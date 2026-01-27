BEAST

Ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις

Καλημέρα σε όλους. Μια πολύ δύσκολη μέρα μετά το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ο θάνατος των εργατριών έχει συγκλονίσει τους πάντες και λογικό ήταν να ρίξει βαριά τη σκιά του και στη χθεσινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ξεκινώντας την εισήγησή του στο τραγικό δυστύχημα. Οι κομματικές εκδηλώσεις του κυβερνώντος κόμματος ακυρώθηκαν, όπως και υπουργών, όπως του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για τα εγκαίνια του πολιτικού του γραφείο στο Ψυχικό. Και η εντολή είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση, ενώ ανοίγει και ένα μεγάλο θέμα ευρύτερα για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Περιοδείες στο εξωτερικό

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σ τις 12 Φεβρουαρίου θα βρίσκεται στοκάστρο Άλντεν Μπίσεν στο Βέλγιο στη Σύνοδο της Ε.Ε. Ακολουθεί αμέσως μετά το Μόναχο, όπου και θα συμμετέχει στην ετήσια διάσκεψη για την ασφάλεια. Σημαντικό όμως είναι το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Ινδία, όπως όλα δείχνουν στις 19 Φεβρουαρίου, καθώς έχει λάβει προσωπική πρόσκληση από τον Ναρέντρα Μόντι, για να συμμετάσχει σε μεγάλο διεθνές συνέδριο με τίτλο «AI Impact Summit» που είναι επικεντρωμένο στην επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης.

Στο Δελχί με το μεταναστευτικό

Πάντως λόγω της επίσκεψης στην Ινδία να σας αναφέρω ότι συνδέεται και με το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου που εισηγείται ο υπουργός Θάνος Πλεύρης και αφορά τη νόμιμη μετανάστευση. Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί στην Ολομέλεια προς ψήφιση στις 4 Φεβρουαρίου και να σημειώσω πως αφορά και την Ινδία που έχει χιλιάδες εργαζομένων όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να έρθουν για εργασία νόμιμα στην Ελλάδα. Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επιχειρείται να μπει μία τάξη στη νόμιμη οδό για όσους θέλουν να εργαστούν και να καλυφθούν, παράλληλα πραγματικές ανάγκες που σε τομείς όπως η αγροτική παραγωγή, οι κατασκευές και ο τουρισμός είναι μεγάλες. Επίσης τροποποιείται η διαδικασία της αδειοδότησης χωρίς περιττή γραφειοκρατία και με επιτάχυνση των διαδικασιών για πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν μόνιμα στη χώρα μας και θα έχουν μία αυτοματοποιημένη ροή ανανέωσης υπό πρϋυποθέσεις και διετή άδεια παραμονής.

Στην Άγκυρα ο πρωθυπουργός και η Καρυστιανού

Πάντως να σας πω ότι το βάρος πέφτει στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα και στην επικείμενη συνάντησή του με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την ευκαιρία της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δυο χωρών. Μέχρι στιγμής η ημερομηνία που φαίνεται να κλειδώνει είναι η 10η Φεβρουαρίου εκτός εάν υπάρξει μετάθεση για μια μέρα και γίνει την 11η Φεβρουαρίου. Για να έχετε πλήρη εικόνα το σχήμα του ελληνοτουρκικού διαλόγου που προβλέπεται στη Διακήρυξη των Αθηνών, δεν πρόκειται να αλλάξει και η όποια συζήτηση θα γίνει από του υπουργούς Εξωτερικών, παρουσία τεχνοκρατικών ομάδων. Και σε όλα αυτά ακούσαμε και την Μαρία Καρυστιανού να ρωτάει τον πρωθυπουργό στο Χ τι θα συζητήσει με τον Ερντογάν. Τι άλλο θα δούμε.

Η σύσκεψη με τους κτηνοτρόφους στο Μαξίμου και η συμμετοχή έκπληξη

Η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να συναντηθεί με κτηνοτρόφους για το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων γίνεται σήμερα πράξη. Οι πόρτες του Μεγάρου Μαξίμου θα ανοίξουν και το θέμα θα εξεταστεί από όλες τις πλευρές με την σύνθεση της σύσκεψης να έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Εκτός από την ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συμμετέχουν ο Πρόεδρος της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ), Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, η Γενική Δ/ντρια Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνα Μαρίνου και οι 4 περιφερειάρχες που έχουν πρόβλημα στην περιοχή τους με τη ζωονόσο: Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρου Καχριμάνη καθώς στην περιοχή ευθύνης του η ζωονόσος έχει αντιμετωπιστεί. Όπως μου έλεγαν, για τον λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή του στην σύσκεψη για να δώσει τα φώτα του στους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Αυτό που θα ξεκαθαριστεί πάντως είναι ότι το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια» είναι απολύτως ψευδές.

Το τρισάγιο του Πιερρακάκη στο Μετόχι

H άφιξη του γέροντα της Ιεράς Μονής Ξενοφώντος του Αγίου Όρους το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και η τέλεση της καθιερωμένης Κυριακάτικης λειτουργίας στο Μετόχι της Ιεράς Μονής που βρίσκεται στην περιοχή της Νέας Ιωνίας στην Αθήνα, συγκέντρωσε πλήθος πολιτικών προσωπικοτήτων, όπως έμαθα. Ανάμεσα σε αυτούς που παρευρέθηκαν, ήταν ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης αλλά και ο Πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος έφθασε λίγο πριν ολοκληρωθεί η Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία προκειμένου να τελέσει τρισάγιο υπέρ των αγαπημένων του οικογενειακών προσώπων που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Στο κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη η Κασιμάτη

Tην Κυριακή είχαμε την κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της περιφερειακής παράταξης του Γιάννη Σγουρού, όπου αυτό που έκανε εντύπωση σε πολλούς είναι ότι στο πλευρό του, ήταν η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη. Σας έχω ενημερώσει και από την στήλη ότι θα είναι υποψήφια με το ΠΑΣΟΚ στη Β’ Πειραιά, από όπου και προέρχεται πολιτικά αφού η μητέρα της, η Μαίρη Κασιμάτη, έχει κάνει μία ενδιαφέρουσα παρουσία στις εκλογές του 2007 ως υποψήφια βουλευτής στη Β’ Πειραιά, ενώ η ίδια ήταν πουλέν του Γιώργου Παπανδρέου. Ενώ οι σχέσεις της με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο είναι σαν δύο ξένοι στην ίδια πόλη. Άνθρωπος που την είδε στην εκδήλωση του Γιάννη Σγουρού μου είπε ότι η παρουσία της εκεί μόνο τυχαία δεν ήταν, ενώ μου τόνισε με νόημα ότι είναι η προθέρμανση για να περάσει το κατώφλι της Χαριλάου Τρικούπη. Στην ερώτησή μου για το πότε θα γίνει αυτό, μου απάντησε σίγουρα πριν το συνέδριο.

Οι αξιολογήσεις στην εκπαίδευση και η ευθύνη

Αν υπάρχει κάτι για το οποίο πρέπει να προβληματιστούμε όλοι με αφορμή την υπόθεση της καθηγήτριας του γυμνασίου των Σερρών που φίμωσε ένα 13χρονο παιδί μέσα στην τάξη, είναι το γεγονός πως στο χώρο της εκπαίδευσης υπάρχουν ακόμη συνδικαλιστές που κάνουν κινητοποιήσεις κατά της αξιολόγησης. Το πλαίσιο που ισχύει είναι πιο αυστηρό και προβλέπει κυρώσεις σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη ο οποίος σημείωσε και τις ευθύνες που φέρουν όσοι κάνουν τις αξιολογήσεις. Διότι κακά τα ψέματα και αυτό παίζει ρόλο. Ακούσαμε πάντως τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τονίζει και κάτι ακόμη που δύσκολα θα διαφωνήσει κανείς. Ότι κάποια στιγμή θα πρέπει συνολικά το θέμα της αξιολόγησης να εξεταστεί με τρόπο που να συνδέεται και με τη μονιμότητα στο δημόσιο παραπέμποντας στη Συνταγματική Αναθεώρηση και στα όσα έχει αναφέρει και ο πρωθυπουργός. Και μάλλον έχει δίκιο όταν λέει ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να αναλάβει κάποια στιγμή τις ευθύνες του, χωρίς ναι μεν αλλά και χωρίς να επιχειρούν κάποιοι «να πατούν σε δύο βάρκες».

Τι πέρασε και ο Τσίπρας

Εκτός βέβαια της πίτας του Γιάννη Σγουρού, είχαμε και το συνέδριο της Νέας Αριστεράς την Κυριακή όπου οι συνάδερφοι που το παρακολούθησαν πήραν ο καθένας τους, δύο ντεπόν αναβράζοντα. Και το λέω αυτό γιατί μου είπαν ότι η κάθε πλευρά έλεγε ότι νίκησε με συνέπεια να μην ξέρουν όχι τι να γράψουν αλλά και τι να πρωτοπιστέψουν. Όλες οι πλευρές θεωρούσαν ότι είχαν κερδίσει και όπως μου είπε σοβαρός συνάδελφος, η Νέα Αριστερά είναι εννιά άτομα με εννιά διαφορετικές απόψεις. Το κερασάκι στην τούρτα ήταν ότι το πρωί του συνεδρίου η πλευρά του Αλέξη Χαρίτση μιλούσε για διάσπαση ενώ το απόγευμα όλα ήταν μέλι γάλα μεταξύ τους. Κάτι τέτοια μου μεταφέρουν ή μαθαίνω από στελέχη που ανήκουν στην Αριστερά και εκείνη την ώρα σκέφτομαι με συμπάθεια τον Αλέξη Τσίπρα και όλα αυτά που πέρασε με τους περισσότερους απ’ αυτούς.

Κακό χωριό τα λίγα σπίτια

Δεν φθάνει που το ΠΑΣΟΚ δεν σηκώνει κεφάλι αλλά χάνει και στις δημοσκοπήσεις, δουλειά δεν είχαν και τσακώνονται για τους συνέδρους αντί να επικεντρωθούν στα ουσιώδη και να δουν πως θα ανακάμψει το κόμμα τους. Χθες έγινε Οργανωτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου με θέμα πως θα εκλεγούν οι σύνεδροι. Εκεί, σε μια διαδικασία 3,5 ωρών πλακώθηκαν. Η ηγετική ομάδα ξεκαθάρισε πως θα υπάρχει ανοιχτό μητρώο, κάτι που θέλουν όλοι και πως μπορεί να γραφτεί μέλος και να ψηφίσει στις 15 Μαρτίου που θα γίνουν οι εκλογές συνέδρων όποιος το επιθυμεί. Όμως διαφώνησαν για το πως θα εκλεγούν οι σύνεδροι. Η πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη υποστηρίζει ότι οι σύνεδροι θα βγουν με βάση το ποσοστό που πήρε το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές και όχι με βάση το πως ψήφισαν τα μέλη και οι φίλοι στις τελευταίες εσωκομματικές, όπως ζητά η αντιπολίτευση, η πλευρά Χάρη Δούκα και Παύλου Γερουλάνου.

Φουλ επίθεση Ανδρουλάκη

Πάντως η επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη θα είναι μετωπική και κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό. Η ερώτηση αφορά την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια που κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ τροφοδοτεί την ακρίβεια και θέτει σε κίνδυνο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Θα είναι μια ευκαιρία για ένα μικρό ντιμπέιτ στην Ολομέλεια της Βουλής.

Επόμενη στάση, Ιωάννινα

Ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να ζυγίζει ακόμα την κατάσταση και να μην έχει καταλήξει πότε και αν θα ανακοινώσει τις προθέσεις του για την ίδρυση κόμματος, ωστόσο, συνεχίζει ακάθεκτος τις περιοδείες του ανά την χώρα με την Ιθάκη ανά χείρας. Επόμενος σταθμός του είναι τα Γιάννενα, μια ανάσα από το Αθαμάνιο Άρτας, τον τόπο καταγωγής του. Στις 7 Φεβρουαρίου ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει και πάλι ένα ενδιαφέρον πάνελ να τον πλαισιώνει. Παράλληλα ο Τσίπρας δεν σταματά να παίρνει δημόσια θέση για θέματα που θεωρεί ότι αγγίζουν την κοινωνία όπως την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Με ανάρτησή του χθες έγραψε μεταξύ άλλων: «Αναρωτιέμαι, ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται κυνηγώντας την επιβίωση; Ως πότε η εργασία θα ταυτίζεται με τον κίνδυνο και όχι με τη δημιουργία; Η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Μια οργανωμένη πολιτεία οφείλει να εγγυάται την προστασία της εργασίας με αυστηρούς ελέγχους και κανόνες που τηρούνται απαρέγκλιτα. Είναι χρέος μας να διαμορφώσουμε ένα κράτος που θα παρέχει πραγματική ασφάλεια για όλες και όλους, ώστε καμία ζωή να μη θυσιάζεται πια στον βωμό της κρατικής αδιαφορίας».

Ο Βαρθολομαίος στη Θεσσαλονίκη

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχωρά στην ονοματοδοσία του πάρκου στη συμβολή των οδών Μητροπούλου και Γαμβέτα σε «Πάρκο Ίμβρου και Τενέδου», στο πλαίσιο τελετής που θα τιμήσει με την παρουσία του ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, την προσεχή Παρασκευή. Η ονοματοδοσία θα πραγματοποιηθεί από κοινού από τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, με τη συμμετοχή του Διοικητικού Συμβουλίου της Ιμβριακής Ένωσης Μακεδονίας – Θράκης.

Εγένετο Cape Tholos IKE για την επένδυση των 200 εκατομμυρίων

Γεγονός είναι όπως ακούω από έγκυρα χείλη, η σύσταση της εταιρείας του ομίλου Μεταξά, η οποία επενδύει για μεγάλο τουριστικό συγκρότημα στην Κρήτη που έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Ο λόγος για την Cape Tholos Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, όπως είναι και η ονομασία του τουριστικού συγκροτήματος. Σας θυμίζω ότι η επένδυση, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως στρατηγική με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων το 2019 και υπολογίζεται πως θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ, βρίσκεται στην περιοχή Χυλόφτες – Σχοινιάς – Θόλος Καβουσίου, στην Ιεράπετρα. Για το ακίνητο έχει εκδοθεί από το Δεκέμβριο του 2024 Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο εγκρίθηκε το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ). Το Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα πέντε αστέρων, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, ειδικές τουριστικές υποδομές (SPA, αίθουσες συνεδρίων, χώροι ευεξίας), χώρους εστίασης και αναψυχής, αθλητικό κέντρο, καθώς και τις αναγκαίες λειτουργικές και τεχνικές υποδομές (μονάδες αφαλάτωσης, βιολογικοί καθαρισμοί, υποσταθμοί, κ.λπ.).

Κινητικότητα για το κτίριο της Εθνικής Ασφαλιστικής

Καθώς ήδη η Τράπεζα Πειραιώς έχει πάρει τα σχέδια από τον αρχιτέκτονα και συγκεκριμένα το γραφείο Τσολάκη, για τα πρώην γραφεία της Εθνικής Ασφαλιστικής στην οδό Καραγιώργη Σερβίας στο Σύνταγμα, υπάρχουν πολλές σκέψεις για την αξιοποίησή τους. Αυτή τη στιγμή στο κτίριο έχουν μπει παραπετάσματα καθότι βρίσκεται σε φάση ολικής ανακαίνισης. Μαθαίνω όμως ότι δεν θα παραμείνει απαραίτητα στην ομπρέλα της Πειραιώς με τη μορφή που είναι σήμερα, αλλά πιθανότατα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί επενδυτικά με πιο ενεργό τρόπο. Το τι σκοπεύει ακριβώς να κάνει θα σας το πω προσεχώς. Πάντως, θυμηθείτε ότι το «φιλέτο» της πλατείας Συντάγματος δύσκολα θα παραμείνει υπό το καθεστώς που σήμερα βρίσκεται. Περισσότερα προσεχώς.

Η ισχύς εν τη ενώσει στον ελληνικό τουρισμό

Το σημαντικό ρόλο της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης (HOTREC) στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής τουρισμού, αναγνώρισε ο Ευρωπαίος επίτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού Απόστολος Τζιτζικώστας στο πλαίσιο της εκδήλωσης για τον Εορτασμό της ευρωπαϊκής μέρας τουρισμού χθες στις Βρυξέλλες. Για την ιστορία να επισημάνουμε ότι της HOTREC επικεφαλής είναι ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος Αλέξανδρος Βασιλικός. Αυτοί που γνωρίζουν σημειώνουν ότι είναι εξόχως σημαντικό σήμερα η Ελλάδα να ηγείται των κέντρων αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Τουρισμού γεγονός που αποτελεί παρακαταθήκη για τη διεκδίκηση υψηλότερου μεριδίου στις νέες αγορές της Ασίας καθώς και στη διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά της Αμερικής.

«Μπλόκο» στην ξενοδοχειακή επέκταση της Prodea

Μεγάλα εμπόδια συναντά η Prodea στο δρόμο της ανάπτυξης ξενοδοχειακών μονάδων, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μήλου με το White Coast. Κι αυτό γιατί ο δήμος έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να σταματήσει την επένδυση της εισηγμένης εταιρείας ακινήτων, η οποία δημιουργεί ξεχωριστό επενδυτικό βραχίονα μόνο για ξενοδοχεία. Ο δήμος του νησιού επιδιώκει μέσω της προσφυγής του θα θέσει βέτο στην αδειοδότησή του ξενοδοχείου, για το οποίο η Prodea έχει σχεδιάσει να δημιουργήσει επιπλέον 75 δωμάτια, κάτι που βρίσκει αντίθετους τους κατοίκους και τη δημοτική αρχή.

Τέλος εποχής για δύο αλυσίδες στον ΕΛΟΜΑΣ

Το τέλος εποχής σηματοδοτεί για δύο αλυσίδες του ομίλου σούπερ μάρκετ ΕΛΟΜΑΣ, η εξαγορά τους από μεγαλύτερους παίκτες, στη διαγραφή των οποίων προχώρησε η διοίκηση. Ο λόγος για την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Παπαγεωργίου με έδρα τα Ιωάννινα, την οποία εξαγόρασε ο Γαλαξίας. Αλλά και για την αλυσίδα Πτολεμαΐς, την οποία απέκτησε η ΑΒ Βασιλόπουλος. Με αυτόν τον τρόπο ο ΕΛΟΜΑΣ αποδυναμώνεται ακόμα περισσότερο και σε τίποτα δεν θυμίζει τις εποχές όπου μέλη του υπήρξαν αλυσίδες όπως ο Κρητικός, η Bazaarκαι ο SYNKA.

Ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου και το επιτελείο του

Πανταχού παρών είναι ο πρόεδρος του ομίλου Ideal που έχει τα πολυκαταστήματα Attica, τον Μπαρμπαστάθη, την εταιρεία τεχνολογίας Byte και αρκετές ακόμα εταιρείες. Κι αυτό γιατί τον «πέτυχα» στο Intercontinental, μαζί με το διοικητικό επιτελείο των εταιρειών που ελέγχει η Ideal, στη διάρκεια της κοπής της πίτας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, όπου έλειπε βέβαια η συνήθως απαστράπτουσα πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, καθότι ταξίδευε στο Νταβός. Ωστόσο, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, τιμώντας την πρόσκληση του ίδιου και της ομάδας του επέλεξε να παραστεί αθόρυβα σε ένα από τα σταντ της εκδήλωσης, παρακολουθώντας όλη την τελετουργία της βραδιάς.

Ο Ινδός, τα Bread Factory και το Ντουμπάι

Στην έδρα του Switz Group, στο Ντουμπάι, βρίσκεται όπως μαθαίνω, η ομάδα του ομίλου, επικεφαλής του οποίου είναι ο Ινδός επιχειρηματίας, Ταϊζούν Κορακιγουάλα. Και αναφέρομαι στην ομάδα που διατηρεί ο όμιλος στην Ελλάδα, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσει μία νέα εξαγορά, αυτή τη φορά στην αλυσίδα αρτοποιείων Bread Factory. Όλο το διοικητικό επιτελείο του ομίλου σχεδιάζει στο Ντουμπάι τα επόμενά του βήματα προκειμένου να προχωρήσει σε αυτά και ενώ ήδη στην Ελλάδα έχει ήδη πλειοψηφική μετοχική συμμετοχή σε πολλές γνωστές εταιρείες όπως η Ιωνική Σφολιάτα, οι Κουλουράδες, η Κρητών Άρτος και πολλές ακόμη.