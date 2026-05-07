Οι Financial Times έγραψαν ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για πιθανές συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, επειδή έχουν απογοητευτεί από τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι θεωρεί πως υπάρχει «προοπτική» η ΕΕ να διαπραγματευθεί με τον Ρώσο πρόεδρο και ότι η Ένωση έχει τη στήριξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να το πράξει.

«Συζητώ με τους 27 ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ για να δούμε τον καλύτερο τρόπο οργάνωσης και να προσδιορίσουμε τι χρειαζόμαστε ώστε να συνομιλήσουμε αποτελεσματικά με τη Ρωσία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε ο Κόστα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στην Κύπρο τον περασμένο μήνα, ο Ζελένσκι «μας κάλεσε να είμαστε προετοιμασμένοι ώστε να συμβάλουμε θετικά στις διαπραγματεύσεις», έγραψαν οι FT.

Σημειώνεται, ότι η πάγια θέση της ΕΕ είναι ότι δεν πρέπει να γίνονται συζητήσεις ή να λαμβάνονται αποφάσεις για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της Ουκρανίας.

Ωστόσο, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες ανησυχούν ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί πάνω από τέσσερα χρόνια, έχουν σημειώσει ελάχιστη πρόοδο, αφήνοντας την ΕΕ στο περιθώριο και εκτεθειμένη στον κίνδυνο να αναγκαστεί να αποδεχθεί μια συμφωνία με την οποία δεν συμφωνεί.

Ο Κόστα δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες θα «αποφύγουν να διαταράξουν τη διαδικασία που ηγείται ο πρόεδρος Τραμπ», ενώ παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κανένα σήμα από το Κρεμλίνο ότι ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συνομιλήσει με οποιονδήποτε εκπρόσωπο της ΕΕ.