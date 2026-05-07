Τελευταία στιγμή σώθηκαν εκατοντάδες παιδιά που θα έκαναν κρουαζιέρα μαζί με τις οικογένειές τους, καθώς συνελήφθησαν παιδόφιλοι που εργάζονταν στα κρουαζιερόπλοια στα οποία θα επέβαιναν. Μάλιστα, ένα από τα πλοία ανήκε στη Disney.

Πιο αναλυτικά, η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) πραγματοποίησε επιθεωρήσεις σε πέντε κρουαζιερόπλοια, μεταξύ των οποίων και ένα κρουαζιερόπλοιο της Disney που είχε αγκυροβολήσει στο Σαν Ντιέγκο, μεταξύ 23 και 25 Απριλίου, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων καταπολέμησης του υλικού σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων.

«Αφού επιβιβάστηκαν στα πλοία και ανέκριναν 26 ύποπτα μέλη του πληρώματος από τις Φιλιππίνες, έναν ύποπτο από την Πορτογαλία και έναν από την Ινδονησία, οι αξιωματικοί επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι ύποπτοι εμπλέκονταν είτε στη λήψη, κατοχή, μεταφορά, διανομή είτε στην προβολή CSEM ή παιδικής πορνογραφίας», δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών, έγραψε η New York Post.

Η Disney, σχολιάζοντας την είδηση, καθώς το ένα πλοίο στο οποίο έγιναν συλλήψεις ανήκει στην εταιρεία, υποστήριξε:

«Εφαρμόζουμε πολιτική μηδενικής ανοχής για αυτού του είδους τη συμπεριφορά και συνεργαστήκαμε πλήρως με τις αρχές. Αν και η πλειονότητα αυτών των ατόμων δεν ανήκε στο προσωπικό της εταιρείας κρουαζιέρας μας, όσοι ανήκαν σε αυτό δεν εργάζονται πλέον στην εταιρεία».

Σύμφωνα με τη New York Post, παιδόφιλοι εντοπίστηκαν στο πλοίο «Disney Magic», με επιβάτη να καταγράφει σε βίντεο τη στιγμή που απομάκρυναν τους υπαλλήλους.

Μάλιστα, λίγο μετά τη σύλληψή τους, οργανώσεις για τα δικαιώματα των μεταναστών ξεσηκώθηκαν, υποστηρίζοντας ότι οι συλλήψεις ήταν παράνομες.