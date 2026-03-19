Οι προσπάθειες του Ισραήλ να ανατρέψει το καθεστώς του Ιράν στο πλαίσιο του συνεχιζόμενου πολέμου επεκτείνονται και στο πεδίο του ψυχολογικού πολέμου, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο αποκαλύπτει ότι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών πραγματοποιούν απειλητικά τηλεφωνήματα προς δυνάμεις της εσωτερικής ασφάλειας της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι κλήσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας του Ισραήλ με στόχο τη δημιουργία των προϋποθέσεων για μια εξέγερση που θα οδηγήσει στην ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, μέσω της αποδυνάμωσης του ηθικού των σωμάτων δημόσιας ασφάλειας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι εσωτερικές δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, η πολιτοφυλακή Μπασίτζ και ειδικές αστυνομικές μονάδες.

Η Wall Street Journal παρουσιάζει χαρακτηριστικό απόσπασμα τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ πράκτορα της Μοσάντ και διοικητή της αστυνομίας, από ηχογραφημένη κλήση που περιήλθε στην κατοχή του αμερικανικού μέσου. Στα φαρσί, ο Ισραηλινός πράκτορας ακούγεται να λέει: «Ξέρουμε τα πάντα για σένα. Είσαι στη μαύρη λίστα μας και έχουμε όλες τις πληροφορίες για σένα», με τον διοικητή να απαντά: «Εντάξει».

Ο πράκτορας φέρεται να προέτρεψε τον αξιωματικό είτε να στηρίξει τον λαό είτε τουλάχιστον να μην σταθεί εμπόδιο σε ενδεχόμενη εξέγερση κατά του καθεστώτος, λέγοντας: «Σε καλώ για να σε προειδοποιήσω εκ των προτέρων ότι πρέπει να σταθείς στο πλευρό του λαού σου… αν δεν το κάνεις, η μοίρα σου θα είναι ίδια με του ηγέτη σου». Ο διοικητής απάντησε: «Αδελφέ, ορκίζομαι στο Κοράνι, δεν είμαι εχθρός σου. Είμαι ήδη νεκρός. Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις».

Πέρα από τα τηλεφωνήματα, ισραηλινά πλήγματα που στοχεύουν απλούς αξιωματικούς έχουν προκαλέσει αναστάτωση και αναγκάζουν τις δυνάμεις ασφαλείας να αναζητούν καταφύγιο. Τα πλήγματα αυτά εντάσσονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα, σε έναν καταμερισμό ρόλων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, όπου οι πρώτες στοχεύουν τη «στρατιωτική και βιομηχανική ισχύ» του καθεστώτος και το δεύτερο τις «δομές εσωτερικού ελέγχου».

Η εκστρατεία ξεκίνησε με την επίθεση σε κέντρα διοίκησης και επεκτάθηκε σε τοπικά αθλητικά συγκροτήματα, τα οποία, όπως διαπίστωσαν γρήγορα οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών, χρησιμοποιούνταν ως εναλλακτικοί χώροι συγκέντρωσης των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, τα πλήγματα σε αυτά τα στάδια συγκαταλέγονται στα πιο φονικά του πολέμου μέχρι σήμερα.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ φέρεται να έστρεψε την προσοχή του σε μεμονωμένα σημεία ελέγχου και μπλόκα που επανδρώνονται από μέλη της παραστρατιωτικής εθελοντικής δύναμης Μπασίτζ, στοχεύοντας το προσωπικό με στόλους drones παραμονής.

Οι ενέργειες αυτές έχουν επισκιαστεί σε επίπεδο δημοσιότητας από τις υψηλού προφίλ δολοφονίες του ανώτατου ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και του ισχυρού γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, ωστόσο έχουν οδηγήσει το σύστημα επιβολής του νόμου της χώρας σε κατάσταση αβεβαιότητας.

Τουλάχιστον τρία διαφορετικά σημεία ελέγχου επλήγησαν την περασμένη Πέμπτη, μεταξύ των οποίων στην οδό Ιμάμ Ρεζά και στην οδό Σαχέντ στη βόρεια Τεχεράνη, ενώ το βράδυ της Κυριακής οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν συνολικά 11 σημεία ελέγχου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πολλές από τις επιθέσεις καθοδηγήθηκαν από πληροφορίες που παρείχαν απλοί Ιρανοί πολίτες.

Κάτοικοι ανέφεραν ότι δυνάμεις ασφαλείας κατέλαβαν σχολεία, αθλητικές αίθουσες και άλλα πολιτικά κτίρια για να αποφύγουν τα drones. Όταν οι αξιωματικοί καταφεύγουν σε διαμερίσματα, πολλοί ένοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους, φοβούμενοι πιθανό πλήγμα. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες, αστυνομικοί εθεάθησαν να κοιμούνται σε σκηνές και λεωφορεία.

Το Ισραήλ έχει επίσης πλήξει αποθήκες της αστυνομίας, καταστρέφοντας υπολογιστικό εξοπλισμό, οχήματα και εξοπλισμό επιβολής του νόμου, σύμφωνα με λίστες στόχων που επικαλείται το ρεπορτάζ. Ιδιαίτερα στο στόχαστρο βρέθηκαν και οι μοτοσικλετιστικές μονάδες, οι οποίες έχουν διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην καταστολή διαδηλώσεων από το καθεστώς.

Παράλληλα, το δημοσίευμα επισημαίνει ότι έρευνες για εγκλήματα, όπως κλοπές που σημειώθηκαν πριν από τον πόλεμο, έχουν μείνει μετέωρες, καθώς η αστυνομία βρίσκεται υπό συνεχή πίεση. Κάτοικος της Τεχεράνης δήλωσε ότι οι αστυνομικοί ζήτησαν από τον ίδιο και άλλους καταστηματάρχες να κλείνουν πριν από τη δύση του ηλίου, καθώς δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους.

Παρά τα σοβαρά πλήγματα που έχει υποστεί το καθεστώς, οι δυνάμεις του έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να αποτρέψουν μια ουσιαστική μαζική εξέγερση. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αξιωματούχοι του Ισραήλ στη Wall Street Journal, αν και τα πλήγματα έχουν προκαλέσει σημαντική ζημιά, παραμένει δύσκολο να εκτιμηθεί ο βαθμός αποδιοργάνωσης της διοικητικής δομής του καθεστώτος, λόγω του αυστηρού ελέγχου στο διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα, ειδικοί εκτιμούν ότι, εάν η Ισλαμική Δημοκρατία καταφέρει να διατηρηθεί στην εξουσία, ενδέχεται να αναδειχθεί ακόμα πιο σκληροπυρηνική και ενισχυμένη σε σχέση με πριν. Όπως δήλωσε ένας εξ αυτών, «βλέπουν ένα σύστημα που αποσυντίθεται μπροστά στα μάτια τους… αλλά θα χρειαστούν πολύ περισσότερες επιθέσεις για να αλλάξει η κατάσταση».