Καινοτομία, αμυντική βιομηχανία και ρόλος Ελλάδας – Πορτογαλίας σε ΕΕ και ΝΑΤΟ στο επίκεντρο

Η περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Πορτογαλίας, με έμφαση στην αμυντική καινοτομία και τη βιομηχανία, βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια με τον Πορτογάλο ομόλογό του Νούνο Μέλο, στο Forte de S. Julião da Barra, στη Λισαβόνα.

Κεντρικός άξονας των συνομιλιών ήταν η έρευνα και ανάπτυξη μη επανδρωμένων αμφίβιων συστημάτων, αλλά και η προοπτική στενότερης σύμπραξης σε τεχνολογίες αιχμής, από μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας και υποβρύχια οχήματα, μέχρι μη επανδρωμένα αεροχήματα και σύγχρονους μηχανισμούς ασφαλείας.

Ο κ. Δένδιας μίλησε για «ανοιχτό χαρακτήρα» των συζητήσεων, επισημαίνοντας ότι αντικατοπτρίζουν τις «εξαιρετικές σχέσεις» Ελλάδας – Πορτογαλίας και την πρόθεση των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ακόμη πιο στενή συνεργασία σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετέβη σήμερα, Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στην Πορτογαλία, όπου είχε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Πορτογαλίας Νούνο Μέλο (Nuno Melo), στο Forte de S. Juliao da Barra της Λισσαβώνας. Μετά την επίσημη υποδοχή ακολούθησε διμερής συνάντηση και γεύμα εργασίας. Κατά τη συνάντηση διεξήχθη εποικοδομητική συζήτηση για την περαιτέρω εμβάθυνση της διμερούς Συμφωνίας Αμυντικής Συνεργασίας, με έμφαση στην ανάπτυξη συνεργειών στην αμυντική καινοτομία και βιομηχανία και ιδίως στην έρευνα και ανάπτυξη μη επανδρωμένων αμφίβιων συστημάτων. Επίσης, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με τη συνεργασία και τον συντονισμό των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας Ελλάδας και Πορτογαλίας στο πλαίσιο της ΕΕ και του NATO. Τον Έλληνα Υπουργό συνόδευαν ο Διευθυντής ΣΤ΄ Κλάδου ΓΕΕΘΑ Υποστράτηγος Γεώργιος Πανούσης, ο Διευθυντής του Δ΄ Κλάδου του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) Υποπτέραρχος (Ι) Άγγελος Καλλιγαρίδης, η Πρέσβης της Ελλάδος στη Λισαβόνα Κωνσταντίνα Καμίτση και ο Διπλωματικός Σύμβουλος του ΥΕΘΑ Πρέσβης Γιώργος Αρναούτης. Πέμπτη 7 Μαΐου 2026. (ΥΠΕΘΑ/ΔΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ/EUROKINISSI)

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παραγωγή στην Πορτογαλία και στην πιθανή προμήθεια από την Ελλάδα των μεταγωγικών αεροσκαφών Embraer C-390, στο πλαίσιο του σχεδίου ανανέωσης του στόλου μεταγωγικών της Πολεμικής Αεροπορίας, που εξετάζει την επιλογή του C-390 Millennium ως διαδόχου του C-130 «Ηρακλής».

Πέραν της αεροπορικής διάστασης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν αναλυτικά για την ανάπτυξη συνεργειών στη βιομηχανία μη επανδρωμένων συστημάτων, στη θαλάσσια ασφάλεια και στην αμυντική καινοτομία, με τον Έλληνα υπουργό να υπογραμμίζει ότι οι δύο χώρες, με ισχυρή ναυτική παράδοση, μπορούν να αντιμετωπίσουν από κοινού σύγχρονες προκλήσεις σε θάλασσα, ξηρά και αέρα.

Αντηλλάγησαν επίσης απόψεις για τον συντονισμό Αθήνας και Λισαβόνας εντός ΕΕ και ΝΑΤΟ, με τον κ. Δένδια να αναδεικνύει τη σημασία του άρθρου 42 παρ. 7 της Συνθήκης της ΕΕ περί αμοιβαίας αρωγής σε περίπτωση επίθεσης και την ανάγκη να ενισχυθεί περαιτέρω στην πράξη αυτή η δέσμευση μεταξύ κρατών-μελών.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη «γεμάτη υπερηφάνεια παράδοση της Πορτογαλίας στη θάλασσα», χαρακτηρίζοντάς την μία από τις σημαντικότερες ναυτικές αυτοκρατορίες της ιστορίας και τονίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να επωφεληθεί από αυτή την εμπειρία στο πλαίσιο της κοινής τους ταυτότητας ως ναυτιλιακών χωρών, εταίρων στην ΕΕ και συμμάχων στο ΝΑΤΟ. Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να υποδεχθεί τον κ. Μέλο στην Αθήνα, ενώ κατά τη διήμερη επίσκεψή του στην Πορτογαλία επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της 506ης Μοίρας Αεροσκαφών, το Επιχειρησιακό Κέντρο για Μη Επανδρωμένα Οχήματα (CEOV) στη Ναυτική Βάση Λισαβόνας και την έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Θαλάσσιας Ασφάλειας (EMSA). Στη Λισαβόνα τον συνόδευσαν ανώτατοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων, η πρέσβης της Ελλάδας και ο διπλωματικός του σύμβουλος, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό χαρακτήρα της ελληνοπορτογαλικής αμυντικής συνεργασίας.