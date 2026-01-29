BEAST

Ακυρώσεις επί ακυρώσεων

Καλημέρα σε όλους. Βαρύ το κλίμα στην ελληνική κοινωνία με την τραγική υπόθεση στα Τρίκαλα και σε συνδυασμό με το άλλο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία όπου σκοτώθηκαν επτά νέοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, έχει οδηγήσει σε ακύρωση σχεδόν όλες τις κομματικές εκδηλώσεις, εκτός από του ΚΚΕ, που θα σας αναφέρω πιο κάτω. Η ΝΔ ακύρωσε το 1ο προσυνέδριό της στα Γιάννενα το Σάββατο, ο ΣΥΡΙΖΑ τη μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή, αλλά και την περιοδεία του Σωκράτη Φάμελλου σε Αιτωλοακαρνανία και Ηράκλειο και θα μεταβεί σήμερα στη Τρίκαλα. Το ΠΑΣΟΚ επίσης ακύρωσε πολλές εκδηλώσεις στο πλαίσιο του συλλογικού πένθους.

Περί αναβολής του πρωταθλήματος

Μεγάλη συζήτηση έγινε χθες και για το εάν θα αναβληθεί και το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα της Σούπερ Λιγκ την προσεχή Κυριακή. Aν και ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ήταν ανοικτός χθες το απόγευμα, δεν έχει υπάρξει ακόμη τέτοιο ενδεχόμενο. Η συζήτηση ήταν να υπάρξει ενός λεπτού σιγή, να φοράνε οι παίκτες μαύρα περιβραχιόνια και να είναι μεσίστιες οι σημαίες στα γήπεδα.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Γαλλίας και οι παραιτήσεις

Μου ήρθε μια είδηση που δεν αρέσει σε πολλούς εντός της κυβέρνησης και αφορά τις παραιτήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις που αυξάνονται. Τα στοιχεία προβληματίζουν και αναζητούνται τρόποι για να αποτραπεί μαζικό κύμα φυγής. Επί τη ευκαιρία, αφού αναφέρομαι στα στρατιωτικά ζητήματα, να σημειώσω ότι σήμερα θα περάσει την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων, Catherine Vautrin, για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως «ψωνίσαμε» πρόσφατα από τη Γαλλία και δεν βλέπω να υπάρχει κάτι άλλο στον ορίζοντα.

«Όχι» νέα μέτωπα

Και να πάω τώρα σε μια κλειστή σύσκεψη που έγινε υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου και αφορούσε το έντονο κυκλοφοριακό στον Κηφισό. Έμαθα ότι έγινε μεγάλη και εκτενής συζήτηση για λύσεις που μπορεί να υπάρξουν, όπως για παράδειγμα να απαγορευθεί η διανομή προϊόντων και η μεταφορά σε επιχειρήσεις κατά μήκος του Κηφισού μεταξύ 7-10 π.μ., άλλοι είπαν για διόδια, κ.λπ. Πάντως μαθαίνω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει και άλλα νέα μέτωπα και αντιδράσεις. Εξάλλου μπαίνουμε σε προεκλογικούς ρυθμούς.

«Πάνε ορισμένοι να χτίσουν πάλι το ίδιο αφήγημα»

Άστραψε και βρόντηξε ο Παύλος Μαρινάκης με αφορμή τη νέα προσπάθεια εργαλειοποίησης του τραγικού δυστυχήματος στη «Βιολάντα» όπου έχασαν τη ζωή τους 5 γυναίκες που εργάζονταν στη δύσκολη βραδινή βάρδια. Τι για «κίνημα τυμβωρύχων» και για πολιτικούς απατεώνες που «ανθούν» και κάνουν «καριέρα» πάνω σε τραγωδίες, τι για «δήθεν influencers» και «δήθεν σατιρικές εκπομπές» είπε και για όλους όσοι παραπληροφορούν και μάλιστα εσκεμμένα. Πολλά λέγονται αναφορικά με τα εργασιακά δυστυχήματα, κυρίως όμως δεν είναι λίγο να βλέπουμε να επιχειρείται να συνδεθεί το τραγικό δυστύχημα στα Τρίκαλα με την τραγωδία στα Τέμπη και να επανέλθουν τα περί συγκάλυψης. «Πάνω σε μία τραγωδία, τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν ταφεί συνάνθρωποί μας, κατά τα πρότυπα άλλων τραγωδιών με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, πάνε ορισμένοι να χτίσουν πάλι το ίδιο αφήγημα», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Μπρατάκος δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική

Κανένα ενδιαφέρον δεν έχει ο Γιάννης Μπρατάκος για την κεντρική πολιτική σκηνή, παρά την πρότερη θητεία του ως υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και σας το λέω γιατί ο ίδιος το δήλωσε μιλώντας χθες το μεσημέρι σε έναν αρκετά εκτεταμένο κύκλο δημοσιογράφων, τους οποίους κάλεσε σε γεύμα στο ιστορικό κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην οδό Αερικής, το οποίο έχει μετονομαστεί σε «Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Κωνσταντίνος Μίχαλος». Ο Μπρατάκος υποστήριξε μάλιστα ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να παράγει πολιτική, κάτι που έχει την ευχέρεια να κάνει ως πρόεδρος του Επιμελητηρίου.

Η σημαντική συνάντηση της Καρυστιανού

Χθες, σας ενημέρωσα για τη δημοσκόπηση στην Α’ Αθήνας που αφορά τη Μαρία Καρυστιανού και σήμερα θα σας περιγράψω -όσο μπορώ, τουλάχιστον- ένα ραντεβού που έκανε σε κεντρικό δρόμο της πρωτεύουσας με σκοπό να ανταλλάξει απόψεις ή ακόμα καλύτερα να της ανάψει το πράσινο φως από τους ανθρώπους με τους οποίους συναντήθηκε. Η συνάντηση δεν χωράει αμφισβήτηση και από τα βασικά που έμαθα είναι ότι δεν βρέθηκε με το αφεντικό του σπιτιού αλλά ανθρώπους του περιβάλλοντός της – ασχέτως αν της είχαν αρνηθεί παλαιότερα συνάντηση. Μπορώ να σας πω, όμως, ότι αυτό που της τόνισαν, είναι πως, αν θέλει να διαδραματίσει ρόλο στην πολιτική σκηνή, θα πρέπει να αφήσει κατά μέρους τις τρέλες ή καλύτερα τους τρελούς. Δεν γνωρίζω τι απάντησε για γερόντισσες, μαντζούνια και δραχμιστές, αλλά δεν έχουν καμία θέση στη βιτρίνα του νέου πολιτικού εγχειρήματος. Και για να το κλείσω, αν θέλει να πιει από το ιερό δισκοπότηρο, θα πρέπει όλους τους παραπάνω που σας ανέφερα να τους βγάλει εκτός πρώτης γραμμής. Και αυτό δεν το λέω εγώ. Εκείνοι, εμμέσως πλην σαφώς, της το είπαν.

Ετοιμάζουν πράσινο τετρασέλιδο

Αλλάζει φανερά στρατηγική το ΠΑΣΟΚ ρίχνοντας γέφυρες στα κόμματα -όπως τονίζουν στελέχη του- του προοδευτικού τόξου, χωρίς ωστόσο να κατονομάζουν ποια είναι αυτά και κατά πόσο οι συνεργασίες θα αποτυπώνονται σε μια μεγάλη αγκαλιά. «Ετοιμάζουμε τους βασικούς άξονες του προγράμματός μας, ώστε μέσα σε 4 σελίδες να αποτυπώνονται οι θέσεις μας στα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες με το βλέμμα στην επόμενη μέρα», μου έλεγε άνθρωπος του προέδρου περιγράφοντας τις διεργασίες που γίνονται στη Χαριλάου Τρικούπη αυτόν τον καιρό και με το βλέμμα στο συνέδριο του Μαρτίου. Αυτό που κατάλαβα είναι ότι, στην προσπάθεια να πέσει η κυβέρνηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιχειρήσει να συμμαχήσει υπό όρους με άλλα κόμματα, καθώς το μένος είναι μεγάλο και σε προσωπικό επίπεδο με τον πρωθυπουργό. Ήδη προανήγγειλε προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για ζητήματα κράτους δικαίου με τους κοινοβουλευτικούς να αιφνιδιάζονται σε σχέση με τη θεματική που επέλεξε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αναδείξει για να φέρει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή και να αντιπαρατεθεί για μια ακόμα φορά μαζί του.

Μύθος οι επιστροφές

Λένε πολλοί ότι επιστρέφει κόσμος στο ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σημειώνουν με ένταση ορισμένα στελέχη πως παρατηρείται κοσμοσυρροή στις οργανώσεις. Αυτό δεν ισχύει. Πολλά ακούγονται και είναι λίγο μύθος. Ακόμα και πιο γνωστά ονόματα δεν έχουν αποδοχή από όλους. Π.χ. το όνομα που παίζει πολύ τελευταία είναι της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στην Β’ Πειραιά της Νίνας Κασιμάτη – σας τα έγραφα τις προάλλες. Αν και πασοκογενής με πορεία από τη νεολαία και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ μια περίοδο, δεν έχει πολλούς μαζί της να υποστηρίζουν την επιστροφή της. Αυτό ισχύει και για άλλους. Η λίστα είναι μεγάλη.

Η Καρυστιανού και ο Σαμαράς

Εντάξει, κόμμα δεν έκανε ακόμα, αλλά γράφει και παρεμβαίνει η Μαρία Καρυστιανού. Αυτό είδα και χθες με την ανάρτησή της για τον τραγικό θάνατο των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κανονική πολιτική, αν και οι πολίτες στις δημοσκοπήσεις πλέον λένε ότι είναι ανέτοιμη για την πολιτική ζωή. Και επειδή άκουσα και είδα ορισμένα σενάρια για στήριξή της από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά, το έψαξα το θέμα. Τι έμαθα; Εντάξει ο πρώην πρωθυπουργός τη σέβεται ως μάνα που έχασε το παιδί της και παρά το γεγονός ότι η ίδια φαίνεται να συμμερίζεται απόψεις που και ο ίδιος έχει εκφράσει, αυτό δεν σημαίνει πως τη στηρίζει.

Κουτσούμπας κατά Καρυστιανού

Στην εναρκτήρια πολιτική εκδήλωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ που έγινε χθες στο Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο του Γαλατσίου ο Δημήτρης Κουτσούμπας έριξε τα πυρά του και κατά της Μ. Καρυστιανού. «Μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της κ. Καρυστιανού, εμφανίζονται με τα γνωστά παλιά και χιλιοειπωμένα περί κάθαρσης, νομιμότητας και κράτους δικαίου της ΕΕ -πέρα από τις σκοταδιστικές αντιλήψεις που κουβαλούν-, λες και δεν είναι αυτή η ΕΕ που με την πολιτική της οδήγησε στο έγκλημα (των Τεμπών)». Βέβαια η κριτική του γ.γ. του ΚΚΕ που αναμένεται να επανεκλεγεί το προσεχές Σάββατο με την ολοκλήρωση του συνεδρίου που ξεκινάει επίσημα σήμερα στον Περισσό, στόχευσε και τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και άλλα μονοπρόσωπα κόμματα, όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Κυριάκου Βελόπουλου.

Η επιστροφή του Πατούλη

Μαθαίνω ότι ο Γιώργος Πατούλης έχει αναγεννηθεί μέσα από τον δεύτερο του γάμο και τη γέννηση του γιου του. Ο Πατούλης, ενώ απέχει από την ενεργό πολιτική, είναι ενεργός στα θέματα του Ιατρικού Συλλόγου και παρεμβαίνει όποτε μπορεί. Μου είπε ένα πουλάκι από αυτά που κελαηδάνε ωραία ότι θέλει να κατέλθει στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2028 ως υποψήφιος δήμαρχος χωρίς να έχει καταλήξει σε έναν δήμο. Για να είμαι ακριβής, έχει καταλήξει σε δύο, οι οποίοι είναι ο δήμος Αμαρουσίου και ο δήμος Σαρωνικού. Να σας θυμίσω ότι η δράση του στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ξεκινάει το 1998, όταν εξελέγη για πρώτη φορά Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Πεύκης, ενώ το 2006 εξελέγη δήμαρχος Αμαρουσίου, με ποσοστό 53,22%. Το 2010 επανεξελέγη με το μεγαλύτερο ποσοστό, 56,44%, που πήρε ποτέ υποψήφιος δήμαρχος στο Μαρούσι, στον πρώτο γύρο.

Και Τούρκος βολιδοσκοπεί την Avramar

Τουρκικός κολοσσός ακούω από την πιάτσα ότι έχει στρέψει τελευταία το ενδιαφέρον του στην περίπτωση της εταιρείας ιχθυοκαλλιεργειών, Avramar. Για την οποία σας θυμίζω ότι έχει επικρατήσει σε σχετικό διαγωνισμό η Aqua Bridge με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τα πάντα παρ’ όλ’ αυτά παραμένουν έως τώρα ρευστά, καθότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταβίβαση της εταιρείας στους Άραβες παρά την επικράτησή τους στον διαγωνισμό. Σας θυμίζω ότι και η καναδική Cooke έχει μπει τον τελευταίο καιρό στο παιχνίδι, διεκδικώντας την εταιρεία. Οι Τούρκοι έχουν δει την τιμή της τσιπούρας και του λαβρακιού να φτάνει στα ύψη τον τελευταίο καιρό, γι’ αυτό και παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν δει «ζεστά» το θέμα της Avramar, μου λένε ότι τον τελευταίο καιρό τα δεδομένα έχουν αλλάξει. Η υπόθεση έχει πολλές και διαφορετικές εξελίξεις που δημιουργούν πλέον έναν επιχειρηματικό μύθο, για τον οποίο θα άξιζε να γίνει ταινία, γύρω από την πολύπαθη τα τελευταία χρόνια και ταυτόχρονα τη μεγαλύτερη εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα.

Νέα τάνκερ και από Λασκαρίδη

Μόλις χθες σας ανέφερα για τα μεγάλα δεξαμενόπλοια (VLCC), που επενδύει ο Γιώργος Προκοπίου, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο και ένας ακόμα από τους μεγάλους εφοπλιστές κάνει τις δικές του κινήσεις αυτή την περίοδο. Όπου τα διαθέσιμα slots για ναυπηγήσεις δεξαμενόπλοιων στα κορυφαία ναυπηγεία διεθνώς γίνονται ολοένα και πιο περιορισμένα, ωστόσο ο Πάνος Λασκαρίδης φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την οριστικοποίηση συμφωνίας για την κατασκευή τεσσάρων product tankers. Σύμφωνα με ναυπηγικές πηγές στην Ασία, ο Έλληνας εφοπλιστής έχει υπογράψει επιστολές προθέσεων με τον όμιλο HD Hyundai για την απόκτηση τεσσάρων πλοίων τύπου MR2, με προγραμματισμένη παράδοση το πρώτο τρίμηνο του 2028.

Τι αγόρασε ο Απόστολος Θυμιόπουλος

Το Κτήμα Θυμιόπουλου αποτελεί ένα από τα ισχυρά χαρτιά της εγχώριας οινοποιίας και με μεγάλο εκτόπισμα στο εξωτερικό. Κρασιά του όπως το Γη και Ουρανός έχουν κάνει σημαντικές πωλήσεις και έχουν γίνει διάσημα. Τελευταία αγόρασε το Κτήμα Γκλίναβου. Μία ιστορική επιχείρηση στο κρασί, η οποία τα τελευταία χρόνια είχε πολλά και σημαντικά προβλήματα επιβίωσης. Και για να σας μιλήσω και με αριθμούς, ο Γκλίναβος είχε τζίρο μόλις 705 χιλιάδες ευρώ το 2024 και ζημίες 582 χιλιάδες ευρώ. Επομένως ο Θυμιόπουλος βρήκε την ευκαιρία και αγόρασε μία αδύναμη φαινομενικά εταιρεία με βάση τα οικονομικά της αποτελέσματα, αλλά κατάφερε να μπει στην οινική ζώνη της Ζίτσας Ιωαννίνων, «χτυπώντας» σε χαμηλή τιμή ένα καλό περιουσιακό στοιχείο με προοπτικές για το μέλλον.

Η εταιρεία των 46 εκατομμυρίων από τον Ελλάκτωρ

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον πληροφορούμαι ότι ο όμιλος Ελλάκτωρ, του δισεκατομμυριούχου Χόλτερμαν, έκανε καινούρια εταιρεία με μετοχικό κεφάλαιο 46 εκατομμύρια ευρώ και διοικούντες τους Ευθύμιο Μπουλούτα και Κωνσταντίνο Τούμπορο, οι οποίοι είναι γνωστοί και από την παρουσία στη διοίκηση του ομίλου. Η νεοσύστατη εταιρεία έχει την ονομασία Landmark Holdings και σκοπός της λειτουργίας της είναι η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Δεν αποτελεί μυστικό, θα σας πω εδώ, ότι μετά την πώληση δραστηριοτήτων στην ενέργεια, τις κατασκευές και αλλού, όλο το βάρος του ομίλου στρέφεται πλέον στα ακίνητα.

Τι κρύβεται πίσω από τις αυξήσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ το 2025

Παρά το γεγονός ότι το 2025 δεν χαρακτηρίζεται από εκρηκτικές ανατιμήσεις, τα στοιχεία που έχω στα χέρια μου δείχνουν ότι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ συνέχισαν να κινούνται ανοδικά πέρσι, επιβαρύνοντας εκ νέου τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα δεδομένα της Circana, η μέση τιμή ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε κατά 1,7% το 2025, έναντι του 2024, εξέλιξη που αποτυπώνει μια πιο ήπια αλλά σταθερή πληθωριστική πίεση στο ράφι. Η αύξηση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας ιδιόμορφης εικόνας το 2024, όταν οι τιμές είχαν εμφανίσει οριακή υποχώρηση (-0,2%), χωρίς όμως αυτό να μεταφραστεί σε ουσιαστική ανακούφιση για τους καταναλωτές. Το 2025, η επαναφορά σε θετικό πρόσημο επιβεβαιώνει ότι οι ανατιμήσεις δεν έχουν εξαλειφθεί, αλλά απλώς έχουν επιβραδυνθεί και ότι δεν είναι το ίδιο έντονες με το 2022 και το 2023, δύο χρονιές με πολύ έντονο πληθωρισμό.