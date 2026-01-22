BEAST

Σήμερα στο Νταβός ο πρωθυπουργός

Καλημέρα σε όλους. Ο πρωθυπουργός θα είναι σήμερα στο Νταβός αλλά θα παραμείνει λίγες ώρες. Δεν ήταν η φετινή παρουσία στο παγκόσμιο φόρουμ που γίνεται στο ελβετικό θέρετρο όπως θα ήθελε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά τουλάχιστον θα συναντηθεί και θα συνομιλήσει με ορισμένους παράγοντες που ήθελε για να δώσει το μήνυμα ότι η ελληνική οικονομία επιστρέφει. Και μετά στην Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. που έχει πολλά να συζητήσει για τα μελλούμενα. Και σε όλα αυτά να προστεθεί πως είδαν με ενδιαφέρον στο Μέγαρο Μαξίμου την είδηση ότι η περίφημη συμφωνία Μερκοσούρ θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα περαιτέρω.

Ο Μητσοτάκης στην Τουρκία

Και επειδή σας ανέφερα τα περί Μητσοτάκη στην Εσπερία να σημειώσω ότι έμαθα από καλή πηγή ότι έρχεται και το ταξίδι του πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ο καλός συνομιλητής μου είπε ότι η συνάντηση στην Άγκυρα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Εκεί αναμένεται να γίνει το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας. Ο άνθρωπός μου είπε ότι υπάρχει καλή διάθεση από την τουρκική πλευρά και η Αθήνα δεν διαφωνεί και άρα αναμένει το τελικό οκ. Για να γίνει αυτή η επίσκεψη έπαιξε μεγάλο ρόλο η τακτική και καλή επικοινωνία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του Τούρκου ομολόγου του Φιντάν.

Σήμερα στα χέρια της Κωνσταντοπούλου η αγωγή

Από χθες είχε υπάρξει διαρροή ότι η Μαρία Συρεγγέλα θα κατέθετε επίσημα αγωγή για προσβολή προσωπικότητας κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου. Βέβαια η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας την είχε προειδοποιήσει από πρώτη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής ότι θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όταν η πρόεδρος της Πλεύσης είχε αναφέρει επανειλημμένως ότι είχε αποσπάσει στο γραφείο της, την Καλλιόπη Σεμερτζίδου. Απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω η αγρότισσα είχε επισκεφθεί στο γραφείο της Μαρίας Συρεγγέλα για θέματα που αφορούν τον γυναικείο αγροτικό τομέα με άλλες δύο κυρίες οι οποίες ήταν στελέχη της Νέας δημοκρατίας. Ήταν δηλαδή στα πλαίσια μιας εθιμοτυπικής επίσκεψης όταν η πρώην γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας είχε διατελέσει αντιπρόεδρος των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και όπως λέει δεν την είχε δει ποτέ της ξανά. Για την ιστορία, η αγωγή θα φτάσει από τον δικαστικό επιμελητή στα χέρια της Ζωής Κωνσταντοπούλου σήμερα, ενώ δεν έστειλε εξώδικο γιατί την είχε ενημερώσει κατ’ επανάληψη.

Έρχεται η αδειοδότηση περιφερειακών καναλιών και ραδιοφώνων

Εκ των πρώτων φορέων του Δημοσίου που απέκτησαν διοίκηση μέσα από το νέο αξιοκρατικό σύστημα επιλογής του ΑΣΕΠ ήταν η ΕΡΤ -η οποία διοικητικά εποπτεύεται απ τον υφυπουργό αρμόδιο για τα ΜΜΕ Παύλο Μαρινάκη. Τώρα σειρά πήρε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων στο τιμόνι του οποίου εισηγήθηκε ο Π. Μαρινάκης την τοποθέτηση της Άριας Αγάτσα, ως προέδρου, και της Χριστίνας Συναρέλλη ως Διευθύνουσας Συμβούλου – και οι δύο πρώτευσαν στους πίνακες που το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε. Η αλήθεια είναι πως ο Παύλος Μαρινάκης, εδώ και 2,5 χρόνια έχει θέσει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Μέσων Ενημέρωσης προτάσσοντας τη διαφάνεια, την ελευθερία του Τύπου, αλλά και τον σεβασμό των χρημάτων των πολιτών. Δύο νόμοι έχουν ήδη περάσει από τη Βουλή, ο ένας για τα Μητρώα Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου και ο άλλος για τη Δημόσια Τηλεόραση, με διατάξεις άμεσα συνδεδεμένες με την προστασία των δημοσιογράφων, έχουν ψηφιστεί -με τις ενώσεις του Τύπου να εκφράζονται θετικά- και εφαρμόζονται. Όπως μαθαίνω επόμενοι στόχοι του Π. Μαρινάκη είναι αδειοδότηση των περιφερειακών καναλιών και αυτή των ραδιοφώνων, με το νομοσχέδιο για τα πρώτα να είναι προ των πυλών.

Στα Ιωάννινα ο Τσίπρας

Και να πάμε και στον Αλέξη Τσίπρα που προχωράει κανονικά στην προετοιμασία του κόμματος. Βέβαια προηγούνται οι παρουσιάσεις που ήθελε του βιβλίου του Ιθάκη. Μετά την Πάτρα και την Θεσσαλονίκη έρχεται η εκδήλωση, όπως έμαθα, των Ιωαννίνων, που είναι και στην ευρύτερη περιοχή του τόπου καταγωγής του που είναι η Άρτα. Επί τη ευκαιρία μαθαίνω ότι τρέχουν στο γραφείο του να γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για να στηθεί ένα καλό οργανωτικό σχήμα που θα τρέξει την προετοιμασία του νέου κόμματος. Αυτό που έμαθα όμως και έχει ενδιαφέρον είναι ότι όσοι ασχοληθούν με αυτό δεν θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές.

Πού το πάει ο Δούκας

Αυτό που έμαθα όμως είναι ότι υπάρχει μουρμούρα για τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα για την παρέμβασή του στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ και τις αιχμές στον Νίκο Ανδρουλάκη. Μουρμούρα και γκρίνια υπήρξε για το γεγονός ότι διέρρευσε την ομιλία του πριν ακόμα τελειώσει η συνεδρίαση. Πολλοί αναρωτήθηκαν πού το πάει ο Χ. Δούκας. Οι πιο μυημένοι έχουν ακούσει ότι υπάρχει προσπάθεια για επικοινωνία με το σύστημα του Αλ. Τσίπρα. Όχι για να πάει μαζί του αλλά για να υπάρχει επικοινωνία για τα μελλούμενα.

Προσκλητήριο Ανδρουλάκη

Σε αυτό το σκηνικό μαθαίνω πως θα γίνει μεγαλύτερο άνοιγμα του Ν. Ανδρουλάκη το επόμενο διάστημα και προσκλητήριο σε συγκεκριμένα πρόσωπα που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ. Και θα αφορά και πρόσωπα που έχουν πάει και στο ΣΥΡΙΖΑ αρκεί να μην ήταν επιθετικά προς το ΠΑΣΟΚ τα προηγούμενα χρόνια.

Η ώρα της Νέας Αριστεράς

Το συνέδριο της Νέας Αριστεράς αρχίζει και αυτό που θα κυριαρχήσει είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα σε σχέση με τον Αλ. Τσίπρα και τις κινήσεις του. Πολλοί συζητάνε και τι γίνεται με τον Αλέξη Χαρίτση και τα σενάρια που κυκλοφορούν για την συνεργασία του με το ΠΑΣΟΚ και την πρώτη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Αρκετοί λένε ότι αυτό είναι προβληματικό για τη Νέα Αριστερά που αμφιταλαντεύονται πολλοί τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αλλοι θέλουν συνεργασία με το ΜέΡΑ25 άλλοι κοιτάζουν προς τον Αλ. Τσίπρα και μερικοί βλέπουν ως θετικό βήμα μια στοιχειώδη συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Σε αυτό το σκηνικό δεν είναι λίγοι που είδαν με ενδιαφέρον το άρθρο χθες της Έφης Αχτσιόγλου για να υπάρξει ένα μίνιμουμ συνεννόησης στον ευρύτερο χώρο.

Γιατί επιτέθηκαν οι Ρώσοι στο Φανάρι

Θέλω να επιστρέψω και να αναφερθώ στην επίθεση που έκανε με επίσημη ανακοίνωσή της, η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών προς τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο, χαρακτηρίζοντάς τον ως «αντίχριστο» της Κωνσταντινούπολης και ενσαρκωμένο διάβολο, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι λειτουργεί ως όργανο των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Το Φανάρι από την άλλη συνηθισμένο σε παντός καιρού επιθέσεις, απάντησε με ψυχραιμία όπως σας είχα γράψει εδώ και λίγες ημέρες. Ένα θέμα, που πάντα έχει ενδιαφέρον και κυρίως για τον ελληνισμό και γι’ αυτό αποφάσισα να ψάξω και να μιλήσω με πηγή που γνωρίζει πολύ καλά το συγκεκριμένο θέμα και σε ότι να κάνει με το Οικουμενικό Πατριαρχείο. «Η Ρωσία παίζει καλά το επικοινωνιακό παιχνίδι του “καθρεφτισμού”, μου είπε χαρακτηριστικά, ενώ συνέχισε: «Με απλά λόγια; Κατηγορούν το Πατριαρχείο για το σχίσμα, την ώρα που οι ίδιοι κρατούν το πριόνι και κόβουν τα δεσμά της Ορθοδοξίας. Και αυτό το Φανάρι το γνωρίζει καλά». «Οι Ρώσοι», μου είπε, «ασκούν θεολογική πόλωση με δόσεις “αντιχρίστου” για να τσιμπήσουν οι ακραίοι συντηρητικοί (και στα δικά μας λημέρια), με μπροστάρηδες τους Σέρβους. Δεν είναι τυχαίο που ο πνευματικός του Πατριάρχη Σερβίας έφτασε να λέει το αμίμητο: “Μεταξύ Ορθοδοξίας και Βαρθολομαίου, επιλέγω την Ορθοδοξία”, πριν λίγο καιρό, θεωρώ ότι ήταν ένα σχέδιο συντονισμένο». Κλείνοντας, ρώτησα τον λόγο για τον οποίο γίνεται αυτή η επίθεση. «Το ζουμί είναι στη γεωπολιτική σκακιέρα. Τώρα που το Ουκρανικό μπαίνει σε φάση διευθέτησης, οι Ρώσοι τεστάρουν τα αντανακλαστικά των Αμερικανών. Άφησαν για λίγο στην άκρη τις κατηγορίες περί “πράκτορα των Αμερικανών” για τον Βαρθολομαίο και ανακάλυψαν ξαφνικά βρετανικό δάκτυλο. Γιατί; Μα για να δουν αν η Ουάσιγκτον θα βγει να στηρίξει το Φανάρι ή αν θα σιωπήσει, αφήνοντας το Πατριαρχείο εκτεθειμένο στις ορέξεις του Κρεμλίνου».

Το deal Πειραιώς με τη Wikifarmer

Τον τελευταίο καιρό μαθαίνω ότι ωρίμαζε ένα project που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τη σχέση της με τον πρωτογενή τομέα η Τράπεζα Πειραιώς. Επί της ουσίας, όχι μόνο ως πεδίο χρηματοδότησης, αλλά ως ψηφιακό οικοσύστημα. Γι’ αυτό και προχώρησε στη δημιουργία της εταιρείας FarmClick powered by Piraeus and Wikifarmer Α.Ε. μαζί με τους Πέτρο Σάγκο και Ηλία Σούση, ιδρυτές της γνωστής πλατφόρμας πώλησης αγροτικών προϊόντων, Wikifarmer. Πρόκειται επί της ουσίας για μία κίνηση που φέρνει στην επιφάνεια μία ψηφιακή πλατφόρμα μεσίτευσης αγροτικών προϊόντων. Ανεπισήμως, πηγές της αγοράς περιγράφουν κάτι ευρύτερο, δηλαδή ένα marketplace ελεγχόμενων προμηθευτών, με δυνατότητα δέσμης προϊόντων και πιθανής χρηματοδότησης και προοπτική να λειτουργήσει ως κανάλι καθοδήγησης επενδύσεων (π.χ. φωτοβολταϊκά, εξοπλισμός, smart farming).

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές κατοικιών

Μεταξύ 2022 και 2025, η αγορά κατοικίας στην Αττική δεν κατέγραψε απλώς αυξήσεις τιμών αλλά μεγάλες ανατροπές. Εξετάζοντας τις τιμές διαμερισμάτων σε πέντε περιφερειακές ενότητες σε Κεντρική Αθήνα, Βόρεια, Νότια, Πειραιά και Δυτική Αθήνα από στοιχεία της ReDataset, προκύπτει ένα μοτίβο που λέει πολλά για το πού κατευθύνεται σήμερα το χρήμα. Ο Πειραιάς αναδείχθηκε πρωταθλητής αυξήσεων, με άνοδο 45,2%, διατηρώντας ταυτόχρονα τον τίτλο της ακριβότερης περιοχής μεταξύ των πέντε. Η Κεντρική Αθήνα ακολούθησε με μέση αύξηση 37,4%, με την Καισαριανή να ξεχωρίζει ως ο ακριβότερος δήμος της συγκεκριμένης ενότητας. Ωστόσο, το πραγματικό ενδιαφέρον δεν βρίσκεται στις ήδη περιζήτητες περιοχές, αλλά εκεί όπου οι τιμές ξεκινούσαν χαμηλά. Μοσχάτο-Ταύρος, Νέα Ιωνία και Αιγάλεω κατέγραψαν ισχυρές αυξήσεις, από 28% έως και πάνω από 36%, επιβεβαιώνοντας ότι οι μεγαλύτερες ποσοστιαίες αποδόσεις προκύπτουν όταν το αρχικό σημείο είναι προσιτό. Παράλληλα, δήμοι όπως το Ίλιον και το Γαλάτσι παραμένουν ακόμη οικονομικότεροι, αλλά με τους σημερινούς ρυθμούς ανόδου, τα πράγματα δείχνουν ότι σύντομα θα αλλάξου και εκεί.

Κάτι ετοιμάζει η Danaos του Γιάννη Κούστα

Μια κίνηση που δείχνει σαφή στροφή πέρα από τη συνηθισμένη «δουλειά» των containerships ετοιμάζει η Danaos Corporation του Γιάννη Κούστα, διευρύνοντας την παρουσία της στον τομέα του LNG. Η συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας με την αμερικανική Glenfarne Group τοποθετεί τον όμιλο στο επίκεντρο ενός μεγάλου εξαγωγικού project υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλάσκα. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Danaos προχωρά σε επένδυση 50 εκατ. δολαρίων ως αναπτυξιακό κεφάλαιο στη Glenfarne Alaska Partners και εξασφαλίζει ρόλο προτιμώμενου μεταφορέα τη λειτουργία τουλάχιστον έξι πλοίων μεταφοράς LNG. Τα πλοία αυτά θα εξυπηρετούν τις εξαγωγές του Alaska LNG, του οποίου η Glenfarne είναι ο βασικός μέτοχος από τον Μάρτιο του 2025.

Τι τζίρο έκανε το Nammos στην Ελλάδα

Το διάσημο πλέον Nammos της Μυκόνου ξεκίνησε από την Ψαρρού, την παραλία του νησιού, αλλάζοντας το χάρτη του νησιού, και συμβάλλοντας ακόμα περισσότερο στη διεθνή του αναγνώριση, προσφέροντας ένα προϊόν υπερπολυτελείας. Στην πορεία το Nammos συνέχισε να αναπτύσσεται, βγαίνοντας και στο εξωτερικό σε τοποθεσίες όπως το Ντουμπάι και παλαιότερα η Κουρσεβέλ των γαλλικών Άλπεων, ενώ προσέλκυσε και το διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Άνοιξε στις Κάννες, ενώ για φέτος ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει και στο Λονδίνο, με βάση τα όσα έχει κάνει γνωστά η εταιρεία. Με ενδιαφέρον κοιτάζω και τα οικονομικά της NammosWorld στην Ελλάδα, όπου ο τζίρος της ήταν 23 εκατομμύρια ευρώ το 2024, αλλά με πολύ υψηλές ζημιές που έφτασαν τα 4,9 εκατομμύρια ευρώ.

Στον πάγο οι πλειστηριασμοί για το Jackie O’

Αλλά μιας και σας μιλάω για τη Μύκονο, θα παραμείνω στο κλίμα του νησιού. Κι αυτό γιατί σε δύο πλειστηριασμούς ακινήτων του εμβληματικού μπαρ, Jackie O’ στο νησί των ανέμων, μπήκε φρένο τελικά. Καθώς η εταιρεία προχώρησε μέσα από νομικές διαδικασίες στην αναστολή των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης και εκποίησης των ακινήτων. Μέχρι νεωτέρας.

Έσοδα 9,9 δισ. στο διάστημα 2026-2044 για την Αττική Οδό

Χρυσοτόκο όρνιθα αποτελεί για τη ΓΕΚ Τέρνα η Αττική Οδός. Στοιχεία της Piraeus Equity δείχνουν ότι η κυκλοφορία το 2025 αυξήθηκε κατά 4,6%, οδηγώντας τα έσοδα από διόδια στα 225 εκατ. ευρώ. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία, εξαιρουμένων των βαριών συντηρήσεων, εκτιμάται στα 179 εκατ. ευρώ, με περιθώριο κερδοφορίας που φτάνει το 80% του συνολικού τζίρου της Αττικής Οδού. Η Piraeus Equity προβλέπει ότι τα έσοδα θα συνεχίσουν να αυξάνονται με ρυθμό μέσου μονοψήφιου ποσοστού, κυρίως λόγω της περαιτέρω ενίσχυσης της κυκλοφορίας. Μετά το 2029, ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να επιταχυνθεί, καθώς ο παραχωρησιούχος θα έχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει δυναμική τιμολόγηση στη διάρκεια της ημέρας, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής και τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Με βάση την εκτίμηση της Πειραιώς τα έσοδα από διόδια για την περίοδο 2026-2044 υπολογίζονται σχεδόν 9,9 δισ. ευρώ, που μεταφράζονται σε 8,2 δισ. ευρώ προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών, αφού αφαιρεθούν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ για βαριές συντηρήσεις. Την πρώτη πενταετία της παραχώρησης (2025-2029), η Αττική Οδός εκτιμάται ότι θα επιστρέψει περίπου 250 εκατ. ευρώ στους μετόχους, με την έκθεση να αναφέρει ότι ήδη το 2025 καταβλήθηκαν περίπου 60 εκατ. ευρώ.