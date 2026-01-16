BEAST

Άψογος κυβερνητικός σχεδιασμός

Καλημέρα σε όλους. Μια πολύ σημαντική ημέρα ήταν η χθεσινή για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για τις Ένοπλες Δυνάμεις λόγω της έλευσης της φρεγάτας Κίμων. Για την συγκεκριμένη τελετή χθες έγινε πολύ μεγάλη κινητοποίηση και η κυβέρνηση έριξε επικοινωνιακό βάρος για να προβληθεί όσο περισσότερο γινόταν. Μου είπαν ότι υπήρξε άψογος κυβερνητικός σχεδιασμός, καθώς στην φρεγάτα βρέθηκαν εκτός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, από την παρούσα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με πρώτο τον υπουργό Νίκο Δένδια, οι δύο πρώην υπουργοί Νίκος Παναγιωτόπουλος και Ευάγγελος Αποστολάκης, ο Σταύρος Μιχαηλίδης από το ΠΑΣΟΚ, η Νίνα Κασσιμάτη από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Βιλιάρδος από την Ελληνική Λύση, και ο Ανδρέας Βορύλλας από την Νίκη.

Το γεύμα με την Γκιλφόιλ

Πάντως ο πρωθυπουργός χθες μετά την τελετή είχε και μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματος που είχε με τον διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, Στιβ Μίραν, παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Καλή πηγή μου είπε ότι έγινε εκτενής συζήτηση για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας κυρίως στο πεδίο των επενδύσεων από αμερικανικής πλευράς, ενώ ο Στιβ Μίραν φέρεται να εκφράστηκε πολύ θετικά για την εντυπωσιακή οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας.

Φτιάχνουν την ατζέντα των γαλάζιων προσυνεδρίων

Με το βλέμμα στο επικείμενο συνέδριο της ΝΔ το οποίο θα γίνει το Μάιο στην Αθήνα προσεχώς θα ξεκινήσουν τα προσυνέδρια με τον κομματικό μηχανισμό επιδεικνύει έντονη κινητικότητα και να βρίσκεται σε φάση οργανωτικών προετοιμασιών. Και μπορεί ορισμένοι να έγραφαν ότι το πρώτο γαλάζιο προσυνέδριο θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 17/1 ωστόσο σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, μπορεί να υπήρξε ένας αρχικός προγραμματισμός αλλά αυτό έχει αλλάξει και μάλιστα ο σχεδιασμός ξαναγράφεται από τους κομματικούς επιτελείς της Πειραιώς από την αρχή προκειμένου να παρουσιαστεί στον Πρόεδρο Κυριάκο με το σκεπτικό ότι η ατζέντα πρέπει να είναι δυναμική και να έχει προβολή προς τα εμπρός. Η πρώτη σκέψη ήθελε την ανάδειξη των θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας σε συνδυασμό με την ενέργεια, μένει να καταλήξουν στο πώς θα αποτυπωθεί στην πράξη και μάλιστα είναι πολύ πιθανό η επίσημη πρώτη των προσυνεδρίων να μην ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, δεν θα δούμε την επανάληψη του φαινομένου της ΔΕΘ την ίδια ημέρα να μιλούν Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας, δεδομένου ότι το Σάββατο ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει την «Ιθάκη» του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Βενιζέλος στο Προεδρικό

Σας έγραφα χθες για τις νέες συναντήσεις που θα έχει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κ. Τασούλας αλλά έμαθα ότι θα περάσουν την πόρτα του γραφείου του και άλλα πρόσωπα όπως για παράδειγμα ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Και μου ειπώθηκε ότι όλες αυτές οι επαφές γίνονται διότι ο Πρόεδρος θέλει να υπάρχει ένα minimum συνεννόησης. Πάντως επιβεβαίωσα ότι την επόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί ο Κ. Τασούλας με τον πρώην πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου.

Η επίσκεψη στην Τουρκία

Ραμαζάνι στην Τουρκία, Σαρακοστή στην Ελλάδα. Περίοδοι νηστείας στις δυο χώρες, αλλά πριν από αυτές θα υπάρξει πλούσιο πολιτικό και διπλωματικό μενού, καθώς θα έχουμε όπως φαίνεται την πολυσυζητημένη συνάντηση του Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Που θα γίνει; Στην Άγκυρα και γι’ αυτό και χθες μεταδόθηκε και από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Φιντάν και από τον Παύλο Μαρινάκη. Ο Φιντάν είπε πριν από το Ραμαζάνι, δηλαδή πριν από τις 18 Φεβρουαρίου, εντός Φεβρουαρίου είπε και ο Έλληνας κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Φωτήλας θα κάνει τον Πελετίδη να έχει δίκιο

Μόνο θετικά δεν ακούστηκε στην Αθήνα η τοποθέτηση προς τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, από τον υφυπουργό Πολιτισμού και βουλευτή Αχαΐας με τη ΝΔ, Ιάσωνα Φωτήλα. Η αναφορά έγινε κατά τη διάρκεια της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» του Κώστα Σβόλη. Συγκεκριμένα, ο Φωτήλας αναφέρει «κοιτάξτε εδώ ένα στολίδι, γιατί φτιάχνουμε ένα στολίδι, αλλά δεν το φτιάχνει ο Δήμος. Το φτιάχνει το υπουργείο, το φτιάχνει η Πολιτεία, το φτιάχνετε εσείς με τα δικά σας τα λεφτά στο κάτω κάτω της γραφής. Λοιπόν, δεν πρέπει να το επιτρέψουμε αυτό, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να λέει ότι έφτιαξε το δημοτικό θέατρο, γιατί φτιάχνεται το δημοτικό θέατρο. Θα γίνουν πολλά το επόμενο διάστημα, τουλάχιστον στον πολιτισμό. Δεν πρέπει να του τα επιτρέψουμε όλα αυτά» συμπλήρωσε. Ως εδώ υπάρχει μια πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση. Στη συνέχεια, ο Φωτήλας είπε, αναφερόμενος στον Πελετίδη, πως μπορεί «να το ξεβρακώσει σελίδα-σελίδα». Τώρα είναι επιχειρηματολογία από υφυπουργό Πολιτισμού αυτή; Ενώ τον «έχουν» τον Πελετίδη, με τέτοια τακτική κάποιοι θα τον ηρωοποιήσουν.

Κόντρες και στη Βουλή

Και να φύγω από την Πάτρα και να πάω στη Βουλή, όπου δεν έλειψαν οι αντιπαραθέσεις από τη χθεσινή συνεδρίαση της Βουλής για το νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών με τους τόνους να υψώνονται κατακόρυφα μεταξύ του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και της Πέτης Πέρκα. Οι δυο τους είχαν «προηγούμενα» αφού οι συγκρούσεις τους για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είχαν ξεκινήσει από την επεξεργασία του στην αρμόδια επιτροπή. Σε άλλον έναν κύκλο αντιπαράθεσης, μάλλον ξεπέρασε τα όρια ο αναπληρωτής υπουργός όπου για να αποκρούσει την κριτική της βουλευτίνας, είπε προς τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς «μη τσιρίζετε, δεν είναι η κουζίνα σας εδώ». Η φράση του αυτή προκάλεσε την οργή της βουλευτίνας ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που το ερμήνευσαν ως σεξιστικό σχόλιο. Η ίδια αργότερα σε συνομιλητές της είπε ότι αν ήταν άντρας δεν θα έλεγε αυτή την ατάκα. Πάντως, και η ίδια σε ιδιαιτέρως έντονο ύφος ακόμα και εκτός μικροφώνου συνέχισε τον καυγά της με τον αναπληρωτή υπουργό, ενώ τον αποκάλεσε σε κάποιο σημείο και «φασίστα». Ακολούθως, ο Κυρανάκης αναγνώρισε το λάθος του, την πήρε πίσω και ζήτησε να καταγραφεί και αυτό στα πρακτικά.

Το πάρτι του Βενιζέλου

Ο Κύκλος Ιδεών, το think thank ή αλλιώς η δεξαμενή σκέψης του Ευάγγελου Βενιζέλου, που σας έγραφα παραπάνω, συμπλήρωσε δέκα χρόνια από την ύπαρξη του και απ’ ό,τι έμαθα θα κάνει πάρτι για τα γενέθλια του στο κέντρο των Αθηνών. Συγκεκριμένα το Σάββατο στις 24 Ιανουαρίου σε έναν χώρο εστίασης το οποίο λειτουργεί και ως γκαλερί. Δεν σας λέω την ώρα και το μαγαζί γιατί βλέπω να πηγαίνουν και αρκετοί ακάλεστοι για να βγουν φωτογραφία και να δηλώσουν παρών. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι ήδη έχουν σταλεί προσκλήσεις.

Synergia με παρουσίες

Και επειδή σας ανέφερα για το think thank του Βενιζέλου, προχθές το βράδυ στο πολεμικό μουσείο είχαμε την παρουσίαση του συλλογικού τόμου της δεξαμενής σκέψης Synergia «Προτάσεις διακυβέρνησης για την Ελλάδα του μέλλοντος». Οι παρουσίες αρκετές, όπου ξεχώρισαν ο Κώστας Σκρέκας ο Μιλτος Χρυσομάλλης, ο Κώστας Μπακογιάννης. Αναμασά σε αυτά που ειπώθηκαν ήταν οι ουσιαστικές προτάσεις για τα δημόσια πράγματα, όπως η αναφορά στην ίδρυση αυτοτελούς υπουργείου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας, καθώς και ο απολογισμός του πρώτου έτους λειτουργίας της Synergia. Ο πρόεδρος της, Ορέστης Ομράν δήλωσε ότι η δράση του think thank θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

Ο «ελέφαντας» Τσίπρας

Και να περάσω στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ που συνεδρίασε χθες στην Βουλή μαζί με την Πολιτική Γραμματεία. Εκεί να πω την αλήθεια, διαπίστωσα ότι υπάρχει ένας «ελέφαντας στο δωμάτιο», ο Αλέξης Τσίπρας. Όλοι συζητούσαν για το τι θα κάνει στο περιθώριο της συνεδρίασης και ρωτούσαν εάν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο για την ομιλία του το προσεχές Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή εάν θα ανακοινώσει κόμμα. Σας έχω εξηγήσει επί των σχεδίων του. Μην περιμένετε τώρα τίποτα, αλλά είναι σαφές ότι όλοι ξυπνάνε και κοιμούνται στο ΣΥΡΙΖΑ με το τι θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός. Το ωραίο στιγμιότυπο χθες ήταν και η κοπή της πίτας και να σας θυμίσω ότι πέρσι τέτοια εποχή ο Σωκράτης Φάμελλος στην αντίστοιχη κοπή της πίτας, έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει τον επόμενο μήνα αξιωματική αντιπολίτευση. Από τότε φυλλοροεί.

Μνημόνιο Συνεργασίας ΓΓΕΕ – Παντείου

Σε μια εποχή που οι υβριδικές απειλές δοκιμάζουν τις δημοκρατίες, η συμφωνία ΓΓΕΕ-Παντείου απαντά σε ένα κρίσιμο ερώτημα: πώς χτίζεις αντισώματα χωρίς καταστολή; Η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Χριστίνα Κουλούρη και ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κιρμικίρογλου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας που επιστεγάζει μια κοινή απάντηση: μέσα από την παιδεία, την έρευνα και τη σύνδεση ακαδημίας-πολιτείας. Ο υφυπουργός Παύλος Μαρινάκης ο οποίος ήταν παρών στην υπογραφή του μνημονίου χαρακτήρισε ορόσημο τη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τόνισε την πίστη του στον ρόλο της ακαδημαϊκής κοινότητας στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, κάτι που ο ίδιος έχει ως προσωπικό στοίχημα. Με τη συμφωνία αυτή, το Πάντειο εντάσσεται επίσημα στην Εθνική Στρατηγική για την Παιδεία στα Μέσα – και η Στρατηγική αποκτά επιστημονικό βάθος και ακαδημαϊκή τεκμηρίωση.

Οι τραπεζίτες και τα funds

Στα περισσότερα funds που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας κεφάλαια από επενδυτές, ηγούνται πρώην τραπεζικά στελέχη. Που μετά την ολοκλήρωση της καριέρας τους στον τραπεζικό τομέα αποφάσισαν να πάνε στη δημιουργία των funds, και να κερδίσουν από τις υπεραξίες που δημιουργούν, από την αγορά και πώληση επιχειρήσεων σε υψηλότερη τιμή. Μου έλεγε όμως άνθρωπος, ότι τα funds που απαρτίζονται από πρώην τραπεζικά στελέχη σε πολλές των περιπτώσεων κοιτάζουν μόνο τα οικονομικά δεδομένα, χωρίς να γνωρίζουν πραγματικά την κάθε επιχείρηση αλλά και τη δραστηριότητα που αυτή ασκεί. Γι’ αυτό και υπάρχουν συχνά απογοητεύσεις, με εξαγορές επιχειρήσεων, όπου τα δεδομένα δεν είναι τα αναμενόμενα. Από πού βγάζουν τα λεφτά; Από μεγάλες κινήσεις που κάνουν κατά καιρούς. Σας θυμίζω την περίπτωση της Viva Wallet, της Cosmos Sport και πολλών ακόμα εταιρειών που με την πώλησή τους σε τρίτους, έφεραν και με το παραπάνω τα λεφτά τους. Στον κόσμο των funds ωστόσο δεν είναι όλα όσο ρόδινα δείχνουν.

Στα σκαριά η νέα επιχειρησιακή σύμβαση στον Σκλαβενίτη

Προσεχώς αναμένεται να μπει και επίσημα στο τραπέζι των συζητήσεων η νέα επιχειρησιακή σύμβαση στον Σκλαβενίτη. Άνθρωπος με γνώση του θέματος που έλεγε ότι το θέμα πιθανώς θα τεθεί υπό συζήτηση πλέον από τον Φεβρουάριο και ύστερα. Κάτι που θα σημάνει καλύτερους μισθούς για το σύνολο του προσωπικού. Άλλωστε ο Σκλαβενίτης βρίσκεται ήδη μπροστά από τον κατώτατο μισθό της χώρας, διατηρώντας υψηλότερο ποσό αμοιβής για τους εργαζομένους του. Οπότε, δεδομένου ότι η αλυσίδα χαράσσει το δρόμο ως ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας, περιμένω ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Ο image maker του Ντέμη Νικολαΐδη

Πολλά φαίνεται ότι ποντάρει στο ψηφιακό του προφίλ στα social media ο Ντέμης Νικολαΐδης, ο άλλοτε ακρογονιαίος λίθος της επίθεσης της ΑΕΚ. Κι αυτό γιατί ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εκτός της παρουσίας του κατά καιρούς σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, πληροφορούμαι από ανθρώπους του χώρου ότι έχει αναθέσει το «χτίσιμο» των social media σε εξειδικευμένη εταιρεία του χώρου, τη Digital Minds. Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο παίκτης δεν φημιζόταν για την εξωστρέφειά του στα χρόνια που ήταν ποδοσφαιριστής, φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται το ρόλο που έχουν τα ψηφιακά μέσα στην εικόνα του, γι’ αυτό και αποφάσισε να «παίξει» επαγγελματικά.

Σε αναμονή για τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά

Μου έχουν πει άνθρωποι του κατασκευαστικού κλάδου ότι από τον περασμένο Ιούνιο, η Lamda είχε ζητήσει προσφορές από εταιρείες με ειδίκευση σε λιμενικά έργα, για την κατασκευή της Μαρίνας Αγίου Κοσμά. Σε νεότερη πληροφόρησή μου μαθαίνω όμως ότι έως τώρα δεν έχει καταλήξει κάπου συγκεκριμένα η μπίλια. Για το ποιος θα είναι εκείνος που θα αναλάβει τελικά το χρίσμα να τρέξει το σημαντικό αυτό έργο. Το κύριο στοιχείο είναι οι υψηλές τεχνικές απαιτήσεις που θέτει ο επενδυτής σε κάθε έργο που υλοποιεί, γεγονός που σε κάποιες των περιπτώσεων μπορεί να και να αυξάνει το χρόνο υλοποίησης ενός έργου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αναμένω με ενδιαφέρον να δω ποια πόρτα θα χτυπήσει για τη Μαρίνα, που αποτελεί μία ξεχωριστή αν θέλετε κατασκευαστική δραστηριότητα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αναπτύξεις στο πλαίσιο του Ελληνικού.

Τα δύο νέα αποκτήματα του Τσάκου

Σε μια περίοδο που η διεθνής ναυτιλία επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της με αιχμή τη βιωσιμότητα και την τεχνολογική αναβάθμιση, ο όμιλος Τσάκου παρέλαβε και εγκαινίασε τα δύο νέα του αποκτήματα. Η τελετή ονοματοδοσίας και παράδοσης του δεξαμενοπλοίου μεταφοράς καυσίμων «DELOS T» καθώς και η τελετή ονοματοδοσίας του αδελφού πλοίου «M/T DION» εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο του ομίλου. Τα δύο πλοία ναυπηγήθηκαν στα ναυπηγεία Jiangsu Shipbuilding Group. Τα δύο δεξαμενόπλοια θα πλέουν υπό τη σημαία των Νήσων Μάρσαλ, επιλογή που παραμένει δημοφιλής στη διεθνή ναυτιλία. Οι συγκεκριμένες παραδόσεις αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ανανέωσης στόλου, με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τη διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια αγορά που γίνεται ολοένα και πιο απαιτητική σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ο Παπαλέκας «βασιλιάς» του real estate

Mου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, ότι αυτή τη στιγμή ο Γιάννης Παπαλέκας της Yoda, είναι ίσως ο επενδυτής με το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ακινήτων στην ελληνική αγορά, μετά και την απόκτηση των 675 εκατομμυρίων ευρώ από την Prodea και την απόκτηση του 30% στον Πύργο Πειραιά. Περιμένω με ενδιαφέρον τις κινήσεις του επιχειρηματία, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος, ιδίως τελευταία. Σας θυμίζω ότι ένα από τα πιο εμβληματικά του ακίνητα είναι το τεράστιο οικόπεδο – φιλέτο απέναντι από τον ΑΒ Βασιλόπουλο, το οποίο έχει περιφραχθεί τον τελευταίο καιρό, στον Φάρο του Ψυχικού. Οι φήμες λένε ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε νέο επενδυτικό σχήμα με προοπτική το Χρηματιστήριο, όπου σας θυμίζω ότι παλαιότερα είχε πρωταγωνιστήσει σε συναλλαγές ακινήτων στην περίπτωση της Εθνικής Πανγαία, μετέπειτα Prodea.