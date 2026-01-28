BEAST

Τι δείχνει η Α’ Αθήνας για την Καρυστιανού

Καλημέρα σε όλους. Σήμερα είπα να σας ενημερώσω για δημοσκόπηση που έγινε στην Αττική και συγκεκριμένα στην Α’ Αθηνών όπου εκεί κατεβαίνει κυρίως η αφρόκρεμα των στελεχών από όλα τα κόμματα. Θα σταθώ στο πολιτικό φαινόμενο που ακούει στο όνομα Μαρία Καρυστιανού. Θα πιάσει μια απέραντη κατάθλιψη το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας μία ερασιτέχνη να τους παίρνει την μπουκιά ή, καλύτερα, την ψήφο μέσα από το στόμα. Αν και για να είμαστε ρεαλιστές, εδώ και χρόνια, κυρίως το ΠΑΣΟΚ, έχει απωλέσει τη δυναμική του στην Α’ Αθήνας και αυτό λόγω μνημονίου. Πριν σας πω όμως το ποσοστό του εν δυνάμει κόμματος της Καρυστιανού, σας λέω ότι μόνο τυχαία δεν είναι η παρέμβασή της στα πράγματα. Την ώρα που υπάρχει νηνεμία πολιτική, έρχεται μια δήλωση της Καρυστιανού να πολώσει τεχνητά το κλίμα και αυτό, όπως μου είπε έμπειρος δημοσκόπος, δεν είναι μία τυχαία κίνηση. Είναι μία κίνηση μελετημένη από άνθρωπο που ξέρει επικοινωνία και όχι από το περιβάλλον που έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής που περιβάλλει τη Μαρία Καρυστιανού. Η δημοσκόπηση της Α’ Αθήνας δείχνει ότι το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού μετρήθηκε στο 20%. Αυτό είναι το εύρημα που βρέθηκε μετά τη δήλωσή της για το θέμα των αμβλώσεων – δείχνει ότι η Μαρία Καρυστιανού είναι μέχρι στιγμής για αρκετό κόσμο στο απυρόβλητο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί αργότερα, αλλά θα πρέπει να προβληματίσει πολλούς για να μην βρεθούν προ εκπλήξεων. Αύριο θα σας πω για το ραντεβού της Μαρίας Καρυστιανού πέριξ του κέντρου των Αθηνών.

Το τρίλημμα στρατηγικής του ναυάρχου Αποστολάκη

Η Χαριλάου Τρικούπη ξέρει ότι, για να κόψει το νήμα της δεύτερης θέσης και να επιβληθεί ως ο «ηγεμών της Κεντροαριστεράς», χρειάζεται πρόσωπα με αναγνωρισιμότητα. Πρόσωπα που «κουβαλάνε» ψήφους, ακόμα κι αν αυτά έρχονται με πολιτικές αποσκευές από το παρελθόν – όπως η Νίνα Κασιμάτη για την οποία σας είπα ότι είναι με το ένα βήμα στην πόρτα της Χαριλάου Τρικούπη. Ένα άλλο όνομα που έχει ακουστεί εντόνως είναι και του Ευάγγελου Αποστολάκη, ο οποίος δεν έχει βρει στις ερχόμενες εκλογές το πολιτικό του λιμάνι, με συνέπεια να ερίζουν για αυτόν τρία κόμματα. Η πιάτσα βουίζει ότι ψάχνει μια ασφαλή εκλογική περιφέρεια, ίσως στα Χανιά, αλλά η πηγή μου από το ΠΑΣΟΚ μου είπε ότι ενδεχομένως, αν θα είναι με το πράσινο ψηφοδέλτιο, να κατέβει στην Ανατολική Αττική. Ο ναύαρχος, ο οποίος κρατεί σιγή ιχθύος, βρίσκεται σε τρίλημμα στρατηγικής. Από τη μία η προσωπική πίστη στον Τσίπρα, από την άλλη το φλερτ με το νέο σχήμα Καρυστιανού και στη μέση η ασφάλεια του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα ρίξει τελικά άγκυρα ο ναύαρχος.

Δεύτερο αλλά χωρίς ισχύ

Στο ΠΑΣΟΚ, όμως, κυριολεκτικά σφάζονται στο παρασκήνιο και οι περισσότεροι ούτε έχουν καταλάβει τον λόγο. Και κάθε φορά που τσακώνονται στο ΠΑΣΟΚ, πέφτει. Η εικόνα που αναδύεται από τις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ παραμένει ο δεύτερος μεγαλύτερος πολιτικός πόλος στην Ελλάδα, με σαφή απόσταση από τον ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα, αλλά όχι με τόση ισχύ, ώστε να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας.

Η σκιά του Τσίπρα

Σε αυτό το περιβάλλον, η πιθανή «επαναδραστηριοποίηση» του Τσίπρα και το πιθανό του άνοιγμα προς δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ δημιουργούν διλήμματα εντός της ιστορικής σοσιαλδημοκρατικής παράταξης. Από τη μια πλευρά υπάρχει η εκτίμηση ότι μια τέτοια συνεργασία θα μπορούσε να συμβάλει στην ενδυνάμωση των προοδευτικών δυνάμεων και στην υπέρβαση του πολωτικού διπόλου, από την άλλη όμως υπάρχει ο φόβος ότι μπορεί να πλήξει την αυτόνομη πολιτική ταυτότητα του ΠΑΣΟΚ και να το «καταπιεί» μια ενδεχόμενη ηγεμονική παρουσία Τσίπρα. Αυτή η εσωτερική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ -αν θα παραμείνει ανεξάρτητο ή θα ανοίξει διαύλους με τον Τσίπρα- μετατρέπει το προσεχές συνέδριο και την κοινοβουλευτική του στρατηγική σε ημερολόγιο κρίσης και πιθανής επανίδρυσης πολιτικών συμμαχιών.

Η Καρυστιανού στο στόχαστρο

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στον υπουργό Υγείας και τη Μαρία Καρυστιανού για τα ελληνοτουρκικά δείχνει ότι το πολιτικό παιχνίδι έχει περάσει πλέον σε επίπεδο ρητορικής υπερβολής, με τον Άδωνι Γεωργιάδη να χαρακτηρίζει «ακροδεξιά» τη ρητορική περί «εθνικής προδοσίας» και να υπενθυμίζει ιστορικά τραύματα και «ποτάμια αίματος» στο ελληνοτουρκικό παρελθόν. Η ένταση όμως γύρω από τέτοιες εκφράσεις δείχνει ότι στο πολιτικό επίπεδο η αδυναμία συγκροτημένου διαλόγου υπερτερεί της ουσίας. Πόσο παραγωγικό είναι για τη χώρα να εγκλωβίζεται σε διχαστικές λέξεις, αντί να εστιάζει σε πραγματικές πολιτικές λύσεις;

Θεσμικές αλλαγές δρομολογεί ο πρωθυπουργός

Ένα πολιτικό μήνυμα αναμένεται να στείλει προσεχώς -ενδεχομένως και εντός της ημέρας- ο πρωθυπουργός, όπως μου μετέφερε πληροφοριοδότης μου που κατοικοεδρεύει πέριξ της Ηρώδου Αττικού. Στη λογική του αλλάζω την ατζέντα -όπως επιχείρησε να κάνει με την πρόταση για επέκταση της επιστολικής ψήφου στους απόδημους και στις εθνικές εκλογές αλλά και την τριεδρική περιφέρεια για τον Απόδημο Ελληνισμό- αναμένεται να αναλάβει και νέες πρωτοβουλίες συναινετικού χαρακτήρα για το εθνικό απολυτήριο και τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Άλλωστε οι επαφές του Προέδρου της Δημοκρατίας με πρώην πρωθυπουργούς -ήδη έχει συναντήσει τον Κώστα Καραμανλή και τον Γιώργο Παπανδρέου- δεν είναι διόλου τυχαίες, αλλά εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια του πρωθυπουργού να χτίσει γέφυρες για τις μεγάλες θεσμικές αλλαγές που θα επιχειρήσει να δρομολογήσει το προσεχές διάστημα.

Επισκέψεις στο Προεδρικό

Να σας πω τι άλλο έμαθα. Την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου θα περάσουν το επόμενο δεκαήμερο δύο ακόμη πρώην πρωθυπουργοί, για να συναντηθούν με τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο ένας ο Αντώνης Σαμαράς και ο άλλος ο Λουκάς Παπαδήμος. Επίσης έμαθα ότι δεν θα αργήσει και η ώρα του Αλέξη Τσίπρα και μάλλον θα γίνει η επίσκεψη μετά την ομιλία του στην πατρίδα του Κ. Τασούλα, στα Ιωάννινα, όπου θα γίνει η παρουσίαση της «Ιθάκης» με την παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού.

Επιφύλαξη από τρεις για Κουτσούμπα

Κατά της άρσης της βουλευτικής ασυλίας του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, τάχθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Η υπόθεση αφορά μήνυση που είχε καταθέσει ο πατέρας του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Κωνσταντίνος Πλεύρης, εις βάρος του Κουτσούμπα για φερόμενη παράβαση του νόμου για τη μη δημοσιοποίηση των ονομάτων των δωρητών. Τα κόμματα που συμμετείχαν στη διαδικασία τάχθηκαν κατά της άρσης της ασυλίας του, με την Ελληνική Λύση, την Πλεύση Ελευθερίας και τη Νίκη να δηλώνουν επιφύλαξη για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Τι έμαθα όμως ευρισκόμενος στη Βουλή; Η στάση των τριών κομμάτων προκάλεσε αρνητική εντύπωση.

Άρωμα εκλογών

Η κυβέρνηση προωθεί την επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού με την εισαγωγή ειδικής «Τριαδικής Περιφέρειας», με στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή στις εκλογές. Θεωρητικά, αυτό θα μπορούσε να επιλύσει χρόνια προβλήματα εκπροσώπησης και να ενισχύσει τη δημοκρατία. Όμως, πολλοί αναρωτιούνται αν τέτοιες ρυθμίσεις δεν επιχειρούν να μετατοπίσουν εκλογικό αποτέλεσμα προς όφελος της κυβερνώσας παράταξης, παρά να ενισχύσουν πραγματικά την πολιτική συμμετοχή. Πάντως η συγκεκριμένη κίνηση έφερε άρωμα εκλογών και άρχισαν πάλι τα σενάρια.

Πολιτική εμπιστοσύνη και πολιτικός κατακερματισμός

Μου έλεγε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ότι, αν η πολιτική πρόταση νέων σχημάτων και προσωπικοτήτων αντικατοπτρίζει τη δυσαρέσκεια του κόσμου, τότε το διακύβευμα του 2026 θα είναι αν αυτοί οι νέοι φορείς μπορούν να συγκροτήσουν μια συνεκτική πολιτική πρόταση. Ή αν τελικά θα μετατραπούν σε δεύτερη εκδοχή ενός κατεστημένου που ήδη αποδοκιμάζεται.

Οι ευχές της Ντόρας

Εχθές έκλεισε ένας σπουδαίος και πολύ τιμητικός κύκλος προσφοράς για τη χώρα μας. Η τελευταία ημέρα της θητείας του Θεόδωρου Ρουσόπουλου στην προεδρία της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης υπήρξε μια ευκαιρία απολογισμού του πυκνού έργου που αφήνει ως παρακαταθήκη. Αυτό ήταν το μήνυμα της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Θόδωρο Ρουσόπουλο και σχολιάστηκε θετικά από πολλούς στη ΝΔ. Η θητεία έληξε και μου είπαν πολλά καλά λόγια για τον βουλευτή της ΝΔ.

Νέα εταιρεία από τον Παπαθεοχάρη

Καινούριο εταιρικό σχήμα ακούγεται στην αγορά ότι δημιούργησε ο γνωστός επιχειρηματίας της νυχτερινής διασκέδασης, Γιάννης Παπαθεοχάρης. Σας θυμίζω ότι είχε τα Αστέρια Γλυφάδας για πολλά χρόνια και μετά την επένδυση της Grivalia Hospitality, είναι αυτός που διαχειρίζεται τα καταστήματα εστίασης στο συγκεκριμένο σημείο της παραλιακής. Αυτή τη φορά ο Παπαθεοχάρης δημιούργησε την εταιρεία Ark Restaurant με έδρα τη λεωφόρο Γαλατσίου. Αντικείμενό της μεταξύ άλλων είναι η ίδρυση, οργάνωση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων αναψυχής (καφετεριών) και εστίασης (εστιατορίων και επιχειρήσεων μικρογευμάτων).

Deal για 12 δεξαμενόπλοια 1,4 δισ. από Προκοπίου

Στους ναυτιλιακούς κύκλους συζητιέται έντονα τις τελευταίες ώρες η νέα κίνηση του εφοπλιστή Γιώργου Προκοπίου. Η Dynacom Tankers Management φαίνεται να «κλείδωσε» τις συζητήσεις με κινεζικά ναυπηγεία για 12 νεότευκτα πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου (VLCC), συνολικής αξίας που εκτιμάται πάνω από τα 1,4 δισ. δολάρια. Στην αγορά μάλιστα σχολιάζεται το γεγονός ότι ο Προκοπίου αξιοποιεί το πλεονέκτημα κλίμακας που διαθέτει συνολικά μέσω των ομίλων του, Dynagas και Sea Traders, διαπραγματευόμενος όρους που δύσκολα πετυχαίνουν μικρότεροι παίκτες.

Τα είπαν οι επικεφαλής των λιμανιών Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας

Πιο κοντά ήρθαν, όπως πληροφορούμαι, ο Θανάσης Πορφύρης και ο Δημήτρης Απέργης, γείτονες και διευθύνοντες σύμβουλοι στα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Κέρκυρας. Το ρεπορτάζ λέει ότι οι δύο επικεφαλής των λιμανιών συζήτησαν για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δύο γειτονικά λιμάνια και για το πώς μπορούν να κινηθούν συμπληρωματικά, ιδιαίτερα στον ανερχόμενο τομέα της κρουαζιέρας. Κατά την περιήγηση στις εγκαταστάσεις και ειδικά στο νέο κτίριο Τ3 του λιμανιού της Ηγουμενίτσας, η συζήτηση πήγε ένα βήμα πιο μπροστά, με έμφαση όχι μόνο στις υποδομές, αλλά και στη φιλοσοφία λειτουργίας τους, με έμφαση στην εξυπηρέτηση επιβατών υψηλών προδιαγραφών, ετοιμότητα για διεθνείς ροές (Extra-Schengen) και προσαρμογή στις απαιτήσεις των επόμενων ετών. Το γεγονός ότι το Τ3 αναμένεται να τεθεί πλήρως σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 έδωσε αφορμή για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και πρακτικών.

H έμπνευση του CEO της Shopflix από το Πλαίσιο και τον Γεράρδο

Με χιούμορ κινήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Shopflix, Γιάννης Στάθης. Ο Στάθης, λαμβάνοντας έμπνευση από μία πρόσφατη ανάρτηση που έκανε το Πλαίσιο με τον διευθύνοντα σύμβουλό του, Κώστα Γεράρδο, να ανεβαίνει σε γερανό κατά την τοποθέτηση της ταμπέλας σε νέο κατάστημα της αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών. Κι αυτό γιατί ο επικεφαλής της Shopflix φόρεσε μάσκα και στολή δύτη, «βούτηξε» στη θάλασσα κρατώντας ένα πακέτο προς παράδοση σε πελάτη, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει δυσκολέψει η δουλειά του CEO». Σκοπός ήταν να διαφημίσει τις νέες ισορροπίες της πλατφόρμας παραγγελιών, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Πινγκ πονγκ δήμου 3Β με Αποκεντρωμένη για τα ρέματα

Μαθαίνω από αρμόδια πρόσωπα ότι τον τελευταίο καιρό υπάρχει ένα κενό επικοινωνίας ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης για τη διευθέτηση των ρεμάτων, μετά τις πρόσφατες μεγάλες πλημμύρες στην περιοχή. Η πλευρά του δήμου φαίνεται να ρίχνει ευθύνες κωλυσιεργίας στην Αποκεντρωμένη, για την αποκατάσταση του ρέματος Μηλαδέζας στη Βάρη, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη διευθέτησης έχει γίνει και ότι η Αποκεντρωμένη έχει καθυστερήσει να κινηθεί για να προχωρήσουν οι διαδικασίες έγκρισης και έκδοσης του ΦΕΚ που θα οδηγήσει στη διενέργεια διαγωνισμού για την επιλογή εργολάβου που θα «τρέξει» το έργο. Η Αποκεντρωμένη από την άλλη φέρεται να υποστηρίζει ότι έχει παραδώσει στον δήμο τη μελέτη, όπως και στην Περιφέρεια, ζητώντας συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Και το «μπαλάκι» πάει και έρχεται.

Οι Έλληνες δυσκολεύονται να θερμάνουν τα σπίτια τους

Διαβάζω με ενδιαφέρον τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Αυτά που δείχνουν ότι πέρα από το κόστος και το μέγεθος της κατοικίας, κρίσιμος παράγοντας ποιότητας ζωής στην Ευρώπη παραμένει και η ενεργειακή επάρκεια. Το 2024, το 9% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε ότι δεν μπορεί να διατηρήσει την κατοικία του επαρκώς ζεστή. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Βουλγαρία και την Ελλάδα (19%), ενώ ακολούθησαν η Λιθουανία και η Ισπανία (18%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα επίπεδα ενεργειακής αδυναμίας εντοπίζονται στη Φινλανδία, τη Σλοβενία και την Πολωνία, με ποσοστά κάτω του 3%.