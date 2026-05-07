Μία νέα δημοσκόπηση έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN από την εταιρεία MRB όπου φαίνεται πως το κυβερνών κόμμα παρά τις απώλειες εξακολουθεί και είναι έχει το προβάδισμα στην πρόθεση ψήφου, ενώ σε υψηλά επίπεδα παραμένει η αδιευκρίνιστη ψήφος.

Πρόθεση ψήφου

Νέα Δημοκρατία: 22,5%

ΠΑΣΟΚ: 11,3%

Ελληνική Λύση: 8,5%

Πλεύση Ελευθερίας: 7,9%

ΚΚΕ: 6%

ΣΥΡΙΖΑ: 3,9%

Νίκη: 1,8%

Αδιευκρίνιστη ψήφος: 22%

Αναγωγή στο σύνολο

Νέα Δημοκρατία: 28,8%

ΠΑΣΟΚ: 14,5%

Ελληνική Λύση: 10,9%

Πλεύση Ελευθερίας: 10,1%

ΚΚΕ: 7,7%

ΣΥΡΙΖΑ: 5%

Νίκη: 2,3%

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1% και ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με ποσοστό 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1%.

Ωστόσο, το 20,2% δηλώνει πως «κανένας» δεν θεωρείται κατάλληλος, ενώ το 15,6% προτιμά «άλλο πρόσωπο».

Η έρευνα κατέγραψε και τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι σε πιθανά νέα πολιτικά εγχειρήματα. Συγκεκριμένα, το πιθανό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα το 11,1% δηλώνει πως σίγουρα θα το ψήφιζε και το 12,1% μάλλον θα το ψήφιζε, ενώ το 57% ξεκαθαρίζει πως σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Για πιθανό κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 6,,6% δηλώνει πως «Σίγουρα θα το ψήφιζα», το 18,5% πως «Μάλλον θα το ψήφιζα», ενώ το 49,1% «Σίγουρα δεν θα το ψήφιζα».

Πιο δύσκολη είναι η εικόνα για το πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά με το 67,5% να δηλώνει πως σίγουρα δεν θα το ψήφιζε.

Την ώρα που η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τις έρευνες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως βρίσκεται στο «κόκκινο», περισσότεροι από 7 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί αμερόληπτα και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες.

Στην ερώτηση για το αν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενεργεί με πολιτικά κίνητρα ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της, οι πολίτες απάντησαν:

48%: «Σίγουρα κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της»

23,3%: «Μάλλον την κάνει αμερόληπτα»

15,5%: «Μάλλον υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες»

6,8%: «Σίγουρα υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες»

6,3%: «Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, καθώς το 54,1% δηλώνει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λειτουργεί αμερόληπτα, ενώ το 40,7% εκφράζει υποψίες για πολιτικές σκοπιμότητες.

Σαφές μήνυμα στέλνουν οι πολίτες και για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι οι βουλευτές που ελέγχονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα το 58% θεωρεί ότι είναι «σίγουρα λάθος», το 13,7% «μάλλον λάθος», το 15,6% «μάλλον σωστό» και το 7,3% «σίγουρα σωστό».

Η μεγάλη πλειοψηφία εμφανίζεται αντίθετη με οποιαδήποτε νέα κάθοδο των συγκεκριμένων προσώπων στις εκλογές.