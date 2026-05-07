Ο Παναθηναϊκός πούλησε το περασμένο καλοκαίρι τον Γιώργο Βαγιαννίδη στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας και τώρα θέλει να τον εντάξει ξανά στο ρόστερ του ως δανεικό, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Record.

Ο διεθνής Έλληνας δεξιός μπακ έχει πραγματοποιήσει 30 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δώσει 7 ασίστ και έχει συμβόλαιο ως το 2030, με τη ρήτρα αποδέσμευσης να έχει οριστεί στα 80 εκατ. ευρώ.

Οι «πράσινοι», φυσικά, δεν μπορούν να δώσουν τόσα λεφτά για να τον αγοράσουν, μπορούν όμως να τον αποκτήσουν ως δανεικό και αυτό θα προσπαθήσουν να κάνουν, όπως αναφέρει η Record.

Η πορτογαλική εφημερίδα υποστηρίζει πως ο Παναθηναϊκός έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για επιστροφή του Βαγιαννίδη με τη μορφή δανεισμού και προσθέτει πως η Σπόρτινγκ Λισαβόνας θα μπορούσε να συζητήσει για κάτι τέτοιο.

Οι Πορτογάλοι είχαν αγοράσει τον Έλληνα πλάγιο μπακ με 13 εκατ. ευρώ το περασμένο καλοκαίρι και το επόμενο διάστημα θα φανεί αν έχουν ή όχι βάση όσα γράφει η Record.