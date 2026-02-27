BEAST

Τελικά, υπήρξε συγκάλυψη;

Καλημέρα σε όλους. Πολύ μεγάλη φασαρία και καπνό σήκωσε η όντως πολύ βαριά ποινή που επεφύλαξε για τέσσερις επιχειρηματίες το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών για την υπόθεση των υποκλοπών. Στο Μέγαρο Μαξίμου ήταν ήρεμοι παρά τις έντονες και επικριτικές αντιδράσεις και δηλώσεις της αντιπολίτευσης, κυρίως του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Και γι’ αυτό η γραμμή ήταν να αποφασίσουν στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ αν τελικά εμπιστεύονται τη Δικαιοσύνη. Και όπως έλεγαν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, η συγκεκριμένη δίκη και η συγκεκριμένη απόφαση σε πρώτο βαθμό αφορά ιδιώτες και μάλιστα είναι σε συνέχεια έρευνας του Αρείου Πάγου, για την οποία τότε είχαν κάνει λόγο για συγκάλυψη από την αντιπολίτευση -εν συνόλω από την αντιπολίτευση-, η οποία είχε καταλήξει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες για τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς και είχε παραπέμψει τους εν λόγω ιδιώτες σε δίκη.

Λειτουργεί η Δικαιοσύνη

Μου έλεγε τακτικός συνομιλητής του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν μπορεί να ουρλιάζουν πως δεν λειτουργεί η Δικαιοσύνη στην Ελλάδα. «Η Δικαιοσύνη λειτούργησε για μια ακόμα φορά. Ας σιωπήσουν επιτέλους ορισμένοι», μου έλεγε. Παράλληλα μου σημείωσε ότι σε θεσμικό επίπεδο η κυβέρνηση έχει κάνει όλες τις δέουσες ενέργειες ούτως ώστε να αυστηροποιήσει το νομικό καθεστώς των επισυνδέσεων και έχει πάρει όλα τα αναγκαία μέτρα για να έχει ένα πολύ πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό και πιο θωρακισμένο νομικό πλαίσιο.

Έτοιμοι στο Μαξίμου

Βέβαια η χθεσινή απόφαση έδειξε στο πρωθυπουργικό επιτελείο και το πώς θα κινηθεί η αντιπολίτευση από εδώ και πέρα. Στο Μαξίμου είναι έτοιμοι για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή που εικάζουν ότι θα ζητήσει η αντιπολίτευση και απλά μου έλεγαν ότι θα προσπαθήσουν να μετατρέψουν τη Βουλή και τη δημόσια συζήτηση σε ένα απέραντο δικαστήριο, σε μια αέναη διαδικασία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών. Και όπως μαθαίνω, θα γίνουν νέες προτάσεις για σύσταση και προανακριτικής από την πλευρά της αντιπολίτευσης.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Μητσοτάκη

Πάντως το θέμα των υποκλοπών θα έρθει σήμερα στη Βουλή με αφορμή τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης προς τον πρωθυπουργό που κατέθεσε ο Ν. Ανδρουλάκης για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά τα σενάρια που δεν ίσχυαν πως θα απέφευγε να απαντήσει, αποφάσισε να παραστεί στην Ολομέλεια και να βρεθεί ενώπιον του προέδρου του ΠΑΣΟΚ που θεωρείται βέβαιο πως θα θέσει το θέμα των υποκλοπών. Και ο πρωθυπουργός δεν είναι διατεθειμένος να μείνει με σταυρωμένα χέρια.

Στο κόκκινο με Τσίπρα

Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου αποφάσισαν να τα βάλουν με τον Αλέξη Τσίπρα και αυτό θα γίνεται όλο και πιο έντονο από εδώ και πέρα. Βέβαια τους εξόργισε, όπως έμαθα, η ανάρτησή του που έδειχνε ως ηθικούς αυτουργούς των υποκλοπών τους Γρηγόρη Δημητριάδη και Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρώτο να του στέλνει εξώδικο και τον πρώην πρωθυπουργό να του λέει πως δεν φοβάται. Θα δούμε πολλά επεισόδια όπως έχω καταλάβει, καθώς και ο Τσίπρας αποφάσισε να βγει επιθετικά και είδε και χθες τον Παύλο Πολάκη να τον στηρίζει μετά από περίπου δύο χρόνια με τη φράση, «καλώς ήρθες στο club». Τι άλλο θα δούμε.

Η ερμηνεία του εξώδικου

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών και την απόφαση της Δικαιοσύνης, ζήτησα από έμπειρο νομικό -άνθρωπο που γνωρίζει όχι μόνο το γράμμα του νόμου αλλά και τις πολιτικές του προεκτάσεις- να μου δώσει μια διαφορετική ανάγνωση. Όχι για το τι προβλέπεται νομικά ή ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αλλά για κάτι πιο συγκεκριμένο. Γιατί το πρώτο εξώδικο εστάλη στον Αλέξη Τσίπρα; Η απορία εύλογη. Αναφορές στον πρωθυπουργό και στον πρώην διευθυντή του γραφείου του δεν έκανε μόνο ο πρώην πρωθυπουργός. Τουλάχιστον δύο ακόμα πολιτικοί αρχηγοί προχώρησαν σε αντίστοιχες επισημάνσεις. Γιατί, λοιπόν, το εξώδικο δεν απευθύνθηκε και σε εκείνους; Η εξήγηση που μου δόθηκε ήταν απλή – και περισσότερο πολιτική παρά νομική. Ο Αλέξης Τσίπρας τώρα δεν είναι βουλευτής. Δεν ηγείται κάποιου κόμματος. Δεν διαθέτει θεσμική ιδιότητα. Τυπικά, είναι ένας πολίτης όπως όλοι οι υπόλοιποι. Συνεπώς, το μήνυμα -σύμφωνα πάντα με την πηγή μου- είναι σαφές: δεν πρόκειται για κίνηση εκβιασμού ή προσπάθεια φίμωσης. Αντιθέτως, πρόκειται για μια επιλογή που υπογραμμίζει ότι αντιμετωπίζεται χωρίς θεσμική «ασπίδα», ως ιδιώτης. «Σε αντιμετωπίζουμε ως έναν απλό πολίτη», ήταν η φράση που συμπύκνωσε το σκεπτικό.

Το καλό νέο

Σε αυτό το πολεμικό κλίμα η κυβέρνηση στέκεται στις θετικές ειδήσεις. Αυτές ήρθαν χθες από το υπουργείο Εργασίας. Η Νίκη Κεραμέως ανέδειξε ως κεντρικό επιχείρημα της ημέρας τα στοιχεία για την ανεργία, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 18 ετών. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν επιδοτήσεις για νέους επιχειρηματίες, σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η κυβερνητική αφήγηση περί σταθερής οικονομικής βελτίωσης και στήριξης της νέας γενιάς στην αγορά εργασίας. Και μόνο αυτό ήταν ανάσα για το Μέγαρο Μαξίμου.

Χαμόγελα στο ΠΑΣΟΚ

Και να πάω και στο ΠΑΣΟΚ όπου έμαθα πως μόνο χαμόγελα είχαν για την απόφαση του δικαστηρίου. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμενε και στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες του, στον αγώνα που έδωσε τα προηγούμενα χρόνια και από τον οποίο απουσίαζαν κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης, που επίσης έγιναν στόχος του παράνομου λογισμικού. Και πολλοί βουλευτές έλεγαν πως δικαιώθηκε για τον αγώνα του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

«Όχι» ή «όχι με αστερίσκους;»

Προχθές είχε την κοπή της πίτας του ο Μιχάλης Κατρίνης σε κεντρικό ξενοδοχείο. Οι περισσότεροι βουλευτές έδωσαν το παρών όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος πήρε και τον λόγο μετά από πάσα του βουλευτή Ηλείας, ο οποίος τον ανέφερε τρεις φορές στον λόγο του. Καλό κλίμα εισέπραξα από όλους, αλλά δεν έμαθα αν χαιρετήθηκαν Νίκος Ανδρουλάκης και Χάρης Δούκας. Όλοι στα πηγαδάκια έλεγαν «όχι» στο ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία, κάτι που όπως μαθαίνω θα αποτυπωθεί και στο συνέδριο από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω αν θα είναι ευθέως το «όχι» σαν του Χ. Δούκα ή πλαγίως όπως με ενημέρωσε μια πηγή.

Η επιστροφή της Κασιμάτη

Η Νίνα Κασιμάτη προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχει ταυτιστεί πολιτικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει σενάρια μετακινήσεων στελεχών προς το ΠΑΣΟΚ, όμως στην περίπτωσή της δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμη το «πράσινο φως» για επιστροφή. Αυτό μου λένε εσχάτως, αν και οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Θα δούμε.

Το «δίπορτο» του Ραγκούση

Ο Γιάννης Ραγκούσης, ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός του κόμματος, στη συνέχεια εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ και εκλεγόταν στην ίδια περιφέρεια με τη Νίνα Κασιμάτη στη Β’ Πειραιά. Σε πρόσφατη τοποθέτησή του στην ΕΡΤ προχτές, ανέφερε, όπως μου έλεγαν χθες άσπονδοι φίλοι του, ότι η 3η Σεπτεμβρίου τον εμπνέει. Εγώ το κατάλαβα ως «ήξεις αφήξεις» για να περιγράψει τη στάση του, αφού την ίδια ώρα άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συστράτευσης με τον Αλέξη Τσίπρα. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη ένδειξη επιστροφής του στο ΠΑΣΟΚ, ενώ οι σχέσεις του με την ηγεσία του κόμματος έχουν υπάρξει στο παρελθόν τεταμένες.

Καραμαλής και Σαμαράς

Σε γαλάζιο τραπέζι στα βόρεια προάστια όπου συνέφαγαν δημοσιογράφοι και γαλάζιοι πολιτικοί αλλά σε κλειστό κύκλο, εκτός από τα τρέχοντα θέματα, συζητήθηκε και το όνομα του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή. Τώρα θα μου πείτε ότι τραπέζι που να αφορά την κεντροδεξιά πολυκατοικία και χωρίς να αναφερθεί το όνομά του δεν υπάρχει. Αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι έπεσε στο τραπέζι, σε επίπεδο σεναρίου, τι θα γινόταν αν ο πρώην πρωθυπουργός έκανε κόμμα. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν πρόκειται να υπάρξει σε καμία περίπτωση, όπως είπαν και εκεί, αλλά στο τραπέζι ο καθένας είπε την άποψή του όσον αφορά δημοσκοπικά. Σχεδόν όλοι συμφώνησαν εάν και εφόσον γινόταν αυτό είχε στο νερό διψήφιο νούμερο. Κάτι βέβαια που δεν ισχύει για τον Αντώνη Σαμαρά, που όπως έμαθα από άνθρωπο που ήταν εκεί, δεν ακούστηκαν και τα καλύτερα λόγια όσον αφορά την επιθετική πολιτική που ασκεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αντιπολίτευση άνευ ουσίας, όπως ειπώθηκε ανάμεσά τους.

Η «Οδύσσεια» του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η «Οδύσσεια» του ΟΠΕΚΕΠΕ τελείωσε χθες, αν και υπάρχει ακόμη η συζήτηση στην Ολομέλεια επί των πορισμάτων. Η αυλαία βέβαια έπεσε με την ψηφοφορία που έγινε επί των πορισμάτων. Αναμενόμενη η υπερψήφιση του πορίσματος της ΝΔ και τώρα μένει να μάθουμε πότε θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή. Και γιατί «Οδύσσεια»; Διότι από τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Εξεταστική Επιτροπή συνεδρίασε 49 φορές, εξέτασε 76 μάρτυρες και διήρκεσε περίπου 350 ώρες, ενώ τα πρακτικά μου είπαν προσεγγίζουν τις 20.000 σελίδες.

Κλείνει οριστικά το «κεφάλαιο» για το Ξενία Ναυπλίου

Μια εξέλιξη που, εκτός απροόπτου, μαθαίνω ότι κλείνει οριστικά ένα ζήτημα που συζητείται εδώ και χρόνια γύρω από το ξενοδοχείο Ξενία στο Ναύπλιο, σημειώθηκε τις τελευταίες ημέρες με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Με την υπογραφή της καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο ακίνητο δεν πρόκειται να λάβει τον χαρακτηρισμό μνημείου, σε αντίθεση με άλλα κτίρια του δικτύου Ξενία σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως αυτό της Βυτίνας που πρόσφατα βγήκε σε διαγωνισμό προς αξιοποίηση. Η απόφαση αιτιολογείται με αναφορά στην υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου, καθώς, σύμφωνα με το σκεπτικό της υπουργού, με τα χρόνια και με τις φθορές που έχει υποστεί, έχει χάσει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά στοιχεία που το καθιστούσαν αξιόλογο. Επιπλέον επισημαίνεται ότι μια ενδεχόμενη αποκατάσταση, υπό τις παρούσες συνθήκες, θα οδηγούσε σε περαιτέρω απώλεια αυθεντικών χαρακτηριστικών και στοιχείων του φέροντος οργανισμού, γεγονός που αποδυναμώνει τη βάση για θεσμική προστασία. Σας θυμίζω ότι το Ξενία Ναυπλίου, όπως και τα υπόλοιπα ξενοδοχεία του ιστορικού συμπλέγματος, περιλαμβάνεται σήμερα στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Η νέα εταιρεία του Αλαφούζου

Κάπου πήρε το αυτί μου ότι ο γιος του Γιάννη Αλαφούζου, Αριστείδης, προχώρησε σε μία καινούρια επιχειρηματική κίνηση. Αναφέρομαι στην εταιρεία συμμετοχών που δημιούργησε με την ονομασία Greenbridge Capital, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 750.000 ευρώ. Σκοπός είναι οι επενδύσεις σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, συγκεντρώνοντάς τις στη συγκεκριμένη εταιρεία.

Πού ποντάρει η Alpha Bank

Μετά τη δημοσίευση αποτελεσμάτων από τη Eurobank και την Piraeus Bank, τη σκυτάλη των ανακοινώσεων για το δ’ τρίμηνο του 2025 παίρνουν η Εθνική Τράπεζα και η Alpha Bank. Σήμερα πριν από το άνοιγμα της αγοράς, η Alpha Bank ανακοινώνει τα μεγέθη της, με τις εκτιμήσεις να προϊδεάζουν για ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο. Οι προβλέψεις συγκλίνουν σε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη περίπου 234 εκατ. ευρώ για το δ’ τρίμηνο, αυξημένα κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και αισθητά υψηλότερα από την πρόβλεψη των 200 εκατ. ευρώ. Καταλύτης είναι η ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους, που ενσωματώνουν πλέον και δίμηνη συνεισφορά από την κυπριακή AstroBank, την οποία εξαγόρασε το 2025 η Alpha στη Μεγαλόνησο. Σημαντική όμως θα είναι και η άνοδος στα έσοδα από προμήθειες και συναλλαγές. Η εικόνα αυτή δείχνει ότι η Alpha Bank επιδιώκει να αντισταθμίσει το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων με διαφοροποίηση πηγών εσόδων.

Τόκοι και προμήθειες ενισχύσουν το «χαρτί» της Εθνκής

Από την άλλη, στο επίκεντρο των αποτελεσμάτων δ’ τριμήνου της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να βρεθούν τα καθαρά έσοδα από τόκους και οι προμήθειες, που συνεχίζουν να αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανθεκτικότητας της κερδοφορίας της τράπεζας σε ένα περιβάλλον αποκλιμάκωσης επιτοκίων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 529 εκατ. ευρώ, οριακά αυξημένα σε τριμηνιαία βάση και μειωμένα σε ετήσια. Παράλληλα, η ισχυρή πιστωτική επέκταση του δ’ τριμήνου, περίπου 1,3 δισ. ευρώ, οδήγησε την ετήσια αύξηση δανείων πάνω από τα 2,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, επειδή μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε προς το τέλος της περιόδου, η ουσιαστικότερη συνεισφορά στα έσοδα από τόκους αναμένεται να αποτυπωθεί φέτος. Οι προμήθειες αναμένεται να διαμορφωθούν στα 124,5 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 8% σε τριμηνιαία βάση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των εμπορικών δραστηριοτήτων και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Τα έσοδα από συναλλαγές και λοιπές δραστηριότητες εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν στα 20 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας το συνολικό έσοδο.

Πόσο κοστίζει ένα σπίτι στο Παλαιό Ψυχικό

Διαβάζω κάποια στοιχεία της εταιρείας ακινήτων, Prosperty, και στέκομαι σε έναν αριθμό που εξηγεί πολλά. Σχεδόν ένα στα δύο σπίτια που πωλούνται στο Παλαιό Ψυχικό κοστολογείται πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρόκειται για μια αγορά με συνολικά 367 διαθέσιμα ακίνητα προς πώληση. Η μέση ζητούμενη τιμή διαμορφώνεται στα 6.514 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Αυτό σημαίνει ότι για ένα διαμέρισμα 150 τ.μ. ο πήχης ξεκινά θεωρητικά από τις 977.000 ευρώ, πριν καν μπει στη συζήτηση η θέα, η κατάσταση του ακινήτου ή το αν πρόκειται για νεόδμητο. Στα 200 τ.μ., η μέση αποτίμηση υπερβαίνει άνετα το 1,3 εκατ. ευρώ. Οι επταψήφιες τιμές δεν είναι πλέον μόνο υπόθεση μονοκατοικιών. Να σας πω επίσης ότι η αξία αλλάζει αισθητά από όροφο σε όροφο. Δηλαδή, τα διαμερίσματα στον 3ο όροφο φτάνουν κατά μέσο όρο τα 6.972 ευρώ/τ.μ., στον 2ο τα 5.779 ευρώ/τ.μ., στον 1ο τα 5.678 ευρώ/τ.μ., ενώ στο ισόγειο η μέση τιμή πέφτει στα 4.959 ευρώ/τ.μ. Η απόσταση μεταξύ ισογείου και 3ου ορόφου αγγίζει τα 2.000 ευρώ ανά τετραγωνικό, διαφορά που σε ένα ακίνητο 180 τ.μ. μεταφράζεται σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.