιλίες που είχε τις τελευταίες ημέρες με στελέχη που τον στηρίζουν δεν διστάζει να εκφράσει την πικρία του και να εμμένει στον αγώνα που δίνει για τον Δήμο. Προβλέπω πολλά επεισόδια στον πράσινο ήλιο.

Ο «πράσινος» Κωστής και η πίτα

Θα μείνω στα πράσινα και στον γαλάζιο αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που μου είπαν ότι πήγε προχθές στην κοπή της πίτας των παλαιμάχων του Παναθηναϊκού και τους είπε πως το νέο σύγχρονο γήπεδο στον Βοτανικό θα είναι πραγματικότητα την άνοιξη του 2027. Το χρωστάμε στον Παναθηναϊκό είπε και διατράνωσε την αγάπη του για το τριφύλλι, διευκρινίζοντας πως τους ενώνει. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι γίνεται μεγάλη κινητοποίηση από το γραφείο του για το ΟΑΚΑ το απόγευμα της προσεχούς Δευτέρας. Όχι δεν έχει αγώνα του Παναθηναϊκού, καθώς χρησιμοποιεί το ΟΑΚΑ για το Γιουρόπα Λιγκ, αλλά θα γίνει η κοπή της πίτας του πολιτικού του γραφείου στο VIP Lounge. Και μου είπε καλή πηγή ότι θα είναι βαρόμετρο η συμμετοχή των νεοδημοκρατών.

Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα

Ξεσπάθωσε και ο Κ. Καραμανλής στην Καλαμάτα και είπε για τα ελληνοτουρκικά πάλι και λόγω της παρέμβασής του σκέφτηκα να ρωτήσω τον άνθρωπό μου στην κυβέρνηση τι γίνεται με την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Τουρκία. Η πιθανότερη ημερομηνία συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, θα είναι η επόμενη Τετάρτη ή επόμενη Παρασκευή – 11 και 13 Φεβρουαρίου, αντίτοιχα.

Ο ρόλος του Νέζη

Χθες στο κέντρο της Αθήνας γινόταν χαμός από την απεργία για τα εργατικά ατυχήματα μετά το τραγικό γεγονός στα Τρίκαλα με τον φριχτό θάνατο των πέντε εργατριών, αλλά και την κινητοποίηση (νέα 48ωρη απεργία) των αυτοκινητιστών. Τι είδα όμως; Εκεί που η πόρτα του αρμόδιου αναπληρωτή υπουργού, Κώστα Κυρανάκη, είναι κλειστή για τον πρόεδρο των αυτοκινητιστών, Θύμιο Λυμπερόπουλου, άνοιξε μια πόρτα στο Μέγαρο Μαξίμου. Μπορεί να μην είδαν τον πρωθυπουργό, αλλά είναι σημαντικό και φαίνεται πως κάτι γίνεται στο παρασκήνιο με άνωθεν εντολή, για να δει την αντιπροσωπεία τους και τον Θ. Λυμπερόπουλο ο Θανάσης Νέζης, στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρώτο να μιλάει για «θετικό κλίμα».

Το νέο απόκτημα στον στόλο του ομίλου Αγγελικούση

Νέα προσθήκη στον στόλο της μαθαίνω ότι κάνει η Maran Gas Maritime, με την παραλαβή του LNG carrier Maran Gas Antiparos, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική που ακολουθεί ο όμιλος Αγγελικούση. Το Maran Gas Antiparos αποτελεί το τέταρτο πλοίο από μια ευρύτερη σειρά δεκατριών νεότευκτων LNG carriers, που έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου, τόσο σε επίπεδο αποδοτικότητας όσο και περιβαλλοντικών επιδόσεων. Έχει μεταφορική ικανότητα 174.000 κυβικών μέτρων LNG, το πλοίο ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές στον σχεδιασμό και την κατασκευή δεξαμενόπλοιων υγροποιημένου φυσικού αερίου. Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές του κλάδου, η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογικής πλατφόρμας έχει λογική, καθώς η Maran Gas επενδύει σε πλοία που προσφέρουν επιχειρησιακή ευελιξία και υψηλή αξιοπιστία, στοιχεία κρίσιμα σε μια αγορά που χαρακτηρίζεται από έντονη μεταβλητότητα, αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια και αυξανόμενη πίεση για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Γιατί η Lactea έσπευσε να «μπλοκάρει» τις κατασχέσεις

Μου λέει άνθρωπος της αγοράς ότι η γαλακτοβιομηχανία Lactea του Παναγιώτη Τασιού που μέχρι πρότινος είχε έδρα στο Κιλκίς, μπήκε σε διαδικασία να ζητήσει δικαστική προσφυγή από τις κατασχέσεις. Οι πηγές μου λένε ότι την «κυνηγάει» μία από τις μεγαλύτερες γαλακτοβιομηχανίες της Ελλάδας για οφειλές, έναντι γάλακτος που αγόρασε για να παράγει τα τυριά της. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να ανακόψει προσωρινά τη διεκδίκηση των οφειλών με την προστασία της Δικαιοσύνης.

Ο Τσάκος, η Σάκκαρη και το γλυκό νερό

Ο Νίκος Τσάκος, πρόεδρος του ομίλου Τσάκου όπως και ο πατέρας του, καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, έχουν μάθει να πλέουν σε αλμυρά νερά, με στόλο που φτάνει τα περίπου 100 βαπόρια. Αυτή τη φορά, όμως, έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στο γλυκό νερό και μάλιστα στο εμφιαλωμένο, βάζοντας ως πρόσωπο τη Μαρία Σάκκαρη, με την οποία ξεκίνησαν χορηγική συνεργασία. Το ενδιαφέρον είναι ότι στην παρουσίαση της συνεργασίας, ο Παναγιώτης Τσάκος, παρά το γεγονός ότι πλέον διανύει το 90ό έτος της ηλικίας του, είχε την επίβλεψη όλων όσων συνέβαιναν στο κτίριο του ομίλου παρούσης της διεθνούς φήμης Ελληνίδας τενίστριας. Μάλιστα, κάποια στιγμή, παρακολουθώντας τα τεκταινόμενα από ένα σημείο της αίθουσας, ζήτησε από τα στελέχη του ομίλου να αφαιρέσουν τα σημαιάκια που βρίσκονταν πάνω στο τραπέζι της παρουσίασης, για να μπορεί να τους βλέπει καλύτερα και να παρακολουθεί την εκδήλωση. Ερχόμενος τώρα στα επιχειρηματικά του πράγματος, η χορηγία στη Σάκκαρη αποτελεί μία ακόμα επένδυση σε πρόσωπο αυτή τη φορά με ισχυρό brand, μετά τη χορηγική συνεργασία που είχε ξεκινήσει πέρσι με την ΚΑΕ Ολυμπιακός στο μπάσκετ.

Το rotation στη Μοτοδυναμική

Κυκλικότητα και επί της ουσίας rotation, κατά την μπασκετική ορολογία, εφαρμόζει η Μοτοδυναμική, που έχει τη Yamaha, την Porsche και τα ενοικιαζόμενα Sixt. Γι’ αυτό και μετακίνησε τον Νίκο Σινογιάννη από τη θέση του γενικού διευθυντή της Porsche, στη θέση του γενικού διευθυντή στα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα της Sixt. Και τη θέση του στην Porsche αναλαμβάνει πλέον ο Γιώργος Λειβαδίτης, ο οποίος μέχρι πρότινος ήταν γενικός διευθυντής στη Sixt.

Κέρδη 320 εκατομμύρια για Jumbo με «τιμονιέρη» τον Βακάκη

Ισχυρή κερδοφορία διατηρεί η Jumbo, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου σε ένα ολοένα και πιο απαιτητικό μακροοικονομικό περιβάλλον, έχοντας σταθερά στο τιμόνι τον πρόεδρο και ιδρυτή της εταιρείας, Απόστολο Βακάκη. Στο πλαίσιο αυτό, για το 2026, ο προϋπολογισμός της Jumbo προβλέπει αύξηση πωλήσεων κατά 5% σε ετήσια βάση, με τα καθαρά κέρδη του ομίλου να εκτιμώνται μεταξύ 310-320 εκατομμυρίων ευρώ. Οι εκτιμήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τις αυξημένες πιέσεις στη Ρουμανία, μία από τις χώρες δραστηριότητας, κυρίως λόγω της υποτίμησης του τοπικού νομίσματος, της πρόσφατης ανατίμησης του ΦΠΑ και των νέων οικονομικών μέτρων που λειτουργούν περιοριστικά για την κατανάλωση.

Σε διαγωνισμό 23,65 εκατομμυρίων ο Σταθμός Ευζώνων

Στη φάση της δημοπράτησης πέρασε το έργο εκσυγχρονισμού του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων στο Κιλκίς, ένα project με ιδιαίτερη σημασία για τις οδικές μεταφορές και το διασυνοριακό εμπόριο. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 23,65 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (19,07 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ), με το έργο να στοχεύει στην πλήρη αναβάθμιση του μεγαλύτερου και πιο πολυσύχναστου συνοριακού περάσματος της χώρας. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι ανάδοχοι θα πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους έως τις 9 Μαρτίου 2026, ενώ η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 22 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.