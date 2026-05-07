Για προχωρημένες διαπραγματεύσεις της Ντουμπάι BC με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις Κάουνας στο τέλος της σεζόν, κάνουν λόγο στη Σερβία.

Ο Γάλλος γκαρντ, ο οποίος στο παρελθόν είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα με τη φανέλα του Περιστερίου, πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν, έχοντας κατά μέσο όρο 16,4 πόντους και 6,4 ασίστ στη Euroleague, επιδόσεις που είχαν ως αποτέλεσμα να συμπεριληφθεί στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς.

Το τελευταίο δίμηνο έχουν κυκλοφορήσει διάφορα σενάρια για το μέλλον του καθώς φέρεται να έχει αποφασίσει να αποχωρήσει από τη Ζαλγκίρις και δημοσίευμα στη Σερβία τον θέλει να είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Ντουμπάι, η οποία του προσφέρει ένα πολύ ακριβό συμβόλαιο, στο οποίο θα υπάρχει και NBA out, το οποίο θα μπορεί να ενεργοποιήσει ο Φρανσίσκο.

Η τελική απόφαση του Γάλλου αναμένεται μετά το τέλος της σειράς με τη Φενέρμπαχτσε στα play off, με τη Ντουμπάι BC να ενισχύεται σημαντικά ενόψει της επόμενης σεζόν καθώς έχει συμφωνήσει και με τους Τζαρόν Μπόσομγκέιμ και Έλι Οκόμπο που φεύγουν από τη Μονακό.