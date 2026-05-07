Την πρόκριση για τον τελικό του Basketball Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει ΑΕΚ ή Μάλαγα, πήρε η Ρίτας, η οποία ήταν εκπληκτική στον ημιτελικό του Final Four και πάτησε με 87-69 την Τενερίφη.

Με 1.500 οπαδούς στο πλευρό τους, οι Λιθουανοί μπήκαν καλύτερα στο παιχνίδι, πήραν το προβάδισμα στα πρώτα λεπτά και κατάφεραν να κλείσουν στο +1 (18-17) το πρώτο δεκάλεπτο, ανεβάζοντας ρυθμό στη συνέχεια.

Η Ρίτας δεν έδειχνε να έχει άγχος παρά μόνο ενθουσιασμό και στο 17′ βρέθηκε στο +8 (35-27), διαφορά που κράτησε μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν το σκορ ήταν 40-32.

Η Τενερίφη προσπαθούσε να αντιδράσει και να κάνει την ανατροπή στο τρίτο δεκάλεπτο αλλά οι Λιθουανοί παρέμεναν σταθερά μπροστά και μπήκαν από το +9 (62-53) στο τελευταίο δεκάλεπτο, όπου έκαναν πάρτι.

Με τον Χάρντινγκ να κάνει ό,τι θέλει πετυχαίνοντας συνολικά 27 πόντους, η Ρίτας αύξησε τη διαφορά και πήρε την πρόκριση για τον τελικό συντρίβοντας με 87-69 τους Ισπανούς, οι οποίοι θεωρητικά ήταν το φαβορί του ημιτελικού.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 40-32, 62-53, 87-69