Την πρωτιά εξακολουθεί να έχει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού Action24 τόσο στην πρόθεση ψήφου όσο και στην εκτίμηση ψήφου, αν και υπάρχουν περιορισμένες απώλειες και στα δύο μεγέθη.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν την πρωτιά στην εκτίμηση ψήφου, ωστόσο παρουσιάζει υποχώρηση, συγκεντρώνοντας 31,2% από 32,7% τον Μάρτιο.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 14,4%, σημειώνοντας άνοδο 1,2 μονάδων, ενώ τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 9,4%.

Το ΚΚΕ διατηρεί σταθερό ποσοστό 7,8%, ενώ η Πλεύση Ελευθερίας της Ζωή Κωνσταντοπούλου υποχωρεί στο 8,2% από 9,6%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση.

Η Φωνή Λογικής της Αφροδίτη Λατινοπούλου καταγράφει 4,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται επίσης στο 4,3%.

Το ΜέΡΑ25 συγκεντρώνει 2,8%, η Νίκη 1,7%, οι Σπαρτιάτες και οι Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο από 1,1%, ενώ η Νέα Αριστερά παραμένει στο 1%. Οι αναποφάσιστοι εκτιμώνται στο 12,6%.

Πρόθεση ψήφου και ρευστό πολιτικό σκηνικό

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η ΝΔ συγκεντρώνει 25,5%, το ΠΑΣΟΚ 11,7% και η Ελληνική Λύση 7,7%. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,3% και η Πλεύση Ελευθερίας με 6,7%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το υψηλό ποσοστό αναποφάσιστων (18,4%) και η επιλογή «άλλο κόμμα» (10,3%), στοιχεία που αποτυπώνουν τη ρευστότητα του πολιτικού σκηνικού.

Παράσταση νίκης και καταλληλότητα πρωθυπουργού

Στο ερώτημα για τον πιθανό νικητή των επόμενων εκλογών, η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 54,4%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί σε μεγάλη απόσταση.

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 28,9%, μειωμένος σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η επιλογή «κανένας» καταγράφει 23,4%.

Για πρώτη φορά εμφανίζεται στη μέτρηση ο Αλέξης Τσίπρας με 9,9%, ενώ ακολουθούν ο Κυριάκος Βελόπουλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η άποψη των πολιτών για τις εκλογές

Το 39,3% των πολιτών προτιμά εκλογές την άνοιξη του 2027, ενώ το 28,4% ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Παράλληλα, το 50,7% δηλώνει ότι θα ψηφίσει με κριτήριο τη σταθερότητα, έναντι 34,9% που επιλέγει ψήφο διαμαρτυρίας.

Παράλληλα, το 78,2% θεωρεί ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις απαιτούν σταθερή διακυβέρνηση.

Τα βασικά προβλήματα των πολιτών

Η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο ζήτημα με 52,2%, ακολουθούμενη από την οικονομία (30,7%), τη διαφθορά (18,1%) και την απονομή δικαιοσύνης (15,6%).

Η ανησυχία για τις διεθνείς εξελίξεις, όπως ο πόλεμος στο Ιράν, παραμένει υψηλή, με πάνω από 76% να δηλώνει προβληματισμένο, ενώ το 78,2% θεωρεί αναγκαία την πολιτική σταθερότητα.

Νέα δεδομένα για την πολιτική «δυνητική ψήφο» καταγράφει η δημοσκόπηση της Opinion Poll, αποτυπώνοντας τις διαθέσεις των πολιτών απέναντι σε πιθανά νέα κόμματα από γνωστά πολιτικά πρόσωπα.

Τι δείχνουν οι μετρήσεις για το κόμμα Καρυστιανού

Για ενδεχόμενο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, το 57,8% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε σε καμία περίπτωση.

Αναλυτικά, το 9% απαντά «πολύ πιθανό», το 12,1% «αρκετά πιθανό», το 15% «λίγο πιθανό», ενώ το 6% δεν τοποθετείται.

Κόμμα Τσίπρα: περιορισμένη αλλά υπαρκτή δυναμική

Για ένα πιθανό πολιτικό σχήμα υπό τον Αλέξης Τσίπρας, το 65,9% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Παράλληλα, το 7,7% απαντά «πολύ πιθανό», το 11,4% «αρκετά πιθανό», το 11,5% «λίγο πιθανό», ενώ ένα μικρό ποσοστό 3,5% δεν απαντά.

Ακόμη πιο αρνητική εμφανίζεται η εικόνα για πιθανό κόμμα του Αντώνης Σαμαράς, καθώς το 76,4% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε.

Συγκεκριμένα, μόλις το 3,3% απαντά «πολύ πιθανό», το 5,8% «αρκετά πιθανό», το 10,2% «λίγο πιθανό», ενώ το 4,2% δεν απαντά.